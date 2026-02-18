हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal: 18 फरवरी को कुंभ राशि में चंद्रमा का गोचर, शिव योग के प्रभाव से किन राशियों को मिलेगा करियर और निवेश में बड़ा लाभ?

Aaj Ka Rashifal: 18 फरवरी को कुंभ राशि में चंद्रमा का गोचर, शिव योग के प्रभाव से किन राशियों को मिलेगा करियर और निवेश में बड़ा लाभ?

Aaj Ka Rashifal:18 फरवरी 2026 राशिफल विशेष है, कुंभ राशि में चंद्रमा के गोचर और शिव योग का क्या आप पर होगा असर? जानें मेष से मीन तक का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण, शुभ मुहूर्त और राहुकाल की पूरी जानकारी.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 18 Feb 2026 05:22 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Rashifal: 18 February 2026, आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि सायं 17:00:10 तक प्रभावी रहेगी, इसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ होगी. शुक्ल पक्ष की शुरुआत नई ऊर्जा, संकल्प और आरंभ का प्रतीक मानी जाती है. आज शतभिषा नक्षत्र रात्रि 21:16:55 तक सक्रिय रहेगा. यह नक्षत्र शोध, तकनीक, रहस्य और गहन चिंतन से जुड़ा होता है, इसलिए निर्णय सोच-समझकर लेना लाभकारी रहेगा.

शिव योग रात्रि 22:44:41 तक रहेगा, जो मानसिक शांति, संतुलन और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है. पूजा, ध्यान, जप या किसी सकारात्मक कार्य की योजना के लिए यह समय अनुकूल है. चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में गोचर करेगा, जिससे सामूहिक सोच, नेटवर्किंग और सामाजिक सक्रियता बढ़ेगी.

राहु काल 12:35:21 से 13:59:49 तक रहेगा, इस अवधि में नए या शुभ कार्य आरंभ करने से बचें. दिशा शूल उत्तर दिशा में है, अतः यात्रा से पहले ईश्वर स्मरण करें. आज का दिन योजनाबद्ध प्रयास और संतुलित निर्णय के लिए उपयुक्त है. 

आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का आज का राशिफल:

मेष राशि (Aries Horoscope) - 18 फरवरी 2026, बुधवार

आज फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि 17:00:10 तक प्रभावी रहेगी, इसके बाद द्वितीया आरंभ होगी. शतभिषा नक्षत्र 21:16:55 तक सक्रिय है और शिव योग 22:44:41 तक शुभ ऊर्जा प्रदान कर रहा है. चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में गोचर करेगा, जिससे आपके एकादश भाव (लाभ भाव) सक्रिय हो रहे हैं. यह स्थिति आय, नेटवर्क, मित्रों और बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति के संकेत दे रही है.

आज का दिन आपके लिए योजनाओं को क्रियान्वित करने का है. प्रतिपदा की आरंभिक ऊर्जा आपको नई शुरुआत के लिए प्रेरित करेगी. यदि लंबे समय से कोई लक्ष्य अधूरा था तो आज उस दिशा में ठोस कदम उठा सकते हैं. चंद्रमा का लाभ भाव में होना दर्शाता है कि मित्रों, सहकर्मियों या किसी प्रभावशाली व्यक्ति से सहयोग मिलेगा. टीमवर्क से सफलता की संभावना अधिक रहेगी.

कार्यक्षेत्र में आज आपकी सोच व्यावहारिक और दूरदर्शी रहेगी. डिजिटल, मीडिया, तकनीक, मार्केटिंग या पब्लिक डीलिंग से जुड़े लोगों के लिए दिन अनुकूल है. वरिष्ठों के साथ संवाद में स्पष्टता रखें, क्योंकि छोटी गलतफहमियां बड़ा रूप ले सकती हैं. 12:35:21 से 13:59:49 तक राहु काल रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण निर्णय टालना उचित रहेगा.

आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. अचानक किसी लाभ या बोनस की सूचना मिल सकती है. निवेश करने से पहले पूरी जानकारी अवश्य लें. 17:00 के बाद खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत होगी.

पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखें. जीवनसाथी या करीबी मित्र के साथ भावनात्मक संवाद लाभकारी रहेगा. शतभिषा नक्षत्र स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने का संकेत देता है. सिरदर्द, आंखों की थकान या अनियमित दिनचर्या से बचें. पर्याप्त जल सेवन और हल्का व्यायाम लाभ देगा.

दिशा शूल उत्तर दिशा में है, अतः यात्रा से पहले मीठा खाकर निकलें या भगवान शिव का स्मरण करें. शिव योग में शिव मंत्र का जाप मानसिक शांति देगा.

Career: नेटवर्क और टीमवर्क से सफलता.
Finance: लाभ के अवसर, पर सोच-समझकर निवेश.
Love: संवाद से संबंध मजबूत होंगे.
Health: मानसिक थकान से सावधान.
Lucky Color: लाल
Lucky Number: 9

वृषभ राशि (Taurus Horoscope) - 18 फरवरी 2026, बुधवार

आज फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा 17:00:10 तक प्रभावी रहेगी, इसके बाद द्वितीया आरंभ होगी. शतभिषा नक्षत्र 21:16:55 तक और शिव योग 22:44:41 तक शुभ प्रभाव में रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में गोचर करेगा, जिससे आपका दशम भाव (कर्म भाव) सक्रिय हो रहा है. यह स्थिति आज आपके करियर, प्रतिष्ठा और सामाजिक छवि को केंद्र में रखेगी.

दशम भाव में चंद्रमा का गोचर संकेत देता है कि मन पूरी तरह काम और जिम्मेदारियों में लगा रहेगा. यदि किसी पदोन्नति, प्रोजेक्ट अप्रूवल या वरिष्ठ अधिकारियों से मीटिंग की प्रतीक्षा कर रहे थे तो आज सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. शतभिषा नक्षत्र कभी-कभी भ्रम या असमंजस की स्थिति भी देता है, इसलिए किसी भी दस्तावेज या निर्णय को अंतिम रूप देने से पहले दोबारा जांच अवश्य करें.

शिव योग आपकी नेतृत्व क्षमता और निर्णय शक्ति को मजबूत करेगा. हालांकि 12:35:21 से 13:59:49 तक राहु काल रहेगा, इस दौरान कोई बड़ा निर्णय या नई शुरुआत टालना उचित रहेगा.

आर्थिक रूप से दिन स्थिर है. आय नियमित रहेगी, लेकिन कार्य संबंधी खर्च बढ़ सकते हैं. निवेश की योजना बना रहे हैं तो आज केवल विचार करें, क्रियान्वयन किसी शुभ मुहूर्त में करें.

पारिवारिक जीवन में व्यस्तता के कारण समय की कमी महसूस हो सकती है. जीवनसाथी या परिवार के सदस्यों से संवाद बनाए रखें. स्वास्थ्य की दृष्टि से गर्दन, कंधे या कमर में जकड़न संभव है. हल्का व्यायाम लाभ देगा.

Career: पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत.
Finance: स्थिर आय, सोच-समझकर खर्च करें.
Love: संवाद बनाए रखें, दूरी न बढ़ने दें.
Health: शरीर में जकड़न से सावधान.
Lucky Color: हरा
Lucky Number: 6

मिथुन राशि (Gemini Horoscope) - 18 फरवरी 2026, बुधवार

आज फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा 17:00:10 तक प्रभावी रहेगी, उसके बाद द्वितीया आरंभ होगी. शतभिषा नक्षत्र 21:16:55 तक और शिव योग 22:44:41 तक शुभ प्रभाव में है. चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में गोचर करेगा, जिससे आपका नवम भाव (भाग्य भाव) सक्रिय हो रहा है. यह गोचर भाग्य, उच्च शिक्षा, लंबी यात्रा, गुरु कृपा और जीवन दर्शन से जुड़े मामलों को गति देगा.

नवम भाव में चंद्रमा का होना संकेत देता है कि आज आपका मन नई दिशा खोजेगा. यदि लंबे समय से कोई काम अटका हुआ था तो अचानक समाधान मिल सकता है. भाग्य का सहयोग मिलेगा, विशेषकर उन कार्यों में जो विदेश, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, पब्लिक कनेक्शन या उच्च अध्ययन से जुड़े हैं. शतभिषा नक्षत्र के कारण कुछ घटनाएँ अचानक घट सकती हैं, इसलिए अवसर आने पर तुरंत निर्णय लेने की तैयारी रखें.

