Shukra Gochar 2026: सुख-सुविधाओं के कारक शुक्र ग्रह 22 नवंबर 2026 को शाम 5:38 बजे अपनी ही राशि तुला में वापस लौट आए हैं. पंचांग के अनुसार, इससे पहले 6 नवंबर को शुक्र उल्टी चाल (वक्री) चलते हुए कन्या राशि में चले गए थे.

अब तुला राशि में शुक्र की इस वापसी का खास असर चार राशियों के जीवन के अलग-अलग हिस्सों पर देखने को मिलेगा. उदाहरण के लिए, जहां मकर राशि वालों के लिए यह बदलाव करियर से जुड़ी नई चर्चाएं लेकर आएगा, वहीं मिथुन राशि के लोगों का ध्यान पढ़ाई, क्रिएटिव कामों और प्रेम संबंधों पर केंद्रित रहेगा.

शुक्र आपकी ही राशि के स्वामी हैं और आपके प्रथम (लग्न) भाव में गोचर कर रहे हैं. इससे आपके व्यक्तित्व में गजब का निखार आएगा. कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी और पदोन्नति के प्रबल योग बनेंगे. यदि आप कला, मीडिया, फैशन या लग्जरी आइटम्स के व्यापार से जुड़े हैं, तो बड़ा आर्थिक मुनाफा मिल सकता है. वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी और अविवाहितों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं.

2. मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर पंचम भाव में हो रहा है, जो शिक्षा, संतान और प्रेम का स्थान है. छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़ी सफलता मिल सकती है. रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों को नई पहचान मिलेगी. शेयर बाजार या पुराने निवेश से अचानक धन लाभ होने के संकेत हैं. लव लाइफ में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्तों में मजबूती आएगी.

3. मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि वालों के लिए शुक्र दशम भाव (कर्म भाव) में गोचर करेंगे. यह समय आपके करियर में नई ऊंचाइयों को छूने का है. बेरोजगार युवाओं को मनचाही नौकरी का ऑफर मिल सकता है. व्यापारियों के लिए नए सौदे और साझेदारी लाभदायक सिद्ध होगी. पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद सुलझ सकता है और भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी.

4. कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र नवम भाव यानी भाग्य स्थान में प्रवेश कर रहे हैं. इस गोचर के प्रभाव से आपको किस्मत का पूरा साथ मिलेगा. लंबे समय से रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे. काम के सिलसिले में की गई छोटी या लंबी यात्राएं अत्यंत लाभकारी रहेंगी. आर्थिक स्थिति पहले से अधिक सुदृढ़ होगी और परिवार में कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है.

अचूक ज्योतिषीय उपाय:

शुक्र की शुभता को और अधिक बढ़ाने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र या चावल का दान करें और 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का जाप करें.

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