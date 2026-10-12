Aaj Ka Rashifal 12 October 2026: 12 अक्टूबर 2026 सोमवार को नवरात्रि का दूसरा दिन है और मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी. त्योहार की तैयारियों के बीच आज नए कामकाजी सप्ताह की शुरुआत भी हो रही है. किसी को दफ्तर में जिम्मेदारियां संभालनी होंगी, तो किसी को ग्राहकों, साझेदारों और घर की जरूरतों के बीच समय बांटना पड़ेगा.

आज के राशिफल में मेष के लिए बातचीत और साझेदारी, धनु के लिए पुराने संपर्क तथा मकर के लिए कार्यक्षेत्र पर ध्यान देने के संकेत हैं. आज चंद्रमा तुला राशि में रहेगा. स्वाति नक्षत्र रात करीब 11:52 बजे तक रहेगा, जिसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा.

ज्योतिषीय के अनुसार, अलग-अलग राशियों के लिए आज सहयोग, खर्च और व्यक्तिगत प्राथमिकताएं अहम रह सकती हैं. वृश्चिक को बजट पर नजर रखने और मीन को कागजात ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है. नौकरी, व्यापार, धन, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा दिन? पढ़ें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का राशिफल.

मेष राशि: 12 अक्टूबर 2026 (सोमवार)

व्यावसायिक साझेदारी को मजबूत करने, नए संपर्कों के साथ तालमेल बिठाने और दांपत्य जीवन में सामंजस्य बनाए रखने के लिए आज का दिन काफी सक्रिय रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन शुक्र की राशि तुला में आपके सातवें भाव (साझेदारी, जीवनसाथी और दैनिक व्यापार के स्थान) में संचरण कर रहा है. रात 11:52 बजे तक राहु के नक्षत्र स्वाति का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा. साथ ही रात 08:31 बजे तक विष्कुम्भ योग बना रहेगा. आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन (आश्विन शुक्ल द्वितीया) है. मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करने और श्वेत या सुगंधित पुष्प अर्पित करने से तप, त्याग और संयम की शक्ति बढ़ेगी तथा मानसिक भटकाव शांत होगा.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए सप्ताह के पहले दिन ग्राहकों से सीधा संवाद स्थापित करने, नए फेस्टिव ऑर्डर्स बुक करने और पार्टनर के साथ मिलकर काम की गति तेज करने का समय है. अगर आप रिटेल, गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, इवेंट्स, पब्लिक डीलिंग, कंसल्टेंसी या सप्लायर नेटवर्क से जुड़े हैं, तो काउंटर पर अच्छी हलचल देखने को मिलेगी. स्वाति नक्षत्र के प्रभाव से बातचीत में कूटनीति और व्यावहारिक समझ काम आएगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी एक्टिव रहेगा. सहकर्मियों और उच्चाधिकारियों के साथ सहयोग से नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत सुगमता से होगी, हालांकि किसी भी विवादित मुद्दे पर कूटनीतिक रुख अपनाना ही समझदारी होगी.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन संभला हुआ और अनुकूल रहेगा. किसी पुराने क्लाइंट या साझेदारी के काम से रुका हुआ भुगतान खाते में आने के पक्के संकेत हैं. सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं या बड़े सौदों की समीक्षा कर लें. सुबह 07:46 से सुबह 09:13 बजे के बीच राहुकाल रहेगा, इसलिए दिन की शुरुआत में किसी को उधार देने या जल्दबाजी में बड़ा ऑनलाइन जोखिम लेने से बचें. नवरात्रि की पूजा सामग्री और घरेलू खरीदारी में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में नवरात्रि के दूसरे दिन का माहौल बेहद पावन, सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा. परिवार के सभी सदस्य घरेलू आयोजनों में एक-दूसरे का हाथ बंटाएंगे. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका संबल बनेगा; वे पूजा-पाठ और पारिवारिक व्यवस्था को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की भागदौड़ का तनाव उतर जाएगा. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें, आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब काफी सोशल, चार्मिंग और नेटवर्किंग-ओरिएंटेड रहने वाली है. अगर आप किसी ग्रुप प्रोजेक्ट, कॉलेज प्रेजेंटेशन, कोडिंग असाइनमेंट या नए स्टार्टअप आइडिया पर काम कर रहे हैं, तो स्वाति नक्षत्र आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रेजेंटेशन को काफी आकर्षक बनाएगा. सोशल मीडिया के फालतू ड्रामे से दूर रहकर अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल और स्किल्स को अपग्रेड करने में समय लगाएं. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी चुस्त और सक्रिय महसूस करेंगे. हालांकि दिनभर की भागदौड़ और लगातार बोलने या मीटिंग्स के कारण शाम को गले में सूखापन या कमर में हल्की थकान लग सकती है. मौसम के बदलते मिजाज और व्रत-त्योहार के रूटीन को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की सैर शरीर में ताजगी बनाए रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

सोमवार और शारदीय नवरात्र की द्वितीया तिथि का शुभ संयोग है. सुबह स्नान के बाद भगवान शिव को तांबे या चांदी के लोटे से जल व अक्षत अर्पित करें. इसके साथ ही मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए गाय के घी का दीपक जलाएं और शक्कर या सफेद मिष्ठान का भोग लगाएं.

