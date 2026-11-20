मीन राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में किसी चुनौतीपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन धैर्य और मेहनत से आप समाधान निकालने में सफल रहेंगे; नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को नए अवसरों की जानकारी मिलेगी. किसी पुराने काम से धन लाभ होने की संभावना है, हालांकि परिवार या निजी जरूरतों पर खर्च बढ़ने से नियमित बचत पर ध्यान देना जरूरी होगा. परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा और पुराने विषयों पर सार्थक चर्चा होगी. काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखें ताकि मानसिक दबाव न बढ़े. प्रेम संबंधों में भावनात्मक सहयोग बढ़ेगा और अविवाहितों को पुराने परिचित के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग पर्ल व्हाइट है. शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें.