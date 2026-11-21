Vastu Shastra: घर में छोटी-मोटी बहस होना आम बात है, लेकिन अगर बिना किसी बात के रोज लड़ाई-झगड़े और तनाव का माहौल बना रहता है, तो इसके पीछे वास्तु दोष हो सकता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर का मेन गेट (मुख्य द्वार) सबसे खास होता है, क्योंकि यहीं से अच्छी और बुरी ऊर्जा घर में आती है.

कई बार हम अनजाने में मुख्य दरवाजे के पास कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिससे घर की सुख-शांति खत्म होने लगती है. आइए जानते हैं मेन गेट से जुड़ी उन 3 बड़ी गलतियों और उन्हें ठीक करने के आसान तरीकों के बारे में:

1. मेन गेट के सामने जूते-चप्पल या कूड़ा रखना

कई लोग सुविधा के लिए दरवाजे के ठीक बाहर या अंदर जूते-चप्पल बिखरा छोड़ देते हैं या वहां डस्टबिन (कूड़ेदान) रख देते हैं. वास्तु के मुताबिक, मुख्य द्वार से ही घर में बरकत और सकारात्मक ऊर्जा आती है. दरवाजे के सामने गंदगी या पुराने जूते-चप्पल रखने से घर में नकारात्मकता बढ़ती है. इससे घर के लोगों में चिड़चिड़ापन आता है और बात-बात पर झगड़े होने लगते हैं.

क्या करें: दरवाजे के आसपास हमेशा सफाई रखें. जूते-चप्पलों को किसी बंद रैक में किनारे रखें और डस्टबिन को मेन गेट से दूर रखें.

2. दरवाजा खोलते या बंद करते समय आवाज आना

अगर आपके घर का मुख्य दरवाजा खोलते-बंद करते वक्त तेज आवाज (चरमराहट) करता है, या दरवाजा कहीं से टूटा हुआ है, तो इसे वास्तु में अच्छा नहीं माना जाता. मान्यताओं के अनुसार, दरवाजे से आने वाली ऐसी कर्कश आवाज घर में अशांति और परिवार के लोगों के बीच मनमुटाव बढ़ाती है.

क्या करें: दरवाजे के कब्जों में समय-समय पर तेल डालते रहें ताकि आवाज न आए. अगर दरवाजा कहीं से टूटा है या पेंट उखड़ा है, तो उसे तुरंत ठीक करवाएं.

3. शाम को मेन गेट पर अंधेरा रखना

शाम होते ही लोग घर के अंदर की लाइटें तो जला लेते हैं, लेकिन मेन गेट के बाहर अंधेरा छोड़ देते हैं. वास्तु शास्त्र में मुख्य दरवाजे पर अंधेरा होना अशुभ माना गया है. इससे घर के माहौल में भारीपन और तनाव बढ़ता है, जिससे रिश्तों में खटास आ सकती है.

क्या करें: शाम होते ही मुख्य द्वार पर अच्छी रोशनी का इंतजाम करें. हो सके तो रोज शाम को दरवाजे के पास घी या तेल का एक दीया जरूर जलाएं, इससे घर में खुशहाली आती है.

सुख-शांति के लिए ये छोटे उपाय भी करें

मुख्य द्वार के दोनों तरफ हल्दी या सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं, इससे बुरी ऊर्जा घर के अंदर नहीं आती.

बनाएं, इससे बुरी ऊर्जा घर के अंदर नहीं आती. दरवाजे पर आम या अशोक के पत्तों की बंदनवार (तोरण) लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.