वृषभ राशि: 12 अक्टूबर 2026 (सोमवार)

दैनिक कामकाज में अनुशासन बनाए रखने, विरोधियों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखने और सेवा भाव से कार्यों को निपटाने के लिए आज का दिन काफी प्रभावशाली रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन शुक्र की राशि तुला में आपके छठे भाव (रोग, ऋण, शत्रु और नित्य कर्म के स्थान) में संचरण कर रहा है. रात 11:52 बजे तक स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा. साथ ही रात 08:31 बजे तक विष्कुम्भ योग बना रहेगा. आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन (आश्विन शुक्ल द्वितीया) है. मां ब्रह्मचारिणी की विधिवत उपासना करने और देवी के सम्मुख घी का दीपक प्रज्वलित करने से आपके संकल्प मजबूत होंगे और पुराने अवरोध समाप्त होंगे.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए सप्ताह की शुरुआत बहीखातों को दुरुस्त करने, सप्लायर्स से तालमेल बिठाने और प्रतिस्पर्धियों से एक कदम आगे रहने की योजना बनाने के साथ होगी. अगर आप कानूनी सलाह, मेडिकल, अकाउंट्स, रिपेयरिंग, दैनिक उपभोग की वस्तुओं या सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं, तो काम में अच्छी व्यस्तता बनी रहेगी. आपकी तार्किक समझ और बारीकी से काम करने की आदत से ग्राहक काफी संतुष्ट रहेंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी एक्टिव रहेगा. दफ्तर में पेंडिंग फाइलों और ईमेल्स को तेजी से निपटाने में सफलता मिलेगी. सहकर्मियों के साथ किसी भी तरह की बहस से बचें और केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संभला हुआ और व्यावहारिक रहेगा. किसी पुराने बिल, ईएमआई या कर्ज के भुगतान की योजना व्यवस्थित तरीके से बन जाएगी. सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर लें. सुबह 07:46 से सुबह 09:13 बजे के बीच राहुकाल रहेगा, इसलिए इस दौरान किसी अनजान स्कीम में धन लगाने या किसी को बड़ी रकम उधार देने से बचें. नवरात्रि की पूजा सामग्री और रोजमर्रा की जरूरतों में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में नवरात्रि के दूसरे दिन का वातावरण बेहद पावन, शांत और सात्विक बना रहेगा. परिवार के वरिष्ठ सदस्यों और ननिहाल पक्ष से सहयोग व स्नेह मिलेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा; वे घरेलू व्यवस्था और पूजा-पाठ के आयोजनों को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की मानसिक भागदौड़ की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ पुरानी किसी बात पर तर्क-वितर्क करने से बचें; शांत रहकर एक-दूसरे की बात सुनने से आपसी भरोसा गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब काफी फोकस्ड, प्रैक्टिकल और टास्क-ओरिएंटेड रहने वाली है. अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा, कोडिंग असाइनमेंट, इंटरव्यू या स्किल अपग्रेडेशन की तैयारी में लगे हैं, तो स्वाति नक्षत्र आपकी एकाग्रता और विश्लेषण क्षमता को धार देगा. सोशल मीडिया के फालतू ड्रामे और दूसरों की दिखावे वाली पोस्ट्स से दूरी बनाकर रखें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके दिमाग को एकदम रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी सजग और चुस्त महसूस करेंगे. हालांकि बदलते मौसम और व्रत-त्योहार के रूटीन को देखते हुए खान-पान में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. बहुत ज्यादा तला-भुना या अनियमित भोजन करने से पेट में गैस या हल्का भारीपन हो सकता है. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. समय पर पौष्टिक आहार और पर्याप्त नींद आपकी शारीरिक ऊर्जा को एकदम दुरुस्त रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

सोमवार और शारदीय नवरात्र की द्वितीया तिथि का शुभ संयोग है. सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल अर्पित करें. साथ ही मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए शक्कर या सफेद मिठाई का भोग लगाएं और ॐ देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः मंत्र का मानसिक जप करें.

मिथुन राशि: 12 अक्टूबर 2026 (सोमवार)

बौद्धिक प्रतिभा को निखारने, रचनात्मक विचारों को धरातल पर उतारने और नए अवसरों को भुनाने के लिए आज का दिन काफी शानदार रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन शुक्र की राशि तुला में आपके पांचवें भाव (विद्या, बुद्धि, संतान और प्रेम के स्थान) में संचरण कर रहा है. रात 11:52 बजे तक राहु के नक्षत्र स्वाति का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा. साथ ही रात 08:31 बजे तक विष्कुम्भ योग बना रहेगा. आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन (आश्विन शुक्ल द्वितीया) है. मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करने और देवी के सम्मुख गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करने से निर्णय क्षमता में स्पष्टता आएगी और मानसिक एकाग्रता बढ़ेगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए नए फेस्टिव ऑफर्स डिजाइन करने, ग्राहकों के साथ रचनात्मक संवाद बनाने और बाजार में अपनी साख बढ़ाने का सही समय है. अगर आप शिक्षा, कंसल्टेंसी, मीडिया, डिजाइनिंग, इवेंट मैनेजमेंट, स्टेशनरी या मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो सप्ताह के पहले दिन काम की रफ्तार काफी तेज रहेगी. आपकी हाजिरजवाबी और आकर्षक बातचीत नए ग्राहकों को तुरंत जोड़ लेगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी एक्टिव और सकारात्मक रहेगा. किसी नए प्रोजेक्ट या प्रेजेंटेशन की रूपरेखा तैयार करने में आपके अनूठे सुझावों की उच्चाधिकारी सराहना करेंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संतुलित और संतोषजनक बना रहेगा. पूर्व में किए गए किसी काम, पुराने निवेश या क्रिएटिव प्रोजेक्ट से धन लाभ मिलने के अच्छे आसार हैं. सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर लें. सुबह 07:46 से सुबह 09:13 बजे के बीच राहुकाल रहेगा, इसलिए इस अवधि में किसी को उधार देने या लुभावनी स्कीमों में बड़ा जोखिम लेने से बचें. नवरात्रि की पूजा सामग्री और बच्चों की जरूरतों में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में नवरात्रि के दूसरे दिन का माहौल बेहद पावन, जीवंत और खुशनुमा रहेगा. बच्चों की किसी नई उपलब्धि या उनकी रचनात्मकता से मन में प्रसन्नता रहेगी. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा; वे पूजा-पाठ और घरेलू व्यवस्था को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें, आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब काफी क्रिएटिव, शार्प और क्यूरियस रहने वाली है. अगर आप किसी नए असाइनमेंट, कोडिंग प्रोजेक्ट, कंटेंट क्रिएशन, डिजाइनिंग या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, तो स्वाति नक्षत्र आपकी इनोवेटिव सोच को एक नया आयाम देगा. सोशल मीडिया के फालतू ड्रामे से दूर रहकर अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने में समय लगाएं. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी ऊर्जावान और हल्का महसूस करेंगे. लगातार सोचने या स्क्रीन पर वक्त बिताने से शाम को आंखों में सूखापन या गर्दन में हल्की अकड़न हो सकती है. मौसम के बदलते मिजाज और व्रत-त्योहार के रूटीन को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की सैर ताजगी बनाए रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

सोमवार और शारदीय नवरात्र की द्वितीया तिथि का शुभ संयोग है. सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल व बेलपत्र अर्पित करें. इसके साथ ही मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए शक्कर या मिश्री का भोग लगाएं और ॐ देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः मंत्र का मानसिक जप करें.

