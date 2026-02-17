Aaj Ka Rashifal: 17 February 2026, आज मंगलवार है. अमावस्या तिथि शाम लगभग 5 बजकर 30 मिनट तक रहेगी. दिन की शुरुआत में चंद्रमा मकर राशि में रहेगा, इसलिए काम और जिम्मेदारियों का दबाव अधिक महसूस हो सकता है. सुबह 9 बजकर 05 मिनट के बाद चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, जिससे सोच भविष्य, नेटवर्क और योजनाओं की ओर जाएगी.

धनिष्ठा नक्षत्र रात 9 बजकर 16 मिनट तक सक्रिय है. परिघ योग बना होने से जल्दबाज़ी नुकसान दे सकती है, फैसले सोच-समझकर लें. दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 58 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त शुभ है. दोपहर 3 बजकर 24 मिनट से 4 बजकर 48 मिनट तक राहुकाल में जोखिम टालें. सूर्य ग्रहण का असर मानसिक गंभीरता बढ़ाएगा.

आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का आज का राशिफल.

मेष राशि (Aries Horoscope), 17 February 2026

आज अमावस्या और सूर्य ग्रहण का प्रभाव मन को थोड़ा गंभीर बना सकता है. सुबह 9 बजकर 05 मिनट तक चंद्रमा मकर राशि में है, जो आपकी चंद्र राशि से दशम भाव को सक्रिय करता है. इसका सीधा असर करियर, जिम्मेदारी और सार्वजनिक छवि पर रहेगा. ऐसा लग सकता है कि काम का दबाव ज्यादा है या कोई महत्वपूर्ण निर्णय सामने खड़ा है.

इसके बाद चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और आपकी राशि से एकादश भाव को प्रभावित करेगा. इससे लाभ, नेटवर्क, मित्र मंडली और भविष्य की योजनाएँ केंद्र में आ सकती हैं. दिन का दूसरा भाग रणनीति और संपर्क मजबूत करने के लिए बेहतर है.

सुबह 9 बजकर 47 मिनट से 11 बजकर 11 मिनट तक यमगंड में महत्वपूर्ण निर्णय टालें. दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 58 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त में मीटिंग, प्रस्तुति या योजना शुभ रहेगी. दोपहर 3 बजकर 24 मिनट से 4 बजकर 48 मिनट तक राहुकाल में निवेश या नई शुरुआत से बचें.

Career. जिम्मेदारी बढ़ेगी, संयमित व्यवहार लाभ देगा.

Finance. जोखिम सीमित रखें, बड़े निवेश टालें.

Love. संवाद में नरमी रखें, गलतफहमी न बढ़ने दें.

Health. सिरदर्द या तनाव संभव, पर्याप्त विश्राम लें.

Lucky Color. लाल.

Lucky Number. 9.

वृष राशि (Taurus Horoscope), 17 February 2026

आज अमावस्या और सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपके दृष्टिकोण और निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है. सुबह 9 बजकर 05 मिनट तक चंद्रमा मकर राशि में है, जो आपकी चंद्र राशि से नवम भाव को सक्रिय करता है. इसका संबंध भाग्य, उच्च शिक्षा, यात्रा और मार्गदर्शन से है. दिन की शुरुआत में आप किसी बड़े विचार या भविष्य की योजना पर गंभीरता से सोच सकते हैं.

इसके बाद चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और आपकी राशि से दशम भाव को प्रभावित करेगा. इसका सीधा असर करियर, प्रतिष्ठा और कार्यक्षेत्र पर पड़ेगा. दिन का दूसरा भाग प्रोफेशनल मामलों में महत्वपूर्ण रह सकता है.

सुबह 9 बजकर 47 मिनट से 11 बजकर 11 मिनट तक यमगंड में महत्वपूर्ण निर्णय टालें. दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 58 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त मीटिंग, इंटरव्यू या योजना के लिए अनुकूल रहेगा. दोपहर 3 बजकर 24 मिनट से 4 बजकर 48 मिनट तक राहुकाल में निवेश या नई शुरुआत से बचें.

Career. वरिष्ठों से संवाद महत्वपूर्ण रहेगा, जिम्मेदारी मिल सकती है.

Finance. सोच-समझकर निवेश करें, जोखिम सीमित रखें.

Love. रिश्तों में व्यवहारिकता रखें, भावनाओं को स्पष्ट करें.

