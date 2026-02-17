दुनिया के इन 10 देशों में आज भी बसता है हिंदू धर्म, जानें कहां कितनी है आबादी?

भारत में हिंदू आबादी करीब 1.1 अरब है, जो कुल जनसंख्या का 78.9 प्रतिशत है. ऐसा इसलिए क्योंकि भारत हिंदू धर्म की जन्मभूमि है. करीब 79 प्रतिशत भारतीय इस धर्म को मानते हैं, जिससे भारत देश दुनिया के अधिकांश हिंदुओं का घर बन जाता है. यहां धर्म को अनगिनत रीति-रिवाज, परंपराओं और धार्मिक-सांस्कृतिक प्रथाओं के माध्यम से जाहिर किया जाता है. भारत में कुंभ मेला समेत कई प्रमुख हिंदू त्योहार और पवित्र धार्मिक स्थल मौजूद हैं.