शिव योग मानसिक स्पष्टता और सकारात्मक ऊर्जा देगा. हालांकि 12:35:21 से 13:59:49 तक राहु काल रहेगा, इस समय नए अनुबंध या यात्रा आरंभ न करें.

आर्थिक रूप से दिन अनुकूल है. किसी पुराने निवेश या लंबित भुगतान से लाभ मिल सकता है. प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू या कानूनी मामलों में सकारात्मक संकेत हैं.

पारिवारिक जीवन में पिता या गुरु तुल्य व्यक्ति से महत्वपूर्ण सलाह मिल सकती है. प्रेम संबंधों में दूरी कम होगी और समझ बढ़ेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर अनियमित खानपान से बचें.

Career: भाग्य का साथ और नए अवसर.
Finance: अचानक लाभ संभव.
Love: संवाद से संबंध मजबूत होंगे.
Health: पाचन और नींद पर ध्यान दें.
Lucky Color: पीला
Lucky Number: 5

कर्क राशि (Cancer Horoscope) - 18 फरवरी 2026, बुधवार

आज फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा 17:00:10 तक प्रभावी रहेगी, उसके बाद द्वितीया आरंभ होगी. शतभिषा नक्षत्र 21:16:55 तक सक्रिय है और शिव योग 22:44:41 तक शुभ फलदायी रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में गोचर करेगा, जिससे आपका अष्टम भाव सक्रिय हो रहा है. यह भाव अचानक परिवर्तन, गोपनीय विषय, अनुसंधान, बीमा, टैक्स, ऋण और गहरे मानसिक चिंतन से जुड़ा होता है.

अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर संकेत देता है कि आज परिस्थितियाँ सामान्य से अलग दिशा ले सकती हैं. कार्यक्षेत्र में कोई रणनीतिक बदलाव या नई योजना सामने आ सकती है. यदि आप शोध, जांच, फाइनेंस, इंश्योरेंस या गुप्त परियोजनाओं से जुड़े हैं तो दिन उत्पादक रहेगा. लेकिन निर्णय लेते समय जल्दबाजी से बचें, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र कभी-कभी भ्रम की स्थिति भी देता है.

12:35:21 से 13:59:49 तक राहु काल रहेगा, इस दौरान बड़े आर्थिक निर्णय या जोखिम भरे निवेश से बचें. शिव योग मानसिक स्थिरता और आंतरिक शक्ति देगा, इसलिए ध्यान और प्रार्थना लाभकारी रहेंगे.

आर्थिक मामलों में सतर्कता आवश्यक है. ऋण, टैक्स या संयुक्त धन से जुड़े मामलों को स्पष्ट रखें. पारिवारिक जीवन में संवेदनशीलता बनी रह सकती है. जीवनसाथी से खुले संवाद की आवश्यकता है.

स्वास्थ्य की दृष्टि से तनाव, रक्तचाप या हार्मोनल असंतुलन पर ध्यान दें. पर्याप्त जल सेवन और नियमित दिनचर्या अपनाएँ.

Career: रणनीतिक सोच और गोपनीयता जरूरी.
Finance: जोखिम से बचें, सतर्क रहें.
Love: भावनात्मक संतुलन बनाए रखें.
Health: तनाव नियंत्रण आवश्यक.
Lucky Color: सफेद
Lucky Number: 2

सिंह राशि (Leo Horoscope) - 18 फरवरी 2026, बुधवार

आज फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा 17:00:10 तक प्रभावी रहेगी, उसके बाद द्वितीया आरंभ होगी. शतभिषा नक्षत्र 21:16:55 तक और शिव योग 22:44:41 तक शुभ ऊर्जा प्रदान करेगा. चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में गोचर करेगा, जिससे आपका सप्तम भाव (दांपत्य और साझेदारी भाव) सक्रिय हो रहा है. यह गोचर संबंधों, साझेदारी, पब्लिक इमेज और महत्वपूर्ण समझौतों को केंद्र में लाएगा.