Health. गर्दन, कंधे या थकान पर ध्यान दें.

Lucky Color. सफेद.

Lucky Number. 6.

मिथुन राशि (Gemini Horoscope), 17 February 2026

आज अमावस्या और सूर्य ग्रहण का प्रभाव मन को गहराई से सोचने पर मजबूर कर सकता है. सुबह 9 बजकर 05 मिनट तक चंद्रमा मकर राशि में है, जो आपकी चंद्र राशि से अष्टम भाव को सक्रिय करता है. यह भाव परिवर्तन, गोपनीय मामलों और मानसिक उतार-चढ़ाव से जुड़ा होता है. दिन की शुरुआत में भीतर हल्की बेचैनी या किसी छिपे विषय को लेकर चिंता हो सकती है.

इसके बाद चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और आपकी राशि से नवम भाव को प्रभावित करेगा. इससे सोच का दायरा बढ़ेगा. उच्च शिक्षा, यात्रा, करियर दिशा या किसी मार्गदर्शक से जुड़ी बातों पर ध्यान जाएगा. दिन का दूसरा भाग दृष्टिकोण बदलने और नई योजना बनाने के लिए बेहतर है.

सुबह 9 बजकर 47 मिनट से 11 बजकर 11 मिनट तक यमगंड में महत्वपूर्ण निर्णय टालें. दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 58 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त अध्ययन, इंटरव्यू या रणनीतिक बातचीत के लिए अनुकूल रहेगा. दोपहर 3 बजकर 24 मिनट से 4 बजकर 48 मिनट तक राहुकाल में निवेश या विवाद से दूरी रखें.

Career. परिवर्तन या नई दिशा पर विचार होगा.

Finance. गोपनीय लेन-देन में सावधानी रखें.

Love. भावनाओं को दबाने के बजाय साझा करें.

Health. पेट या तनाव से जुड़ी समस्या संभव.

Lucky Color. हरा.

Lucky Number. 5.

कर्क राशि (Cancer Horoscope), 17 February 2026

आज अमावस्या और सूर्य ग्रहण का प्रभाव रिश्तों और साझेदारी के मामलों को गंभीर बना सकता है. सुबह 9 बजकर 05 मिनट तक चंद्रमा मकर राशि में है, जो आपकी चंद्र राशि से सप्तम भाव को सक्रिय करता है. यह भाव जीवनसाथी, पार्टनरशिप और सार्वजनिक संबंधों से जुड़ा होता है. दिन की शुरुआत में किसी करीबी व्यक्ति के साथ बातचीत महत्वपूर्ण हो सकती है.

इसके बाद चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और आपकी राशि से अष्टम भाव को प्रभावित करेगा. इससे भीतर के विचार गहरे हो सकते हैं. आर्थिक साझेदारी, कर्ज, बीमा या साझा संसाधनों से जुड़े विषय सामने आ सकते हैं. भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से पहले स्थिति समझना बेहतर रहेगा.

सुबह 9 बजकर 47 मिनट से 11 बजकर 11 मिनट तक यमगंड में महत्वपूर्ण समझौते या वादे टालें. दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 58 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त स्पष्ट बातचीत और योजना के लिए अनुकूल है. दोपहर 3 बजकर 24 मिनट से 4 बजकर 48 मिनट तक राहुकाल में निवेश या कानूनी चर्चा से दूरी रखें.

Career. साझेदारी और टीमवर्क पर ध्यान दें.

Finance. संयुक्त धन और निवेश में सावधानी रखें.

Love. भावनात्मक संतुलन बनाए रखें.

Health. पेट और तनाव पर ध्यान दें.

Lucky Color. सफेद.

Lucky Number. 2.

सिंह राशि (Leo Horoscope), 17 February 2026

आज अमावस्या और सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपके कामकाज और रिश्तों दोनों पर ध्यान केंद्रित करा सकता है. सुबह 9 बजकर 05 मिनट तक चंद्रमा मकर राशि में है, जो आपकी चंद्र राशि से षष्ठ भाव को सक्रिय करता है. यह भाव कार्य, प्रतिस्पर्धा, स्वास्थ्य और दैनिक जिम्मेदारियों से जुड़ा होता है. दिन की शुरुआत में काम का दबाव या किसी कार्य को समय पर पूरा करने की चुनौती सामने आ सकती है.