कर्क राशि: 12 अक्टूबर 2026 (सोमवार)

पारिवारिक सुख-शांति, घर के माहौल को संवारने और अपनों के साथ भावनात्मक जुड़ाव को गहरा करने के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन शुक्र की राशि तुला में आपके चौथे भाव (सुख, माता, वाहन और गृहस्थी के स्थान) में संचरण कर रहा है. रात 11:52 बजे तक स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा. साथ ही रात 08:31 बजे तक विष्कुम्भ योग बना रहेगा. आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन (आश्विन शुक्ल द्वितीया) है. मां ब्रह्मचारिणी की विधिवत उपासना करने और देवी के सम्मुख गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करने से मन की चंचलता शांत होगी और आंतरिक आत्मबल में वृद्धि होगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए त्योहारी सीजन को ध्यान में रखकर घरेलू साज-सज्जा, कपड़ों, इलेक्ट्रॉनिक्स या उपहार सामग्री के स्टॉक को री-अरेंज करने का सही समय है. अगर आप प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, इंटीरियर डेकोरेशन, वाहन, डेयरी या दैनिक उपभोग की वस्तुओं के व्यापार से जुड़े हैं, तो सप्ताह के पहले दिन ग्राहकों की अच्छी आवाजाही देखने को मिलेगी. ग्राहकों से बातचीत में आपकी आत्मीयता नए सौदे पक्के कराने में मदद करेगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी शांत और व्यवस्थित बीतेगा. दफ्तर में वर्क-लाइफ बैलेंस बनाए रखने में आसानी होगी और सीनियर्स के साथ जरूरी बातचीत सहजता से पूरी हो जाएगी.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संभला हुआ और संतुलित रहेगा. घर की सुख-सुविधाओं या जरूरी खरीदारी पर योजनाबद्ध तरीके से खर्च हो सकता है. सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर लें. सुबह 07:46 से सुबह 09:13 बजे के बीच राहुकाल का समय रहेगा, इसलिए इस अवधि में किसी को बड़ी रकम उधार देने या जल्दबाजी में ऑनलाइन वित्तीय जोखिम लेने से बचें. अपनी सुरक्षित बचत पर टिके रहें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में नवरात्रि के दूसरे दिन का वातावरण बेहद पावन, सुखद और ऊर्जावान बना रहेगा. माता जी और घर के वरिष्ठ सदस्यों का विशेष स्नेह व आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका संबल बनेगा; वे पूजा-पाठ और पारिवारिक व्यवस्था को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ अपनी भावनाएं साझा करें, इससे आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब काफी पीसफुल, ग्राउंडेड और एस्थेटिक रहने वाली है. अगर आप घर से पढ़ाई कर रहे हैं, किसी कॉलेज असाइनमेंट, कोडिंग प्रॉब्लम या क्रिएटिव प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो शांत माहौल में आपका आउटपुट बहुत सटीक निकलेगा. स्वाति नक्षत्र आपकी एकाग्रता और सोचने की क्षमता को मजबूती देगा. सोशल मीडिया के ड्रामे और दूसरों से तुलना करने से खुद को दूर रखें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी हल्का और सकारात्मक महसूस करेंगे. हालांकि मौसम के बदलते मिजाज और व्रत-पूजा के रूटीन को देखते हुए अपनी डाइट में संतुलन बनाकर रखें. अधिक तला-भुना या अनियमित भोजन करने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. पर्याप्त नींद और शाम की हल्की वॉक आपकी शारीरिक ताजगी को बनाए रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

सोमवार और शारदीय नवरात्र की द्वितीया तिथि का शुभ संयोग है. सुबह स्नान के बाद भगवान शिव को तांबे या चांदी के लोटे से जल व अक्षत अर्पित करें. साथ ही मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए शक्कर या मिश्री का भोग लगाएं और ॐ देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः मंत्र का मानसिक जप करें.

सिंह राशि: 12 अक्टूबर 2026 (सोमवार)

