Aaj Ka Rashifal: आज नहाय-खाय की तैयारियों के बीच 13 नवंबर 2026 को कन्या राशि वालों को घर के काम और अपने जरूरी कामों के लिए समय बांटना पड़ सकता है. मिथुन को किसी जिम्मेदारी में साथी का सहयोग मिलने के संकेत हैं, जबकि तुला को परिवार में पैसों की बात करते समय शब्द संभालने चाहिए. शुक्रवार को चंद्रमा धनु राशि में रहेगा.

चंद्र राशि से यह कन्या का गृह भाव, मिथुन का साझेदारी भाव और तुला का धन और वाणी भाव है. पढ़ें त्योहार की व्यस्तता के बीच आपकी राशि के लिए कौन सा काम पहले निपटाना बेहतर रहेगा. जानते हैं आज का राशिफल-

मेष राशि: 13 नवंबर 2026 (शुक्रवार)

लोक आस्था के महापर्व छठ के पहले दिन 'नहाय-खाय' पर मेष राशि वालों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से नवम भाव (धनु राशि) में रहेगा. कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि रात 08:44 बजे तक रहेगी, इसके बाद पंचमी लगेगी. शाम 05:17 बजे तक मूल नक्षत्र और फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, जबकि दिनभर धृति योग का शुभ प्रभाव बना रहेगा. पंचम भाव में बैठे मंगल, गुरु और केतु नवम चंद्रमा से शुभ नवम-पंचम योग बना रहे हैं. शाम 05:17 बजे तक किसी बड़े फैसले में जल्दबाजी न करें. इसके बाद आपके अटके काम तेजी से पूरे होंगे.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी दूरदर्शिता और नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी. उच्च शिक्षा, कानून, परामर्श, पर्यटन और प्रशासन से जुड़े लोगों को नए अवसर मिलेंगे. छठ पर्व के कारण फल, वस्त्र और पूजा सामग्री के व्यापारियों की बिक्री में अच्छा उछाल आएगा. किसी नए प्रोजेक्ट पर वरिष्ठों से बात करने के लिए शाम का समय सबसे अनुकूल रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पुराने निवेशों और भाग्य के सहयोग से नकदी की आवक मजबूत रहेगी. छठ पर्व की तैयारियों और दान-पुण्य पर कुछ शुभ खर्च हो सकता है. नए निवेश या शुभ कार्य के लिए सुबह 11:11 से 11:55 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम है. सुबह 10:11 से 11:33 बजे तक राहुकाल और रात 08:44 बजे तक भद्रा रहेगी. इस दौरान बड़ा लेन-देन या उधारी करने से बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

'नहाय-खाय' के पावन अवसर पर घर में शुद्धता और भक्ति का माहौल रहेगा. पिता और घर के बड़ों का आशीर्वाद आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा. दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा और जीवनसाथी के साथ मिलकर पर्व की तैयारियां पूरी करेंगे. प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी और भविष्य की योजनाओं पर खुलकर बात होगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

उच्च शिक्षा, सिविल सर्विसेज, कानून और डिफेंस की तैयारी कर रहे छात्रों का मन पढ़ाई में खूब लगेगा. नवम चंद्रमा और पंचम का मंगल-गुरु योग एकाग्रता बढ़ाएगा. शाम 05:17 बजे के बाद कठिन विषयों को समझना आसान होगा. गुरुजनों से मिली सलाह आपके करियर को नई दिशा देगी.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा और मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी. 'नहाय-खाय' का सात्विक भोजन (लौकी-भात आदि) पाचन तंत्र को हल्का और स्वस्थ रखेगा. हालांकि, भागदौड़ के कारण जांघों या पीठ में हल्की थकान हो सकती है. मौसम के बदलाव से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पीते रहें.

उपाय

शुक्रवार और छठ के पहले दिन तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें. मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें. किसी व्रती या जरूरतमंद को गुड़, चने की दाल, घी या मौसमी फल दान करने से भाग्य प्रबल होगा.

वृषभ राशि: 13 नवंबर 2026 (शुक्रवार)

लोक आस्था के महापर्व छठ के पहले दिन 'नहाय-खाय' पर वृषभ राशि वालों को धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ना होगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से आठवें भाव (धनु राशि) में संचरित रहेगा. कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि रात 08:44 बजे तक रहेगी, इसके बाद पंचमी लगेगी. शाम 05:17 बजे तक मूल नक्षत्र और फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी रहेगा, जबकि दिनभर धृति योग बना रहेगा. चौथे भाव (सिंह राशि) में मंगल, गुरु और केतु की युति होने से घरेलू गतिविधियों में तेजी रहेगी. आज अष्टम चंद्रमा के कारण किसी भी बड़े या जोखिम भरे फैसले से बचें. शाम 05:17 बजे के बाद मानसिक उलझनें कम होंगी.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आज केवल नियमित और जरूरी कामों पर ही ध्यान दें. रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, रिसर्च और टैक्स कंसल्टेंसी से जुड़े लोगों को गोपनीय मामलों में सावधानी रखनी होगी. छठ पर्व की तैयारियों के चलते पारिवारिक या स्थानीय व्यापारियों के पास ग्राहकों की आवाजाही बनी रहेगी. दफ्तर में किसी की बातों में न आएं और सहकर्मियों से विवाद से बचें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

