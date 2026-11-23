Weekly Love Horoscope 23 to 28 November 2026: रिश्तों के मामले में हर नया सप्ताह नई भावनाएं, उम्मीदें और पुरानी गलतफहमियों को सुलझाने के खास अवसर लेकर आता है. ग्रहों और नक्षत्रों की चाल सीधे तौर पर आपके दिल के फैसलों, आपसी तालमेल और दांपत्य जीवन को प्रभावित करती है, चाहे आप सिंगल हों और किसी खास इंसान के आने का इंतजार कर रहे हों, किसी रिलेशनशिप में हों या शादीशुदा जिंदगी में मधुरता बनाए रखने की कोशिश कर रहे हों. 22 से 28 नवंबर 2026 का यह हफ्ता मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक और मकर समेत कई राशियों के प्रेम जीवन में प्रगाढ़ता और शादी के योग लेकर आ रहा है, तो कुछ राशियों को वाणी पर संयम और बाहरी लोगों के हस्तक्षेप से बचने की सीख दे रहा है.

आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का विस्तृत साप्ताहिक प्रेम राशिफल, लकी नंबर, शुभ रंग और रिश्ते मजबूत करने के विशेष उपाय.

प्रेम जीवन: रिश्तों में धैर्य बनाए रखें और बातचीत के दौरान शब्दों का चुनाव सोच-समझकर करें. मध्य सप्ताह में किसी पुरानी बात पर चर्चा हो सकती है; गुस्से के बजाय समझदारी से काम लें.

पारिवारिक जीवन: घर का माहौल सामान्य रहेगा. परिजनों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा; घर के जरूरी कार्यों में सबकी राय को महत्व दें.

वैवाहिक जीवन: सप्ताह मिला-जुला रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग मानसिक शांति देगा; किसी नाराजगी को बातचीत से दूर करें और साथी की भावनाओं को समझें.

सिंगल्स के लिए सलाह: नए रिश्ते में जल्दबाजी न करें. पुराने रिश्ते की यादों से बाहर निकलकर सामने वाले को अच्छी तरह समझने के बाद ही आगे बढ़ें.

लकी नंबर: 7 | लकी कलर: लाल

विशेष उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें और रिश्तों में सुख-शांति की प्रार्थना करें.

वृषभ साप्ताहिक लव राशिफल (Taurus)

प्रेम जीवन: काम की व्यस्तता के कारण पार्टनर को पर्याप्त समय न दे पाने से नाराजगी बढ़ सकती है. व्यस्त दिनचर्या से कुछ समय रिश्ते के लिए निकालें; सप्ताहांत में बातचीत से परेशानियां दूर होंगी.

पारिवारिक जीवन: परिवार में सामंजस्य बनाए रखने की जिम्मेदारी आप पर रहेगी. किसी बड़े सदस्य की सलाह उपयोगी होगी और साथ घूमने या भोजन करने से रिश्ते सुधरेंगे.

वैवाहिक जीवन: काम के बोझ के कारण जीवनसाथी अकेलापन महसूस कर सकता है; उनकी शिकायतों को नजरअंदाज न करें और साथ अच्छा समय बिताएं.

सिंगल्स के लिए सलाह: किसी पुराने परिचित से बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है; केवल भावनाओं में बहकर कोई फैसला न लें.

लकी नंबर: 6 | लकी कलर: सफेद

विशेष उपाय: शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें और रिश्ते में प्रेम व विश्वास बनाए रखने की प्रार्थना करें.

मिथुन साप्ताहिक लव राशिफल (Gemini)

प्रेम जीवन: सप्ताह बेहद खुशनुमा रहेगा. पार्टनर से दिल की बात कहने के लिए समय अनुकूल है; पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और रोमांटिक पल बिताने का मौका मिलेगा.

पारिवारिक जीवन: घर में खुशियों का माहौल रहेगा. किसी मांगलिक आयोजन में शामिल होने का अवसर मिलेगा और भाई-बहनों के साथ मेलजोल बढ़ेगा.

वैवाहिक जीवन: आपसी समझ और रोमांस बढ़ेगा. दोनों मिलकर भविष्य की योजनाएं बनाएंगे; साथ घूमने या डिनर पर जाने से रिश्ते में नई ताजगी आएगी.

सिंगल्स के लिए सलाह: किसी खास व्यक्ति से मुलाकात के योग हैं. अपनी भावनाएं जाहिर करें, पर सामने वाले की सहमति का सम्मान करें और नाम देने में जल्दबाजी न करें.

लकी नंबर: 5 | लकी कलर: हरा

विशेष उपाय: बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और रिश्तों में सकारात्मकता की प्रार्थना करें.

