मेष राशि के जातकों में आज उत्साह और आत्मविश्वास का संचार रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करेगी और किसी पुराने प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी मिल सकती है; व्यापारियों को पुराने संपर्कों से लाभ होने के योग हैं. पुराने निवेश से धन लाभ मिलेगा, लेकिन दिखावे पर खर्च करने और किसी को बड़ी रकम उधार देने से बचें. परिवार में आपकी राय को महत्व दिया जाएगा और किसी पुरानी पारिवारिक समस्या का समाधान निकलेगा. काम की अधिकता से होने वाले सिरदर्द व थकान से बचने के लिए पर्याप्त नींद लें. प्रेम संबंधों में खुला संवाद पुरानी गलतफहमियां दूर करेगा. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग लाल है. हनुमान जी को गुड़-चना अर्पित करें.
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वृषभ राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में अपने काम की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना होगा और सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा. व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से मुनाफा होगा, लेकिन नया कारोबार शुरू करने या बड़े सौदे से पहले सभी पहलुओं की जांच अवश्य करें. घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ने की संभावना है, इसलिए दूसरों की देखा-देखी निवेश करने से बचें और बचत को प्राथमिकता दें. किसी पुराने पारिवारिक मामले में नई जानकारी मिलने से स्थिति स्पष्ट होगी. लगातार काम करने से गर्दन और कंधों में दर्द हो सकता है, खानपान व आराम का ध्यान रखें. दांपत्य जीवन में एक-दूसरे की जिम्मेदारियों को समझें. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग सफेद है. मां लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें.
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मिथुन राशि के मार्केटिंग, मीडिया, लेखन और संचार से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से सक्रिय और फलदायी रहेगा. कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे और किसी महत्वपूर्ण बैठक में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा. पुराने निवेश या रुके हुए भुगतान से धन प्राप्ति की उम्मीद है, हालांकि छोटी-छोटी खरीदारी पर होने वाले खर्चों को नियंत्रित रखें. परिवार व मित्रों के साथ मेलजोल बढ़ेगा और भाई-बहनों का सहयोग प्राप्त होगा. स्क्रीन पर अधिक समय बिताने से आंखों पर दबाव पड़ सकता है, काम के बीच छोटे ब्रेक लें. प्रेम जीवन में भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा होगी. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग आसमानी है. भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें.
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कर्क राशि वालों पर आज कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन आप अपनी कार्यक्षमता साबित करने में सफल रहेंगे; व्यापारियों को अपनी योजनाओं में कुछ व्यावहारिक बदलाव करने पड़ सकते हैं. पुराने आर्थिक लेन-देन को व्यवस्थित करने के लिए दिन अनुकूल है और संपत्ति से जुड़ी बातचीत आगे बढ़ेगी, हालांकि घरेलू जरूरतों पर धन खर्च हो सकता है. परिवार में पुराने विषयों पर चर्चा कर समाधान निकालने में सफलता मिलेगी. मानसिक तनाव और अनियमित दिनचर्या से बचने के लिए समय पर भोजन करें और बहुत देर तक खाली पेट न रहें. प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव और सहयोग बढ़ेगा. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग ऑलिव ग्रीन है. शिवलिंग पर जल अर्पित करें.
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सिंह राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में अधिकारियों के समक्ष अपनी योजनाएं रखने का अवसर मिलेगा और नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं; व्यापारियों को केवल आत्मविश्वास के भरोसे बड़ा कदम उठाने के बजाय रणनीति में सुधार करना चाहिए. आमदनी के नए अवसर सामने आएंगे, लेकिन घर की सजावट या महंगी वस्तुओं पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए उधारी देने से बचें और बचत पर ध्यान दें. परिवार में आपकी सलाह को महत्व मिलेगा, बशर्ते बातचीत में विनम्रता बनाए रखें. अधिक काम से ऊर्जा में उतार-चढ़ाव महसूस हो सकता है, खुली हवा में टहलें. प्रेम संबंधों में अपनी जिद को बीच में न आने दें. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग लैवेंडर है. सूर्य देव को जल अर्पित करें.
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कन्या राशि वालों की मेहनत और अनुशासन आज कार्यक्षेत्र में सकारात्मक परिणाम दिलाएगा और वरिष्ठ अधिकारी से उपयोगी मार्गदर्शन मिलेगा; व्यापारियों के लिए पुराने ग्राहकों से संपर्क लाभकारी रहेगा. रुका हुआ पैसा वापस मिलने या पुराने भुगतान के निपटारे से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, फिर भी रोजमर्रा की जरूरतों पर बढ़ते खर्च को देखते हुए बचत करें. परिवार में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जिन्हें आप अपनी सूझबूझ से संभाल लेंगे. काम की अधिकता से होने वाली पाचन संबंधी दिक्कतों से बचने के लिए समय पर भोजन लें. लव लाइफ में छोटी बातों पर अधिक सोचने से बचें और भावनाएं खुलकर साझा करें. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग हल्का नीला है. मां दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें.