अष्टम चंद्रमा के प्रभाव से अचानक खर्च या पुराने बिलों का भुगतान सामने आ सकता है. छठ पर्व की सामग्री और घरेलू जरूरतों पर भी धन व्यय होगा. नए निवेश या जरूरी खरीदारी के लिए सुबह 11:11 से दोपहर 11:55 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे शुभ है. सुबह 10:11 से 11:33 बजे तक राहुकाल और रात 08:44 बजे तक भद्रा रहेगी. इस समय बड़ा लेन-देन या उधारी करने से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

'नहाय-खाय' के पावन अवसर पर घर-परिवार में शुद्धता और भक्ति का माहौल रहेगा. चौथे भाव में मंगल-गुरु के प्रभाव से माताजी के स्वास्थ्य और उनके आराम का विशेष ध्यान रखें. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का सहयोग आपको मानसिक तनाव से बचाएगा. प्रेम संबंधों में दिन सामान्य रहेगा. साथी की भावनाओं का सम्मान करें और पुरानी बातों पर बहस न करें.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

रिसर्च, डेटा साइंस, इंजीनियरिंग और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को एकाग्रता बनाए रखनी होगी. आज ग्रुप डिस्कशन के बजाय शांत कमरे में बैठकर पढ़ाई करना अधिक लाभदायक रहेगा. शाम 05:17 बजे के बाद कठिन टॉपिक्स और शॉर्ट नोट्स का रिवीज़न करना आसान होगा.

सेहत (Health & Wellness)

अष्टम चंद्रमा के कारण पेट में गैस, अपच या थकान की हल्की शिकायत हो सकती है. 'नहाय-खाय' का सात्विक भोजन (लौकी-भात आदि) पाचन तंत्र के लिए बेहद लाभकारी रहेगा. वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पीते रहें.

उपाय

शुक्रवार और छठ के पहले दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें और सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें. शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल चढ़ाएं तथा किसी व्रती या जरूरतमंद को चावल, घी या मौसमी फल दान करें.

मिथुन राशि: 13 नवंबर 2026 (शुक्रवार)

लोक आस्था के महापर्व छठ के पहले दिन 'नहाय-खाय' पर मिथुन राशि वालों के लिए साझेदारी, संवाद और नए संपर्क लाभदायक रहेंगे. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से सातवें भाव (धनु राशि) में संचरित रहेगा. कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि रात 08:44 बजे तक रहेगी, इसके बाद पंचमी लगेगी. शाम 05:17 बजे तक मूल नक्षत्र और फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी रहेगा, जबकि दिनभर धृति योग का शुभ प्रभाव बना रहेगा. तीसरे भाव (सिंह राशि) में मंगल, गुरु और केतु की युति होने से आपके पराक्रम और आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी. शाम 05:17 बजे तक किसी नई साझेदारी पर जल्दबाजी में हस्ताक्षर न करें. इसके बाद आपके काम तेजी से आगे बढ़ेंगे.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी संवाद कला और तार्किक सोच की सराहना होगी. मीडिया, पब्लिशिंग, मार्केटिंग, आईटी और कंसल्टेंसी से जुड़े लोगों को नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे. छठ पर्व की तैयारियों के चलते कपड़ा, फल और पूजा सामग्री के व्यापारियों की बिक्री में अच्छा उछाल आएगा. क्लाइंट मीटिंग और नई डील्स फाइनल करने के लिए शाम का समय सबसे अनुकूल रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

व्यावसायिक साझेदारी और दैनिक बिक्री से नकदी की आवक मजबूत बनी रहेगी. छठ महापर्व की तैयारियों, उपहारों और पारिवारिक जरूरतों पर कुछ शुभ खर्च होगा. नए निवेश या खरीदारी के लिए सुबह 11:11 से दोपहर 11:55 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे शुभ है. सुबह 10:11 से 11:33 बजे तक राहुकाल और रात 08:44 बजे तक भद्रा रहेगी. इस समय बड़ा लेन-देन या उधारी करने से बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

'नहाय-खाय' के पावन अवसर पर घर में शुद्धता, भक्ति और उत्साह का माहौल रहेगा. तीसरे भाव में मंगल-गुरु के प्रभाव से भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा. दांपत्य जीवन में प्रेम और तालमेल बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ मिलकर पर्व की व्यवस्थाओं को संभालेंगे. प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी और भविष्य की योजनाओं पर खुलकर बात होगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

जनसंचार, कानून, इंजीनियरिंग, डिफेंस और प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए दिन बेहद ऊर्जावान है. सातवें भाव का चंद्रमा और तीसरे भाव का मंगल-गुरु योग एकाग्रता बढ़ाएगा. शाम 05:17 बजे के बाद ग्रुप डिस्कशन और मॉक टेस्ट का अभ्यास आपके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ाएगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा और मानसिक प्रसन्नता का स्तर अच्छा रहेगा. 'नहाय-खाय' का सात्विक भोजन (लौकी-भात आदि) पाचन तंत्र को हल्का और स्वस्थ रखेगा. हालांकि, त्योहार की भागदौड़ से कंधों या कमर में हल्की थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पीते रहें और काम के बीच थोड़ा आराम जरूर करें.

उपाय

शुक्रवार और छठ के पहले दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें और सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें. भगवान गणेश को 21 दूर्वा अर्पित करें तथा किसी व्रती या जरूरतमंद को गुड़, चने की दाल या मौसमी फल दान करें.

