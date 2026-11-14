Aaj Ka Rashifal 14 November 2026: आज शनिवार को छठ का खरना है. आज चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे और रात 8:24 बजे पूर्वाषाढ़ा से उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. इस राशिफल में मेष से मीन तक नौकरी, कारोबार, घरेलू खर्च और रिश्तों से जुड़े ज्योतिषीय संकेत पढ़ें.

साथ में जानें आज के पंचांग का समय और अपनी राशि के अनुसार किन बातों पर ध्यान देना है. नक्षत्र परिवर्तन का समय नई दिल्ली के पंचांग के अनुसार है. जानते हैं आज का राशिफल-

मेष राशि: 14 नवंबर 2026 (शनिवार) - आज का राशिफल

सूर्य उपासना के महापर्व छठ के दूसरे अनुष्ठान 'खरना' पर मेष जातकों को भाग्य का प्रबल सहयोग और नई ऊर्जा प्राप्त होगी. चंद्रदेव आज पूरे दिन आपकी राशि से नवम भाव यानी धनु राशि में विराजमान रहेंगे. पंचांग के अनुसार रात 11:25 बजे तक कार्तिक शुक्ल पंचमी और उसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी. रात 08:24 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लगेगा, वहीं संपूर्ण दिन शूल योग व्याप्त रहेगा. पंचम भाव (सिंह राशि) में राशि स्वामी मंगल के साथ गुरु व केतु की युति नवम चंद्रमा से शुभ नवम-पंचम योग निर्मित कर रही है. शूल योग के प्रभाव को देखते हुए वाणी में सौम्यता रखें; संध्याकाल में आपके महत्वपूर्ण कार्य स्वतः सिद्ध होने लगेंगे.

मेष करियर और कारोबार राशिफल (Mesh Career Rashifal)

ऑफिस में आपकी दूरगामी सोच, सूझबूझ और नेतृत्व कौशल की सभी प्रशंसा करेंगे. शिक्षा, न्याय, सलाहकार, पर्यटन, भूमि-भवन और सरकारी सेवाओं से जुड़े लोगों को तरक्की के नए अवसर मिलेंगे. खरना व्रत के कारण गुड़, दूध, फल, वस्त्र और पूजन सामग्री का व्यापार करने वाले दुकानदारों की बिक्री में जबरदस्त तेजी आएगी. किसी नई योजना पर उच्चाधिकारियों से बात करने के लिए शाम का समय बेहद अनुकूल है.

मेष आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Mesh Money & Muhurat)

पुराने निवेशों से लाभ और भाग्य के साथ से धन की आवक निरंतर बनी रहेगी. पर्व की तैयारियों और धार्मिक अनुष्ठानों पर कुछ शुभ खर्च हो सकता है. किसी जरूरी खरीदारी के लिए सुबह 11:11 से 11:55 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है, किंतु इसमें कंटक योग होने से सावधानी बरतें. सुबह 08:49 से 10:11 बजे तक राहुकाल रहेगा; इस अवधि में बड़ी धनराशि के लेन-देन या उधारी से बचें.

मेष पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Mesh Love & Family)

खरना पूजा की तैयारियों के चलते घर में भक्ति, उल्लास और पवित्रता का वातावरण बना रहेगा. पिता तथा घर के वरिष्ठजनों का मार्गदर्शन और आशीर्वाद आपका मनोबल बढ़ाएगा. दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी और जीवनसाथी के साथ मिलकर पारिवारिक दायित्वों को बखूबी निभाएंगे. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और साथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा होगी.

मेष युवा और विद्यार्थी राशिफल (Mesh Students & Youth)

उच्च शिक्षा, सिविल सेवा, कानून, रक्षा और प्रबंधन की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं की एकाग्रता आज बेहतरीन रहेगी. पंचम भाव के मंगल-गुरु और नवम चंद्रमा का संयोग आपकी स्मरण शक्ति को तेज करेगा. रात 08:24 बजे के बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से कठिन विषयों को दोहराना बेहद लाभदायक साबित होगा.

मेष स्वास्थ्य राशिफल (Mesh Health Rashifal)

शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक उत्साह का स्तर काफी ऊंचा बना रहेगा. संध्या में ग्रहण किया जाने वाला खरना का पवित्र प्रसाद (गुड़ की खीर और रोटी) शरीर व मन को नई ताजगी देगा. हालांकि, पर्व की व्यस्तता के कारण पैरों या कमर में हल्की थकावट हो सकती है. पर्याप्त पानी पिएं और अत्यधिक मसालेदार भोजन से दूरी रखें.

मेष राशि का आज का उपाय (Mesh Rashi Upay)

शनिवार के दिन तांबे के पात्र से भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और शाम को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं. सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें तथा किसी छठ व्रती को पूजन हेतु गुड़, चावल या मौसमी फल भेंट करें.

शुभ अंक: 1, 8, 9

शुभ रंग: केसरिया और लाल

वृषभ राशि: 14 नवंबर 2026 (शनिवार) - आज का राशिफल

छठ पूजा के दूसरे पड़ाव 'खरना' की पावन तिथि पर वृषभ जातकों के लिए संयम और मानसिक शांति बनाए रखना सबसे अहम रहेगा. चंद्रदेव आज आपकी राशि से अष्टम भाव (धनु राशि) में गोचर कर रहे हैं. पंचांग के अनुसार रात 11:25 बजे तक कार्तिक शुक्ल पंचमी और इसके बाद षष्ठी तिथि रहेगी. रात 08:24 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुरू होगा, जबकि दिनभर शूल योग का प्रभाव रहेगा. चतुर्थ भाव (सिंह राशि) में मंगल, गुरु और केतु की मौजूदगी घर-परिवार की व्यस्तता बढ़ाएगी. अष्टम चंद्रमा के कारण कोई भी जोखिम भरा कदम न उठाएं; संध्या के बाद स्थितियां आपके पक्ष में होने लगेंगी.

वृषभ करियर और कारोबार राशिफल (Vrishabh Career Rashifal)

ऑफिस में नए प्रयोग करने के बजाय अपने रोजमर्रा के कार्यों को समय पर निपटाएं. बीमा, रिसर्च, टैक्स और प्रॉपर्टी से जुड़े प्रोफेशनल्स को कागजी कार्रवाई में पूरी सतर्कता रखनी होगी. खरना पूजा की सामग्री, दूध, गुड़ और मिट्टी के चूल्हे आदि का व्यापार करने वाले दुकानदारों को आज अच्छा मुनाफा होगा. कार्यस्थल पर अनावश्यक बहस से दूरी बनाकर रखें.