इसके बाद चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और आपकी राशि से सप्तम भाव को प्रभावित करेगा. इससे फोकस साझेदारी, जीवनसाथी या व्यावसायिक सहयोग पर जाएगा. आज किसी भी बातचीत में अहं से ज्यादा समझदारी काम आएगी.

सुबह 9 बजकर 47 मिनट से 11 बजकर 11 मिनट तक यमगंड में महत्वपूर्ण निर्णय टालें. दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 58 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त मीटिंग, समझौते या प्रस्तुति के लिए अनुकूल है. दोपहर 3 बजकर 24 मिनट से 4 बजकर 48 मिनट तक राहुकाल में निवेश या विवाद से दूरी रखें.

Career. कार्यक्षेत्र में मेहनत का दबाव रहेगा, संयम रखें.

Finance. खर्च नियंत्रित रखें, जोखिम सीमित रखें.

Love. अहं से बचें, संवाद बढ़ाएँ.

Health. थकान या पेट से जुड़ी समस्या संभव.

Lucky Color. सुनहरा.

Lucky Number. 1.

कन्या राशि (Virgo Horoscope), 17 February 2026

आज अमावस्या और सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपकी सोच और भावनाओं को थोड़ा गंभीर बना सकता है. सुबह 9 बजकर 05 मिनट तक चंद्रमा मकर राशि में है, जो आपकी चंद्र राशि से पंचम भाव को सक्रिय करता है. यह भाव बुद्धि, प्रेम, संतान और रचनात्मकता से जुड़ा होता है. दिन की शुरुआत में आप किसी रचनात्मक विचार, पढ़ाई या रिश्ते से जुड़े विषय पर ज्यादा सोच सकते हैं.

इसके बाद चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और आपकी राशि से षष्ठ भाव को प्रभावित करेगा. इससे कामकाज, दिनचर्या और स्वास्थ्य पर ध्यान जाएगा. अधूरे काम निपटाने और व्यवस्थित योजना बनाने का समय है.

सुबह 9 बजकर 47 मिनट से 11 बजकर 11 मिनट तक यमगंड में महत्वपूर्ण निर्णय टालें. दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 58 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त इंटरव्यू, प्रस्तुति या पढ़ाई के लिए अनुकूल है. दोपहर 3 बजकर 24 मिनट से 4 बजकर 48 मिनट तक राहुकाल में निवेश या नई शुरुआत से बचें.

Career. कार्य में व्यवस्थित रहना लाभ देगा.

Finance. खर्च पर नियंत्रण रखें, छोटी बचत महत्वपूर्ण होगी.

Love. भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें.

Health. पाचन या तनाव पर ध्यान दें.

Lucky Color. हरा.

Lucky Number. 5.

तुला राशि (Libra Horoscope), 17 February 2026

आज अमावस्या और सूर्य ग्रहण का प्रभाव घर और मन दोनों को प्रभावित कर सकता है. सुबह 9 बजकर 05 मिनट तक चंद्रमा मकर राशि में है, जो आपकी चंद्र राशि से चतुर्थ भाव को सक्रिय करता है. यह भाव घर, परिवार, संपत्ति और भावनात्मक स्थिरता से जुड़ा है. दिन की शुरुआत में पारिवारिक जिम्मेदारी या घरेलू विषय पर ध्यान देना पड़ सकता है. मन थोड़ा संवेदनशील रह सकता है.

इसके बाद चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और आपकी राशि से पंचम भाव को प्रभावित करेगा. इससे रचनात्मकता, प्रेम और निर्णय क्षमता सक्रिय होगी. दिन का दूसरा भाग रिश्तों, संतान या किसी रचनात्मक काम के लिए बेहतर रहेगा.

सुबह 9 बजकर 47 मिनट से 11 बजकर 11 मिनट तक यमगंड में महत्वपूर्ण निर्णय टालें. दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 58 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त मीटिंग, योजना या पढ़ाई के लिए अनुकूल रहेगा. दोपहर 3 बजकर 24 मिनट से 4 बजकर 48 मिनट तक राहुकाल में निवेश या नई डील साइन करने से बचें.

Career. संतुलन बनाए रखें, वरिष्ठों से तालमेल जरूरी.

Finance. संपत्ति या निवेश में सावधानी रखें.

Love. रिश्तों में संवेदनशीलता दिखाएँ.

Health. मानसिक तनाव और नींद पर ध्यान दें.

Lucky Color. सफेद.

Lucky Number. 6.

वृश्चिक राशि (Scorpio Horoscope), 17 February 2026

आज अमावस्या और सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपके विचार और संवाद शैली को प्रभावित कर सकता है. सुबह 9 बजकर 05 मिनट तक चंद्रमा मकर राशि में है, जो आपकी चंद्र राशि से तृतीय भाव को सक्रिय करता है. यह भाव संचार, साहस, प्रयास और छोटे निर्णयों से जुड़ा है. दिन की शुरुआत में किसी जरूरी कॉल, संदेश या कागजी काम पर ध्यान देना पड़ सकता है.

इसके बाद चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और आपकी राशि से चतुर्थ भाव को प्रभावित करेगा. इससे घर, परिवार और मानसिक शांति के विषय प्रमुख हो सकते हैं. दिन का दूसरा भाग घरेलू मामलों या निजी बातचीत के लिए महत्वपूर्ण रहेगा.

सुबह 9 बजकर 47 मिनट से 11 बजकर 11 मिनट तक यमगंड में महत्वपूर्ण बातचीत या अनुबंध टालें. दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 58 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त योजना बनाने और स्पष्ट निर्णय के लिए अनुकूल रहेगा. दोपहर 3 बजकर 24 मिनट से 4 बजकर 48 मिनट तक राहुकाल में निवेश या विवाद से दूरी रखें.

Career. प्रयास और संवाद से काम आगे बढ़ेगा.

Finance. छोटे खर्च बढ़ सकते हैं, बजट संभालें.

Love. घर और रिश्तों में संवेदनशीलता रखें.

Health. मानसिक तनाव और नींद पर ध्यान दें.

Lucky Color. लाल.

Lucky Number. 8.

धनु राशि (Sagittarius Horoscope), 17 February 2026

आज अमावस्या और सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपके धन और आत्मविश्वास से जुड़े मामलों को प्रभावित कर सकता है. सुबह 9 बजकर 05 मिनट तक चंद्रमा मकर राशि में है, जो आपकी चंद्र राशि से द्वितीय भाव को सक्रिय करता है. यह भाव आय, वाणी और पारिवारिक मूल्यों से जुड़ा है. दिन की शुरुआत में आर्थिक निर्णय या किसी महत्वपूर्ण बातचीत पर ध्यान देना पड़ सकता है. शब्दों का चयन सोच-समझकर करें.

इसके बाद चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और आपकी राशि से तृतीय भाव को प्रभावित करेगा. इससे साहस, संचार और छोटे प्रयासों में तेजी आएगी. दिन का दूसरा भाग नेटवर्किंग, मार्केटिंग या अध्ययन के लिए अनुकूल रहेगा.

सुबह 9 बजकर 47 मिनट से 11 बजकर 11 मिनट तक यमगंड में बड़े आर्थिक निर्णय टालें. दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 58 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त मीटिंग, प्रस्तुति या पढ़ाई के लिए शुभ है. दोपहर 3 बजकर 24 मिनट से 4 बजकर 48 मिनट तक राहुकाल में निवेश या यात्रा से बचें.

Career. संचार और प्रयास से लाभ मिलेगा.

Finance. खर्च और निवेश में संतुलन रखें.

Love. स्पष्ट और शांत संवाद जरूरी.

Health. गला या कंधे में तनाव संभव.

Lucky Color. पीला.

Lucky Number. 3.

मकर राशि (Capricorn Horoscope), 17 February 2026

आज अमावस्या और सूर्य ग्रहण का प्रभाव सीधे आपके व्यक्तित्व और निर्णय क्षमता पर पड़ेगा. सुबह 9 बजकर 05 मिनट तक चंद्रमा आपकी ही राशि मकर में है, जिससे प्रथम भाव सक्रिय रहेगा. दिन की शुरुआत में आप अधिक संवेदनशील या आत्ममंथन की स्थिति में रह सकते हैं. लोग आपकी प्रतिक्रिया को गौर से देखेंगे, इसलिए संयम बनाए रखना जरूरी है.

इसके बाद चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और आपकी राशि से द्वितीय भाव को प्रभावित करेगा. इससे धन, वाणी और पारिवारिक मामलों पर ध्यान जाएगा. आर्थिक योजना या बजट को व्यवस्थित करने का समय है.

