Aaj Ka Rashifal: 12 मई 2026, मंगलवार का दिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अत्यधिक हलचल भरा रहने वाला है. वैदिक पंचांग और वर्तमान ग्रह गोचर की गणना के अनुसार, आज ज्येष्ठ कृष्ण दशमी तिथि दोपहर 02:55 PM तक प्रभावी रहेगी. सबसे बड़ी खगोलीय घटना मंगल का मेष राशि में प्रवेश है, जहां वे पहले से मौजूद सूर्य और बुध के साथ मिलकर एक शक्तिशाली 'त्रिग्रही युति' बना रहे हैं. इसके साथ ही, चंद्रमा आज पूरे दिन कुंभ राशि में शनि के साथ 'विष योग' का निर्माण करेंगे, जिसका सीधा असर आपकी निर्णय क्षमता, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य पर पड़ेगा.

ज्योतिषीय विश्लेषण संकेत दे रहे हैं कि आज मेष, सिंह, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए ऊर्जा और लाभ का संचार होगा, वहीं कर्क, कन्या और मकर राशि वालों को मानसिक तनाव और अचानक आए खर्चों के प्रति सावधान रहने की जरूरत है. वृषभ, मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों को आज रिश्तों और करियर के बीच संतुलन बनाने की चुनौती मिल सकती है. राहुकाल दोपहर 03:40 PM से 05:21 PM तक रहेगा, जिसमें किसी भी नए कार्य की शुरुआत वर्जित है. जानिए मेष से मीन तक, आपकी राशि के लिए ग्रहों के ये संकेत क्या मायने रखते हैं.

मेष राशिफल (Aries Daily Horoscope) - 12 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण दशमी तिथि (दोपहर 02:55 तक) है. आपकी राशि के स्वामी मंगल अब मीन राशि की यात्रा समाप्त कर मेष राशि (आपके लग्न भाव) में प्रवेश कर चुके हैं, जहां वे सूर्य और बुध के साथ युति बना रहे हैं. चंद्रमा आज आपके ग्यारहवें भाव यानी लाभ स्थान (कुंभ राशि) में गोचर कर रहे हैं. ग्रहों की यह स्थिति आपके लिए अत्यधिक ऊर्जावान और उपलब्धियों भरा दिन लेकर आई है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

व्यावसायिक दृष्टि से आज का दिन टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है. लग्न में मंगल-सूर्य की युति आपको अदम्य साहस और नेतृत्व क्षमता प्रदान करेगी. अटके हुए सरकारी काम या टेंडर आज आपके पक्ष में आ सकते हैं. लाभ भाव का चंद्रमा आय के नए स्रोत खोलेगा. हालांकि, दोपहर 03:40 PM से 05:21 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण डील या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत न करें. आज का अभिजीत मुहूर्त (11:50 AM से 12:44 PM) निवेश और व्यावसायिक बैठकों के लिए सबसे श्रेष्ठ है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक मोर्चे पर आज उत्साह का माहौल रहेगा. मंगल का लग्न में आना आपके स्वभाव में थोड़ी आक्रामकता या जिद पैदा कर सकता है, जिससे जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद संभव हैं. अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. अविवाहितों के लिए आज सोशल नेटवर्किंग या मित्रों के जरिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, यदि यात्रा जरूरी हो तो घर से गुड़ खाकर निकलें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आज धन लाभ के प्रबल योग हैं. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा पिछले किए गए निवेशों से मोटा मुनाफा दिला सकता है. वृषभ राशि में शुक्र का गोचर आपकी संचित संपत्ति में वृद्धि करेगा. शाम के समय विलासिता या गैजेट्स पर खर्च हो सकता है. मंगल के प्रभाव से आप आज जोखिम भरे निवेश (जैसे शेयर मार्केट) की ओर आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन राहुकाल का समय टालना अनिवार्य है.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन सतर्क रहने का है. लग्न में मंगल और सूर्य की युति रक्तचाप (BP) या सिरदर्द की समस्या बढ़ा सकती है. अधिक क्रोध करने से बचें, अन्यथा मानसिक तनाव सेहत बिगाड़ सकता है. वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें, क्योंकि चोट लगने की आशंका बनी हुई है. पर्याप्त पानी पिएं और योग का सहारा लें.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 3 और 7

लकी कलर: गहरा नारंगी (Deep Orange) और केसरिया

आज का अचूक उपाय

आज मंगलवार है और मंगल आपकी ही राशि में है, इसलिए हनुमान जी की उपासना विशेष फलदायी होगी. हनुमान मंदिर में बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं और ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें. राहुकाल के दौरान लाल मसूर की दाल का दान करना आपके आने वाले संकटों को टाल देगा.