कर्क राशि: 13 नवंबर 2026 (शुक्रवार)

लोक आस्था के महापर्व छठ के पहले दिन 'नहाय-खाय' पर कर्क राशि वालों को विरोधियों पर बढ़त और दैनिक कार्यों में सफलता मिलेगी. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से छठे भाव (धनु राशि) में संचरित रहेगा. कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि रात 08:44 बजे तक रहेगी, इसके बाद पंचमी लगेगी. शाम 05:17 बजे तक मूल नक्षत्र और फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी रहेगा, जबकि दिनभर धृति योग का शुभ प्रभाव बना रहेगा. दूसरे भाव (सिंह राशि) में मंगल, गुरु और केतु की युति होने से आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा, बस बातचीत में संयम रखें. शाम 05:17 बजे के बाद आपके अटके हुए काम तेजी से पूरे होंगे.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और कार्यकुशलता की सराहना होगी. बैंकिंग, कानून, चिकित्सा, ऑडिट और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े लोगों को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. छठ महापर्व के कारण खाद्य सामग्री, फल, घी और पूजा सामान के व्यापारियों की बिक्री में अच्छा उछाल आएगा. दफ्तर में आपके विरोधी शांत रहेंगे और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

रुका हुआ धन मिलने और दैनिक बिक्री बढ़ने से आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. छठ पर्व की तैयारियों और पारिवारिक जरूरतों पर कुछ शुभ खर्च होगा. नए निवेश या खरीदारी के लिए सुबह 11:11 से दोपहर 11:55 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे शुभ है. सुबह 10:11 से 11:33 बजे तक राहुकाल और रात 08:44 बजे तक भद्रा रहेगी. इस समय बड़ा लेन-देन या उधारी करने से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

'नहाय-खाय' के पावन अवसर पर घर-परिवार में शुद्धता, भक्ति और उत्साह का माहौल रहेगा. दूसरे भाव में मंगल-गुरु के प्रभाव से परिजनों के साथ बात करते समय वाणी में मधुरता बनाए रखें. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का पूरा साथ मिलेगा और मिलकर पर्व की तैयारियां पूरी करेंगे. प्रेम संबंधों में दिन सामान्य रहेगा. साथी की बातों को ध्यान से सुनें.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

नीट, बैंकिंग, एसएससी, न्यायिक सेवा और प्रशासनिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए दिन बेहद अनुकूल है. छठे भाव का चंद्रमा अध्ययन में जुझारूपन और एकाग्रता लाएगा. शाम 05:17 बजे के बाद मॉक टेस्ट और कठिन सवालों का अभ्यास करना अधिक फलदायी रहेगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा और रोगों से लड़ने की क्षमता अच्छी रहेगी. 'नहाय-खाय' का सात्विक भोजन (लौकी-भात आदि) पाचन तंत्र के लिए बेहद लाभकारी साबित होगा. हालांकि, अत्यधिक भागदौड़ से पैरों में हल्का दर्द या थकान हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पीते रहें और मिर्च-मसालेदार भोजन से बचें.

उपाय

शुक्रवार और छठ के पहले दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें और सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें. शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल चढ़ाएं तथा किसी व्रती या जरूरतमंद को चावल, घी, गुड़ या मौसमी फल दान करें.

सिंह राशि: 13 नवंबर 2026 (शुक्रवार)

लोक आस्था के महापर्व छठ के पहले दिन 'नहाय-खाय' पर सिंह राशि वालों के लिए बौद्धिक क्षमता, आत्मविश्वास और कार्यक्षेत्र में नेतृत्व दिखाने का बेहतरीन अवसर रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से पांचवें भाव (धनु राशि) में संचरित रहेगा. कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि रात 08:44 बजे तक रहेगी, इसके बाद पंचमी लगेगी. शाम 05:17 बजे तक मूल नक्षत्र और फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी रहेगा, जबकि दिनभर धृति योग का शुभ प्रभाव बना रहेगा. आपकी ही राशि (लग्न भाव) में मंगल, गुरु और केतु की युति होने से आपके व्यक्तित्व में जबरदस्त तेज और ऊर्जा रहेगी, जो पंचम चंद्रमा के साथ शुभ त्रिकोण योग बना रही है. शाम 05:17 बजे के बाद आपकी नई योजनाएं और फैसले बेहद सटीक साबित होंगे.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी रचनात्मक सोच और निर्णय क्षमता की खूब सराहना होगी. प्रशासन, मैनेजमेंट, रियल एस्टेट, मीडिया, शिक्षा और कंसल्टेंसी से जुड़े लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. छठ महापर्व के कारण फल, वस्त्र, पीतल के बर्तन और पूजा सामग्री के व्यापारियों की बिक्री में अच्छा उछाल आएगा. किसी बड़े प्रोजेक्ट या उच्चाधिकारियों से चर्चा के लिए शाम का समय सबसे अनुकूल रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पुराने निवेशों, व्यापारिक मुनाफे और भाग्य के सहयोग से नकदी की आवक मजबूत बनी रहेगी. छठ पर्व की तैयारियों और पारिवारिक अनुष्ठानों पर कुछ शुभ खर्च हो सकता है. नए निवेश या खरीदारी के लिए सुबह 11:11 से दोपहर 11:55 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम है. सुबह 10:11 से 11:33 बजे तक राहुकाल और रात 08:44 बजे तक भद्रा रहेगी. इस समय बड़ा लेन-देन या उधारी करने से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