सप्तम भाव में चंद्रमा का होना संकेत देता है कि आज आपका ध्यान स्वयं से अधिक दूसरों पर रहेगा. जीवनसाथी, बिज़नेस पार्टनर या क्लाइंट के साथ महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है. यदि किसी अनुबंध या सहयोग पर विचार चल रहा है तो सकारात्मक दिशा मिल सकती है, लेकिन 12:35:21 से 13:59:49 तक राहु काल में कोई नया एग्रीमेंट साइन न करें.

शतभिषा नक्षत्र कभी-कभी संबंधों में दूरी या ठंडापन ला सकता है, इसलिए संवाद में स्पष्टता और विनम्रता रखें. शिव योग आपको धैर्य और संतुलन देगा, जिससे आप किसी भी मतभेद को सहजता से सुलझा पाएंगे.

आर्थिक दृष्टि से साझेदारी से लाभ संभव है. बिज़नेस में नए क्लाइंट जुड़ सकते हैं. प्रेम जीवन में भावनात्मक उतार-चढ़ाव रह सकता है, पर शाम के बाद स्थिति बेहतर होगी.

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचें. अधिक सोचने की प्रवृत्ति को नियंत्रित करें.

Career: साझेदारी और सहयोग से सफलता.
Finance: पार्टनरशिप से लाभ के संकेत.
Love: संवाद में स्पष्टता आवश्यक.
Health: मानसिक तनाव से सावधान.
Lucky Color: सुनहरा
Lucky Number: 1

कन्या राशि (Virgo Horoscope) - 18 फरवरी 2026, बुधवार

आज फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा 17:00:10 तक प्रभावी रहेगी, इसके बाद द्वितीया आरंभ होगी. शतभिषा नक्षत्र 21:16:55 तक सक्रिय है और शिव योग 22:44:41 तक शुभ फलदायी रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में गोचर करेगा, जिससे आपका षष्ठम भाव (रोग, ऋण और शत्रु भाव) सक्रिय हो रहा है. यह गोचर दैनिक कार्य, प्रतिस्पर्धा, सेवा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल के वातावरण को प्रमुख बनाएगा.

षष्ठम भाव में चंद्रमा का होना संकेत देता है कि आज आप व्यावहारिक और विश्लेषणात्मक रहेंगे. कार्यस्थल पर लंबित कार्यों को पूरा करने की प्रेरणा मिलेगी. यदि किसी प्रतिस्पर्धी परीक्षा, इंटरव्यू या टेंडर से जुड़े हैं तो प्रयास मजबूत रखें, सफलता के संकेत मिल सकते हैं. हालांकि शतभिषा नक्षत्र कभी-कभी मानसिक असमंजस देता है, इसलिए किसी भी विवाद में उलझने से बचें और तथ्यों के आधार पर निर्णय लें.

12:35:21 से 13:59:49 तक राहु काल रहेगा, इस दौरान नया कार्य आरंभ न करें. शिव योग आपकी मानसिक दृढ़ता को बढ़ाएगा, जिससे विरोधी भी शांत रहेंगे.

आर्थिक रूप से दिन सामान्य है. पुराने ऋण या भुगतान से संबंधित कार्य सुलझ सकते हैं. स्वास्थ्य की दृष्टि से पेट, त्वचा या एलर्जी संबंधी समस्या उभर सकती है, इसलिए संतुलित आहार लें.

परिवार में सहयोग रहेगा, लेकिन कार्य की व्यस्तता के कारण समय प्रबंधन आवश्यक है.

Career: प्रतिस्पर्धा में बढ़त और कार्य पूर्णता.
Finance: ऋण या भुगतान सुलझने के संकेत.
Love: व्यस्तता के बीच संवाद बनाए रखें.
Health: पाचन और एलर्जी पर ध्यान दें.
Lucky Color: हरा
Lucky Number: 5

तुला राशि (Libra Horoscope) - 18 फरवरी 2026, बुधवार

आज फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा 17:00:10 तक प्रभावी रहेगी, उसके बाद द्वितीया आरंभ होगी. शतभिषा नक्षत्र 21:16:55 तक सक्रिय है और शिव योग 22:44:41 तक शुभ प्रभाव में रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में गोचर करेगा, जिससे आपका पंचम भाव (प्रेम, संतान, रचनात्मकता और बुद्धि) सक्रिय हो रहा है. यह गोचर भावनात्मक अभिव्यक्ति, क्रिएटिव कार्य और व्यक्तिगत आनंद को प्रमुख बनाएगा.

