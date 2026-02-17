हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुनिया के इन 10 देशों में आज भी बसता है हिंदू धर्म, जानें कहां कितनी है आबादी?

दुनिया के इन 10 देशों में आज भी बसता है हिंदू धर्म, जानें कहां कितनी है आबादी?

10 Hindu countries: भारत दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू देश है. जबकि नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका, अमेरिका, यूके और म्यांमार में भी हिंदू समदुाय के लोग रहते हैं, जानिए इनकी संख्या?

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 17 Feb 2026 11:15 AM (IST)
10 Hindu countries: भारत दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू देश है. जबकि नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका, अमेरिका, यूके और म्यांमार में भी हिंदू समदुाय के लोग रहते हैं, जानिए इनकी संख्या?

सबसे ज़्यादा हिंदू आबादी वाले देश

1/10
भारत में हिंदू आबादी करीब 1.1 अरब है, जो कुल जनसंख्या का 78.9 प्रतिशत है. ऐसा इसलिए क्योंकि भारत हिंदू धर्म की जन्मभूमि है. करीब 79 प्रतिशत भारतीय इस धर्म को मानते हैं, जिससे भारत देश दुनिया के अधिकांश हिंदुओं का घर बन जाता है. यहां धर्म को अनगिनत रीति-रिवाज, परंपराओं और धार्मिक-सांस्कृतिक प्रथाओं के माध्यम से जाहिर किया जाता है. भारत में कुंभ मेला समेत कई प्रमुख हिंदू त्योहार और पवित्र धार्मिक स्थल मौजूद हैं.
भारत में हिंदू आबादी करीब 1.1 अरब है, जो कुल जनसंख्या का 78.9 प्रतिशत है. ऐसा इसलिए क्योंकि भारत हिंदू धर्म की जन्मभूमि है. करीब 79 प्रतिशत भारतीय इस धर्म को मानते हैं, जिससे भारत देश दुनिया के अधिकांश हिंदुओं का घर बन जाता है. यहां धर्म को अनगिनत रीति-रिवाज, परंपराओं और धार्मिक-सांस्कृतिक प्रथाओं के माध्यम से जाहिर किया जाता है. भारत में कुंभ मेला समेत कई प्रमुख हिंदू त्योहार और पवित्र धार्मिक स्थल मौजूद हैं.
2/10
नेपाल जहां हिंदू आबादी करीब 28.6 मिलियन है, जो कुल जनसंख्या का करीब 80.6 प्रतिशत है. नेपाल में हिंदुओं की जनसंख्या का अनुपात अन्य सभी धर्मों से अधिक है. नेपाल के इतिहास में यह धर्म काफी गहराई से समाया हुआ है. काठमांडू स्थित भगवान शिव को समर्पित पशुपतिनाथ मंदिर में दुनियाभर से श्रद्धालुओं दर्शन के लिए आते हैं.
नेपाल जहां हिंदू आबादी करीब 28.6 मिलियन है, जो कुल जनसंख्या का करीब 80.6 प्रतिशत है. नेपाल में हिंदुओं की जनसंख्या का अनुपात अन्य सभी धर्मों से अधिक है. नेपाल के इतिहास में यह धर्म काफी गहराई से समाया हुआ है. काठमांडू स्थित भगवान शिव को समर्पित पशुपतिनाथ मंदिर में दुनियाभर से श्रद्धालुओं दर्शन के लिए आते हैं.
Published at : 17 Feb 2026 11:15 AM (IST)
Religion Hindusim HINDU