वृषभ राशिफल (Taurus Daily Horoscope) - 12 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण दशमी तिथि है. आपकी राशि के स्वामी शुक्र अब आपकी ही राशि (लग्न भाव) में गोचर कर रहे हैं, जो आपके व्यक्तित्व में आकर्षण और आत्मविश्वास बढ़ाएंगे. चंद्रमा आज आपके दसवें भाव यानी कर्म स्थान (कुंभ राशि) में गोचर कर रहे हैं. मंगल, सूर्य और बुध की युति आपके बारहवें भाव (व्यय स्थान) में होने से लाभ के साथ-साथ खर्चों के भी प्रबल संकेत हैं.

करियर और व्यापार (Career & Business)

दशम भाव का चंद्रमा आज आपको कार्यक्षेत्र में 'सुपर एक्टिव' रखेगा. अगर आप मार्केटिंग, मीडिया या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, तो आज आपकी किसी बड़ी योजना को मंजूरी मिल सकती है. व्यापार में विदेशी संपर्कों या बाहरी स्रोतों से लाभ के योग हैं. हालांकि, बारहवें भाव में स्थित मंगल-सूर्य की युति के कारण गुप्त विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत है. दोपहर 03:40 PM से 05:21 PM तक राहुकाल रहेगा, इस समय कोई नया एग्रीमेंट साइन न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:50 AM से 12:44 PM) सरकारी काम निपटाने के लिए सबसे सटीक है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

शुक्र का आपकी राशि में होना प्रेम संबंधों के लिए 'गोल्डन पीरियड' की शुरुआत है. पार्टनर के साथ आपकी नजदीकियां बढ़ेंगी और आप उनके साथ किसी लग्जरी ट्रिप या डिनर की योजना बना सकते हैं. शादीशुदा जातकों के लिए दिन रोमांटिक रहेगा, लेकिन बारहवें भाव के ग्रहों के कारण पार्टनर की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है. आज उत्तर दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, यदि जाना पड़े तो गुड़ खाकर निकलें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक रूप से आज का दिन मिला-जुला रहेगा. एक तरफ शुक्र आपकी सुख-सुविधाओं पर खर्च कराएगा, वहीं चंद्रमा की स्थिति करियर के जरिए धन लाभ कराएगी. बारहवें भाव में सूर्य-मंगल की उपस्थिति बताती है कि कानूनी मामलों या अचानक आए चिकित्सा खर्चों पर पैसा लग सकता है. निवेश के लिए आज का दिन मध्यम है, राहुकाल के दौरान पैसों का बड़ा लेन-देन करने से बचें.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के लिहाज से आज आपको अपनी आंखों और नींद का विशेष ध्यान रखना होगा. बारहवें भाव के ग्रह अनिद्रा या आंखों में जलन की समस्या दे सकते हैं. मंगल के प्रभाव से स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है. रात को हल्का भोजन करें और मोबाइल-स्क्रीन से दूरी बनाकर रखें. वाहन सावधानी से चलाएं.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 2 और 6

लकी कलर: सफेद (White) और हल्का नीला (Sky Blue)

आज का अचूक उपाय

आज मंगलवार है, वृषभ राशि वाले सुंदरकांड का पाठ करें या हनुमान जी को चोला चढ़ाएं. चूंकि आपकी राशि का स्वामी शुक्र है, इसलिए छोटी कन्याओं को कुछ मीठा खिलाना आपके भाग्य को और मजबूत करेगा. राहुकाल के समय चमेली के तेल का दीपक जलाने से मानसिक बाधाएं दूर होंगी.

मिथुन राशिफल (Gemini Daily Horoscope) - 12 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण दशमी तिथि है. आपकी राशि के स्वामी बुध, मेष राशि में सूर्य और मंगल के साथ आपके ग्यारहवें भाव (लाभ स्थान) में विराजमान हैं. चंद्रमा आज आपके नौवें भाव यानी भाग्य स्थान (कुंभ राशि) में गोचर कर रहे हैं. ग्रहों का यह दुर्लभ मेल आपके लिए भाग्य के द्वार खोलने और लंबे समय से रुके हुए कामों को गति देने वाला साबित होगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

करियर के मामले में आज आप 'किंग' की भूमिका में रहेंगे. ग्यारहवें भाव में बुध-सूर्य-मंगल की युति बड़े व्यावसायिक लाभ और प्रमोशन के योग बना रही है. भाग्य स्थान का चंद्रमा लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ कराएगा. यदि आप एक्सपोर्ट-इंपोर्ट या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है. दोपहर 03:40 PM से 05:21 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:50 AM से 12:44 PM) नई डील फाइनल करने के लिए सर्वोत्तम है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियाँ लौटेंगी. नौवें भाव का चंद्रमा पिता या घर के बुजुर्गों से पूर्ण सहयोग दिलाएगा. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और आप मिलकर किसी धार्मिक स्थल की यात्रा का प्लान बना सकते हैं. हालांकि, ग्यारहवें भाव में मंगल की उपस्थिति के कारण मित्रों के साथ बातचीत में थोड़ा अहंकार आ सकता है, जिससे बचें. आज उत्तर दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, यदि जाना अनिवार्य हो तो घर से गुड़ खाकर निकलें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक रूप से आज का दिन बेहद मजबूत है. लाभ भाव में तीन ग्रहों की युति अचानक धन प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त करेगी. शेयर बाजार या पैतृक संपत्ति से लाभ होने की प्रबल संभावना है. वृषभ राशि में शुक्र का गोचर आपके खर्चों को विलासिता की ओर मोड़ सकता है, लेकिन आय का प्रवाह बना रहेगा. निवेश के लिए आज का दिन शुभ है, बस राहुकाल के समय का ध्यान रखें.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज आप ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे. पुराने रोगों से राहत मिलने के योग हैं. हालांकि, मंगल और सूर्य के प्रभाव से शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, जिससे पेट में जलन या त्वचा संबंधी एलर्जी की समस्या हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दोपहर की तेज धूप से बचें. योग और प्राणायाम आज आपको मानसिक शांति प्रदान करेंगे.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 5 और 8

लकी कलर: हल्का हरा (Light Green) और क्रीम (Cream)

आज का अचूक उपाय

आज मंगलवार है, मिथुन राशि वाले भगवान हनुमान के सामने 'सुंदरकांड' का पाठ करें. चूंकि बुध आपका स्वामी है, इसलिए गाय को हरा चारा खिलाना आपके लाभ को दोगुना कर देगा. राहुकाल के दौरान हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना आपके सभी कार्यों की बाधाओं को दूर करेगा.

कर्क राशिफल (Cancer Daily Horoscope) - 12 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण दशमी तिथि है. आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा आज आपके आठवें भाव यानी आयु और संकट स्थान (कुंभ राशि) में गोचर कर रहे हैं. मंगल, सूर्य और बुध की युति आपके दसवें भाव (कर्म स्थान) में है, जबकि शुक्र आपके ग्यारहवें भाव (लाभ स्थान) में गोचर कर रहे हैं. आज का दिन आपके लिए मिश्रित फलदायी रहेगा, जहां करियर में तेजी लेकिन मानसिक शांति में कुछ कमी रह सकती है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

दशम भाव में सूर्य-मंगल की उपस्थिति आपको कार्यक्षेत्र में बहुत अधिक प्रभावशाली बनाएगी. नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज सफलता मिल सकती है. हालांकि, आठवें भाव का चंद्रमा काम में अचानक रुकावटें पैदा कर सकता है. सहकर्मियों के साथ बहस से बचें, क्योंकि वे आपकी बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं. दोपहर 03:40 PM से 05:21 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान कोई नया व्यापारिक निवेश न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:50 AM से 12:44 PM) महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर के लिए बेहतर है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक जीवन में आज थोड़ा तनाव रह सकता है. आठवें भाव का चंद्रमा मन में असुरक्षा की भावना पैदा कर सकता है. जीवनसाथी के साथ पुरानी बातों को लेकर अनबन हो सकती है, इसलिए शांत रहना ही बेहतर होगा. प्रेम संबंधों के लिए शुक्र की ग्यारहवें भाव में स्थिति शुभ है, पार्टनर से कोई उपहार मिल सकता है. आज उत्तर दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, यदि जाना पड़े तो गुड़ खाकर या माता का आशीर्वाद लेकर निकलें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक रूप से आज का दिन सावधानी बरतने का है. ग्यारहवें भाव का शुक्र धन का प्रवाह तो बनाए रखेगा, लेकिन आठवें भाव का चंद्रमा अचानक होने वाले खर्चों का संकेत दे रहा है. किसी को पैसा उधार देने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है. शेयर बाजार में सावधानी से निवेश करें. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले सुलझ सकते हैं, लेकिन राहुकाल के समय कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला न लें.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन थोड़ा कमजोर है. आठवां चंद्रमा अचानक पेट दर्द, इन्फेक्शन या मौसमी बीमारियों की समस्या दे सकता है. मंगल का प्रभाव आपको मानसिक रूप से अशांत रखेगा. ड्राइविंग करते समय बहुत सतर्क रहें, क्योंकि छोटी दुर्घटना के योग बन रहे हैं. पर्याप्त पानी पिएं और रात का भोजन हल्का रखें.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 4 और 7

लकी कलर: दूधिया सफेद (Milky White) और सिल्वर (Silver)

आज का अचूक उपाय

आज मंगलवार है, कर्क राशि वाले हनुमान जी के सामने 'हनुमान बाहुक' का पाठ करें, यह शारीरिक कष्टों को दूर करेगा. चूंकि आपका स्वामी चंद्रमा आठवें भाव में है, इसलिए शिवलिंग पर थोड़ा सा कच्चा दूध और काला तिल अर्पित करें. राहुकाल के समय हनुमान चालीसा का पाठ करना संकटों से बचाएगा.

सिंह राशिफल (Leo Daily Horoscope) - 12 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण दशमी तिथि है. आपकी राशि के स्वामी सूर्य, मेष राशि में बुध और मंगल के साथ आपके नौवें भाव यानी भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा आज आपके सातवें भाव यानी साझेदारी और वैवाहिक स्थान (कुंभ राशि) में विराजमान हैं. ग्रहों की यह स्थिति आपके लिए भाग्योदय और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि का संकेत दे रही है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

करियर के मोर्चे पर आज आपकी धमक देखने को मिलेगी. भाग्य स्थान में राशि स्वामी सूर्य का मंगल के साथ होना आपको निडर बनाएगा, जिससे आप बड़े व्यावसायिक फैसले लेने में सफल रहेंगे. सातवें भाव का चंद्रमा साझेदारी के व्यापार में बड़ा लाभ करा सकता है. नौकरीपेशा लोगों को उच्च अधिकारियों से प्रशंसा मिलेगी. दोपहर 03:40 PM से 05:21 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी नई डील को फाइनल न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:50 AM से 12:44 PM) विदेश से जुड़े कार्यों या कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए शुभ है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी. सातवें भाव का चंद्रमा जीवनसाथी के साथ संबंधों को और मजबूत करेगा. यदि विवाह की बात चल रही है, तो आज बात पक्की हो सकती है. हालांकि, भाग्य स्थान में मंगल के होने से पिता के साथ किसी वैचारिक मतभेद की संभावना है, इसलिए संयम रखें. प्रेम संबंधों में आज का दिन रोमांचक रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, यदि जाना जरूरी हो तो गुड़ खाकर निकलें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक रूप से आज का दिन काफी लाभकारी रहने वाला है. भाग्य का साथ मिलने से फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है. दसवें भाव में शुक्र का गोचर करियर के माध्यम से धन की आवक बढ़ाएगा. विलासिता और सुख-सुविधाओं की चीजों पर खर्च हो सकता है, जो आपको खुशी देगा. निवेश के लिए आज का दिन उत्तम है, लेकिन राहुकाल के समय सावधानी बरतें.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे. सूर्य और मंगल की युति आपकी प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) को बढ़ाएगी. हालांकि, अधिक काम के बोझ के कारण शाम तक पैरों में दर्द या थकान महसूस हो सकती है. गर्मी जनित बीमारियों जैसे लू या डिहाइड्रेशन से बचने के लिए तरल पदार्थों का सेवन अधिक करें. क्रोध पर नियंत्रण रखना आपकी मानसिक शांति के लिए अनिवार्य है.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 1 और 5

लकी कलर: सुनहरा (Golden) और केसरी (Saffron)

आज का अचूक उपाय

आज मंगलवार है, सिंह राशि वाले हनुमान जी को लाल फूल और सिंदूर अर्पित करें. सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं और उसमें थोड़ा सा कुमकुम डालें. राहुकाल के समय 'ॐ राम राहवे नमः' का जाप करना आपके मार्ग की बाधाओं को दूर करेगा.

कन्या राशिफल (Virgo Daily Horoscope) - 12 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण दशमी तिथि है. आपकी राशि के स्वामी बुध, मेष राशि में सूर्य और मंगल के साथ आपके आठवें भाव (गुप्त स्थान) में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा आज आपके छठे भाव यानी रोग, ऋण और शत्रु स्थान (कुंभ राशि) में विराजमान हैं. ग्रहों की यह स्थिति संकेत दे रही है कि आज आपको अपनी ऊर्जा और संसाधनों का प्रबंधन बहुत सोच-समझकर करना होगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. छठे भाव का चंद्रमा शत्रुओं पर विजय तो दिलाएगा, लेकिन आठवें भाव की बुध-मंगल युति कार्यों में अचानक रुकावटें पैदा कर सकती है. व्यापार में कोई भी बड़ा जोखिम लेने से बचें और गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें. सहकर्मियों के साथ अपनी रणनीतियां साझा न करें. दोपहर 03:40 PM से 05:21 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण मीटिंग्स या कागजी कार्रवाई टाल दें. अभिजीत मुहूर्त (11:50 AM से 12:44 PM) दैनिक कार्यों को सुचारू बनाने के लिए बेहतर है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक जीवन में आज संयम बरतने की आवश्यकता है. आठवें भाव के ग्रहों के कारण ससुराल पक्ष से किसी बात पर अनबन हो सकती है. जीवनसाथी के साथ संवाद करते समय अपनी भाषा को नरम रखें, वरना छोटी बात बड़ा विवाद बन सकती है. नौवें भाव में शुक्र का गोचर आपके पार्टनर के भाग्य में वृद्धि करेगा, जिससे आपको अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल सकता है. आज उत्तर दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, यदि यात्रा टालना संभव न हो तो गुड़ खाकर ही निकलें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक रूप से आज का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा हो सकता है. आठवें भाव के ग्रहों के कारण अचानक खर्चों का बोझ बढ़ सकता है. हालांकि, छठे भाव का चंद्रमा पुराने कर्ज या उधार चुकाने में आपकी मदद कर सकता है. निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है, खासकर सट्टा या शेयर बाजार से दूर रहना ही हितकर होगा. आर्थिक लेन-देन में पारदर्शिता बरतें और राहुकाल के समय सावधानी रखें.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन थोड़ा कमजोर है. आठवें भाव में मंगल और सूर्य की स्थिति पाचन तंत्र, सिरदर्द या रक्त संबंधी विकार पैदा कर सकती है. चंद्रमा के छठे भाव में होने से मौसमी बीमारियों या इन्फेक्शन का खतरा बना हुआ है. पर्याप्त आराम करें और बाहर के खान-पान से परहेज करें. आज मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान (Meditation) करना आपके लिए संजीवनी का काम करेगा.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 5 और 6

लकी कलर: हरा (Green) और पिस्ता (Pistachio)

आज का अचूक उपाय

आज मंगलवार है, कन्या राशि वाले हनुमान मंदिर में बूंदी का भोग लगाएं और बजरंग बाण का पाठ करें. चूंकि बुध आपका स्वामी आठवें भाव में है, इसलिए पक्षियों को भीगा हुआ बाजरा या अनाज खिलाना आपके मार्ग की बाधाओं को दूर करेगा. राहुकाल के समय लाल चंदन का तिलक लगाना लाभकारी होगा.

तुला राशिफल (Libra Daily Horoscope) - 12 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण दशमी तिथि है. आपकी राशि के स्वामी शुक्र, वृषभ राशि में आपके आठवें भाव (गुप्त स्थान) में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा आज आपके पांचवें भाव यानी संतान, बुद्धि और प्रेम स्थान (कुंभ राशि) में विराजमान हैं. मेष राशि में सूर्य-बुध-मंगल की युति आपके सातवें भाव (साझेदारी) को प्रभावित कर रही है. आज का दिन आपके लिए बौद्धिक क्षमताओं के प्रदर्शन और रिश्तों में संतुलन बनाने का है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी रचनात्मकता और 'आउट ऑफ द बॉक्स' सोच की तारीफ होगी. पांचवें भाव का चंद्रमा आपको जटिल समस्याओं का सरल समाधान ढूंढने में मदद करेगा. व्यापार में नए तकनीकी प्रयोग लाभ दिला सकते हैं, लेकिन सातवें भाव में मंगल-सूर्य की युति साझेदारी में गरमागरम बहस की ओर इशारा कर रही है. दोपहर 03:40 PM से 05:21 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान कोई नया एग्रीमेंट साइन न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:50 AM से 12:44 PM) सरकारी टेंडर या बड़ी डील के लिए अनुकूल है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन मिला-जुला है. एक तरफ चंद्रमा प्रेम में गहराई लाएगा, वहीं दूसरी ओर सातवें भाव में मंगल की उपस्थिति जीवनसाथी के व्यवहार में चिड़चिड़ापन ला सकती है. अहंकार के टकराव से बचें. आठवें भाव का शुक्र कुछ गुप्त प्रेम संबंधों या रहस्यमयी आकर्षण की ओर झुकाव पैदा कर सकता है. आज उत्तर दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, यदि जाना अनिवार्य हो तो गुड़ खाकर या माता-पिता का आशीर्वाद लेकर निकलें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन स्थिर रहेगा. आठवें भाव में स्थित शुक्र अचानक से 'गुप्त धन' या पैतृक संपत्ति के जरिए लाभ करा सकता है. हालांकि, मेष राशि के ग्रह बताते हैं कि व्यापारिक विस्तार के लिए आपको बड़ा निवेश करना पड़ सकता है. निवेश के मामले में आज सलाह लेकर ही आगे बढ़ें. राहुकाल के समय किसी को पैसा उधार न दें, वरना वापस मिलने में कठिनाई होगी.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के लिहाज से आज आपको संभलकर रहना होगा. शुक्र और मंगल की स्थिति मूत्र संबंधी समस्या या निचले पेट में दर्द का कारण बन सकती है. मानसिक रूप से आज आप खुद को थोड़ा थका हुआ महसूस करेंगे, इसलिए काम के बीच-बीच में ब्रेक लें. आंखों की जांच कराना या चश्मा बदलने के लिए आज का दिन सही है. प्राणायाम और संगीत आज आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगे.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 2 और 7

लकी कलर: गुलाबी (Pink) और सफेद (White)

आज का अचूक उपाय

आज मंगलवार है, तुला राशि वाले हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान अष्टक का पाठ करें. चूंकि आपका स्वामी शुक्र आठवें भाव में है, इसलिए चींटियों को आटा और चीनी खिलाना आपके आर्थिक संकटों को दूर करेगा. राहुकाल के समय लाल चंदन की माला से 'ॐ हं हनुमते नमः' का जाप करें.

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Daily Horoscope) - 12 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण दशमी तिथि है. आपकी राशि के स्वामी मंगल, मेष राशि में सूर्य और बुध के साथ आपके छठे भाव (शत्रु और रोग स्थान) में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा आज आपके चौथे भाव यानी सुख और माता के स्थान (कुंभ राशि) में विराजमान हैं. ग्रहों की यह स्थिति आपके लिए संघर्ष के बाद बड़ी विजय और पारिवारिक सुख में वृद्धि का संकेत दे रही है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी धाक जमेगी. छठे भाव में स्वराशि के मंगल और सूर्य की युति आपके शत्रुओं और विरोधियों को पूरी तरह परास्त कर देगी. यदि आपका कोई कानूनी मामला या कोर्ट-कचहरी का काम अटका हुआ है, तो आज फैसला आपके पक्ष में आ सकता है. नौकरीपेशा लोगों को अपनी मेहनत का उचित फल मिलेगा. दोपहर 03:40 PM से 05:21 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण निवेश या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:50 AM से 12:44 PM) नई चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए सबसे शुभ है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक जीवन के लिए आज का दिन सुखद है. चौथे भाव का चंद्रमा घर में शांति और सुकून लेकर आएगा. माता के साथ आपके संबंध प्रगाढ़ होंगे और आप घर की साज-सज्जा पर समय बिताएंगे. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा, हालांकि छठे भाव के मंगल के कारण छोटी-मोटी नोकझोंक संभव है. सातवें भाव में शुक्र का गोचर अविवाहितों के लिए विवाह के सुंदर प्रस्ताव ला सकता है. आज उत्तर दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, यदि जाना अनिवार्य हो तो घर से गुड़ खाकर ही निकलें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक रूप से आज का दिन काफी मजबूत रहने वाला है. सातवें भाव का शुक्र व्यापारिक संपर्कों के जरिए धन लाभ कराएगा. पुराने कर्ज से मुक्ति मिलने के प्रबल योग हैं. अचल संपत्ति (Property) या वाहन खरीदने की योजना बन सकती है. हालांकि, मंगल और सूर्य की युति के कारण जोश में आकर बिना सोचे-समझे बड़ा निवेश न करें. आर्थिक फैसलों के लिए राहुकाल के समय का विशेष ध्यान रखें.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज आप काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन मंगल की छठे भाव में उपस्थिति रक्त संबंधी विकार या चोट की आशंका बढ़ाती है. विशेष रूप से वाहन चलाते समय और रसोई में काम करते समय सावधानी बरतें. क्रोध और उत्तेजना पर नियंत्रण रखें, अन्यथा सिरदर्द या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है. शाम के समय ध्यान या योग करना आपको मानसिक रूप से शांत रखेगा.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 1 और 9

लकी कलर: गहरा लाल (Maroon) और सिंदूरी (Vermillion)

आज का अचूक उपाय

आज मंगलवार है और मंगल आपकी राशि का स्वामी है, इसलिए हनुमान जी को लाल लंगोट या चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करें. 'ॐ अं अंगारकाय नमः' मंत्र का जाप करना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. राहुकाल के समय सुंदरकांड का पाठ करने से सभी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होंगी.

धनु राशिफल (Sagittarius Daily Horoscope) - 12 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण दशमी तिथि है. आपकी राशि के स्वामी गुरु (बृहस्पति) वृषभ राशि में शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा आज आपके तीसरे भाव यानी पराक्रम और संचार स्थान (कुंभ राशि) में विराजमान हैं. मेष राशि में सूर्य-बुध-मंगल की युति आपके पांचवें भाव (संतान और बुद्धि) को प्रभावित कर रही है. आज का दिन आपके साहस में वृद्धि और अटके हुए कार्यों को पूरा करने का है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी मेहनत रंग लाएगी. तीसरे भाव का चंद्रमा आपको जोखिम लेने की शक्ति देगा, जिससे आप मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े कार्यों में बड़ी सफलता हासिल करेंगे. पांचवें भाव में मंगल और सूर्य की युति नई योजनाओं को जन्म देगी, लेकिन जल्दबाजी में कोई व्यापारिक निर्णय न लें. दोपहर 03:40 PM से 05:21 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण सौदे पर अंतिम मुहर न लगाएं. अभिजीत मुहूर्त (11:50 AM से 12:44 PM) नई नौकरी जॉइन करने या नया बिजनेस शुरू करने के लिए अत्यंत शुभ है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक जीवन में भाई-बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा. छोटे भाई के साथ चल रहा विवाद आज सुलझ सकता है. प्रेम संबंधों के लिए पांचवें भाव में ग्रहों की युति थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है; पार्टनर के साथ बहसबाजी से बचें और उनकी भावनाओं का सम्मान करें. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, यदि जाना अनिवार्य हो तो घर से गुड़ खाकर और बड़ों का आशीर्वाद लेकर निकलें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन संतोषजनक रहेगा. छठे भाव में गुरु और शुक्र की उपस्थिति संकेत देती है कि पुराने कर्ज को चुकाने में आप सफल रहेंगे. खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखने की जरूरत है, क्योंकि धार्मिक या मांगलिक कार्यों पर धन व्यय हो सकता है. निवेश के लिए आज का दिन अच्छा है, विशेषकर लंबी अवधि के लिए किया गया निवेश भविष्य में लाभ देगा. राहुकाल के समय किसी को बड़ा धन उधार न दें.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज आप खुद को फिट महसूस करेंगे. तीसरे भाव का चंद्रमा मानसिक रूप से आपको मजबूत बनाएगा. हालांकि, पांचवें भाव के मंगल के कारण पेट से जुड़ी समस्याएं या सीने में जलन की शिकायत हो सकती है. बाहर के तीखे और मसालेदार भोजन से परहेज करें. सुबह की सैर और प्राणायाम आपके ऊर्जा स्तर को बनाए रखने में मदद करेंगे.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 3 और 9