'नहाय-खाय' के पावन अवसर पर घर-परिवार में शुद्धता, भक्ति और उत्साह का माहौल रहेगा. लग्न में मंगल के प्रभाव से बातचीत में अनावश्यक गुस्से या जल्दबाजी से बचें, जबकि पंचम चंद्रमा से संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है. दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा और जीवनसाथी के साथ मिलकर पर्व की तैयारियां पूरी करेंगे. प्रेम संबंधों में भी नया उत्साह आएगा और साथी के साथ आत्मीय संवाद होगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग, मेडिकल, डिफेंस और मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए दिन बेहद ऊर्जावान है. पंचम भाव का चंद्रमा और लग्न में मंगल-गुरु योग एकाग्रता और स्मरण शक्ति को बढ़ाएगा. शाम 05:17 बजे के बाद कठिन टॉपिक्स और पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों को हल करना आसान होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा और मानसिक प्रसन्नता का स्तर बहुत ऊंचा रहेगा. 'नहाय-खाय' का सात्विक भोजन (लौकी-भात आदि) पाचन तंत्र को हल्का और स्वस्थ रखेगा. हालांकि, लग्न में मंगल के कारण शरीर में पित्त या हल्की गर्मी बढ़ सकती है. अत्यधिक मिर्च-मसालेदार भोजन से बचें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें.

उपाय

शुक्रवार और छठ के पहले दिन तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें तथा मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना करें. मस्तक पर केसर या पीले चंदन का तिलक लगाएं तथा किसी व्रती या जरूरतमंद को गुड़, चने की दाल, गेहूं या मौसमी फल दान करें.

कन्या राशि: 13 नवंबर 2026 (शुक्रवार)

लोक आस्था के महापर्व छठ के पहले दिन 'नहाय-खाय' पर कन्या राशि वालों को घरेलू व्यवस्थाओं को संभालने और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत होगी. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से चौथे भाव (धनु राशि) में संचरित रहेगा. कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि रात 08:44 बजे तक रहेगी, इसके बाद पंचमी लगेगी. शाम 05:17 बजे तक मूल नक्षत्र और फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी रहेगा, जबकि दिनभर धृति योग का शुभ प्रभाव बना रहेगा. बारहवें भाव (सिंह राशि) में मंगल, गुरु और केतु की युति होने से बाहरी संपर्क सक्रिय रहेंगे, लेकिन अचानक खर्च भी बढ़ सकते हैं. शाम 05:17 बजे के बाद पारिवारिक उलझनें कम होंगी और मन शांत होगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आज नियमित और पेंडिंग कामों को निपटाने पर ही ध्यान केंद्रित रखें. विदेश व्यापार, आयात-निर्यात, ई-कॉमर्स और मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं. छठ महापर्व के कारण खाद्य सामग्री, फल, वस्त्र और पूजा सामान के स्थानीय व्यापारियों की बिक्री में अच्छी गति बनी रहेगी. दफ्तर में किसी की बातों में न आएं और सहकर्मियों से विवाद से बचें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

चौथे भाव के चंद्रमा और बारहवें भाव में मंगल-गुरु के प्रभाव से घरेलू जरूरतों और त्योहार की तैयारियों पर बजट से अधिक खर्च हो सकता है. नए निवेश या जरूरी खरीदारी के लिए सुबह 11:11 से दोपहर 11:55 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे शुभ है. सुबह 10:11 से 11:33 बजे तक राहुकाल और रात 08:44 बजे तक भद्रा रहेगी. इस समय बड़ा लेन-देन या उधारी करने से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

'नहाय-खाय' के पावन अवसर पर घर-परिवार में शुद्धता, भक्ति और उत्साह का माहौल रहेगा. चौथे भाव में चंद्रमा होने से माताजी के स्वास्थ्य और उनके आराम का विशेष ध्यान रखें. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा और मिलकर पर्व की व्यवस्थाओं को संभालेंगे. प्रेम संबंधों में दिन सामान्य रहेगा. साथी से संवाद करते समय धैर्य रखें और अनावश्यक शक न करें.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

विदेश में उच्च शिक्षा, रिसर्च, डेटा साइंस, मेडिकल और डिफेंस की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए दिन एकांत अध्ययन का है. आज शोर-शराबे से दूर शांत कमरे में बैठकर पढ़ाई करना अधिक लाभदायक रहेगा. शाम 05:17 बजे के बाद कठिन टॉपिक्स और शॉर्ट नोट्स का रिवीज़न करना आसान होगा.

सेहत (Health & Wellness)

चौथे भाव के चंद्रमा और बारहवें मंगल के कारण सीने में हल्का भारीपन, अनिद्रा या आंखों में थकान महसूस हो सकती है. 'नहाय-खाय' का सात्विक भोजन (लौकी-भात आदि) पाचन तंत्र के लिए बेहद लाभकारी साबित होगा. पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पीते रहें और देर रात तक जागने से बचें.

उपाय

शुक्रवार और छठ के पहले दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें और सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें. भगवान गणेश को 21 दूर्वा चढ़ाएं तथा किसी व्रती या जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल, घी या मौसमी फल दान करें.