पंचम भाव में चंद्रमा का होना संकेत देता है कि आज मन हल्का और रचनात्मक रहेगा. कला, लेखन, मीडिया, डिज़ाइन, शिक्षा या किसी भी क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन अनुकूल है. यदि आप किसी प्रेजेंटेशन, कंटेंट निर्माण या परीक्षा की तैयारी में हैं तो प्रदर्शन बेहतर रहेगा. शतभिषा नक्षत्र अचानक प्रेरणा दे सकता है, पर अति-आत्मविश्वास से बचें.

12:35:21 से 13:59:49 तक राहु काल रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण निवेश या प्रेम संबंधों में बड़ा निर्णय टालें. शिव योग मानसिक संतुलन और सकारात्मकता देगा.

आर्थिक रूप से सट्टा या जोखिम वाले निवेश से बचना बेहतर रहेगा. संतान से जुड़ी कोई सुखद सूचना मिल सकती है. प्रेम जीवन में निकटता बढ़ेगी, लेकिन संवाद में स्पष्टता रखें.

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर नींद और दिनचर्या संतुलित रखें.

Career: रचनात्मक कार्यों में सफलता.
Finance: जोखिम से बचें, सोच-समझकर निर्णय लें.
Love: रोमांस और निकटता के संकेत.
Health: नींद और मानसिक संतुलन बनाए रखें.
Lucky Color: गुलाबी
Lucky Number: 6

वृश्चिक राशि (Scorpio Horoscope) - 18 फरवरी 2026, बुधवार

आज फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा 17:00:10 तक प्रभावी रहेगी, इसके बाद द्वितीया आरंभ होगी. शतभिषा नक्षत्र 21:16:55 तक सक्रिय है और शिव योग 22:44:41 तक शुभ ऊर्जा प्रदान करेगा. चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में गोचर करेगा, जिससे आपका चतुर्थ भाव (गृह, माता, सुख और संपत्ति) सक्रिय हो रहा है. यह गोचर घरेलू वातावरण, भावनात्मक स्थिरता और अचल संपत्ति से जुड़े मामलों को केंद्र में लाएगा.

चतुर्थ भाव में चंद्रमा का होना संकेत देता है कि आज मन घर और परिवार की ओर अधिक झुका रहेगा. यदि घर बदलने, वाहन खरीदने या संपत्ति से जुड़े किसी निर्णय पर विचार कर रहे हैं तो दिन योजना बनाने के लिए अनुकूल है, लेकिन 12:35:21 से 13:59:49 तक राहु काल में कोई अंतिम निर्णय न लें. शतभिषा नक्षत्र कभी-कभी भावनात्मक दूरी या अस्थिरता ला सकता है, इसलिए परिवार के साथ संवाद बनाए रखें.

शिव योग मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन देगा. माता या किसी वरिष्ठ महिला सदस्य से सहयोग मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में भी घर से काम या आंतरिक रणनीति पर ध्यान रहेगा.

आर्थिक दृष्टि से संपत्ति या घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं. निवेश से पहले दस्तावेजों की पूरी जांच करें.

स्वास्थ्य की दृष्टि से छाती, हृदय क्षेत्र या भावनात्मक तनाव पर ध्यान दें. ध्यान और प्राणायाम लाभकारी रहेंगे.

Career: आंतरिक रणनीति और स्थिरता पर ध्यान.
Finance: संपत्ति संबंधी मामलों में सावधानी.
Love: परिवार के साथ समय बिताएं.
Health: भावनात्मक संतुलन बनाए रखें.
Lucky Color: लाल
Lucky Number: 9

धनु राशि (Sagittarius Horoscope) - 18 फरवरी 2026, बुधवार

आज फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा 17:00:10 तक प्रभावी रहेगी, उसके बाद द्वितीया आरंभ होगी. शतभिषा नक्षत्र 21:16:55 तक सक्रिय है और शिव योग 22:44:41 तक शुभ ऊर्जा प्रदान करेगा. चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में गोचर करेगा, जिससे आपका तृतीय भाव (साहस, संचार, प्रयास और लघु यात्रा) सक्रिय हो रहा है. यह गोचर आज आपके आत्मविश्वास, संवाद क्षमता और पहल करने की शक्ति को बढ़ाएगा.

