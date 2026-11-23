Kal Ka Rashifal, 24 November 2026: मंगलवार, 24 नवंबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए पावन कार्तिक पूर्णिमा और ग्रह-गोचर के दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ व महत्वपूर्ण रहने वाला है. पंचांग के अनुसार कल रात्रि 08:25:24 (20:25:24) बजे तक कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि प्रभावी रहेगी, जिसके बाद मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ होगा. वहीं रात्रि 11:26:13 (23:26:13) बजे तक कृत्तिका नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा.

करण की बात करें तो सुबह 10:07:23 बजे तक विष्टि (भद्रा) करण और फिर रात्रि 08:25:24 बजे तक बव करण रहेगा. इसके अतिरिक्त शाम 04:05:55 (16:05:55) बजे तक परिघ योग रहेगा, जिसके बाद अत्यंत शुभकारी शिव योग का संयोग बनेगा.

आइए जानते हैं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर - जोधपुर) के विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 24 नवंबर 2026 का संपूर्ण पंचांग और 5 मुख्य क्षेत्रों में 12 राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्यफल.

कल का पंचांग (24 नवंबर 2026, मंगलवार, कार्तिक पूर्णिमा)

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा (रात्रि 20:25:24 बजे तक), तत्पश्चात प्रतिपदा

कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा (रात्रि 20:25:24 बजे तक), तत्पश्चात प्रतिपदा नक्षत्र: कृत्तिका नक्षत्र (रात्रि 23:26:13 बजे तक), तत्पश्चात रोहिणी

कृत्तिका नक्षत्र (रात्रि 23:26:13 बजे तक), तत्पश्चात रोहिणी करण: विष्टि/भद्रा (सुबह 10:07:23 बजे तक), तत्पश्चात बव (रात्रि 20:25:24 बजे तक)

विष्टि/भद्रा (सुबह 10:07:23 बजे तक), तत्पश्चात बव (रात्रि 20:25:24 बजे तक) पक्ष: शुक्ल पक्ष

शुक्ल पक्ष योग: परिघ योग (शाम 16:05:55 बजे तक), तत्पश्चात शिव योग

परिघ योग (शाम 16:05:55 बजे तक), तत्पश्चात शिव योग वार: मंगलवार (श्री हनुमान जी की आराधना व कार्तिक पूर्णिमा स्नान-दान का दिन)

मेष कल का राशिफल 24 नवंबर 2026

कल का दिन मेष राशि के जातकों के लिए मिलाजुला रहेगा. आपके हाथों कल कोई शुभ और परोपकार का काम होगा. सितारे कहते हैं कि आप अपने काम से ज्यादा दूसरों के काम पर ध्यान देंगे, जिससे आपका अपना काम प्रभावित हो सकता है. शत्रु आपकी प्रगति में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे, विरोधियों से सतर्क रहें. जीवनसाथी के स्वास्थ्य में अचानक गिरावट के कारण कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. कोई पुराना लेन-देन समय पर चुकाना होगा, अन्यथा दिक्कत हो सकती है.

वृषभ कल का राशिफल 24 नवंबर 2026

कल का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए सुखद परिणाम लेकर आएगा. संतान की ओर से कोई अच्छी और उत्साहजनक खबर मिल सकती है. यदि किसी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से जूझ रहे थे, तो उससे राहत मिलेगी. घर में किसी मेहमान के आगमन से परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा और किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिलेगा. वैवाहिक जीवन में सहयोग और स्नेह बना रहेगा. बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रख पाएंगे.

मिथुन कल का राशिफल 24 नवंबर 2026

कल का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए उन्नतिदायक रहेगा. कोई नई संपत्ति मिलने के योग नजर आ रहे हैं, लेकिन संपत्ति से संबंधित मामलों में बेहद सतर्क रहें. कार्यस्थल पर अधिकारी कार्यभार बढ़ा सकते हैं, जिससे व्यस्तता रहेगी और परिवार के लिए समय निकालना कठिन होगा. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है. किसी दोस्त के घर दावत पर जाने का मौका मिलेगा. वाहन का प्रयोग सावधानी से करें.

कर्क कल का राशिफल 24 नवंबर 2026

कल का दिन कर्क राशि के जातकों को अचानक लाभ दिलाने वाला रहेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होने से मन प्रसन्न रहेगा. परिवार के किसी भी सदस्य के करियर से जुड़ा कोई भी फैसला जल्दबाजी और भावुकता में न लें. बड़े फैसले लेने से पहले घर के वरिष्ठजनों से सलाह जरूर लें, अन्यथा परेशानी हो सकती है. सामाजिक क्षेत्र में मान-सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी. सेहत की अनदेखी से बचें. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.