वृषभ आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Vrishabh Money & Muhurat)

अचानक सामने आने वाले घरेलू खर्च या पुराने बिल आपके बजट को थोड़ा प्रभावित कर सकते हैं. त्योहार की आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी पर भी धन खर्च होगा. जरूरी खरीदारी के लिए सुबह 11:11 से 11:55 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है, पर कंटक योग होने से सावधानी रखें. सुबह 08:49 से 10:11 बजे तक राहुकाल रहेगा; इस अवधि में पैसों के लेन-देन से पूरी तरह बचें.

वृषभ पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Vrishabh Love & Family)

खरना व्रत के अनुष्ठान से घर का वातावरण अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक बना रहेगा. चौथे भाव के ग्रहों के चलते माताजी की सेहत और उनकी सुविधाओं का विशेष ख्याल रखें. जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतरीन रहेगा, जिससे घरेलू जिम्मेदारियां आसानी से पूरी होंगी. लव लाइफ में शांति बनाए रखने के लिए साथी की भावनाओं को समझें.

वृषभ युवा और विद्यार्थी राशिफल (Vrishabh Students & Youth)

गहन शोध, विज्ञान, इंजीनियरिंग और सरकारी नौकरी की परीक्षा देने वाले युवाओं को आज अपनी एकाग्रता पर काम करना होगा. दोस्तों के साथ समय बिताने के बजाय अकेले बैठकर नोट्स तैयार करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा. रात 08:24 बजे के बाद नक्षत्र परिवर्तन से कठिन विषयों की समझ बेहतर होगी.

वृषभ स्वास्थ्य राशिफल (Vrishabh Health Rashifal)

अष्टम चंद्रमा के प्रभाव से अपच, एसिडिटी या शारीरिक थकावट महसूस हो सकती है. शाम को ग्रहण किया जाने वाला खरना का सात्विक प्रसाद (गुड़ की खीर-रोटी) पाचन और मन दोनों को स्फूर्ति देगा. वाहन सावधानी से चलाएं और दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें.

वृषभ राशि का आज का उपाय (Vrishabh Rashi Upay)

शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित कर सरसों के तेल का दीया जलाएं. भगवान शिव का अभिषेक करें और किसी छठ व्रती को पूजन हेतु दूध, गुड़ या चावल भेंट करें.

शुभ अंक: 2, 6, 7

शुभ रंग: क्रीम और सफेद

मिथुन राशि: 14 नवंबर 2026 (शनिवार) - आज का राशिफल

छठ महापर्व के दूसरे दिन 'खरना' के शुभ अवसर पर मिथुन जातकों के लिए संवाद कौशल, व्यावसायिक साझेदारी और जनसंपर्क सफलता के नए द्वार खोलेंगे. चंद्रदेव आज आपकी राशि से सप्तम भाव यानी धनु राशि में गोचर कर रहे हैं. वैदिक पंचांग के अनुसार रात 11:25 बजे तक कार्तिक शुक्ल पंचमी और इसके बाद षष्ठी तिथि लगेगी. रात 08:24 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी रहेगा, जिसके उपरांत उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुरू होगा, वहीं दिनभर शूल योग बना रहेगा. तृतीय भाव (सिंह राशि) में मंगल, गुरु और केतु की युति आपके साहस व पराक्रम को नई ऊंचाई दे रही है. शूल योग के चलते बातचीत में तीखे शब्दों से बचें; संध्याकाल में आपके महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ेंगे.

मिथुन करियर और कारोबार राशिफल (Mithun Career Rashifal)

कार्यस्थल पर आपकी तार्किक क्षमता, प्रस्तुति कौशल और टीम वर्क की खूब सराहना होगी. मीडिया, मार्केटिंग, आईटी, लेखन और कंसल्टेंसी से जुड़े पेशेवरों को नए अनुबंध प्राप्त हो सकते हैं. खरना पूजा के कारण वस्त्र, फल, दूध और पूजन सामग्री का व्यापार करने वाले दुकानदारों की बिक्री में जबरदस्त उछाल आएगा. किसी नई डील पर हस्ताक्षर करने के लिए शाम का समय सर्वोत्तम रहेगा.

मिथुन आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Mithun Money & Muhurat)

साझेदारी के व्यवसायों और दैनिक बिक्री से नकदी का प्रवाह मजबूत बना रहेगा. त्योहार की तैयारियों और पारिवारिक उपहारों पर कुछ शुभ खर्च संभव है. जरूरी खरीदारी के लिए सुबह 11:11 से 11:55 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है, पर कंटक योग होने से सावधानी बरतें. सुबह 08:49 से 10:11 बजे तक राहुकाल रहेगा; इस समय बड़ा आर्थिक लेन-देन या निवेश टाल दें.

मिथुन पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Mithun Love & Family)

खरना अनुष्ठान की पवित्रता से घर-परिवार में आध्यात्मिक आनंद और उत्साह का माहौल रहेगा. तीसरे भाव के ग्रहों के प्रभाव से छोटे भाई-बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा; जीवनसाथी के साथ मिलकर पर्व की व्यवस्थाओं को बखूबी संभालेंगे. प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी और साथी के साथ खुलकर संवाद होगा.

मिथुन युवा और विद्यार्थी राशिफल (Mithun Students & Youth)

जनसंचार, कानून, इंजीनियरिंग, प्रबंधन और प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए दिन बेहद ऊर्जावान है. सप्तम चंद्रमा और तृतीय भाव के मंगल-गुरु योग से अध्ययन में गहरी एकाग्रता बनेगी. रात 08:24 बजे के बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से ग्रुप डिस्कशन और मॉक टेस्ट का अभ्यास शानदार परिणाम देगा.

मिथुन स्वास्थ्य राशिफल (Mithun Health Rashifal)

शारीरिक ऊर्जा और मानसिक प्रसन्नता का स्तर काफी बेहतर बना रहेगा. शाम को ग्रहण किया जाने वाला खरना का पवित्र प्रसाद (गुड़ की खीर और रोटी) शरीर को सात्विक शक्ति प्रदान करेगा. हालांकि, पर्व की भागदौड़ से कंधों या कमर में हल्की थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं और काम के बीच थोड़ा विश्राम जरूर करें.

मिथुन राशि का आज का उपाय (Mithun Rashi Upay)

शनिवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और संध्याकाल में पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. शनि चालीसा का पाठ करें तथा किसी छठ व्रती को पूजन हेतु गुड़, मूंग दाल या मौसमी फल दान करें.