तुला राशि: 13 नवंबर 2026 (शुक्रवार)

लोक आस्था के महापर्व छठ के पहले दिन 'नहाय-खाय' पर तुला राशि वालों के लिए साहस, पराक्रम और आर्थिक लाभ के नए अवसर खुलेंगे. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से तीसरे भाव (धनु राशि) में संचरित रहेगा. कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि रात 08:44 बजे तक रहेगी, इसके बाद पंचमी लगेगी. शाम 05:17 बजे तक मूल नक्षत्र और फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी रहेगा, जबकि दिनभर धृति योग का शुभ प्रभाव बना रहेगा. ग्यारहवें भाव (सिंह राशि) में मंगल, गुरु और केतु की युति होने से आय के स्रोत मजबूत होंगे, जो तीसरे चंद्रमा से शुभ नवम-पंचम योग बना रहे हैं. शाम 05:17 बजे के बाद आपके अटके हुए काम तेजी से पूरे होंगे.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी पहल, संवाद कला और नेतृत्व क्षमता की खूब सराहना होगी. सेल्स, मार्केटिंग, कंसल्टेंसी, मीडिया, कानून और प्रशासन से जुड़े लोगों को नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे. छठ महापर्व के कारण वस्त्र, फल, पीतल के बर्तन और पूजा सामग्री के व्यापारियों की बिक्री में जबरदस्त उछाल आएगा. किसी नए अनुबंध या वरिष्ठों से चर्चा के लिए शाम का समय सबसे अनुकूल रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

रुका हुआ धन मिलने और आय के नए माध्यम बनने से आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. छठ पर्व की तैयारियों और पारिवारिक जरूरतों पर कुछ शुभ खर्च हो सकता है. नए निवेश या जरूरी खरीदारी के लिए सुबह 11:11 से दोपहर 11:55 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम है. सुबह 10:11 से 11:33 बजे तक राहुकाल और रात 08:44 बजे तक भद्रा रहेगी. इस समय बड़ा लेन-देन या उधारी करने से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

'नहाय-खाय' के पावन अवसर पर घर-परिवार में शुद्धता, भक्ति और उत्साह का माहौल रहेगा. तीसरे भाव के चंद्रमा और ग्यारहवें भाव के मंगल-गुरु से बड़े व छोटे भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा. दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा और जीवनसाथी के साथ मिलकर पर्व की व्यवस्थाओं को संभालेंगे. प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी और भविष्य की योजनाओं पर खुलकर बात होगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

प्रबंधन, सीए, बैंकिंग, सिविल सर्विसेज और कानून की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए दिन बेहद ऊर्जावान है. तीसरे भाव का चंद्रमा और ग्यारहवें भाव का मंगल-गुरु योग एकाग्रता और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. शाम 05:17 बजे के बाद ग्रुप डिस्कशन और मॉक टेस्ट का अभ्यास करना अधिक फलदायी रहेगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा और मानसिक प्रसन्नता का स्तर बहुत अच्छा रहेगा. 'नहाय-खाय' का सात्विक भोजन (लौकी-भात आदि) पाचन तंत्र को हल्का और स्वस्थ रखेगा. हालांकि, त्योहार की भागदौड़ से कंधों या बाहों में हल्की थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पीते रहें और काम के बीच थोड़ा आराम जरूर करें.

उपाय

शुक्रवार और छठ के पहले दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें और सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें. मस्तक पर सफेद या पीले चंदन का तिलक लगाएं तथा किसी व्रती या जरूरतमंद को चावल, चीनी, घी या मौसमी फल दान करें.

वृश्चिक राशि: 13 नवंबर 2026 (शुक्रवार)

लोक आस्था के महापर्व छठ के पहले दिन 'नहाय-खाय' पर वृश्चिक राशि वालों को कार्यक्षेत्र में पद-प्रतिष्ठा और आर्थिक मजबूती मिलेगी. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से दूसरे भाव (धनु राशि) में संचरित रहेगा. कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि रात 08:44 बजे तक रहेगी, इसके बाद पंचमी लगेगी. शाम 05:17 बजे तक मूल नक्षत्र और फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी रहेगा, जबकि दिनभर धृति योग का शुभ प्रभाव बना रहेगा. दशम भाव (सिंह राशि) में आपके राशि स्वामी मंगल के साथ गुरु और केतु की युति होने से कर्मक्षेत्र में जबरदस्त ऊर्जा रहेगी, जो दूसरे भाव के चंद्रमा से शुभ नवम-पंचम योग बना रही है. शाम 05:17 बजे के बाद आपके बड़े फैसले बेहद सफल रहेंगे.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता, निर्णय शक्ति और अधिकारों में वृद्धि होगी. प्रशासन, पुलिस, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, रियल एस्टेट और प्रबंधन से जुड़े लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. छठ महापर्व के कारण खाद्य सामग्री, फल, पीतल के बर्तन और पूजा सामान के व्यापारियों की बिक्री में अच्छा उछाल आएगा. उच्चाधिकारियों से किसी नई योजना पर चर्चा करने के लिए शाम का समय सबसे अनुकूल रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

दूसरे भाव में चंद्रमा और कर्म भाव में दिग्बली मंगल के प्रभाव से संचित पूंजी बढ़ेगी और रुका हुआ धन प्राप्त होगा. छठ पर्व की तैयारियों और पारिवारिक अनुष्ठानों पर कुछ शुभ खर्च हो सकता है. नए निवेश या जरूरी खरीदारी के लिए सुबह 11:11 से दोपहर 11:55 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम है. सुबह 10:11 से 11:33 बजे तक राहुकाल और रात 08:44 बजे तक भद्रा रहेगी. इस समय बड़ा लेन-देन या उधारी करने से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