साहस और पराक्रम में वृद्धि, संपर्कों के विस्तार और संवाद शैली के दम पर कठिन कार्यों को साधने के लिए आज का दिन काफी गतिशील रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन शुक्र की राशि तुला में आपके तीसरे भाव (पराक्रम, संवाद, भाई-बहन और लघु यात्रा के स्थान) में संचरण कर रहा है. रात 11:52 बजे तक स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा. साथ ही रात 08:31 बजे तक विष्कुम्भ योग बना रहेगा. आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन (आश्विन शुक्ल द्वितीया) है. मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करने और लाल पुष्प व सफेद मिष्ठान अर्पित करने से आंतरिक ऊर्जा जागृत होगी और लक्ष्यों के प्रति निष्ठा मजबूत होगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए सप्ताह की शुरुआत नए संपर्क सूत्रों को साधने, डिजिटल व लोकल मार्केटिंग को गति देने और आगामी त्योहारी मांग के लिए सप्लायर्स से बेहतर शर्तें तय करने में बीतेगी. अगर आप मीडिया, एडवरटाइजिंग, पब्लिकेशन, ट्रांसपोर्ट, कंसल्टेंसी, ऑटोमोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से जुड़े हैं, तो नए ऑर्डर्स और ग्राहकों की अच्छी पूछताछ देखने को मिलेगी. स्वाति नक्षत्र के प्रभाव से आपकी कूटनीतिक बातचीत बड़े सौदे पक्के कराने में सहायक बनेगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी एक्टिव रहेगा. सहकर्मियों और उच्चाधिकारियों के साथ संवाद बहुत प्रभावी रहेगा, जिससे लंबित फाइलों को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन सामान्य से बेहतर और संतुलित रहेगा. पिछले किसी प्रयास, कमीशन या रुके हुए प्रोजेक्ट से बकाया राशि मिलने के अच्छे आसार हैं. सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं या बड़े लेन-देन की समीक्षा कर लें. सुबह 07:46 से सुबह 09:13 बजे के बीच राहुकाल रहेगा, इसलिए इस दौरान किसी को बड़ी रकम उधार देने या जल्दबाजी में ऑनलाइन जोखिम लेने से पूरी तरह बचें. नवरात्रि की पूजा और त्योहारी तैयारियों में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के अनुसार ही रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में नवरात्रि के दूसरे दिन का वातावरण बेहद पावन, सुखद और जीवंत बना रहेगा. छोटे भाई-बहनों और मित्रों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका संबल बनेगा; वे पूजा-पाठ और घरेलू व्यवस्था को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें, आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब काफी एनर्जेटिक, सोशल और चार्मिंग रहने वाली है. अगर आप किसी नए स्किल, कोडिंग असाइनमेंट, पॉडकास्ट, कॉलेज प्रोजेक्ट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की रूपरेखा पर काम कर रहे हैं, तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड दूसरों को इम्प्रेस कर देगा. स्वाति नक्षत्र आपकी कार्यकुशलता और प्रेजेंटेशन स्किल्स को धार देगा. सोशल मीडिया के फालतू ड्रामे और दूसरों से तुलना करने से बचें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुद को काफी चुस्त और एक्टिव महसूस करेंगे. दिनभर लगातार एक्टिव रहने और बातचीत के कारण शाम को कंधों या बाहों में हल्की अकड़न लग सकती है. मौसम के बदलाव और व्रत-त्योहार के रूटीन को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि गला और डाइजेशन दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की ताजी हवा आपके मूड को बहुत बढ़िया रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

सोमवार और शारदीय नवरात्र की द्वितीया तिथि का शुभ संयोग है. सुबह स्नान के बाद भगवान शिव को तांबे या चांदी के लोटे से जल अर्पित करें. साथ ही मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए शक्कर या मिश्री का भोग लगाएं और ॐ देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः मंत्र का मानसिक जप करें.

कन्या राशि: 12 अक्टूबर 2026 (सोमवार)

वाणी की सौम्यता, पारिवारिक सामंजस्य और वित्तीय बचत को सुदृढ़ करने के लिए आज का दिन काफी अनुकूल रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन शुक्र की राशि तुला में आपके दूसरे भाव (धन, वाणी, कुटुंब और संचित पूंजी के स्थान) में संचरण कर रहा है. रात 11:52 बजे तक स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा. साथ ही रात 08:31 बजे तक विष्कुम्भ योग बना रहेगा. आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन (आश्विन शुक्ल द्वितीया) है. मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करने और देवी के सम्मुख गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करने से पारिवारिक जीवन में मिठास बढ़ेगी और बौद्धिक क्षमता में गजब की स्पष्टता आएगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए सप्ताह की शुरुआत नकदी प्रवाह को व्यवस्थित करने, फेस्टिव सीजन की बुकिंग्स को संभालने और ग्राहकों के साथ मधुर संबंध बनाए रखने में बीतेगी. अगर आप आभूषण, वस्त्र, खाद्य सामग्री, खुदरा व्यापार, बैंकिंग, कंसल्टेंसी या पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हैं, तो काउंटर पर अच्छी बिक्री और पूछताछ देखने को मिलेगी. स्वाति नक्षत्र के प्रभाव से आपकी मीठी और संतुलित बोली नए ग्राहकों को तुरंत आकर्षित करेगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी व्यवस्थित रहेगा. दफ्तर में आपके व्यावहारिक सुझावों और वित्तीय समझ को सीनियर्स द्वारा सराहा जाएगा, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी साख मजबूत होगी.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संभला हुआ और संतोषजनक रहेगा. पूर्व में किए गए किसी सौदे, कमीशन या पुराने निवेश से धन हाथ में आने के अच्छे संकेत हैं. सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर लें. सुबह 07:46 से सुबह 09:13 बजे के बीच राहुकाल रहेगा, इसलिए इस अवधि में किसी को बड़ी रकम उधार देने या जल्दबाजी में जोखिम भरा लेन-देन करने से पूरी तरह बचें. नवरात्रि की पूजा सामग्री और पारिवारिक खरीदारी में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में नवरात्रि के दूसरे दिन का माहौल बेहद पावन, शांत और आत्मीय रहेगा. पारिवारिक चर्चाओं में आपकी राय को पूरा मान-सम्मान मिलेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा; वे पूजा-पाठ और घरेलू व्यवस्था को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें, आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब काफी सॉर्टेड, अट्रैक्टिव और वैल्यू-ओरिएंटेड रहने वाली है. अगर आप किसी नए असाइनमेंट, इंटरव्यू, कोडिंग टास्क, कॉलेज प्रेजेंटेशन या फाइनेंस प्लानिंग में लगे हैं, तो आपका आउटपुट बहुत शानदार निकलेगा. स्वाति नक्षत्र आपकी कार्यकुशलता और व्यावहारिक समझ को निखारेगा. सोशल मीडिया के शोर और दूसरों की देखा-देखी से दूरी बनाकर रखें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी रिलैक्स और सकारात्मक महसूस करेंगे. दिनभर लगातार बोलते रहने या काम में व्यस्त रहने से शाम को गले में हल्का सूखापन या आंखों में थकान लग सकती है. मौसम के बदलते मिजाज और व्रत-त्योहार के रूटीन को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की सैर शरीर में ताजगी बनाए रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

सोमवार और शारदीय नवरात्र की द्वितीया तिथि का शुभ संयोग है. सुबह स्नान के बाद भगवान शिव को तांबे या चांदी के लोटे से कच्चा दूध व जल अर्पित करें. साथ ही मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए शक्कर या मिश्री का भोग लगाएं और ॐ देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः मंत्र का मानसिक जप करें.