शुभ अंक: 3, 5, 6

शुभ रंग: हरा और हल्का पीला

कर्क राशि: 14 नवंबर 2026 (शनिवार) - आज का राशिफल

सूर्य उपासना के महापर्व छठ के द्वितीय अनुष्ठान 'खरना' की पावन तिथि पर कर्क जातकों को कार्यक्षेत्र में विरोधियों पर विजय और लंबित कार्यों में सफलता मिलेगी. चंद्रदेव आज पूरे दिन आपकी राशि से छठे भाव यानी धनु राशि में विराजमान रहेंगे. पंचांग गणना के मुताबिक रात 11:25 बजे तक कार्तिक शुक्ल पंचमी और इसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी. रात 08:24 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, जिसके उपरांत उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी होगा, जबकि संपूर्ण दिन शूल योग व्याप्त रहेगा. द्वितीय भाव (सिंह राशि) में मंगल, गुरु और केतु की युति आपकी वाणी को प्रभावशाली बना रही है, बस कटु शब्दों से परहेज करें. संध्या के बाद आपके रुके हुए कार्य तीव्र गति से पूर्ण होने लगेंगे.

कर्क करियर और कारोबार राशिफल (Kark Career Rashifal)

दफ्तर में आपकी निष्ठा, अनुशासन और कार्यकुशलता की उच्चाधिकारी प्रशंसा करेंगे. बैंकिंग, चिकित्सा, वकालत, ऑडिट और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है. खरना व्रत के कारण दूध, गुड़, घी, फल और पूजन सामग्री का व्यापार करने वाले दुकानदारों की आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी होगी. कार्यस्थल पर गुप्त शत्रु शांत रहेंगे और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा.

कर्क आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Kark Money & Muhurat)

फंसा हुआ धन वापस मिलने और दैनिक बिक्री बढ़ने से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनी रहेगी. पर्व की तैयारियों और पारिवारिक आवश्यकताओं पर कुछ शुभ खर्च संभव है. जरूरी खरीदारी के लिए सुबह 11:11 से 11:55 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है, किंतु इसमें कंटक योग होने से सतर्कता बरतें. सुबह 08:49 से 10:11 बजे तक राहुकाल रहेगा; इस अवधि में उधारी या बड़े लेन-देन से पूरी तरह दूर रहें.

कर्क पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Kark Love & Family)

खरना पूजा के विधि-विधान से घर-आंगन में पवित्रता, भक्ति और उल्लास का माहौल बना रहेगा. दूसरे भाव के ग्रहों के चलते परिजनों से संवाद करते समय वाणी में विनम्रता बनाए रखें. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा और मिलकर पर्व की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. प्रेम संबंधों में दिन सामान्य रहेगा; साथी की बातों को महत्व दें.

कर्क युवा और विद्यार्थी राशिफल (Kark Students & Youth)

मेडिकल, बैंकिंग, एसएससी, न्यायिक सेवा और प्रशासनिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए दिन बेहद अनुकूल है. छठे भाव के चंद्रमा के प्रभाव से पढ़ाई में जुझारूपन और गहरी एकाग्रता बनी रहेगी. रात 08:24 बजे के बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में मॉक टेस्ट और कठिन प्रश्नों का अभ्यास करना बेहद फलदायी साबित होगा.

कर्क स्वास्थ्य राशिफल (Kark Health Rashifal)

शारीरिक ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता का स्तर काफी अच्छा बना रहेगा. शाम को ग्रहण किया जाने वाला खरना का सात्विक प्रसाद (गुड़ की खीर और रोटी) पाचन तंत्र और मन को नई स्फूर्ति देगा. हालांकि, अत्यधिक भागदौड़ से पैरों में हल्की थकावट महसूस हो सकती है. दिनभर पर्याप्त पानी पिएं और तला-भुना भोजन न करें.

कर्क राशि का आज का उपाय (Kark Rashi Upay)

शनिवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल अर्पित करें और संध्याकाल में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीया जलाएं. हनुमान चालीसा का पाठ करें तथा किसी छठ व्रती को पूजन हेतु चावल, दूध, गुड़ या मौसमी फल भेंट करें.

शुभ अंक: 2, 4, 7

शुभ रंग: दूधिया सफेद और सिल्वर

सिंह राशि: 14 नवंबर 2026 (शनिवार) - आज का राशिफल

लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन यानी 'खरना' की पावन तिथि पर सिंह जातकों के व्यक्तित्व में गजब का तेज, आत्मविश्वास और रचनात्मक ऊर्जा देखने को मिलेगी. चंद्रदेव आज पूरे दिन आपकी राशि से पंचम भाव यानी धनु राशि में संचरित रहेंगे. वैदिक पंचांग के अनुसार रात 11:25 बजे तक कार्तिक शुक्ल पंचमी तिथि और उसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी. रात 08:24 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, जिसके उपरांत उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लगेगा, वहीं संपूर्ण दिन शूल योग व्याप्त रहेगा. आपकी ही राशि (लग्न भाव) में मंगल, गुरु और केतु की युति पंचम चंद्रमा के साथ शुभ त्रिकोण योग बना रही है. शूल योग के कारण बातचीत में जल्दबाजी या क्रोध से बचें; संध्याकाल में आपके महत्वपूर्ण फैसले बेहद सटीक साबित होंगे.

सिंह करियर और कारोबार राशिफल (Singh Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता, सूझबूझ और निर्णायक शैली की उच्चाधिकारी सराहना करेंगे. प्रशासन, प्रबंधन, रियल एस्टेट, मीडिया, शिक्षा और सलाहकार क्षेत्र से जुड़े लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. खरना व्रत के कारण फल, पीतल के बर्तन, वस्त्र, गुड़ और पूजन सामग्री का व्यापार करने वाले दुकानदारों की बिक्री में जबरदस्त उछाल आएगा. किसी बड़े प्रोजेक्ट पर वरिष्ठों से विमर्श करने के लिए शाम का समय सर्वोत्तम है.

सिंह आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Singh Money & Muhurat)

पुराने निवेशों से मुनाफा और व्यापारिक लाभ से नकदी की आवक निरंतर बनी रहेगी. पर्व की तैयारियों और धार्मिक अनुष्ठानों पर कुछ शुभ व्यय संभव है. जरूरी खरीदारी के लिए सुबह 11:11 से 11:55 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है, किंतु इसमें कंटक योग होने से सावधानी बरतें. सुबह 08:49 से 10:11 बजे तक राहुकाल रहेगा; इस अवधि में बड़ा आर्थिक लेन-देन या उधारी करने से पूरी तरह बचें.

