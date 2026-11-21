Aaj Ka Kark Rashifal 21 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 9वें भाव यानी नवम भाव (भाग्य, धर्म, आध्यात्मिकता, उच्च मार्गदर्शन, विस्तार व पूर्व पुण्य स्थान) में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं. नवम भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते आज आपके भीतर धार्मिक व आध्यात्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी, जिससे मन में सकारात्मक ऊर्जा और शांति बनी रहेगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 21 November 2026)

दिनांक: 21 नवंबर 2026, शनिवार

21 नवंबर 2026, शनिवार तिथि: पूरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि रहेगी

पूरे दिन रहेगी नक्षत्र: पूरे दिन रेवती नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और सिद्धि योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और चंद्र गोचर व विशेष योग: चंद्रमा पूरे दिन-रात मीन राशि (आपकी राशि से 9वें भाव) में संचरण करेंगे. साथ ही आज चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा

चंद्रमा पूरे दिन-रात में संचरण करेंगे. साथ ही आज रहेगा शुभ मुहूर्त (अभिजीत मुहूर्त व चौघड़िया):

दोपहर काल: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक ( अभिजीत मुहूर्त )

दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक ( ) दोपहर बाद: दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस, विस्तार और शेयर मार्केट निवेश (Business Expansion & Share Market)

सिद्धि योग में कारोबार विस्तार की उचित संभावनाएं, बड़ों का लें मार्गदर्शन: सिद्धि योग बनने से आज कारोबार विस्तार (Business Expansion) संबंधी उचित संभावनाएं बन रही हैं, इसलिए पूरे मनोयोग से अपने कार्यों के प्रति प्रयासरत रहें. व्यावसायिक मामलों में सही समय पर सही डिसीजन लेना बेहद जरूरी है—उचित गाइडेंस के लिए घर के बुजुर्गों या अनुभवी अधिकारियों का सहारा जरूर लें.

शेयर बाजार में निवेश के लिए जानकार व फैमिली की लें सलाह: अगर आप शेयर बाजार (Share Market) में निवेश करने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो अपनी फैमिली और किसी अनुभवी जानकार के साथ सलाह-मशविरा करके ही कदम आगे बढ़ाएं.

2. करियर, संवाद शैली और शत्रु विजय (Career Communication & Rivals Defeat)

संवाद शैली से जीतेंगे सबका दिल, हंसी-मजाक में हल होगी समस्या: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए आज का दिन बेहद शानदार है; आप अपनी प्रभावशाली संवाद शैली (Communication Style) से कार्यस्थल पर सभी का दिल जीतने में सफल होंगे. साथ ही, आज आप हंसी-मजाक में ही किसी बड़ी व्यावसायिक या ऑफिस की समस्या का हल बड़ी सहजता से निकाल लेंगे.

कार्यस्थल पर शत्रुओं का होगा पराभव: वर्कप्लेस पर आज आपके विरोधियों और शत्रुओं का पराभव (हार) होगा; फिर भी अपनी तरफ से पूरी सावधानी और सतर्कता बनाए रखना आवश्यक है.

3. पारिवारिक जीवन, लव लाइफ, छात्र व स्वास्थ्य (Luxury Expenses, Love Gift & Mind Diversion)

फैमिली की खुशियों पर बढ़ेगा खर्च, लवर से मिल सकता है गिफ्ट: पारिवारिक जीवन में प्रेम और उत्साह बना रहेगा; आज परिवार के लिए सुख-सुविधा के साधनों पर व्यय कुछ अधिक हो सकता है. वहीं, प्रेम जीवन (Love Life) में आज आपको अपने लवर से कोई प्यारा गिफ्ट (Gift) मिल सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

फिल्म और संगीत की ओर भटक सकता है छात्रों-कलाकारों का मन: विद्यार्थी वर्ग, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) का झुकाव आज फिल्म और संगीत की तरफ अधिक हो सकता है, जो आपके मुख्य लक्ष्य से आपका माइंड डाइवर्ट कर सकता है; एकाग्रता बनाए रखें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: नवम भाव में चंद्रमा-शनि विष दोष के प्रभाव से मौसमी बदलाव के कारण थकान, पैरों में भारीपन या आलस्य से बचने के लिए संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: पिंक (गुलाबी)

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 2

शनिवार विशेष अचूक उपाय: आज शनिवार, कार्तिक शुक्ल द्वादशी, सिद्धि योग और नवम भाव में बनने वाले चंद्र-शनि विष दोष की शांति तथा न्याय के देवता शनिदेव व देवाधिदेव महादेव की विशेष कृपा पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात पीपल के वृक्ष पर शुद्ध जल अर्पित करें और सायंकाल सरसों के तेल का दीपक जलाएं. शनि मंदिर में काले तिल, काली उड़द, सरसों का तेल या सफेद चावल का दान करें तथा 'हनुमान चालीसा' व 'सुंदरकांड' का पाठ करें. शिवलिंग पर कच्चा गाय का दूध और काले तिल मिलाकर अभिषेक करें और 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. इससे कारोबार विस्तार में सफलता मिलेगी, मानसिक भटकाव दूर होगा और परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

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