कर्क साप्ताहिक लव राशिफल (Cancer)

प्रेम जीवन: परिवार और प्रेम जीवन के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा. पुराने मतभेद सुलझाने के लिए समय उत्तम है; मन की नाराजगी को शांतिपूर्वक साझा करें.

पारिवारिक जीवन: घर की कोई जिम्मेदारी संभालनी पड़ सकती है. माता-पिता का आशीर्वाद मनोबल बढ़ाएगा; शांति के लिए दूसरों की बातों को भी महत्व दें.

वैवाहिक जीवन: जीवनसाथी की कोई बात दिल को छू जाएगी, जिससे प्यार और भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. पुराने मुद्दे बातचीत से हल होंगे.

सिंगल्स के लिए सलाह: किसी ऐसे व्यक्ति की एंट्री हो सकती है जिससे बात करना अच्छा लगेगा; निर्णय लेने से पहले सामने वाले को जानने का समय दें.

लकी नंबर: 2 | लकी कलर: सफेद

विशेष उपाय: सोमवार के दिन भगवान शिव को जल अर्पित करें और शिव-पार्वती से सुखी दांपत्य जीवन की प्रार्थना करें.

सिंह साप्ताहिक लव राशिफल (Leo)

प्रेम जीवन: रिश्तों में नई ऊर्जा आएगी और कोई रोमांटिक योजना बन सकती है. अपने विचार साथी पर थोपने से बचें और उनकी भावनाओं को भी पूरा महत्व दें.

पारिवारिक जीवन: परिवार में आपका प्रभाव बना रहेगा और किसी खुशखबरी से उत्साह का माहौल रहेगा; अपनी बात मनवाने की जिद न करें.

वैवाहिक जीवन: जीवनसाथी के साथ सुखद समय बीतेगा और पुराने विवाद सुलझेंगे. साथी की उपलब्धियों की सराहना करने से विश्वास मजबूत होगा.

सिंगल्स के लिए सलाह: किसी समारोह या मित्र के माध्यम से खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है; आगे बढ़ने से पहले उनके विचारों को समझें.

लकी नंबर: 1 | लकी कलर: सुनहरा

विशेष उपाय: रविवार के दिन सूर्यदेव को जल अर्पित करें और परिवार व प्रेम जीवन में खुशहाली की कामना करें.

कन्या साप्ताहिक लव राशिफल (Virgo)

प्रेम जीवन: पिछले समय से चल रही अनबन दूर करने का अच्छा अवसर मिलेगा. पुरानी गलतफहमियां खत्म होंगी; हर बात में कमियां निकालने की आदत से बचें.

पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में सक्रिय रहेंगे. किसी पुराने घरेलू विवाद को सुलझाने में आपकी भूमिका अहम रहेगी.

वैवाहिक जीवन: दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी और पुरानी नाराजगी दूर होगी. भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने से संबंध और मजबूत होंगे.

सिंगल्स के लिए सलाह: किसी पुराने दोस्त के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है; पुराने अनुभवों के डर से नए रिश्ते से दूरी न बनाएं.

लकी नंबर: 5 | लकी कलर: हल्का हरा

विशेष उपाय: बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा कर हरी दूर्वा अर्पित करें और रिश्तों में मधुरता की प्रार्थना करें.

प्रेम जीवन: छोटी बातों पर विवाद की आशंका है; गुस्से में कुछ भी बोलने से बचें. साथी को अपनी इच्छाओं के अनुसार बदलने का दबाव न बनाएं और उन्हें सम्मान दें.

पारिवारिक जीवन: परिवार में विचारों का अंतर हो सकता है; बहस के बजाय शांति से अपनी बात रखें. बड़े सदस्य का मार्गदर्शन लाभकारी रहेगा.

वैवाहिक जीवन: घरेलू या आर्थिक विषय पर मतभेद हो सकते हैं; अपनी बात मनवाने की जिद छोड़ें. सप्ताह के दूसरे हिस्से में संवाद से स्थिति सुधरेगी.

सिंगल्स के लिए सलाह: किसी की मीठी बातों से तुरंत प्रभावित न हों; अपने आत्मसम्मान से समझौता किए बिना निर्णय लें.

लकी नंबर: 1 | लकी कलर: पेस्टल रेड

विशेष उपाय: शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करें, सफेद मिठाई का भोग लगाएं और परिवार में सौहार्द की प्रार्थना करें.

वृश्चिक साप्ताहिक लव राशिफल (Scorpio)

प्रेम जीवन: सूर्य का आपकी राशि में गोचर आपके आकर्षण और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा; जरूरत से ज्यादा शक या अधिकार जताने से बचें.

पारिवारिक जीवन: घर में किसी शुभ समाचार या आयोजन पर चर्चा हो सकती है. किसी सदस्य की परेशानी में सहयोग करने से रिश्ते मजबूत होंगे.