सिंह पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Singh Love & Family)

खरना अनुष्ठान की पवित्रता से घर-परिवार में भक्ति, उत्साह और आध्यात्मिक आनंद का माहौल बना रहेगा. पंचम चंद्रमा के शुभ प्रभाव से संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है. दांपत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा; जीवनसाथी के साथ मिलकर पर्व की व्यवस्थाओं को बखूबी संभालेंगे. प्रेम संबंधों में नया उत्साह आएगा और साथी के साथ आत्मीय संवाद होगा.

सिंह युवा और विद्यार्थी राशिफल (Singh Students & Youth)

सिविल सेवा, इंजीनियरिंग, मेडिकल, रक्षा और प्रबंधन की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए दिन बेहद ऊर्जावान है. लग्न के मंगल-गुरु और पंचम चंद्रमा का संयोग आपकी एकाग्रता और स्मरण शक्ति को तेज करेगा. रात 08:24 बजे के बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में कठिन टॉपिक्स और पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों को हल करना बेहद फलदायी रहेगा.

सिंह स्वास्थ्य राशिफल (Singh Health Rashifal)

शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक प्रसन्नता का स्तर काफी ऊंचा बना रहेगा. शाम को ग्रहण किया जाने वाला खरना का पवित्र प्रसाद (गुड़ की खीर और रोटी) शरीर व मन को सात्विक ऊर्जा देगा. हालांकि, लग्न में मंगल के कारण शरीर में पित्त या हल्की गर्मी बढ़ सकती है. पर्याप्त पानी पिएं और अत्यधिक मिर्च-मसालेदार भोजन से दूरी रखें.

सिंह राशि का आज का उपाय (Singh Rashi Upay)

शनिवार के दिन तांबे के लोटे से भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और संध्याकाल में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तथा किसी छठ व्रती को पूजन हेतु गुड़, गेहूं, घी या मौसमी फल भेंट करें.

शुभ अंक: 1, 5, 9

शुभ रंग: सुनहरा और नारंगी

कन्या राशि: 14 नवंबर 2026 (शनिवार) - आज का राशिफल

छठ पूजा के दूसरे पड़ाव 'खरना' की पावन तिथि पर कन्या जातकों को घरेलू व्यवस्थाओं को संभालने और बजट नियंत्रण पर विशेष ध्यान देना होगा. चंद्रदेव आज आपकी राशि से चतुर्थ भाव यानी धनु राशि में गोचर कर रहे हैं. वैदिक पंचांग के अनुसार रात 11:25 बजे तक कार्तिक शुक्ल पंचमी तिथि और उसके बाद षष्ठी तिथि लगेगी. रात 08:24 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी रहेगा, जिसके उपरांत उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुरू होगा, वहीं दिनभर शूल योग बना रहेगा. द्वादश भाव (सिंह राशि) में मंगल, गुरु और केतु की मौजूदगी बाहरी संपर्कों को सक्रिय करेगी, पर अचानक खर्च भी बढ़ा सकती है. शूल योग के चलते परिजनों से बातचीत में धैर्य रखें; संध्याकाल के बाद पारिवारिक उलझनें शांत होंगी.

कन्या करियर और कारोबार राशिफल (Kanya Career Rashifal)

दफ्तर में आज किसी नए प्रयोग के बजाय अपने नियमित और लंबित कार्यों को समय पर पूरा करें. विदेश व्यापार, आयात-निर्यात, ई-कॉमर्स और बहुराष्ट्रीय कंपनियों से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं. खरना व्रत के कारण दूध, गुड़, फल, वस्त्र और पूजन सामग्री का व्यापार करने वाले दुकानदारों की बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी होगी. कार्यस्थल पर अफवाहों से दूर रहें और सहकर्मियों से विवाद न करें.

कन्या आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Kanya Money & Muhurat)

चतुर्थ चंद्रमा और द्वादश भाव के ग्रहों के प्रभाव से घरेलू जरूरतों और त्योहार की तैयारियों पर बजट से अधिक धन खर्च हो सकता है. जरूरी खरीदारी के लिए सुबह 11:11 से 11:55 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है, किंतु इसमें कंटक योग होने से सावधानी बरतें. सुबह 08:49 से 10:11 बजे तक राहुकाल रहेगा; इस अवधि में बड़ा आर्थिक लेन-देन या उधारी करने से पूरी तरह बचें.

कन्या पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Kanya Love & Family)

खरना व्रत के विधि-विधान से घर-आंगन में शुद्धता, भक्ति और आध्यात्मिक शांति का वातावरण बना रहेगा. चौथे भाव में चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए माताजी के स्वास्थ्य और उनके आराम का विशेष ख्याल रखें. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा और मिलकर पर्व की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. प्रेम संबंधों में दिन सामान्य रहेगा; साथी की भावनाओं का सम्मान करें.

कन्या युवा और विद्यार्थी राशिफल (Kanya Students & Youth)

रिसर्च, डेटा साइंस, विदेश में उच्च शिक्षा, मेडिकल और रक्षा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को एकांत अध्ययन करना चाहिए. शोर-शराबे से दूर शांत कमरे में बैठकर पढ़ाई करना आज ज्यादा लाभदायक रहेगा. रात 08:24 बजे के बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में कठिन टॉपिक्स और शॉर्ट नोट्स का रिवीज़न करना बेहद आसान होगा.

कन्या स्वास्थ्य राशिफल (Kanya Health Rashifal)

चतुर्थ चंद्रमा और बारहवें मंगल के प्रभाव से सीने में हल्का भारीपन, अनिद्रा या आंखों में थकान महसूस हो सकती है. शाम को ग्रहण किया जाने वाला खरना का पवित्र प्रसाद (गुड़ की खीर और रोटी) पाचन तंत्र और मन को नई ताजगी देगा. देर रात तक जागने से बचें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं.

कन्या राशि का आज का उपाय (Kanya Rashi Upay)

शनिवार के दिन भगवान गणेश को 21 दूर्वा अर्पित करें और संध्याकाल में पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. शनि स्तोत्र का पाठ करें तथा किसी छठ व्रती को पूजन हेतु हरी मूंग दाल, घी, गुड़ या मौसमी फल दान करें.

शुभ अंक: 4, 5, 8

शुभ रंग: गहरा हरा और क्रीम

तुला राशि: 14 नवंबर 2026 (शनिवार) - आज का राशिफल

सूर्य उपासना के महापर्व छठ के द्वितीय अनुष्ठान 'खरना' की पावन तिथि पर तुला जातकों को पराक्रम, संवाद कौशल और आर्थिक लाभ के सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे. चंद्रदेव आज पूरे दिन आपकी राशि से तृतीय भाव यानी धनु राशि में विराजमान रहेंगे. वैदिक पंचांग के अनुसार रात 11:25 बजे तक कार्तिक शुक्ल पंचमी और इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी. रात 08:24 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी रहेगा, जिसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लगेगा, वहीं संपूर्ण दिन शूल योग व्याप्त रहेगा. एकादश भाव (सिंह राशि) में मंगल, गुरु और केतु की युति तृतीय चंद्रमा के साथ शुभ नवम-पंचम योग निर्मित कर रही है. शूल योग के कारण वाणी में कठोरता से परहेज करें; संध्याकाल में आपके लंबित कार्य स्वतः गति पकड़ेंगे.

तुला करियर और कारोबार राशिफल (Tula Career Rashifal)

कार्यस्थल पर आपकी सक्रियता, तार्किक प्रस्तुति और निर्णय क्षमता की वरिष्ठ अधिकारी सराहना करेंगे. सेल्स, मार्केटिंग, कंसल्टेंसी, मीडिया, न्याय और प्रशासन से जुड़े लोगों को नए अनुबंध मिल सकते हैं. खरना पूजा के कारण वस्त्र, फल, पीतल के बर्तन, गुड़ और पूजन सामग्री का व्यापार करने वाले दुकानदारों की बिक्री में जबरदस्त उछाल आएगा. किसी नए क्लाइंट या प्रोजेक्ट पर चर्चा करने के लिए शाम का समय सर्वोत्तम रहेगा.

तुला आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Tula Money & Muhurat)

फंसा हुआ धन वापस मिलने और आय के नए स्रोत विकसित होने से आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. त्योहार की तैयारियों और पारिवारिक उपहारों पर कुछ शुभ व्यय संभव है. जरूरी खरीदारी के लिए सुबह 11:11 से 11:55 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है, किंतु इसमें कंटक योग होने से सावधानी बरतें. सुबह 08:49 से 10:11 बजे तक राहुकाल रहेगा; इस अवधि में बड़ा वित्तीय लेन-देन या उधारी करने से पूरी तरह बचें.

तुला पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Tula Love & Family)

खरना अनुष्ठान की पवित्रता से घर-परिवार में भक्ति, उल्लास और आध्यात्मिक आनंद का माहौल बना रहेगा. तीसरे भाव के चंद्रमा और एकादश भाव के ग्रहों के प्रभाव से भाई-बहनों व मित्रों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा. दांपत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा; जीवनसाथी के साथ मिलकर पर्व की व्यवस्थाओं को बखूबी संभालेंगे. प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी और भविष्य की योजनाओं पर सार्थक संवाद होगा.

तुला युवा और विद्यार्थी राशिफल (Tula Students & Youth)

प्रबंधन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, बैंकिंग, सिविल सेवा और कानून की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए दिन बेहद ऊर्जावान है. तृतीय चंद्रमा और एकादश भाव के मंगल-गुरु योग से अध्ययन में गहरी एकाग्रता और आत्मविश्वास बढ़ेगा. रात 08:24 बजे के बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से ग्रुप डिस्कशन और मॉक टेस्ट का अभ्यास शानदार परिणाम देगा.

तुला स्वास्थ्य राशिफल (Tula Health Rashifal)

शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक प्रसन्नता का स्तर काफी बेहतर बना रहेगा. शाम को ग्रहण किया जाने वाला खरना का पवित्र प्रसाद (गुड़ की खीर और रोटी) शरीर व मन को नई ताजगी देगा. हालांकि, पर्व की भागदौड़ से कंधों या बाहों में हल्की थकावट महसूस हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं और काम के बीच थोड़ा विश्राम जरूर करें.

तुला राशि का आज का उपाय (Tula Rashi Upay)

शनिवार के दिन माता लक्ष्मी की आराधना करें और संध्याकाल में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. शनि चालीसा का पाठ करें तथा किसी छठ व्रती को पूजन हेतु चावल, चीनी, घी या मौसमी फल भेंट करें.

शुभ अंक: 2, 6, 7

शुभ रंग: सिल्वर और चमकीला सफेद

वृश्चिक राशि: 14 नवंबर 2026 (शनिवार) - आज का राशिफल

सूर्य उपासना के महापर्व छठ के दूसरे चरण 'खरना' के पावन दिन वृश्चिक जातकों को कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान और संचित धन में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं. चंद्रदेव आज पूरे दिन आपकी राशि से द्वितीय भाव यानी धनु राशि में संचरित रहेंगे. पंचांग के अनुसार रात 11:25 बजे तक कार्तिक शुक्ल पंचमी तिथि और उसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी. रात 08:24 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, जिसके उपरांत उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लगेगा, वहीं संपूर्ण दिन शूल योग व्याप्त रहेगा. दशम भाव (सिंह राशि) में आपके राशि स्वामी मंगल के साथ गुरु और केतु की युति कर्मक्षेत्र में जबरदस्त ऊर्जा दे रही है. शूल योग के कारण कुटुंब में बातचीत करते समय वाणी पर नियंत्रण रखें; संध्याकाल के बाद आपके महत्वपूर्ण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण होंगे.

वृश्चिक करियर और कारोबार राशिफल (Vrishchik Career Rashifal)

दफ्तर में आपकी कार्यशैली, निर्णय लेने की क्षमता और नेतृत्व कौशल की वरिष्ठ अधिकारी प्रशंसा करेंगे. प्रशासन, पुलिस, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, भूमि-भवन और प्रबंधन से जुड़े लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. खरना व्रत के कारण दूध, गुड़, फल, पीतल के बर्तन और पूजन सामग्री का व्यापार करने वाले दुकानदारों की आमदनी में अच्छा उछाल आएगा. उच्चाधिकारियों से किसी नई योजना पर विमर्श करने के लिए शाम का समय सर्वोत्तम है.

वृश्चिक आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Vrishchik Money & Muhurat)

द्वितीय चंद्रमा और दशम भाव में मंगल-गुरु के प्रभाव से बैंक बैलेंस बढ़ेगा और रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है. त्योहार की तैयारियों और पारिवारिक अनुष्ठानों पर कुछ शुभ व्यय संभव है. जरूरी खरीदारी के लिए सुबह 11:11 से 11:55 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है, किंतु इसमें कंटक योग होने से सावधानी बरतें. सुबह 08:49 से 10:11 बजे तक राहुकाल रहेगा; इस अवधि में बड़ा आर्थिक लेन-देन या उधारी करने से पूरी तरह बचें.