सुबह 9 बजकर 47 मिनट से 11 बजकर 11 मिनट तक यमगंड में महत्वपूर्ण निर्णय टालें. दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 58 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त मीटिंग, रणनीति और योजना के लिए अनुकूल है. दोपहर 3 बजकर 24 मिनट से 4 बजकर 48 मिनट तक राहुकाल में निवेश या नई शुरुआत से बचें.

Career. नेतृत्व की स्थिति में रहेंगे, पर संयम जरूरी.

Finance. बजट पर ध्यान दें, जोखिम सीमित रखें.

Love. शब्दों में नरमी रखें, गलतफहमी से बचें.

Health. थकान या तनाव संभव, विश्राम लें.

Lucky Color. नीला.

Lucky Number. 8.

कुंभ राशि (Aquarius Horoscope), 17 February 2026

आज अमावस्या और सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपके लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि चंद्रमा दिन की शुरुआत में आपकी राशि के ठीक पहले स्थित रहेगा. सुबह 9 बजकर 05 मिनट तक चंद्रमा मकर राशि में है, जो आपकी चंद्र राशि से द्वादश भाव को सक्रिय करता है. यह भाव खर्च, एकांत, विदेश और मानसिक चिंतन से जुड़ा है. सुबह का समय थोड़ा आत्ममंथन या अंदरूनी बेचैनी के साथ शुरू हो सकता है.

इसके बाद चंद्रमा आपकी ही राशि कुंभ में प्रवेश करेगा और प्रथम भाव को सक्रिय करेगा. इससे आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और निर्णय शक्ति पर सीधा असर पड़ेगा. दिन का दूसरा भाग नई शुरुआत, सार्वजनिक उपस्थिति या महत्वपूर्ण बातचीत के लिए अहम रहेगा.

सुबह 9 बजकर 47 मिनट से 11 बजकर 11 मिनट तक यमगंड में महत्वपूर्ण निर्णय टालें. दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 58 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त इंटरव्यू, प्रस्तुति या योजना के लिए अनुकूल है. दोपहर 3 बजकर 24 मिनट से 4 बजकर 48 मिनट तक राहुकाल में निवेश या विवाद से दूरी रखें.

Career. नई जिम्मेदारी या पहचान का अवसर मिल सकता है.

Finance. अनावश्यक खर्च से बचें.

Love. स्पष्ट लेकिन संतुलित संवाद रखें.

Health. थकान या मानसिक तनाव पर ध्यान दें.

Lucky Color. आसमानी.

Lucky Number. 4.

मीन राशि (Pisces Horoscope), 17 February 2026

आज अमावस्या और सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपकी योजनाओं और आंतरिक सोच पर पड़ सकता है. सुबह 9 बजकर 05 मिनट तक चंद्रमा मकर राशि में है, जो आपकी चंद्र राशि से एकादश भाव को सक्रिय करता है. यह भाव लाभ, मित्रों, नेटवर्क और दीर्घकालिक योजनाओं से जुड़ा है. दिन की शुरुआत में किसी लक्ष्य या आर्थिक योजना पर गंभीरता से विचार हो सकता है.

इसके बाद चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और आपकी राशि से द्वादश भाव को प्रभावित करेगा. इससे मन थोड़ा अंतर्मुखी हो सकता है. खर्च, विदेश या एकांत से जुड़े विषय सामने आ सकते हैं. दिन का दूसरा भाग आत्मचिंतन और योजनाओं की समीक्षा के लिए बेहतर रहेगा.

सुबह 9 बजकर 47 मिनट से 11 बजकर 11 मिनट तक यमगंड में महत्वपूर्ण निर्णय टालें. दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 58 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त मीटिंग, अध्ययन या योजना के लिए अनुकूल है. दोपहर 3 बजकर 24 मिनट से 4 बजकर 48 मिनट तक राहुकाल में निवेश या नई शुरुआत से बचें.

Career. लक्ष्य स्पष्ट करें, सहयोग से लाभ मिलेगा.

Finance. खर्च पर नियंत्रण रखें, निवेश सोच-समझकर करें.

Love. भावनाओं को शांतिपूर्वक व्यक्त करें.

Health. नींद और मानसिक तनाव पर ध्यान दें.

Lucky Color. पीला.

Lucky Number. 7.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.