तृतीय भाव में चंद्रमा का होना संकेत देता है कि आज आप सक्रिय और ऊर्जावान रहेंगे. लंबे समय से रुके हुए कार्यों को पूरा करने का मन बनेगा. मीडिया, लेखन, मार्केटिंग, सेल्स, सोशल मीडिया या पब्लिक रिलेशन से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल है. शतभिषा नक्षत्र अचानक किसी संपर्क या सूचना के माध्यम से अवसर दिला सकता है, इसलिए फोन, ईमेल या मैसेज पर ध्यान रखें.

12:35:21 से 13:59:49 तक राहु काल रहेगा, इस दौरान किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने या नई यात्रा आरंभ करने से बचें. शिव योग आपके निर्णयों में स्थिरता और सकारात्मक सोच देगा.

आर्थिक दृष्टि से प्रयासों के अनुरूप लाभ मिलेगा. भाई-बहन या करीबी मित्र से सहयोग मिल सकता है. प्रेम जीवन में हल्की नोकझोंक संभव है, लेकिन शाम तक स्थिति सामान्य हो जाएगी.

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर गले, कंधे या हाथों में हल्की थकान हो सकती है. पर्याप्त जल और विश्राम आवश्यक है.

Career: प्रयासों से सफलता और नए संपर्क.
Finance: मेहनत के अनुरूप लाभ.
Love: संवाद में संयम रखें.
Health: गले और कंधों का ध्यान रखें.
Lucky Color: पीला
Lucky Number: 3

मकर राशि (Capricorn Horoscope) - 18 फरवरी 2026, बुधवार

आज फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा 17:00:10 तक प्रभावी रहेगी, उसके बाद द्वितीया आरंभ होगी. शतभिषा नक्षत्र 21:16:55 तक सक्रिय है और शिव योग 22:44:41 तक शुभ फल प्रदान करेगा. चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में गोचर करेगा, जिससे आपका द्वितीय भाव (धन, वाणी और पारिवारिक मूल्य) सक्रिय हो रहा है. यह गोचर आर्थिक मामलों, बचत, पारिवारिक संवाद और व्यक्तिगत स्थिरता को केंद्र में लाएगा.

द्वितीय भाव में चंद्रमा का होना संकेत देता है कि आज आपका ध्यान आय और संसाधनों पर रहेगा. कोई लंबित भुगतान प्राप्त हो सकता है या आय के नए स्रोत पर विचार बन सकता है. हालांकि शतभिषा नक्षत्र कभी-कभी निर्णय में भ्रम ला सकता है, इसलिए निवेश या बड़े खर्च से पहले पूरी जानकारी अवश्य लें.

12:35:21 से 13:59:49 तक राहु काल रहेगा, इस समय महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय टालना बेहतर रहेगा. शिव योग आपकी वाणी में प्रभाव और संतुलन देगा, जिससे आप मीटिंग या पारिवारिक चर्चा में अपनी बात प्रभावी ढंग से रख पाएंगे.

परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है. वाणी पर संयम रखें, क्योंकि छोटी बात भी विवाद का रूप ले सकती है. प्रेम जीवन में स्थिरता रहेगी, लेकिन भावनात्मक अभिव्यक्ति आवश्यक है.

स्वास्थ्य की दृष्टि से गला, दांत या गले से जुड़ी समस्या पर ध्यान दें. नियमित दिनचर्या और संतुलित आहार लाभ देगा.

Career: आर्थिक स्थिरता और प्रभावी संवाद से लाभ.
Finance: आय में सुधार के संकेत.
Love: मधुर वाणी से संबंध मजबूत होंगे.
Health: गले और दांतों का ध्यान रखें.
Lucky Color: नीला
Lucky Number: 8

कुंभ राशि (Aquarius Horoscope) - 18 फरवरी 2026, बुधवार

आज फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा 17:00:10 तक प्रभावी रहेगी, उसके बाद द्वितीया आरंभ होगी. शतभिषा नक्षत्र 21:16:55 तक सक्रिय है और शिव योग 22:44:41 तक शुभ ऊर्जा प्रदान करेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी ही राशि कुंभ में गोचर करेगा, जिससे आपका प्रथम भाव (लग्न भाव) सक्रिय हो रहा है. यह गोचर व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत निर्णयों को सीधा प्रभावित करेगा.