सिंह कल का राशिफल 24 नवंबर 2026

कल का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. सरकारी क्षेत्र के काम में सफलता मिलेगी, लेकिन निवेश के मामलों में सतर्कता से काम लें वरना पैसा फंस सकता है. खानपान का विशेष ध्यान रखें. कोई रुका हुआ काम समय पर पूरा हो जाएगा. काम की अधिकता से थकान महसूस हो सकती है. छात्र प्रतियोगिता में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं. किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने पर पुरानी यादें ताजा होंगी.

कन्या कल का राशिफल 24 नवंबर 2026

कल का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए आनंददायक रहेगा. रचनात्मक कार्यों में रुचि रहेगी, हालांकि छात्रों को अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना होगा. परिवार में चल रही किसी समस्या के समाधान के लिए जीवनसाथी के सहयोग की आवश्यकता होगी. लव लाइफ में प्रेमी से किसी बात पर मतभेद हो सकता है. यदि पहले किसी को पैसा उधार दिया था, तो कल वह वापस मिलने से खुशी होगी. क्रोध और वाणी पर संयम रखें.

तुला कल का राशिफल 24 नवंबर 2026

कल का दिन तुला राशि के लिए उपलब्धि लेकर आने वाला है. जीवनसाथी के सहयोग से मन प्रसन्न रहेगा और कोई महत्वपूर्ण काम पूरा होगा. मौसम में बदलाव के कारण सर्दी-खांसी जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. कमाई के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा और आय के कुछ नए स्रोत मिलेंगे. छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है. बहनों से स्नेह और लाभ मिलेगा. काफी समय से अटका हुआ काम कल पूरा हो सकता है.

वृश्चिक कल का राशिफल 24 नवंबर 2026

आर्थिक मामलों में कल का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुभ और लाभदायक रहेगा. आमदनी में वृद्धि होने से आनंदित रहेंगे और पुराने कर्ज चुकाने में सफल होंगे. किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होगी, जिससे भविष्य में फायदा होगा. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और लव लाइफ में रोमांटिक समय बीतेगा. शिक्षा व शिक्षण कार्य से जुड़े जातकों के लिए दिन अनुकूल है. संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है.

धनु कल का राशिफल 24 नवंबर 2026

कल का दिन धनु राशि के जातकों के लिए सांसारिक सुख-साधनों में वृद्धि लेकर आएगा. कोर्ट-कचहरी में चल रहे किसी मामले में सफलता मिलेगी. किसी बात को लेकर पार्टनर से बहस हो सकती है, जिससे तनाव रहेगा. रोजमर्रा की जरूरी चीजों की खरीदारी पर धन खर्च होगा. कुछ नए शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं, जिनसे सावधान रहने की आवश्यकता है.

मकर कल का राशिफल 24 नवंबर 2026

कल का दिन मकर राशि के लिए अनुकूल रहने वाला है. पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए ऑफिस का काम जल्दी निपटाकर घर आने का प्रयास करेंगे. कार्यक्षेत्र में अपनी योजना का लाभ मिलेगा. वाहन का प्रयोग करते समय सावधानी बरतें. अचानक खर्च बढ़ सकता है. दोस्तों के साथ मनोरंजक समय बीतेगा और रुचिकर भोजन का आनंद लेंगे. शाम तक कोई अच्छी खबर मिल सकती है.

कुंभ कल का राशिफल 24 नवंबर 2026

कल का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए व्यस्तता भरा रहने वाला है. परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य में गिरावट को लेकर भागदौड़ और चिंता रहेगी. खर्चे बढ़ने से बजट गड़बड़ा सकता है. प्रॉपर्टी के काम में लाभ मिलेगा, लेकिन जमीन या मकान का सौदा करते समय कागजात ठीक से पढ़कर ही हस्ताक्षर करें. किसी मित्र को बिना सोचे-समझे हां न कहें. जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा और ससुराल पक्ष से अच्छी खबर मिलेगी.

मीन कल का राशिफल 24 नवंबर 2026

मीन राशि के सितारे कहते हैं कि बिजनेस करने वाले लोगों के लिए कल का दिन सुखद रहने वाला है. लंबे समय से अटकी कोई डील कल फाइनल हो सकती है. कारोबार में अपनी योजना का लाभ मिलेगा. शाम को कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है, जो फायदेमंद साबित होगी. माता-पिता के सहयोग से मनोबल बढ़ेगा. विद्यार्थियों को मानसिक बोझ से राहत मिलेगी और प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी. धर्म-कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी.

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