'नहाय-खाय' के पावन अवसर पर घर-परिवार में शुद्धता, भक्ति और उत्साह का माहौल रहेगा. दूसरे भाव के चंद्रमा से कुटुंब में आत्मीयता बढ़ेगी, बस बातचीत के दौरान वाणी में कठोरता या जल्दबाजी न आने दें. दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा और जीवनसाथी के साथ मिलकर पर्व की व्यवस्थाओं को संभालेंगे. प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी और साथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर खुलकर बात होगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

सिविल सर्विसेज, डिफेंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग और पुलिस सेवा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए दिन बेहद ऊर्जावान है. दशम भाव का मंगल-गुरु योग और दूसरे भाव का चंद्रमा एकाग्रता और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. शाम 05:17 बजे के बाद कठिन टॉपिक्स और पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों को हल करना अधिक फलदायी रहेगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा और स्फूर्ति का स्तर बहुत अच्छा रहेगा. 'नहाय-खाय' का सात्विक भोजन (लौकी-भात आदि) पाचन तंत्र को हल्का और स्वस्थ रखेगा. हालांकि, दशम भाव में मंगल के कारण शरीर में पित्त या गले में हल्की संवेदनशीलता हो सकती है. अत्यधिक मिर्च-मसालेदार भोजन से बचें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पीते रहें.

उपाय

शुक्रवार और छठ के पहले दिन तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें तथा मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना करें. हनुमान चालीसा का पाठ करें तथा किसी व्रती या जरूरतमंद को गुड़, चने की दाल, घी या मौसमी फल दान करें.

धनु राशि: 13 नवंबर 2026 (शुक्रवार)

लोक आस्था के महापर्व छठ के पहले दिन 'नहाय-खाय' पर धनु राशि वालों को भाग्य का साथ, आत्मविश्वास और मानसिक प्रसन्नता मिलेगी. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी ही राशि (लग्न भाव) में संचरित रहेगा. कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि रात 08:44 बजे तक रहेगी, इसके बाद पंचमी लगेगी. शाम 05:17 बजे तक मूल नक्षत्र और फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी रहेगा, जबकि दिनभर धृति योग का शुभ प्रभाव बना रहेगा. नवम भाव (सिंह राशि) में मंगल, गुरु और केतु की युति होने से आपके प्रयासों को भाग्य का बल मिलेगा, जो लग्न के चंद्रमा से शुभ नवम-पंचम योग बना रहा है. शाम 05:17 बजे के बाद आपके अटके हुए काम तेजी से पूरे होंगे.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी दूरदर्शिता, स्पष्ट सोच और निर्णय क्षमता की खूब सराहना होगी. उच्च शिक्षा, परामर्श, कानून, पर्यटन, प्रकाशन और प्रशासन से जुड़े लोगों को नए अवसर मिलेंगे. छठ महापर्व के कारण फल, वस्त्र, पीतल के बर्तन और पूजा सामग्री के व्यापारियों की बिक्री में अच्छा उछाल आएगा. किसी नए प्रोजेक्ट पर वरिष्ठों से बात करने के लिए शाम का समय सबसे अनुकूल रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पुराने निवेशों, व्यापारिक मुनाफे और भाग्य के सहयोग से नकदी की आवक मजबूत बनी रहेगी. छठ पर्व की तैयारियों और पारिवारिक अनुष्ठानों पर कुछ शुभ खर्च हो सकता है. नए निवेश या जरूरी खरीदारी के लिए सुबह 11:11 से दोपहर 11:55 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम है. सुबह 10:11 से 11:33 बजे तक राहुकाल और रात 08:44 बजे तक भद्रा रहेगी. इस समय बड़ा लेन-देन या उधारी करने से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

'नहाय-खाय' के पावन अवसर पर घर-परिवार में शुद्धता, भक्ति और उत्साह का माहौल रहेगा. नवम भाव में मंगल-गुरु के प्रभाव से पिता और घर के बड़ों का आशीर्वाद व मार्गदर्शन मिलेगा. दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा और जीवनसाथी के साथ मिलकर पर्व की व्यवस्थाओं को संभालेंगे. प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी और भविष्य की योजनाओं पर खुलकर बात होगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

उच्च शिक्षा, रिसर्च, सिविल सर्विसेज, कानून और दर्शनशास्त्र की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए दिन बेहद ऊर्जावान है. लग्न का चंद्रमा और नवम भाव का मंगल-गुरु योग एकाग्रता और वैचारिक स्पष्टता को बढ़ाएगा. शाम 05:17 बजे के बाद कठिन टॉपिक्स और शॉर्ट नोट्स का रिवीज़न करना अधिक फलदायी रहेगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा और मानसिक प्रसन्नता का स्तर बहुत अच्छा रहेगा. 'नहाय-खाय' का सात्विक भोजन (लौकी-भात आदि) पाचन तंत्र को हल्का और स्वस्थ रखेगा. हालांकि, त्योहार की भागदौड़ से जांघों या पैरों में हल्की थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पीते रहें और काम के बीच थोड़ा आराम जरूर करें.

उपाय

शुक्रवार और छठ के पहले दिन तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें तथा मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना करें. मस्तक पर केसर या पीले चंदन का तिलक लगाएं तथा किसी व्रती या जरूरतमंद को चने की दाल, गुड़, घी या मौसमी फल दान करें.