लग्न में चंद्रमा का होना संकेत देता है कि आज भावनाएं प्रबल रहेंगी और मन जल्दी प्रतिक्रिया दे सकता है. आप अपनी बात स्पष्ट रूप से रखना चाहेंगे, लेकिन शतभिषा नक्षत्र कभी-कभी आंतरिक दूरी या अलगाव की भावना भी देता है. इसलिए निर्णय लेते समय संतुलन बनाए रखें. आज का दिन स्वयं पर फोकस करने, नई छवि बनाने और किसी व्यक्तिगत लक्ष्य की शुरुआत के लिए अनुकूल है.

12:35:21 से 13:59:49 तक राहु काल रहेगा, इस दौरान नया कार्य या महत्वपूर्ण घोषणा टालें. शिव योग मानसिक स्थिरता और सकारात्मक दृष्टिकोण देगा, जिससे आप कठिन परिस्थिति में भी संयम बनाए रखेंगे.

आर्थिक दृष्टि से स्थिति सामान्य रहेगी, पर आत्मविश्वास के कारण जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है. सोच-समझकर कदम उठाएं. प्रेम जीवन में आप अधिक संवेदनशील रहेंगे, इसलिए संवाद में कोमलता आवश्यक है.

स्वास्थ्य की दृष्टि से सिर, आंखों या रक्तचाप पर ध्यान दें. पर्याप्त जल सेवन और विश्राम लाभकारी रहेगा.

Career: आत्मविश्वास से नई शुरुआत संभव.
Finance: जोखिम से बचें, संतुलन रखें.
Love: संवेदनशीलता के साथ संवाद करें.
Health: सिरदर्द या थकान से सावधान.
Lucky Color: आसमानी
Lucky Number: 4

मीन राशि (Pisces Horoscope) - 18 फरवरी 2026, बुधवार

आज फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा 17:00:10 तक प्रभावी रहेगी, उसके बाद द्वितीया आरंभ होगी. शतभिषा नक्षत्र 21:16:55 तक सक्रिय है और शिव योग 22:44:41 तक शुभ प्रभाव में रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में गोचर करेगा, जिससे आपका द्वादश भाव (व्यय, विदेश, अवचेतन मन और आध्यात्मिकता) सक्रिय हो रहा है. यह गोचर आत्ममंथन, खर्च, एकांत और आंतरिक परिवर्तन को प्रमुख बनाएगा.

द्वादश भाव में चंद्रमा का होना संकेत देता है कि आज आपका मन थोड़ा अंतर्मुखी रह सकता है. पुरानी बातों या अधूरे कार्यों को लेकर विचार गहरा हो सकता है. यदि विदेश, मल्टीनेशनल कंपनी, अस्पताल, रिसर्च या आध्यात्मिक गतिविधियों से जुड़े हैं तो दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. शतभिषा नक्षत्र अचानक खर्च या अप्रत्याशित परिस्थिति ला सकता है, इसलिए बजट पर नियंत्रण आवश्यक है.

12:35:21 से 13:59:49 तक राहु काल रहेगा, इस समय नया निवेश या यात्रा आरंभ करने से बचें. शिव योग ध्यान, जप और आत्मचिंतन के लिए श्रेष्ठ है. मानसिक शांति पाने के लिए कुछ समय अकेले बिताना लाभकारी रहेगा.

आर्थिक दृष्टि से अनियोजित खर्च बढ़ सकते हैं. प्रेम जीवन में दूरी या भावनात्मक उलझन महसूस हो सकती है, इसलिए खुलकर बात करें.

स्वास्थ्य की दृष्टि से नींद की कमी, तनाव या पैरों में थकान संभव है. नियमित दिनचर्या और पर्याप्त विश्राम अपनाएं.

Career: पर्दे के पीछे की योजना सफल हो सकती है.
Finance: खर्चों पर नियंत्रण आवश्यक.
Love: भावनात्मक स्पष्टता रखें.
Health: नींद और मानसिक शांति का ध्यान रखें.
Lucky Color: समुद्री हरा
Lucky Number: 7

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.

 
Read
Published at : 18 Feb 2026 05:22 AM (IST)
Tags :
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
और पढ़ें
Embed widget