तुला राशि: 12 अक्टूबर 2026 (सोमवार)

व्यक्तित्व में आकर्षण, आत्मविश्वास में नई चमक और प्राथमिकताओं को स्पष्टता से तय करने का मजबूत वातावरण बना रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में संचरण कर रहा है. रात 11:52 बजे तक स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा. साथ ही रात 08:31 बजे तक विष्कुम्भ योग बना रहेगा. आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन (आश्विन शुक्ल द्वितीया) है. मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करने और देवी के सम्मुख गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करने से मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी और पुराने संशय पूरी तरह समाप्त होंगे.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए सप्ताह की शुरुआत डिस्प्ले को आकर्षक बनाने, नए फेस्टिव ऑर्डर्स फाइनल करने और ग्राहकों से सीधा संपर्क साधने के साथ होगी. अगर आप फैशन, गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, इंटीरियर, गिफ्ट आइटम्स, कंसल्टेंसी या पार्टनरशिप से जुड़े काम में हैं, तो काउंटर पर अच्छी हलचल देखने को मिलेगी. स्वाति नक्षत्र के प्रभाव से आपकी संतुलित वाणी और प्रेजेंटेशन नए ग्राहकों को तुरंत जोड़ लेगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी उत्पादक रहेगा. नए प्रोजेक्ट्स या मीटिंग्स में आपके व्यावहारिक सुझावों की सराहना होगी, जिससे सहकर्मियों और अधिकारियों के बीच आपकी स्थिति मजबूत बनेगी.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन संभला हुआ और अनुकूल रहेगा. किसी पुराने कारोबारी सौदे या पूर्व में किए गए काम से रुका हुआ पैसा हाथ में आने के अच्छे संकेत हैं. सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर लें. सुबह 07:46 से सुबह 09:13 बजे के बीच राहुकाल रहेगा, इसलिए इस अवधि में किसी को बड़ी रकम उधार देने या जल्दबाजी में जोखिम भरा लेन-देन करने से बचें. नवरात्रि की पूजा और घरेलू खरीदारी में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में नवरात्रि के दूसरे दिन का वातावरण बेहद पावन, जीवंत और आत्मीय बना रहेगा. परिवार के सभी सदस्य घरेलू और धार्मिक आयोजनों में एक-दूसरे का हाथ बंटाएंगे. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका संबल बनेगा; वे पूजा-पाठ और पारिवारिक व्यवस्था को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ अपनी भावनाएं खुलकर साझा करें, आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब काफी अट्रैक्टिव, बैलेंस्ड और सोशल रहने वाली है. अगर आप किसी नए स्किल, पोर्टफोलियो डिजाइन, क्रिएटिव असाइनमेंट या कॉलेज प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो स्वाति नक्षत्र आपकी स्टाइलिंग और प्रेजेंटेशन स्किल्स को निखारेगा. सोशल मीडिया के ड्रामे और दूसरों से तुलना करने से बचें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी हल्का और तरोताजा महसूस करेंगे. दिनभर लगातार एक्टिव रहने के कारण शाम को कमर या पैरों में हल्की थकान लग सकती है. मौसम के बदलते मिजाज और व्रत-त्योहार के रूटीन को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की सैर शरीर में ताजगी बनाए रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

सोमवार और शारदीय नवरात्र की द्वितीया तिथि का शुभ संयोग है. सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल व सफेद पुष्प अर्पित करें. साथ ही मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए शक्कर या मिश्री का भोग लगाएं और ॐ देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः मंत्र का मानसिक जप करें.

वृश्चिक राशि: 12 अक्टूबर 2026 (सोमवार)

खर्चों पर कड़ा नियंत्रण रखने, व्यर्थ की भागदौड़ से बचने और मानसिक एकाग्रता बनाए रखने के लिए आज का दिन विशेष सतर्कता की मांग करेगा. चंद्रमा पूरे दिन शुक्र की राशि तुला में आपके बारहवें भाव (व्यय, विदेश, विश्राम और मोक्ष के स्थान) में संचरण कर रहा है. रात 11:52 बजे तक स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा. साथ ही रात 08:31 बजे तक विष्कुम्भ योग बना रहेगा. आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन (आश्विन शुक्ल द्वितीया) है. मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करने और देवी के सम्मुख गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करने से मानसिक तनाव दूर होगा और धैर्य की शक्ति मजबूत होगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए सप्ताह की शुरुआत बजटिंग करने, देनदारियों का हिसाब मिलाने और आगामी फेस्टिव सीजन की आपूर्ति श्रृंखला को व्यवस्थित करने के साथ होगी. अगर आप एक्सपोर्ट-इंपोर्ट, दूर-दराज की सप्लाई, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मेडिकल, लीगल या कंसल्टेंसी से जुड़े हैं, तो काम की गति सामान्य और व्यवस्थित बनी रहेगी. स्वाति नक्षत्र के प्रभाव से किसी बड़े सौदे या नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले कानूनी व तकनीकी शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन थोड़ा संभलकर चलने वाला रहेगा. दफ्तर में गॉसिप या दूसरों के विवादों से दूरी बनाकर रखें और अपने जरूरी काम बिना किसी व्यवधान के समय पर पूरे करें.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में आज सतर्कता और संतुलन साधने की खास जरूरत रहेगी. घर की जरूरतों, पूजा सामग्री या अनपेक्षित यात्राओं से जुड़े अचानक खर्च सामने आ सकते हैं. सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर लें. सुबह 07:46 से सुबह 09:13 बजे के बीच राहुकाल रहेगा, इसलिए इस अवधि में किसी को उधार देने या लुभावनी स्कीमों में पूंजी फंसाने से पूरी तरह बचें. अपनी सुरक्षित और नियमित बचत पर ही भरोसा रखें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में नवरात्रि के दूसरे दिन का वातावरण पावन, शांत और सात्विक रहेगा. घर के बुजुर्गों की सेवा करने और उनका मार्गदर्शन लेने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा; वे पूजा-पाठ और घरेलू व्यवस्था को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की मानसिक थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ पुरानी किसी बात पर उलझने से बचें; शांत रहकर एक-दूसरे की बात सुनने से आपसी भरोसा गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब थोड़ी लो-की, इंट्रोस्पेक्टिव और फोकस्ड रहने वाली है. सोशल मीडिया के शोर और दूसरों के दिखावे से दूरी बनाकर रखें, यह आपके लिए 'डिजिटल डिटॉक्स' का बिल्कुल सही दिन है. अगर आप किसी रिसर्च वर्क, असाइनमेंट, कोडिंग टास्क या सेल्फ-स्टडी में लगे हैं, तो अकेले बैठकर काम करने से बेहतरीन आउटपुट निकलेगा. स्वाति नक्षत्र आपकी एकाग्रता को मजबूत करेगा. दोस्तों के साथ बिना वजह के ड्रामे में अपनी एनर्जी वेस्ट न करें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर दिनभर के सोच-विचार के कारण शाम को आंखों में थकान या सिर में भारीपन महसूस हो सकता है. पर्याप्त नींद लें और स्क्रीन पर लगातार समय बिताने से बचें. बदलते मौसम और व्रत-पूजा के रूटीन को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की वॉक आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी रहेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