वृश्चिक पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Vrishchik Love & Family)

खरना पूजा के विधि-विधान से घर-आंगन में शुद्धता, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास का माहौल बना रहेगा. दूसरे भाव में चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए परिजनों से संवाद के दौरान तीखी प्रतिक्रिया देने से बचें. वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा; जीवनसाथी के साथ मिलकर पर्व की व्यवस्थाओं को बखूबी संभालेंगे. प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी और साथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर सार्थक बात होगी.

वृश्चिक युवा और विद्यार्थी राशिफल (Vrishchik Students & Youth)

सिविल सेवा, रक्षा, मेडिकल, इंजीनियरिंग और पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए दिन बेहद ऊर्जावान है. दशम भाव के मंगल-गुरु योग और द्वितीय चंद्रमा से अध्ययन में गहरी एकाग्रता और आत्मविश्वास बढ़ेगा. रात 08:24 बजे के बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से कठिन विषयों और मॉक टेस्ट का अभ्यास शानदार परिणाम देगा.

वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल (Vrishchik Health Rashifal)

शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक उत्साह का स्तर काफी अच्छा बना रहेगा. शाम को ग्रहण किया जाने वाला खरना का पवित्र प्रसाद (गुड़ की खीर और रोटी) शरीर व मन को नई ताजगी देगा. हालांकि, दशम भाव में मंगल के कारण शरीर में पित्त या गले में हल्की संवेदनशीलता हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं और अत्यधिक मिर्च-मसालेदार भोजन से दूरी रखें.

वृश्चिक राशि का आज का उपाय (Vrishchik Rashi Upay)

शनिवार के दिन तांबे के लोटे से भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और संध्याकाल में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें तथा किसी छठ व्रती को पूजन हेतु गुड़, चने की दाल, घी या मौसमी फल भेंट करें.

शुभ अंक: 1, 8, 9

शुभ रंग: गहरा लाल और मैरून

धनु राशि: 14 नवंबर 2026 (शनिवार) - आज का राशिफल

सूर्य उपासना के महापर्व छठ के दूसरे चरण 'खरना' की पावन तिथि पर धनु जातकों में गजब का आत्मविश्वास, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक तेज देखने को मिलेगा. चंद्रदेव आज पूरे दिन आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में विराजमान रहेंगे. वैदिक पंचांग के अनुसार रात 11:25 बजे तक कार्तिक शुक्ल पंचमी और उसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी. रात 08:24 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी रहेगा, जिसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लगेगा, वहीं संपूर्ण दिन शूल योग बना रहेगा. नवम भाव (सिंह राशि) में मंगल, गुरु और केतु की युति लग्न के चंद्रमा से शुभ नवम-पंचम योग निर्मित कर रही है. शूल योग के प्रभाव को देखते हुए व्यवहार में विनम्रता रखें; संध्याकाल में आपके अटके हुए कार्य तेजी से पूर्ण होंगे.

धनु करियर और कारोबार राशिफल (Dhanu Career Rashifal)

दफ्तर में आपकी स्पष्ट सोच, दूरदर्शिता और कार्यशैली की उच्चाधिकारी सराहना करेंगे. शिक्षा, न्याय, सलाहकार, पर्यटन, प्रकाशन और प्रशासन से जुड़े लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. खरना व्रत के कारण फल, वस्त्र, पीतल के बर्तन, दूध और पूजन सामग्री का व्यापार करने वाले दुकानदारों की बिक्री में जबरदस्त उछाल आएगा. किसी नए प्रोजेक्ट या प्रस्ताव पर वरिष्ठों से बात करने के लिए शाम का समय सर्वोत्तम रहेगा.

धनु आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Dhanu Money & Muhurat)

भाग्य के प्रबल सहयोग और व्यापारिक लाभ से नकदी की आवक निरंतर बनी रहेगी. पर्व की तैयारियों और धार्मिक अनुष्ठानों पर कुछ शुभ व्यय संभव है. जरूरी खरीदारी के लिए सुबह 11:11 से 11:55 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है, किंतु इसमें कंटक योग होने से सावधानी बरतें. सुबह 08:49 से 10:11 बजे तक राहुकाल रहेगा; इस अवधि में बड़ा आर्थिक लेन-देन या उधारी करने से पूरी तरह बचें.

धनु पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Dhanu Love & Family)

खरना अनुष्ठान की पवित्रता से घर-आंगन में भक्ति, उल्लास और आध्यात्मिक शांति का वातावरण बना रहेगा. नवम भाव के ग्रहों के प्रभाव से पिता और घर के वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन व आशीर्वाद मिलेगा. दांपत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा; जीवनसाथी के साथ मिलकर पर्व की व्यवस्थाओं को बखूबी संभालेंगे. प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी और साथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर सार्थक संवाद होगा.

धनु युवा और विद्यार्थी राशिफल (Dhanu Students & Youth)

उच्च शिक्षा, शोध, सिविल सेवा, कानून और दर्शनशास्त्र की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए दिन बेहद अनुकूल है. लग्न के चंद्रमा और नवम भाव के मंगल-गुरु योग से अध्ययन में गहरी एकाग्रता और वैचारिक स्पष्टता बढ़ेगी. रात 08:24 बजे के बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से कठिन टॉपिक्स और शॉर्ट नोट्स का रिवीज़न करना शानदार परिणाम देगा.

धनु स्वास्थ्य राशिफल (Dhanu Health Rashifal)

शारीरिक ऊर्जा और मानसिक प्रसन्नता का स्तर काफी ऊंचा बना रहेगा. शाम को ग्रहण किया जाने वाला खरना का पवित्र प्रसाद (गुड़ की खीर और रोटी) शरीर व मन को सात्विक शक्ति देगा. हालांकि, पर्व की भागदौड़ से जांघों या कमर में हल्की थकावट महसूस हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं और काम के बीच थोड़ा विश्राम जरूर करें.

धनु राशि का आज का उपाय (Dhanu Rashi Upay)

शनिवार के दिन तांबे के लोटे से भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और संध्याकाल में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. विष्णु सहस्रनाम या शनि स्तोत्र का पाठ करें तथा किसी छठ व्रती को पूजन हेतु चने की दाल, गुड़, घी या मौसमी फल भेंट करें.

