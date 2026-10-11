भारत में नवरात्रि का पर्व बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है. जनमानस में सबसे अधिक लोकप्रिय शारदीय नवरात्रि है, जो देशभर में धूमधाम से मनाई जाती है. अमूमन लोग केवल दो नवरात्रों के बारे में जानते हैं, लेकिन देवी पुराण के अनुसार वर्ष भर में कुल 4 नवरात्रि आती हैं, जिनमें दो प्रत्यक्ष और दो गुप्त नवरात्रि होती हैं.

'नवरात्र' शब्द का आध्यात्मिक अर्थ

नवरात्र शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, नव और रात्र.

'नव' का अर्थ है नौ.

'रात्र' शब्द में 'रा' और 'त्रि' निहित हैं. 'रा' का अर्थ है रात और 'त्रि' का अर्थ है जीवन के तीन पहलू शरीर, मन और आत्मा.

मनुष्य जीवन में तीन प्रकार के ताप (कष्ट) झेलता है: भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक. इन तीनों संतापों से जो विश्राम और मुक्ति दिलाती है, वह रात्रि है. दिनभर के सुख-दुख और संघर्ष के बाद रात्रि की गोद में हर जीव को शांति और विश्राम मिलता है.

साल में चार नवरात्रि: दो प्रत्यक्ष, दो गुप्त

वैदिक परंपरा के अनुसार वर्ष में साधना और सिद्धि के लिए चार नवरात्र निर्धारित हैं:

वासंतिक नवरात्र (चैत्र मास): मार्च-अप्रैल में आने वाली यह प्रत्यक्ष नवरात्रि नवसंवत्सर के आरंभ पर मनाई जाती है.

शारदीय नवरात्र (आश्विन मास): सितंबर-अक्टूबर में आने वाली मुख्य नवरात्रि, जिसके समापन पर विजयादशमी (दशहरा) का पर्व अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में मनाया जाता है.

आषाढ़ गुप्त नवरात्रि (जून-जुलाई): यह साधना-प्रधान नवरात्रि ऋषि-मुनियों और तंत्र साधकों के लिए होती है.

माघ गुप्त नवरात्रि (जनवरी-फरवरी): यह भी गृहस्थों के बजाय विशेष साधनाओं के लिए मानी जाती है.

शारदीय नवरात्रि 2026: कलश स्थापना और तिथियां

श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन (अजमेर) की निदेशिका, ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा के अनुसार:

प्रतिपदा तिथि आरंभ: 10 अक्टूबर 2026, रात्रि 9:19 बजे

10 अक्टूबर 2026, रात्रि 9:19 बजे प्रतिपदा तिथि समाप्त: 11 अक्टूबर 2026, रात्रि 9:30 बजे

11 अक्टूबर 2026, रात्रि 9:30 बजे उदयातिथि अनुसार घटस्थापना: रविवार, 11 अक्टूबर 2026

रविवार, 11 अक्टूबर 2026 समापन व विजयादशमी (दशहरा): 20 अक्टूबर 2026

भगवान श्रीराम ने भी लंका विजय से पूर्व आश्विन नवरात्रि में मां भगवती की नौ दिनों तक आराधना कर शक्ति प्राप्त की थी और विजयादशमी को रावण का वध किया था.

9 दिन और 3 देवियों की आराधना

नवरात्रि के नौ दिनों को तीन-तीन दिनों के खंड में त्रिदेवियों की साधना के लिए बांटा गया है:

प्रथम 3 दिन (मां दुर्गा): शक्ति, ऊर्जा और नकारात्मकता के नाश के लिए समर्पित. प्रथम दिन मिट्टी की वेदी बनाकर जौ बोए जाते हैं.

मध्य 3 दिन (मां लक्ष्मी): सुख, शांति, समृद्धि और धन-वैभव की प्राप्ति के लिए.

अंतिम 3 दिन (मां सरस्वती): 7वें और 8वें दिन ज्ञान, बुद्धि और आध्यात्मिक चेतना की देवी मां सरस्वती की पूजा होती है. आठवें दिन हवन-यज्ञ का विधान है.

महानवमी व कन्या पूजन: नवमी के दिन नौ कन्याओं को देवी का साक्षात स्वरूप मानकर उनका पूजन व भोजन कराया जाता है.

नवरात्र का वैज्ञानिक आधार: दिन नहीं, रात में ही साधना क्यों?

ऋषि-मुनियों ने इसे 'नवदिन' या 'शिवदिन' न कहकर 'नवरात्र' और 'शिवरात्रि' नाम दिया, क्योंकि रात्रि सिद्धि और ऊर्जा संचय का प्रतीक है. इसके पीछे दो मुख्य वैज्ञानिक कारण हैं:

1. ध्वनि और विचार तरंगों का विज्ञान

दिन के समय सूर्य की किरणें और विकिरण वातावरण में ध्वनि तरंगों और रेडियो तरंगों के प्रवाह में अवरोध पैदा करते हैं. यही कारण है कि कम शक्ति वाले रेडियो स्टेशन दिन में ठीक से नहीं सुनाई देते, लेकिन रात में स्पष्ट पकड़ में आते हैं. ठीक इसी प्रकार, रात के समय वातावरण शांत होने और सौर विकिरण न होने के कारण हमारे मंत्र जाप और विचार तरंगों (Thought Waves) का प्रभाव निर्बाध रूप से ब्रह्मांड में फैलता है. मंदिरों में बजने वाले शंख और घंटों का कंपन रात्रि वातावरण को सूक्ष्म जीवाणुओं से मुक्त करता है.

2. ऋतु संधियों में इम्युनिटी और 'बॉडी डिटॉक्स'

पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है, तो वर्ष में चार ऋतु संधियां आती हैं. मार्च और सितंबर-अक्टूबर की संधियों में मौसम बदलता है—गर्मी से सर्दी की ओर प्रस्थान होता है. इस संधि काल में रोगाणुओं का प्रकोप बढ़ता है और शारीरिक व्याधियां सिर उठाने लगती हैं. इसी कारण इन नौ दिनों में सात्विक, संतुलित आहार और उपवास का विधान बनाया गया, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और पाचन तंत्र को आराम मिले.

9 दिन या 9 रात: शरीर के 9 द्वारों की आंतरिक शुद्धि

पड़वा से नवमी की दोपहर तक अथवा अमावस्या की रात से अष्टमी तक व्रत चलने के कारण 'नवरात्र' (नौ रातों का समूह) संज्ञा सार्थक है.

रूपक के अनुसार मानव शरीर 9 मुख्य द्वारों (दो आंखें, दो कान, दो नासिका छिद्र, एक मुख, और दो विसर्जन अंग) से युक्त है. इन द्वारों के भीतर प्रवाहित होने वाली जीवन-शक्ति (Vital Energy) ही 'दुर्गा' है.

प्रतिदिन की सामान्य शुद्धि के अलावा, हर छह महीने में शरीर के अंग-प्रत्यंगों की भीतरी सफाई (डीप डिटॉक्स) के लिए यह 9 दिवसीय व्रत रखा जाता है. सात्विक आहार से शरीर शुद्ध होता है, शुद्ध शरीर से बुद्धि निर्मल होती है, निर्मल बुद्धि से श्रेष्ठ विचार और सत्कर्म उत्पन्न होते हैं, और ऐसे ही पवित्र मन मंदिर में ईश्वरीय चेतना का वास होता है.

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