सोमवार और शारदीय नवरात्र की द्वितीया तिथि का शुभ संयोग है. सुबह स्नान के बाद भगवान शिव को तांबे या चांदी के लोटे से जल अर्पित करें. साथ ही मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए शक्कर या मिश्री का भोग लगाएं और ॐ देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः मंत्र का मानसिक जप करें.

धनु राशि: 12 अक्टूबर 2026 (सोमवार)

आय के नए स्रोत तलाशने, रुके हुए धन की वापसी और सामाजिक नेटवर्क के विस्तार के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ और फलदायी रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन शुक्र की राशि तुला में आपके ग्यारहवें भाव (लाभ, आय, इच्छापूर्ति और सामाजिक नेटवर्क के स्थान) में संचरण कर रहा है. रात 11:52 बजे तक स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा. साथ ही रात 08:31 बजे तक विष्कुम्भ योग बना रहेगा. आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन (आश्विन शुक्ल द्वितीया) है. मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करने और देवी के सम्मुख गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होगी और जीवन में शुभता का संचार होगा.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए सप्ताह की शुरुआत बड़े ऑर्डर्स को फाइनल करने, नए क्लाइंट्स से जुड़ने और फेस्टिव सीजन की बिक्री बढ़ाने के साथ होगी. अगर आप गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंसल्टेंसी, इवेंट्स, पब्लिक डीलिंग, पब्लिकेशन या सप्लाई नेटवर्क से जुड़े हैं, तो काउंटर पर अच्छी रौनक और भारी पूछताछ देखने को मिलेगी. स्वाति नक्षत्र के प्रभाव से आपके पुराने व्यापारिक संपर्क नए लाभदायक सौदे दिलाने में मददगार साबित होंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी शानदार रहेगा. दफ्तर में सीनियर्स और टीम के साथियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होंगे और आपकी लीडरशिप की सराहना होगी.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संभला हुआ और धन लाभ कराने वाला रहेगा. पूर्व में किए गए किसी निवेश, पुराने कमीशन या अटके हुए बकाए से धन हाथ में आने के पक्के योग हैं. सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं या बड़े लेन-देन की समीक्षा कर लें. सुबह 07:46 से सुबह 09:13 बजे के बीच राहुकाल रहेगा, इसलिए इस अवधि में किसी को बड़ी रकम उधार देने या जल्दबाजी में जोखिम भरा लेन-देन करने से पूरी तरह बचें. नवरात्रि की पूजा सामग्री और पारिवारिक जरूरतों में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में नवरात्रि के दूसरे दिन का माहौल बेहद पावन, जीवंत और खुशनुमा बना रहेगा. बड़े भाई-बहनों और मित्रों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका संबल बनेगा; वे पूजा-पाठ और घरेलू व्यवस्था को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें, आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब काफी सोशल, अट्रैक्टिव और अचीवमेंट-ओरिएंटेड रहने वाली है. अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट, जॉब एप्लिकेशन, पोर्टफोलियो प्रेजेंटेशन या नेटवर्किंग इवेंट की तैयारी में लगे हैं, तो आपका आउटपुट बहुत शानदार निकलेगा. स्वाति नक्षत्र आपकी कार्यकुशलता और व्यावहारिक समझ को निखारेगा. सोशल मीडिया पर बिना वजह टाइम स्क्रॉल करने से बचें और अपने लक्ष्यों पर टिके रहें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी सक्रिय और हल्का महसूस करेंगे. दिनभर लगातार चलने-फिरने या काम में व्यस्त रहने से शाम को पिंडलियों या एड़ियों में हल्की थकान लग सकती है. मौसम के बदलते मिजाज और व्रत-त्योहार के रूटीन को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की सैर शरीर में ताजगी बनाए रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

सोमवार और शारदीय नवरात्र की द्वितीया तिथि का शुभ संयोग है. सुबह स्नान के बाद भगवान शिव को तांबे या चांदी के लोटे से जल अर्पित करें. साथ ही मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए शक्कर या मिश्री का भोग लगाएं और ॐ देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः मंत्र का मानसिक जप करें.