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तुला राशि के जातकों की रचनात्मक सोच और सहकर्मियों के साथ बेहतरीन तालमेल आज कार्यक्षेत्र में किसी महत्वपूर्ण कार्य को समय पर पूरा कराएगा. व्यापारियों को नए ग्राहक मिलने के शुभ योग हैं. पुराने निवेश या रुके हुए भुगतान से धन लाभ होने से आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, हालांकि मनोरंजन और खरीदारी पर खर्च बढ़ सकता है; किसी नई योजना में शामिल होने से पहले नफा-नुकसान समझ लें. आपकी मधुर वाणी से बिगड़े हुए पारिवारिक व सामाजिक संबंधों में सुधार आएगा. लंबे समय तक एक ही जगह बैठकर काम करने से बचें और हल्की शारीरिक गतिविधियां अपनाएं. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग वाइन रेड है. मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें.
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वृश्चिक राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी या कोई महत्वपूर्ण काम सौंपा जा सकता है, जिसे धैर्य और लगन से पूरा करना होगा; व्यापारियों को प्रतिस्पर्धा के बीच सही रणनीति से लाभ मिलेगा. पुराने भुगतान या उधार से जुड़ी बातचीत आगे बढ़ेगी, लेकिन बिना जांच-पड़ताल के निवेश न करें और अचानक आने वाले खर्चों के लिए धन सुरक्षित रखें. परिवार में पुराने मामले का समाधान निकलेगा, बशर्ते दूसरों के मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप न करें. अधिक तले-भुने भोजन से परहेज करें ताकि सेहत ठीक रहे. प्रेम संबंधों में शक और गलतफहमी को न बढ़ने दें. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग पर्पल है. हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं.
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धनु राशि के जातकों की प्रतिभा को आज कार्यक्षेत्र में विशेष पहचान मिलेगी और किसी नए प्रोजेक्ट में शामिल होने का अवसर मिलेगा; व्यापारियों को रचनात्मक कार्यों व नई योजनाओं से लाभ होगा. आय के नए स्रोत तलाशने के लिए समय अनुकूल है और पुराने निवेश से फायदा मिलेगा, हालांकि संतान की शिक्षा या किसी आयोजन पर खर्च हो सकता है. संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलने से परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा. भागदौड़ के चलते होने वाली थकान से बचने के लिए पौष्टिक आहार और पर्याप्त नींद लें. प्रेम संबंधों में खुशियां बढ़ेंगी और अविवाहितों के जीवन में नए व्यक्ति का आगमन संभव है. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग ऑरेंज है. भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें.
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मकर राशि वालों को आज वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन मिलेगा और किसी पुराने प्रोजेक्ट में सफलता के साथ पदोन्नति या नई जिम्मेदारी पर चर्चा संभव है; व्यापारियों को कारोबार बढ़ाने के नए अवसर मिलेंगे. पुराने निवेश और संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक प्रगति होने से आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, हालांकि अनावश्यक खर्चों से दूरी बनाए रखें. परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा और कोई महत्वपूर्ण पारिवारिक कार्य पूर्ण होगा. लगातार काम करने से पीठ या जोड़ों में दर्द महसूस हो सकता है, काम के बीच छोटे ब्रेक लें. दांपत्य जीवन में व्यस्तता के बावजूद साथी के साथ संवाद बनाए रखें. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग पिंक है. जरूरतमंद को काले तिल का दान करें.
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कुंभ राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में अपनी योग्यता दिखाने का मौका मिलेगा और नए संपर्क भविष्य में लाभ दिलाएंगे; व्यापारियों को नई तकनीक या नए तरीकों से काम करने के विचार आएंगे. आर्थिक फैसलों में सतर्कता बरतें, क्योंकि अचानक कोई घरेलू या व्यक्तिगत खर्च सामने आ सकता है; निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें. मित्रों और भाई-बहनों के सहयोग से महत्वपूर्ण काम बनेंगे और सामाजिक सक्रियता बढ़ेगी. मानसिक उथल-पुथल व अनियमित दिनचर्या से बचने के लिए हल्की शारीरिक गतिविधियों को अपनाएं. वैवाहिक जीवन में साथी की बात ध्यान से सुनें और पुराने विवाद समाप्त करें. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग वॉएलेट है. पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
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मीन राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में किसी चुनौतीपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन धैर्य और मेहनत से आप समाधान निकालने में सफल रहेंगे; नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को नए अवसरों की जानकारी मिलेगी. किसी पुराने काम से धन लाभ होने की संभावना है, हालांकि परिवार या निजी जरूरतों पर खर्च बढ़ने से नियमित बचत पर ध्यान देना जरूरी होगा. परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा और पुराने विषयों पर सार्थक चर्चा होगी. काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखें ताकि मानसिक दबाव न बढ़े. प्रेम संबंधों में भावनात्मक सहयोग बढ़ेगा और अविवाहितों को पुराने परिचित के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग पर्ल व्हाइट है. शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें.