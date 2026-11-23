Vastu Tips: दक्षिण दिशा में घर का मुख्य दरवाजा होने से मकान अपने आप अशुभ नहीं हो जाता. आज के दौर में भी नया घर खरीदते या बनवाते समय दक्षिणमुखी दरवाजे को लेकर लोगों के मन में सबसे ज्यादा डर रहता है, जबकि प्राचीन वास्तु शास्त्र और 'समरांगण सूत्रधार' जैसे ग्रंथों के मुताबिक कोई भी दिशा पूरी तरह खराब नहीं होती.

असली बात यह है कि वास्तु में सिर्फ दिशा का नाम नहीं देखा जाता, बल्कि यह मायने रखता है कि दरवाजा ठीक किस हिस्से और डिग्री पर लगा है, और पूरे घर का संतुलन कैसा है.

अगर आप भी दक्षिण दिशा के मुख्य दरवाजे को लेकर परेशान हैं, तो आगे आसान भाषा में समझिए कि वास्तु के जानकार दिशा से ज्यादा किन बातों पर ध्यान देते हैं और आप किन छोटे-छोटे नियमों से घर का माहौल सकारात्मक (पॉजिटिव) बना सकते हैं.

दक्षिण दिशा का दरवाजा: डर और असली सच

वास्तु में दक्षिण दिशा की पूरी दीवार को 8 से 9 छोटे हिस्सों (पदों) में बांटकर देखा जाता है. इस पूरी दीवार के हर हिस्से का असर एक जैसा नहीं होता.

कहां दरवाजा शुभ होता है: दक्षिण दिशा के ठीक बीच का हिस्सा या वह हिस्सा जो दक्षिण-पूर्व (आग्नेय कोण) की तरफ थोड़ा झुका हो, बहुत शुभ माना जाता है. वास्तु की भाषा में इसे S3 और S4 हिस्सा कहते हैं. यहां मुख्य दरवाजा होने से घर के लोगों को समाज में मान-सम्मान, आत्मविश्वास, अच्छे संपर्क और काम-काज में तेजी से तरक्की मिलती है.

कहां सावधान रहना चाहिए: दक्षिण-पश्चिम (नैऋत्य कोण) या उसके बिल्कुल पास मुख्य दरवाजा बनाना सही नहीं माना जाता. इस कोने में दरवाजा होने से घर में बेचैनी, सेहत से जुड़ी दिक्कतें और फालतू के खर्च बढ़ सकते हैं.

वास्तु में दिशा से ज्यादा किन बातों पर ध्यान दिया जाता है?

एक अनुभवी वास्तु जानकार सिर्फ दिशा का नाम सुनकर घर को अच्छा या बुरा नहीं कहता, बल्कि पूरे घर की बनावट को चार आसान पैमानों पर जांचता है.

दरवाजे की सटीक जगह और डिग्री: सिर्फ यह कह देना काफी नहीं है कि दरवाजा दक्षिण में है. घर के बिल्कुल बीचों-बीच खड़े होकर कंपास से देखा जाता है कि दरवाजा किस डिग्री और किस हिस्से में खुल रहा है. क्योंकि सिर्फ कुछ डिग्री इधर-उधर होने से भी असर बदल जाता है.

दरवाजे की बनावट और रोशनी: घर का मुख्य दरवाजा बाकी सभी कमरों के दरवाजों से थोड़ा बड़ा और मजबूत होना चाहिए. यह हमेशा घर के अंदर की तरफ खुलना चाहिए और खोलते-बंद करते समय इससे चर्र-मर्र की आवाज नहीं आनी चाहिए. साथ ही दरवाजे पर अच्छी रोशनी रहना बहुत जरूरी है.

वजन और ऊंचाई का सही संतुलन: घर में अच्छी ऊर्जा बनी रहे, इसके लिए दक्षिण और पश्चिम की दीवारें व हिस्सा थोड़ा भारी और ऊंचा होना चाहिए. वहीं उत्तर और पूर्व की तरफ खुलापन और हल्कापन रहना बहुत जरूरी माना जाता है.

अंदर के कमरों की सही जगह: मुख्य दरवाजे के साथ यह भी देखा जाता है कि रसोई दक्षिण-पूर्व (आग्नेय कोण) में हो, घर के मुखिया का कमरा दक्षिण-पश्चिम में हो और पूजा घर उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) में बना हो. इसके अलावा घर में ताजी हवा और धूप का आना भी बहुत जरूरी है.

दक्षिण दिशा में दरवाजा हो तो अपनाएं ये आसान नियम:

अगर आपके घर का मुख्य दरवाजा पहले से दक्षिण दिशा में बना है, तो घबराने या घर में तोड़फोड़ करने के बजाय इन आसान बातों का ध्यान रखें.

मुख्य दरवाजे के ठीक सामने कूड़ा-कचरा, गंदगी, जूते-चप्पल का ढेर या कोई भारी खंभा और रुकावट न रहने दें.

दक्षिण दिशा में जमीन के नीचे पानी की टंकी, बोरवेल या कोई गहरा गड्ढा न बनवाएं.

दक्षिण दिशा की दीवार को हमेशा मजबूत और ठोस रखें और मुख्य दरवाजे के आसपास अंधेरा न होने दें.

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