मकर राशि: 13 नवंबर 2026 (शुक्रवार)

लोक आस्था के महापर्व छठ के पहले दिन 'नहाय-खाय' पर मकर राशि वालों को धैर्य, संयम और खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत होगी. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से बारहवें भाव (धनु राशि) में संचरित रहेगा. कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि रात 08:44 बजे तक रहेगी, इसके बाद पंचमी लगेगी. शाम 05:17 बजे तक मूल नक्षत्र और फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी रहेगा, जबकि दिनभर धृति योग का शुभ प्रभाव बना रहेगा. आठवें भाव (सिंह राशि) में मंगल, गुरु और केतु की युति होने से किसी भी बड़े या जोखिम भरे फैसले से बचें. शाम 05:17 बजे के बाद मानसिक उलझनें कम होंगी और शांति मिलेगी.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आज केवल नियमित और जरूरी कामों पर ही ध्यान केंद्रित रखें. विदेश व्यापार, आयात-निर्यात, रिसर्च, ऑडिट और बीमा क्षेत्र से जुड़े लोगों को गोपनीय मामलों में सावधानी रखनी होगी. छठ महापर्व के कारण खाद्य सामग्री, फल, वस्त्र और पूजा सामान के स्थानीय व्यापारियों के पास ग्राहकों की आवाजाही बनी रहेगी. दफ्तर में किसी की बातों में न आएं और सहकर्मियों से विवाद से बचें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

बारहवें चंद्रमा और अष्टम मंगल-गुरु के प्रभाव से छठ पर्व की तैयारियों और घरेलू जरूरतों पर बजट से अधिक खर्च हो सकता है. नए निवेश या जरूरी खरीदारी के लिए सुबह 11:11 से दोपहर 11:55 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे शुभ है. सुबह 10:11 से 11:33 बजे तक राहुकाल और रात 08:44 बजे तक भद्रा रहेगी. इस समय बड़ा लेन-देन या उधारी करने से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

'नहाय-खाय' के पावन अवसर पर घर-परिवार में शुद्धता, भक्ति और उत्साह का माहौल रहेगा. अष्टम भाव में मंगल के प्रभाव से परिजनों के साथ बातचीत करते समय वाणी में विनम्रता बनाए रखें. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा और मिलकर पर्व की व्यवस्थाओं को संभालेंगे. प्रेम संबंधों में दिन सामान्य रहेगा. साथी की भावनाओं का सम्मान करें और पुरानी बातों पर बहस न करें.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

रिसर्च, फॉरेंसिक साइंस, इतिहास, कानून और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए दिन एकांत अध्ययन का है. आज शोर-शराबे से दूर शांत कमरे में बैठकर पढ़ाई करना अधिक लाभदायक रहेगा. शाम 05:17 बजे के बाद कठिन टॉपिक्स और शॉर्ट नोट्स का रिवीज़न करना आसान होगा.

सेहत (Health & Wellness)

बारहवें चंद्रमा और अष्टम मंगल के कारण अनिद्रा, आंखों में थकान या पैरों में हल्का दर्द महसूस हो सकता है. 'नहाय-खाय' का सात्विक भोजन (लौकी-भात आदि) पाचन तंत्र के लिए बेहद लाभकारी साबित होगा. वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पीते रहें.

उपाय

शुक्रवार और छठ के पहले दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें और सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें. शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल चढ़ाएं तथा किसी व्रती या जरूरतमंद को गुड़, चने की दाल, घी या मौसमी फल दान करें.

कुंभ राशि: 13 नवंबर 2026 (शुक्रवार)

लोक आस्था के महापर्व छठ के पहले दिन 'नहाय-खाय' पर कुंभ राशि वालों को आर्थिक लाभ, सामाजिक संपर्कों के विस्तार और साझेदारी के कार्यों में सफलता मिलेगी. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से ग्यारहवें भाव (धनु राशि) में संचरित रहेगा. कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि रात 08:44 बजे तक रहेगी, इसके बाद पंचमी लगेगी. शाम 05:17 बजे तक मूल नक्षत्र और फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी रहेगा, जबकि दिनभर धृति योग का शुभ प्रभाव बना रहेगा. सातवें भाव (सिंह राशि) में मंगल, गुरु और केतु की युति होने से व्यावसायिक साझेदारी और जनसंपर्क में जबरदस्त ऊर्जा रहेगी. शाम 05:17 बजे के बाद आपके अटके हुए काम तेजी से पूरे होंगे.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी रणनीति, टीम वर्क और नेतृत्व क्षमता की खूब सराहना होगी. साझेदारी के व्यवसाय, जनसंपर्क, मीडिया, कानून और प्रबंधन से जुड़े लोगों को नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे. छठ महापर्व के कारण फल, वस्त्र, पीतल के बर्तन और पूजा सामग्री के व्यापारियों की बिक्री में अच्छा उछाल आएगा. किसी नए अनुबंध या क्लाइंट से मीटिंग के लिए शाम का समय सबसे अनुकूल रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

ग्यारहवें भाव में चंद्रमा के प्रभाव से आय के नए स्रोत बनेंगे और रुका हुआ धन प्राप्त होगा. छठ पर्व की तैयारियों और पारिवारिक अनुष्ठानों पर कुछ शुभ खर्च हो सकता है. नए निवेश या जरूरी खरीदारी के लिए सुबह 11:11 से दोपहर 11:55 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम है. सुबह 10:11 से 11:33 बजे तक राहुकाल और रात 08:44 बजे तक भद्रा रहेगी. इस समय बड़ा लेन-देन या उधारी करने से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