मकर राशि: 12 अक्टूबर 2026 (सोमवार)

कार्यक्षेत्र में अपनी साख मजबूत करने, उच्चाधिकारियों व मेंटर्स से सहयोग पाने और करियर की नई दिशा तय करने के लिए आज का दिन काफी प्रभावशाली रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन शुक्र की राशि तुला में आपके दसवें भाव (कर्म, प्रतिष्ठा, अधिकार और सार्वजनिक जीवन के स्थान) में संचरण कर रहा है. रात 11:52 बजे तक स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा. साथ ही रात 08:31 बजे तक विष्कुम्भ योग बना रहेगा. आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन (आश्विन शुक्ल द्वितीया) है. मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करने और देवी के सम्मुख गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करने से पेशेवर जीवन की बाधाएं दूर होंगी और कार्यक्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए सप्ताह की शुरुआत बाजार में अपने ब्रांड की पकड़ मजबूत करने, बड़े सौदों की शर्तों को अंतिम रूप देने और सप्लायर्स से बेहतर तालमेल बिठाने के साथ होगी. अगर आप प्रशासन, रियल एस्टेट, हार्डवेयर, मशीनरी, कंसल्टेंसी, पब्लिकेशन या थोक आपूर्ति के कारोबार से जुड़े हैं, तो काम में अच्छी व्यस्तता और नए अनुबंध देखने को मिलेंगे. स्वाति नक्षत्र के प्रभाव से आपकी कूटनीतिक और जिम्मेदार कार्यशैली ग्राहकों को काफी प्रभावित करेगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी उत्पादक रहेगा. दफ्तर में महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की रूपरेखा तैयार करने में आपकी व्यावहारिक समझ काम आएगी और उच्चाधिकारी आपकी योजना पर पूरा भरोसा जताएंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संभला हुआ और अनुकूल रहेगा. पूर्व में किए गए किसी सौदे, कमीशन या पुराने निवेश से सकारात्मक परिणाम मिलने के अच्छे संकेत हैं. सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर लें. सुबह 07:46 से सुबह 09:13 बजे के बीच राहुकाल का समय रहेगा, इसलिए इस अवधि में किसी को बड़ी रकम उधार देने या जल्दबाजी में जोखिम भरा लेन-देन करने से पूरी तरह बचें. नवरात्रि की पूजा सामग्री और पारिवारिक खरीदारी में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में नवरात्रि के दूसरे दिन का वातावरण बेहद पावन, गंभीर और आत्मीय रहेगा. पिता या परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य का अनुभवी मार्गदर्शन मन की उलझनों को सुलझा देगा. काम की व्यस्तता के बावजूद जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका संबल बनेगा; वे पूजा-पाठ और घरेलू व्यवस्था को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें, आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब पूरी तरह प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंट और गोल-ओरिएंटेड रहने वाली है. अगर आप किसी इंटरव्यू, कॉलेज प्रोजेक्ट के फाइनल रिव्यू, प्रतियोगी परीक्षा या जॉब एप्लिकेशन की तैयारी में लगे हैं, तो स्वाति नक्षत्र आपकी एनालिटिकल थिंकिंग और प्रेजेंटेशन स्किल्स को मजबूती देगा. सोशल मीडिया के फालतू ड्रामे से दूर रहकर अपने करियर गोल्स पर टिके रहें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके दिमाग को एकदम रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी सक्रिय और उत्साही महसूस करेंगे. दिनभर की जिम्मेदारियों और लगातार भागदौड़ के चलते शाम को घुटनों या पिंडलियों में हल्की थकान लग सकती है. मौसम के बदलते मिजाज और व्रत-त्योहार के रूटीन को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की वॉक शरीर में ताजगी बनाए रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

सोमवार और शारदीय नवरात्र की द्वितीया तिथि का शुभ संयोग है. सुबह स्नान के बाद भगवान शिव को तांबे या चांदी के लोटे से जल अर्पित करें. साथ ही मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए शक्कर या मिश्री का भोग लगाएं और ॐ देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः मंत्र का मानसिक जप करें.

कुंभ राशि: 12 अक्टूबर 2026 (सोमवार)

भाग्य का साथ मिलने, दूरगामी योजनाओं को गति देने और आध्यात्मिक शांति का अनुभव करने के लिए आज का दिन काफी श्रेष्ठ रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन शुक्र की राशि तुला में आपके नौवें भाव (भाग्य, धर्म, लंबी यात्रा और उच्च ज्ञान के स्थान) में संचरण कर रहा है. रात 11:52 बजे तक स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा. साथ ही रात 08:31 बजे तक विष्कुम्भ योग बना रहेगा. आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन (आश्विन शुक्ल द्वितीया) है. मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करने और देवी के सम्मुख गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करने से ज्ञान व तप का बल मिलेगा और लंबे समय से अटके कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए सप्ताह की शुरुआत दूर-दराज के संपर्कों को सक्रिय करने, थोक ऑर्डर्स के अनुबंधों को अंतिम रूप देने और सप्लाई चेन को मजबूत करने के साथ होगी. अगर आप शिक्षा, कंसल्टेंसी, एक्सपोर्ट-इंपोर्ट, कानूनी सलाह, धार्मिक सामग्री या ई-कॉमर्स से जुड़े हैं, तो काम में अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी. स्वाति नक्षत्र के प्रभाव से आपकी स्वतंत्र सोच और व्यावहारिक दृष्टिकोण ग्राहकों का भरोसा पक्का करेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी राहत और स्पष्टता लेकर आएगा. दफ्तर में पिछले कुछ दिनों से जिस काम को लेकर उलझन थी, उसमें वरिष्ठ अधिकारियों और मेंटर्स का पूरा मार्गदर्शन मिलेगा.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संभला हुआ और अनुकूल रहेगा. किसी पुराने निवेश, दूर के क्लाइंट या पूर्व में किए गए कार्यों से रुका हुआ धन खाते में आने के पक्के योग हैं. सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर लें. सुबह 07:46 से सुबह 09:13 बजे के बीच राहुकाल रहेगा, इसलिए इस अवधि में किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर जोखिम भरी स्कीमों में पूंजी फंसाने से बचें. नवरात्रि की पूजा सामग्री और घरेलू जरूरतों में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में नवरात्रि के दूसरे दिन का वातावरण बेहद पावन, सात्विक और आत्मीय रहेगा. पिता या परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य का स्नेह और अनुभवी मार्गदर्शन मन की उलझनों को सुलझा देगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा; वे पूजा-पाठ और घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान दूर हो जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें, आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब काफी पॉजिटिव, एंबिशियस और विजनरी रहने वाली है. अगर आप किसी हायर स्टडीज, स्कॉलरशिप, प्रतियोगी परीक्षा, वीजा प्रोसेस या इंटर्नशिप की तैयारी कर रहे हैं, तो स्वाति नक्षत्र आपके फोकस और एनालिटिकल थिंकिंग को मजबूत करेगा. सोशल मीडिया के शोर और दूसरों की नकारात्मक बातों से दूरी बनाकर रखें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी हल्का और तरोताजा महसूस करेंगे. दिनभर की भागदौड़ के चलते शाम को पिंडलियों या जांघों में हल्की थकान लग सकती है. मौसम के बदलते मिजाज और व्रत-त्योहार के रूटीन को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की सैर शरीर में ताजगी बनाए रखने के लिए बहुत अच्छी रहेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