शुभ अंक: 3, 7, 9

शुभ रंग: पीला और केसरिया

मकर राशि: 14 नवंबर 2026 (शनिवार) - आज का राशिफल

छठ पूजा के दूसरे दिन 'खरना' के पावन अवसर पर मकर जातकों के लिए धैर्य, अनुशासन और अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी रहेगा. चंद्रदेव आज पूरे दिन आपकी राशि से द्वादश भाव यानी धनु राशि में संचरित रहेंगे. पंचांग के अनुसार रात 11:25 बजे तक कार्तिक शुक्ल पंचमी और इसके बाद षष्ठी तिथि लगेगी. रात 08:24 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, जिसके उपरांत उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी होगा, जबकि दिनभर शूल योग का प्रभाव रहेगा. अष्टम भाव (सिंह राशि) में मंगल, गुरु और केतु की युति होने से किसी भी नए या जोखिम भरे निर्णय से दूरी बनाए रखें. संध्याकाल के बाद मानसिक उलझनें दूर होंगी और सुकून महसूस होगा.

मकर करियर और कारोबार राशिफल (Makar Career Rashifal)

कार्यस्थल पर आज किसी नए प्रयोग के बजाय अपने रोजमर्रा के कार्यों को समय पर निपटाने पर ध्यान दें. आयात-निर्यात, विदेशी कंपनियों, शोध, टैक्स और बीमा क्षेत्र से जुड़े लोगों को गोपनीय दस्तावेजों में सावधानी रखनी होगी. खरना व्रत के कारण दूध, गुड़, फल, चावल और पूजा सामान का व्यापार करने वाले दुकानदारों के पास ग्राहकों की भीड़ बनी रहेगी. ऑफिस में सहकर्मियों की बातों में न आएं और विवादों से बचें.

मकर आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Makar Money & Muhurat)

द्वादश चंद्रमा और अष्टम मंगल के प्रभाव से त्योहार की तैयारियों व घरेलू जरूरतों पर बजट से अधिक धन व्यय हो सकता है. जरूरी खरीदारी के लिए सुबह 11:11 से 11:55 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है, किंतु इसमें कंटक योग होने से सावधानी बरतें. सुबह 08:49 से 10:11 बजे तक राहुकाल रहेगा; इस अवधि में बड़ा आर्थिक लेन-देन या उधारी करने से पूरी तरह बचें.

मकर पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Makar Love & Family)

खरना अनुष्ठान की पवित्रता से घर-परिवार में भक्ति, शुद्धता और उत्साह का माहौल बना रहेगा. अष्टम भाव में मंगल की स्थिति को देखते हुए परिजनों से संवाद करते समय वाणी में विनम्रता बनाए रखें. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी का सहयोग आपको मानसिक तनाव से बचाएगा और मिलकर पर्व की जिम्मेदारियों को संभालेंगे. प्रेम संबंधों में दिन सामान्य रहेगा; साथी की भावनाओं का सम्मान करें.

मकर युवा और विद्यार्थी राशिफल (Makar Students & Youth)

गहन शोध, इतिहास, कानून, डेटा साइंस और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए दिन एकांत अध्ययन का है. शोर-शराबे से दूर शांत स्थान पर बैठकर नोट्स तैयार करना आज ज्यादा लाभदायक रहेगा. रात 08:24 बजे के बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से कठिन टॉपिक्स का रिवीज़न करना आसान हो जाएगा.

मकर स्वास्थ्य राशिफल (Makar Health Rashifal)

बारहवें चंद्रमा और अष्टम मंगल के कारण अनिद्रा, आंखों में थकान या पैरों में हल्का दर्द महसूस हो सकता है. शाम को ग्रहण किया जाने वाला खरना का सात्विक प्रसाद (गुड़ की खीर और रोटी) पाचन तंत्र और मन को नई ताजगी देगा. वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं.

मकर राशि का आज का उपाय (Makar Rashi Upay)

शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित कर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि चालीसा का पाठ करें. शिवलिंग पर काले तिल व जल चढ़ाएं तथा किसी छठ व्रती को पूजन हेतु गुड़, चावल, घी या मौसमी फल भेंट करें.

शुभ अंक: 4, 8, 9

शुभ रंग: गहरा नीला और काला

कुंभ राशि: 14 नवंबर 2026 (शनिवार) - आज का राशिफल

सूर्य उपासना के महापर्व छठ के दूसरे चरण 'खरना' की पावन तिथि पर कुंभ जातकों को आर्थिक लाभ, सामाजिक प्रतिष्ठा और साझेदारी के कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी. चंद्रदेव आज पूरे दिन आपकी राशि से एकादश भाव यानी धनु राशि में संचरित रहेंगे. वैदिक पंचांग के अनुसार रात 11:25 बजे तक कार्तिक शुक्ल पंचमी तिथि और उसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी. रात 08:24 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लगेगा, वहीं संपूर्ण दिन शूल योग व्याप्त रहेगा. सप्तम भाव (सिंह राशि) में मंगल, गुरु और केतु की युति होने से व्यावसायिक साझेदारी और जनसंपर्क में जबरदस्त ऊर्जा देखने को मिलेगी. शूल योग के कारण संवाद में विनम्रता रखें; संध्याकाल में आपके लंबित कार्य तेजी से गति पकड़ेंगे.

कुंभ करियर और कारोबार राशिफल (Kumbh Career Rashifal)

दफ्तर में आपकी रणनीति, टीम वर्क और नेतृत्व कौशल की वरिष्ठ अधिकारी प्रशंसा करेंगे. साझेदारी के व्यवसाय, जनसंपर्क, मीडिया, कानून और प्रबंधन से जुड़े लोगों को नए अनुबंध मिल सकते हैं. खरना व्रत के कारण फल, वस्त्र, पीतल के बर्तन, दूध और पूजन सामग्री का व्यापार करने वाले दुकानदारों की बिक्री में जबरदस्त उछाल आएगा. किसी नए क्लाइंट या प्रोजेक्ट पर विमर्श करने के लिए शाम का समय सर्वोत्तम रहेगा.

कुंभ आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Kumbh Money & Muhurat)

एकादश भाव में चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आय के नए स्रोत विकसित होंगे और फंसा हुआ धन प्राप्त होगा. त्योहार की तैयारियों और पारिवारिक अनुष्ठानों पर कुछ शुभ व्यय संभव है. जरूरी खरीदारी के लिए सुबह 11:11 से 11:55 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है, किंतु इसमें कंटक योग होने से सावधानी बरतें. सुबह 08:49 से 10:11 बजे तक राहुकाल रहेगा; इस अवधि में बड़ा आर्थिक लेन-देन या उधारी करने से पूरी तरह बचें.

