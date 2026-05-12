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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रVastu Tips: वास्तु अनुसार घर की इस दिशा में रखें तिजोरी, बढ़ सकती है आर्थिक स्थिरता और धन लाभ

Vastu Tips: वास्तु अनुसार घर की इस दिशा में रखें तिजोरी, बढ़ सकती है आर्थिक स्थिरता और धन लाभ

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार, तिजोरी सही दिशा में हो तो घर पर धन, बचत और सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है. जानिए तिजोरी रखने के जरूरी वास्तु नियम.

By : अणिमा शुक्ला | Updated at : 12 May 2026 05:10 PM (IST)
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Vastu Tips: सनातन परंपरा और वास्तु शास्त्र में घर की हर दिशा को किसी न किसी ऊर्जा से जोड़ा गया है. इसी कारण से पुराने समय में लोग घर बनवाते समय केवल सुंदरता और साज-साजा पर नहीं, बल्कि ऊर्जा के संतुलन पर भी ध्यान देते थे. इन्हीं मान्यताओं में एक विशेष विषय है घर में तिजोरी या धन रखने की जगह कौनसी होनी चाहिए. माना जाता है कि तिजोरी की सही दिशा घर में आर्थिक स्थिरता, बचत और सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है. 
आजकल के समय में भले ही लोग डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन लेन-देन की ओर बढ़ चुके हों, लेकिन धन को सुरक्षित और सम्मानपूर्वक रखने की परंपरा आज भी भारतीय परिवारों में है. 

वास्तु शास्त्र के अनुसार कौन सी दिशा है श्रेष्ठ? 

वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर की दिशा माना गया है. अगर तिजोरी सही दिशा में रखी जाए तो घर में धन का आवागमन बेहतर बना रहता है और अनावश्यक आने वाली आर्थिक परेशानियां कम होती हैं. इसी वजह से कई वास्तु विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि तिजोरी को इस तरह रखा जाए कि उसका दरवाजा उत्तर दिशा की ओर खुले.

वास्तु मानता है कि घर की दिशाएं व्यक्ति के मानसिक व्यवहार और निर्णय क्षमता को प्रभावित करती हैं. जब धन से जुड़ी चीजें व्यवस्थित और सही स्थान पर रखी जाती हैं, तो व्यक्ति के भीतर भी आर्थिक अनुशासन बढ़ता है.

गलत दिशा कैसे डाल सकती है जीवन में प्रभाव?

कई लोग तिजोरी को घर में किसी भी खाली जगह पर रख देते हैं, लेकिन वास्तु में दक्षिण-पश्चिम दिशा में गलत तरीके से रखी हुई तिजोरी से आर्थिक रुकावटें आ सकती है. इसका मतलब यह नहीं कि केवल दिशा बदलते ही व्यक्ति का जीवन बदल जाएगा, लेकिन घर का वातावरण और व्यक्ति की मानसिकता जरूर बदल सकती है.

घर में तिजोरी अगर ऐसी जगह पर रखी हो जहां लगातार अव्यवस्था, अंधेरा या नमी हो, तो यह व्यक्ति के मन में भी अस्थिरता और लापरवाही बढ़ा सकती है. वहीं साफ-सुथरी और व्यवस्थित जगह पर रखा धन मानसिक रूप से सुरक्षा और स्थिरता का एहसास देता है.

तिजोरी से जुड़ी कुछ और भी बातें है जरूरी:

  • तिजोरी के आसपास गंदगी या टूटा सामान नहीं होना चाहिए.
  • धन रखने की जगह पर पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए.
  • तिजोरी को सीधे जमीन से सटाकर रखने के बजाय नीचे लकड़ी का आधार रखना शुभ माना जाता है. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
 

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
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Published at : 12 May 2026 05:10 PM (IST)
Tags :
Positive Energy Vastu Shastra
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