'नहाय-खाय' के पावन अवसर पर घर-परिवार में शुद्धता, भक्ति और उत्साह का माहौल रहेगा. ग्यारहवें भाव के चंद्रमा से बड़े भाई-बहनों और मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा. सप्तम भाव में मंगल के प्रभाव से जीवनसाथी के साथ बातचीत में अनावश्यक जिद या तल्खी से बचें, बाकी मिलकर पर्व की व्यवस्थाओं को बखूबी संभालेंगे. प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी और भविष्य की योजनाओं पर खुलकर बात होगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

कानून, जनसंचार, प्रबंधन, सिविल सर्विसेज और वाणिज्य की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए दिन बेहद ऊर्जावान है. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा और सातवें भाव का मंगल-गुरु योग एकाग्रता और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. शाम 05:17 बजे के बाद ग्रुप डिस्कशन और मॉक टेस्ट का अभ्यास करना अधिक फलदायी रहेगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा और मानसिक प्रसन्नता का स्तर बहुत अच्छा रहेगा. 'नहाय-खाय' का सात्विक भोजन (लौकी-भात आदि) पाचन तंत्र को हल्का और स्वस्थ रखेगा. हालांकि, सप्तम भाव में मंगल के कारण शरीर में पित्त या हल्की गर्मी बढ़ सकती है. अत्यधिक मिर्च-मसालेदार भोजन से बचें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पीते रहें.

उपाय

शुक्रवार और छठ के पहले दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें और सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें. हनुमान चालीसा का पाठ करें तथा किसी व्रती या जरूरतमंद को गुड़, चने की दाल, घी या मौसमी फल दान करें.

मीन राशि: 13 नवंबर 2026 (शुक्रवार)

लोक आस्था के महापर्व छठ के पहले दिन 'नहाय-खाय' पर मीन राशि वालों को कार्यक्षेत्र में सफलता, पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि और विरोधियों पर बढ़त मिलेगी. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से दसवें भाव (धनु राशि) में संचरित रहेगा. कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि रात 08:44 बजे तक रहेगी, इसके बाद पंचमी लगेगी. शाम 05:17 बजे तक मूल नक्षत्र और फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी रहेगा, जबकि दिनभर धृति योग का शुभ प्रभाव बना रहेगा. छठे भाव (सिंह राशि) में मंगल, गुरु और केतु की युति होने से आपके विरोधियों के हौसले पस्त होंगे और अटके काम बनेंगे. शाम 05:17 बजे के बाद आपके बड़े फैसले बेहद सफल साबित होंगे.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यकुशलता, मेहनत और निर्णय क्षमता की खूब सराहना होगी. प्रशासन, कानून, बैंकिंग, चिकित्सा, रक्षा और प्रबंधन से जुड़े लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. छठ महापर्व के कारण खाद्य सामग्री, फल, पीतल के बर्तन और पूजा सामान के व्यापारियों की बिक्री में अच्छा उछाल आएगा. उच्चाधिकारियों से किसी नई योजना पर चर्चा करने के लिए शाम का समय सबसे अनुकूल रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

दशम भाव में चंद्रमा और छठे भाव में मंगल-गुरु के प्रभाव से रुका हुआ धन मिलेगा और आय के नए माध्यम बनेंगे. छठ पर्व की तैयारियों और पारिवारिक अनुष्ठानों पर कुछ शुभ खर्च हो सकता है. नए निवेश या जरूरी खरीदारी के लिए सुबह 11:11 से दोपहर 11:55 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम है. सुबह 10:11 से 11:33 बजे तक राहुकाल और रात 08:44 बजे तक भद्रा रहेगी. इस समय बड़ा लेन-देन या उधारी करने से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

'नहाय-खाय' के पावन अवसर पर घर-परिवार में शुद्धता, भक्ति और उत्साह का माहौल रहेगा. दशम भाव के चंद्रमा से पिता और घर के वरिष्ठ सदस्यों का पूरा सहयोग व मार्गदर्शन मिलेगा. दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा और जीवनसाथी के साथ मिलकर पर्व की व्यवस्थाओं को बखूबी संभालेंगे. प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी और भविष्य की योजनाओं पर खुलकर बात होगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

सिविल सर्विसेज, न्यायिक सेवा, बैंकिंग, नीट, एसएससी और रक्षा भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए दिन बेहद ऊर्जावान है. दशम भाव का चंद्रमा और छठे भाव का मंगल-गुरु योग एकाग्रता और जुझारूपन को बढ़ाएगा. शाम 05:17 बजे के बाद मॉक टेस्ट और कठिन सवालों का अभ्यास करना अधिक फलदायी रहेगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा और रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी. 'नहाय-खाय' का सात्विक भोजन (लौकी-भात आदि) पाचन तंत्र को हल्का और स्वस्थ रखेगा. हालांकि, छठे भाव में मंगल के कारण शरीर में पित्त या हल्की गर्मी बढ़ सकती है. अत्यधिक मिर्च-मसालेदार भोजन से बचें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पीते रहें.

उपाय

शुक्रवार और छठ के पहले दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना करें तथा सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें. मस्तक पर केसर या पीले चंदन का तिलक लगाएं तथा किसी व्रती या जरूरतमंद को चने की दाल, गुड़, घी या मौसमी फल दान करें.

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