कुंभ पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Kumbh Love & Family)

खरना अनुष्ठान की पवित्रता से घर-आंगन में भक्ति, उल्लास और आध्यात्मिक शांति का माहौल बना रहेगा. ग्यारहवें भाव के चंद्रमा के चलते बड़े भाई-बहनों और मित्रों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. सप्तम भाव में मंगल के प्रभाव से जीवनसाथी से बातचीत में अनावश्यक जिद से बचें, बाकी मिलकर पर्व की व्यवस्थाओं को बखूबी संभालेंगे. प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी और भविष्य की योजनाओं पर सार्थक संवाद होगा.

कुंभ युवा और विद्यार्थी राशिफल (Kumbh Students & Youth)

जनसंचार, कानून, प्रबंधन, सिविल सेवा और वाणिज्य की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए दिन बेहद ऊर्जावान है. एकादश चंद्रमा और सप्तम भाव के मंगल-गुरु योग से अध्ययन में गहरी एकाग्रता और आत्मविश्वास बढ़ेगा. रात 08:24 बजे के बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से ग्रुप डिस्कशन और मॉक टेस्ट का अभ्यास शानदार परिणाम देगा.

कुंभ स्वास्थ्य राशिफल (Kumbh Health Rashifal)

शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक प्रसन्नता का स्तर काफी ऊंचा बना रहेगा. शाम को ग्रहण किया जाने वाला खरना का पवित्र प्रसाद (गुड़ की खीर और रोटी) शरीर व मन को सात्विक शक्ति देगा. हालांकि, सप्तम भाव में मंगल के कारण शरीर में पित्त या हल्की गर्मी बढ़ सकती है. पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं और अत्यधिक मिर्च-मसालेदार भोजन से दूरी रखें.

कुंभ राशि का आज का उपाय (Kumbh Rashi Upay)

शनिवार के दिन तांबे के लोटे से भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और संध्याकाल में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. शनि चालीसा का पाठ करें तथा किसी छठ व्रती को पूजन हेतु गुड़, काले तिल, घी या मौसमी फल भेंट करें.

शुभ अंक: 3, 8, 9

शुभ रंग: आसमानी और गहरा नीला

मीन राशि: 14 नवंबर 2026 (शनिवार) - आज का राशिफल

सूर्य उपासना के महापर्व छठ के दूसरे चरण 'खरना' की पावन तिथि पर मीन जातकों को कार्यक्षेत्र में नई पहचान, पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि और विरोधियों पर बढ़त हासिल होगी. चंद्रदेव आज पूरे दिन आपकी राशि से दशम भाव यानी धनु राशि में संचरित रहेंगे. वैदिक पंचांग के अनुसार रात 11:25 बजे तक कार्तिक शुक्ल पंचमी तिथि और उसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी. रात 08:24 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी रहेगा, जिसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लगेगा, वहीं संपूर्ण दिन शूल योग बना रहेगा. छठे भाव (सिंह राशि) में मंगल, गुरु और केतु की युति होने से आपके विरोधियों के हौसले पस्त होंगे और अटके काम बनेंगे. शूल योग के प्रभाव को देखते हुए संवाद में सौम्यता बनाए रखें; संध्याकाल में आपके बड़े फैसले बेहद सटीक और फलदायी साबित होंगे.

मीन करियर और कारोबार राशिफल (Meen Career Rashifal)

दफ्तर में आपकी कार्यकुशलता, अनुशासन और निर्णय क्षमता की उच्चाधिकारी प्रशंसा करेंगे. प्रशासन, कानून, बैंकिंग, चिकित्सा, रक्षा और प्रबंधन से जुड़े लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. खरना व्रत के कारण खाद्य सामग्री, फल, पीतल के बर्तन, दूध और पूजन सामान का व्यापार करने वाले दुकानदारों की बिक्री में जबरदस्त उछाल आएगा. उच्चाधिकारियों से किसी नई योजना पर चर्चा करने के लिए शाम का समय सर्वोत्तम रहेगा.

मीन आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Meen Money & Muhurat)

दशम भाव में चंद्रमा और छठे भाव में मंगल-गुरु के शुभ प्रभाव से फंसा हुआ धन वापस मिलेगा और आय के नए माध्यम विकसित होंगे. त्योहार की तैयारियों और पारिवारिक अनुष्ठानों पर कुछ शुभ व्यय संभव है. जरूरी खरीदारी के लिए सुबह 11:11 से 11:55 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है, किंतु इसमें कंटक योग होने से सावधानी बरतें. सुबह 08:49 से 10:11 बजे तक राहुकाल रहेगा; इस अवधि में बड़ा आर्थिक लेन-देन या उधारी करने से पूरी तरह बचें.

मीन पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Meen Love & Family)

खरना अनुष्ठान की पवित्रता से घर-आंगन में भक्ति, उल्लास और आध्यात्मिक शांति का माहौल बना रहेगा. दशम भाव के चंद्रमा के चलते पिता और घर के वरिष्ठ सदस्यों का पूरा सहयोग व मार्गदर्शन प्राप्त होगा. दांपत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा; जीवनसाथी के साथ मिलकर पर्व की व्यवस्थाओं को बखूबी संभालेंगे. प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी और भविष्य की योजनाओं पर सार्थक संवाद होगा.

मीन युवा और विद्यार्थी राशिफल (Meen Students & Youth)

सिविल सेवा, न्यायिक सेवा, बैंकिंग, नीट, एसएससी और रक्षा भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए दिन बेहद ऊर्जावान है. दशम चंद्रमा और छठे भाव के मंगल-गुरु योग से अध्ययन में गहरी एकाग्रता और जुझारूपन बढ़ेगा. रात 08:24 बजे के बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से मॉक टेस्ट और कठिन प्रश्नों का अभ्यास शानदार परिणाम देगा.

मीन स्वास्थ्य राशिफल (Meen Health Rashifal)

शारीरिक ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता का स्तर काफी अच्छा बना रहेगा. शाम को ग्रहण किया जाने वाला खरना का पवित्र प्रसाद (गुड़ की खीर और रोटी) शरीर व मन को सात्विक शक्ति देगा. हालांकि, छठे भाव में मंगल के कारण शरीर में पित्त या हल्की गर्मी बढ़ सकती है. पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं और अत्यधिक मिर्च-मसालेदार भोजन से दूरी रखें.

मीन राशि का आज का उपाय (Meen Rashi Upay)

शनिवार के दिन तांबे के लोटे से भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और संध्याकाल में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. विष्णु सहस्रनाम या शनि स्तोत्र का पाठ करें तथा किसी छठ व्रती को पूजन हेतु चने की दाल, गुड़, घी या मौसमी फल भेंट करें.

शुभ अंक: 3, 7, 9

शुभ रंग: पीला और सुनहरा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.