हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Card Rashifal 15-21 February 2026: मकर-धनु राशि को मिलेगी सफलता, जानें तुला से मीन तक टैरो साप्ताहिक राशिफल

Tarot Card Rashifal 15-21 February 2026: मकर-धनु राशि को मिलेगी सफलता, जानें तुला से मीन तक टैरो साप्ताहिक राशिफल

Tarot Weekly Horoscope 8 to 14 February 2026: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला से मीन राशि तक राशि के जातकों के लिए करियर, धन, नौकरी, में क्या लाभ देगा या फिर चुनौतियों से गुजरना होगा जानें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Updated at : 15 Feb 2026 09:44 PM (IST)
तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन अनुकूल परिस्थितियां लेकर आने वाला है. आप अपने बुद्धिमानी और विवेक से हर चुनौतियां पार करने में सफल रहेंगे. घर में परिवर्तन और संपत्ति से जुड़ा कोई लाभकारी अवसर मिल सकते हैं हालांकि, पुराने संबंधों के कारण आपको मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकते हैं. आपको सलाह है कि अपनी भावनाओं पर थोड़ा काबू रखें। संतान की ओर से सुखद समाचार प्राप्त होगा.

वृश्चिक टैरो साप्ताहित राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए सप्ताह बहुत ही मिलाजुला रहने वाला है. परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल नहीं होंगी इसलिए कोई बड़ा जोखिम न लें और सीमित दायरे में ही कार्य करें. कार्यक्षेत्र में सहयोगियों और मित्रों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना आपके लिए आवश्यक है. स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतनी होगी. लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है. स्थान परिवर्तन या यात्रा के योग बन सकते हैं.

धनु टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, धनु राशि के लोगों के लिए समस्याओं के समाधान मित्रों की सलाह से संभव है. उनकी मदद आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होग. छात्रों के लिए सप्ताह सफलता दिलाने वाला रहेगा. दिनचर्या में अव्यवस्था के कारण आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है. वैवाहिक जीवन में किसी बात को लेकर कुछ तनाव हो सकता है इसलिए धैर्य और बातचीत के जरिए स्थिति संभालें.

मकर टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि के लोगों के लिए सप्ताह कार्यक्षेत्र में नए अवसर दिलाएगा. विपरीत लिंग के किसी सहयोगी की ओर आपको आकर्षण बढ़ सकता है. अतीत के पीछे छोड़कर वर्तमान में जीना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा. नौकरी बदलने का विचार कर रहे लोगों को लिए समय बहुत ही अनुकूल रहेगा. विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई पर फोकस करने में काफी परेशानी होगी. साथ ही लव लाइफ में भी तनाव रहेगा.

कुंभ टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के लोगों को इस हफ्ते अपने पुराने किए गए प्रयासों का फल मिलने के योग हैं. कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन काफी अच्छा रहेगा. आप लोगों को प्रभावित करने में सफल होंगे. यात्रा के लिए समय अनुकूल और लाभकारी साबित होगा हालांकि, मित्रता के क्षेत्र में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. आर्थिक दृष्टि से देखें तो स्थिति संतोषजनक रहेंगी. देखा जाए तो आपके लिए यह समय बेहद ही सकारात्मक साबित होगा.

मीन टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह सफलता और सुखद परिणाम दिलाने वाला रहेगा.आपकी बुद्धि और भाग्य का साथ मिलने से आपको धन कमाने में इस हफ्ते आपको अच्छी मदद मिल सकती है. नए प्रोजेक्ट शुरू करने परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए समय बेहद ही शुभ साबित होगा. वैवाहिक जीवन में थोड़े उतार चढ़ाव रह सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए सप्ताह बेहद ही सदुपयोग वाला रहेगा. अच्छा परिणाम प्राप्त कर लेंगे.

Rangbhari Ekadashi 2026: होली से पहले रंगभरी एकादशी कब, नोट करें डेट, शिव जी से जुड़ा है पर्व

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 15 Feb 2026 09:44 PM (IST)
February Rashifal 2026 Tarot Weekly Horoscope 2026
पर्सनल कार्नर

