Tarot Rashifal 13 November 2026: नवंबर महीने का यह दूसरा शुक्रवार सभी 12 राशियों के लिए अप्रत्याशित धन लाभ, नई नौकरी के अवसर, अटके कार्यों के निपटारे और निवेश से समृद्धि के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है. आज ग्रहों की चाल और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या नए मोड़ लेकर आ रहे हैं, प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

आज कर्क और मकर राशि वालों को उम्मीद से ज्यादा धन लाभ होगा तथा सिंह राशि के जातकों को नई नौकरी के अवसर मिलेंगे, वहीं वृषभ राशि के लोगों को पार्टनर से तनाव टालने और कुंभ राशि वालों को बढ़ते खर्चों के बीच धैर्य बनाए रखने की सख्त सलाह दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.

मेष टैरो राशिफल

मेष राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास बढ़ेगा. साथ ही आज आपको कार्यक्षेत्र में मन मुताबिक सफलता मिलेगी. जिम्मेदारियों की अधिकता की वजह से आराम करने का वक्त नहीं मिलेगा. आपको सलाह है कि इस अवधि में अपना धैर्य थोड़ा बनाकर रखें. हालांकि, आज का दिन आपके लिए धन संबंधित मामलों में दिन अच्छा रहेगा.

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों को कामकाज में संघर्ष के बाद ही सफलता मिलेगी. आज आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है. इस राशि के जो लोग नौकरी परिवर्तन चाहते हैं तो आज उनकी नौकरी में परिवर्तन होने की संभावनाएं हैं. पार्टनर के साथ रिश्ते खराब होने से तनावग्रस्त रहेंगे.

मिथुन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों को अपने कामकाज से संबंधित बातों को अपने सहयोगियों के साथ शेयर करने से बचना चाहिए. आर्थिक लिहाज से दिन अनुकूल रहेगा. साथ ही आज आप धन प्राप्ति के लिए पूरे जोर-शोर से काम करेंगे. आर्थिक मामलों में आप जो भी निर्णय लेंगे उससे आपको भविष्य लाभ मिलेगा.

कर्क टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों में आज कंपटीशन की भावना रहेगी. दूसरों से आगे रहने के लिए आप लगातार प्रयास करेंगे. व्यापारियों को भी बिजनेस में लाभ होगा. आर्थिक मामलों में दिन बहुत अच्छा है. उम्मीद से ज्यादा धन प्राप्ति होगी.

सिंह टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में नए अवसर प्राप्त होंगे. नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को नौकरी मिलने की संभावना बनती है. शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं. आज बढ़ती ठंड़ के कारण आपको काफी दिक्कतें हो सकती हैं.

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के जातक किसी नई योजनाओं की शुरुआत पर अधिक फोकस रखेंगे. इससे आपको समृद्धि और मान सम्मान की प्राप्ति होगी. आपको सलाह है कि फिलहाल, छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना सीखें. आर्थिक लिहाज से समय अनुकूल रहेगा.

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातक अपनी प्रभावशाली वाणी से उत्तम व्यक्तित्व के द्वारा दूसरों पर छाप छोड़ने में कामयाब रहेंगे. जिससे लक्ष्य प्राप्ति आसान हो जाएगी. मार्केटिंग से संबंधित काम आसानी से पूरे हो जाएंगे. साथ ही आज आप घर के लिए काफी धन खर्च करने की भी संभावनाएं हैं.

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों को सामाजिक मान सम्मान मिलने के योग हैं. साथ ही आज आप अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग करेंगे. अपनी आधिकारिक वाणी से दूसरों से काम निकाल पाने में कामयाब रहेंगे. हालांकि, आज पारिवारिक सहयोग मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. आज आपका निवेश पर फोकस रहेगा जिससे समृद्धि बढ़ेगी.

धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातकों पर आज काम का बोझ अधिक रहने वाला है. हालांकि, यदि आप इसे किसी के साथ बांट लें तो आपके लिए कुछ हद तक समस्या सुलझ जाएगी. साथी कर्मचारियों का भी पूर्ण सहयोग आपको मिल रहा है. खर्च को नियंत्रित करने के प्रयास सफल रहेंगे.

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि के जातको के बहुत दिन से अटके हुए सभी कामों को पूरा करने के लिए भी यह दिन अच्छा है. जिन मुद्दों को आप अब तक टालते आ रहे थे. उम्मीद से ज्यादा धन प्राप्ति की संभावनाएं आज आपकी बनती है

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों के लिए समय अनुकूल नहीं रहेगा. आज आपको चीजों को मैनेज करने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है. खर्चों की अधिकता भी मन को व्यथित कर सकती है. धैर्य और संयम ही आपकी मुसीबतों का हल है. कोई नजदीकी व्यक्ति की मदद से अच्छा धन लाभ होने की संभावना बन जाती है.

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातकों को आज उच्च अधिकारियों की बातों के गहरे मतलब को समझने के लिए दिन बहुत अच्छा है. हालांकि, आज वित्तीय योजनाएं लाभदायक रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.