वैवाहिक जीवन: जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक चर्चा होगी. प्यार और आकर्षण बढ़ेगा; मनमुटाव को खुलकर बात करके दूर करें.

सिंगल्स के लिए सलाह: किसी आकर्षक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति या पुराने परिचित से मुलाकात हो सकती है; केवल बाहरी आकर्षण पर फैसला न लें.

लकी नंबर: 9 | लकी कलर: मैरून

विशेष उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और रिश्तों में प्रेम व विश्वास की प्रार्थना करें.

धनु साप्ताहिक लव राशिफल (Sagittarius)

प्रेम जीवन: सप्ताह की शुरुआत में किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है, जो बातचीत से सुलझ जाएगी. मध्य सप्ताह से सुधार दिखेगा; व्यवहार में नरमी रखें.

पारिवारिक जीवन: घरेलू जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. किसी पुराने मुद्दे पर चर्चा हो तो धैर्य रखें और उसे विवाद का रूप न लेने दें.

वैवाहिक जीवन: शुरुआत में छोटी बात पर नाराजगी बढ़ सकती है; चुप रहने या गुस्सा करने के बजाय स्पष्ट बात करें. सप्ताहांत तक मधुरता लौटेगी.

सिंगल्स के लिए सलाह: किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है और मित्रता प्रेम में बदल सकती है; जल्दबाजी में कोई वादा न करें.

लकी नंबर: 1 | लकी कलर: पीला

विशेष उपाय: गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा कर पीले फूल अर्पित करें और सुखद प्रेम जीवन की कामना करें.

मकर साप्ताहिक लव राशिफल (Capricorn)

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. रिश्ते को शादी तक ले जाने के लिए घर में बात करने का अनुकूल समय है; पहले पार्टनर से सभी पहलुओं पर चर्चा कर लें.

पारिवारिक जीवन: घर में सुख-शांति रहेगी और बड़े सदस्य आपके फैसलों का समर्थन करेंगे. किसी पारिवारिक आयोजन में शामिल होने का मौका मिलेगा.

वैवाहिक जीवन: आपसी समझ बढ़ेगी और घरेलू जिम्मेदारियां मिलकर निभाने से सहयोग की भावना मजबूत होगी. जीवनसाथी को पर्याप्त समय दें.

सिंगल्स के लिए सलाह: किसी गंभीर रिश्ते या विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है; निर्णय लेने से पहले सामने वाले की सोच और प्राथमिकताओं को समझें.

लकी नंबर: 8 | लकी कलर: पिंक (गुलाबी)

विशेष उपाय: शनिवार के दिन शनिदेव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं और रिश्तों में स्थिरता की प्रार्थना करें.

कुंभ साप्ताहिक लव राशिफल (Aquarius)

प्रेम जीवन: विचारों में अंतर के कारण थोड़ा उतार-चढ़ाव रह सकता है. मन की परेशानी छिपाने के बजाय खुलकर बात करें; सप्ताह के दूसरे हिस्से में सुधार होगा.

पारिवारिक जीवन: परिवार में किसी जरूरी विषय पर चर्चा होगी और किसी सदस्य की सलाह उपयोगी साबित होगी. अपनों के साथ संवाद बनाए रखें.

वैवाहिक जीवन: छोटी बातों को लेकर दूरी न बढ़ने दें. साथी की बातों को ध्यान से सुनें; सप्ताहांत में साथ समय बिताने से मधुरता आएगी.

सिंगल्स के लिए सलाह: सोशल मीडिया या मित्र के माध्यम से किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है; आगे बढ़ने से पहले नीयत और व्यवहार परखें.

लकी नंबर: 5 | लकी कलर: लाल

विशेष उपाय: शनिवार के दिन जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल या कंबल का दान करें और रिश्तों में शांति की प्रार्थना करें.

प्रेम जीवन: किसी तीसरे व्यक्ति के कारण गलतफहमी पैदा हो सकती है; बाहरी बातों पर विश्वास करने के बजाय साथी से सीधे बात करें और जल्दबाजी में प्रतिक्रिया न दें.

पारिवारिक जीवन: परिवार का सहयोग मानसिक सुकून देगा. किसी की बात का गलत अर्थ निकालने से बचें और आपसी तालमेल बनाए रखें.

वैवाहिक जीवन: जीवनसाथी के साथ पारदर्शिता रखें और बाहरी लोगों की बातों को रिश्ते पर हावी न होने दें. शांत रहकर गलतफहमियां दूर करें.

सिंगल्स के लिए सलाह: किसी नए रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले समय लें और पुराने रिश्ते की भावनाओं को वर्तमान पर हावी न होने दें.

लकी नंबर: 7 | लकी कलर: हरा

विशेष उपाय: गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा कर पीले फूल अर्पित करें और वैवाहिक जीवन में सुख-शांति की प्रार्थना करें.

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