सोमवार और शारदीय नवरात्र की द्वितीया तिथि का शुभ संयोग है. सुबह स्नान के बाद भगवान शिव को तांबे या चांदी के लोटे से जल अर्पित करें. साथ ही मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए शक्कर या मिश्री का भोग लगाएं और ॐ देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः मंत्र का मानसिक जप करें.

मीन राशि: 12 अक्टूबर 2026 (सोमवार)

कागजी दस्तावेजों को बहुत बारीकी से देखने, अचानक सामने आने वाले कार्यों को धैर्य से संभालने और किसी भी अनिश्चितता में शांत बने रहने के लिए आज का दिन आत्ममंथन की मांग करेगा. चंद्रमा पूरे दिन शुक्र की राशि तुला में आपके आठवें भाव (आयु, आकस्मिकता, शोध और गुप्त विषयों के घर) में संचरण कर रहा है. रात 11:52 बजे तक राहु के नक्षत्र स्वाति का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा. साथ ही रात 08:31 बजे तक विष्कुम्भ योग बना रहेगा. आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन (आश्विन शुक्ल द्वितीया) है. मां ब्रह्मचारिणी की विधिवत उपासना करने और देवी के सम्मुख गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करने से मन के संशय दूर होंगे और अचानक आने वाली अड़चनें टलेंगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए सप्ताह की शुरुआत खातों के मिलान, पुराने बहीखातों को दुरुस्त रखने और आगामी त्योहारी सीजन के अनुबंधों की शर्तों को गहराई से समझने के साथ होगी. अगर आप रिसर्च, ऑडिट, टैक्स कंसल्टेंसी, इंश्योरेंस, तकनीकी सेवाओं या फार्मेसी से जुड़े हैं, तो काम की गति सामान्य और व्यवस्थित बनी रहेगी. स्वाति नक्षत्र के प्रभाव से किसी भी नए बड़े सौदे पर बिना कानूनी व व्यावहारिक पड़ताल किए तुरंत हामी भरने से बचें. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन थोड़ा संभलकर चलने वाला रहेगा. दफ्तर में किसी की बातों में आने या गॉसिप का हिस्सा बनने से बचें और अपने हिस्से की जिम्मेदारियों को दोपहर से पहले प्राथमिकता पर पूरा कर लें.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में आज खास सतर्कता बरतने की जरूरत रहेगी. किसी अनजान ऑनलाइन स्कीम, लुभावने निवेश या जल्दबाजी वाले सौदों में पूंजी लगाने से बचें. पुराने बकाए या उधारी के लेन-देन को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना ही बेहतर रहेगा. सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर लें. सुबह 07:46 से सुबह 09:13 बजे के बीच राहुकाल का समय रहेगा, इसलिए इस अवधि में किसी को उधार देने या बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचें. नवरात्रि की पूजा सामग्री और घरेलू जरूरतों में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के अंदर ही रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में नवरात्रि के दूसरे दिन का वातावरण शांत, संजीदा और सात्विक रहेगा. घर के बुजुर्गों की सेवा करने और उनका मार्गदर्शन लेने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा; वे पूजा-पाठ और घरेलू व्यवस्था को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की मानसिक थकान मिट जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ पुरानी किसी बात को लेकर बहस करने से बचें; शांत रहकर एक-दूसरे की बात सुनने से आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब काफी डीप, इनसाइटफुल और इंट्रोस्पेक्टिव रहने वाली है. सोशल मीडिया के शोर और दूसरों के दिखावे से दूरी बनाकर रखें, यह आपके लिए 'डिजिटल डिटॉक्स' का बेहतरीन दिन है. अगर आप किसी गूढ़ विषय, कोडिंग, डेटा एनालिसिस, रिसर्च या असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं, तो अकेले बैठकर काम करने से शानदार फोकस बनेगा. स्वाति नक्षत्र आपकी बारीक समझ और एकाग्रता में मदद करेगा. दोस्तों के साथ बिना वजह के ड्रामे में अपनी एनर्जी वेस्ट न करें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर थोड़ा भारीपन या थकान महसूस हो सकती है, इसलिए काम के बीच छोटे ब्रेक लेते रहें और पर्याप्त नींद लें. बदलते मौसम और व्रत-पूजा के रूटीन के कारण पेट में गैस या भारीपन की शिकायत हो सकती है. बहुत ठंडा पानी पीने और बाहर का तला-भुना या बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन ठीक रहे. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम को खुली हवा में थोड़ी देर की सैर आपके शरीर और मूड दोनों को तरोताजा रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

सोमवार और शारदीय नवरात्र की द्वितीया तिथि का शुभ संयोग है. सुबह स्नान के बाद भगवान शिव को तांबे या चांदी के लोटे से जल अर्पित करें. साथ ही मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए शक्कर या मिश्री का भोग लगाएं और ॐ देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः मंत्र का मानसिक जप करें.

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