लकी कलर: पीला (Yellow) और केसरिया (Saffron)

आज का अचूक उपाय

आज मंगलवार है, धनु राशि वाले हनुमान मंदिर में केसरिया सिंदूर चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें. चूंकि आपका स्वामी गुरु है, इसलिए मस्तक पर पीला चंदन या केसर का तिलक लगाना आपके भाग्य को और भी प्रबल करेगा. राहुकाल के समय लाल गाय को गुड़ और चना खिलाना शुभ फलदायी होगा.

मकर राशिफल (Capricorn Daily Horoscope) - 12 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण दशमी तिथि है. आपकी राशि के स्वामी शनि अपनी ही राशि (कुंभ) में विराजमान हैं. चंद्रमा आज आपके दूसरे भाव यानी धन और कुटुंब स्थान (कुंभ राशि) में गोचर कर रहे हैं, जहां उनकी युति शनि के साथ बनी हुई है. मेष राशि में सूर्य-बुध-मंगल की युति आपके चौथे भाव (सुख स्थान) को प्रभावित कर रही है. आज का दिन आर्थिक संचय और पारिवारिक जिम्मेदारियों पर केंद्रित रहेगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज आपको अपनी मेहनत का ठोस परिणाम मिलेगा. दूसरे भाव का चंद्रमा और शनि की उपस्थिति पैतृक व्यापार या पुराने निवेशों से लाभ दिला सकती है. चौथे भाव में मंगल-सूर्य की युति के कारण कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है; शांत रहकर काम निपटाएं. दोपहर 03:40 PM से 05:21 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी नई प्रॉपर्टी या वाहन की डील फाइनल न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:50 AM से 12:44 PM) बैंकिंग या फाइनेंस से जुड़े कार्यों के लिए सर्वोत्तम है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक जीवन में आज आपको अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना होगा. दूसरे भाव का चंद्रमा कुटुंब में किसी पुरानी बात को लेकर विवाद खड़ा कर सकता है. चौथे भाव के ग्रहों के कारण घर की शांति भंग हो सकती है, इसलिए छोटी बातों को नजरअंदाज करें. जीवनसाथी का सहयोग आपको संबल प्रदान करेगा. प्रेम संबंधों में आज गंभीरता बनी रहेगी. आज उत्तर दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, यदि यात्रा टालना संभव न हो तो घर से गुड़ खाकर निकलें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन बचत बढ़ाने वाला है. शनि और चंद्रमा की युति 'विष योग' बना सकती है, जो धन के मामले में आपको थोड़ा मानसिक तनाव दे सकती है, लेकिन दीर्घकालिक निवेश के लिए यह समय अच्छा है. भूमि या भवन से जुड़े मामलों में पैसा लग सकता है. पांचवें भाव में शुक्र का गोचर अचानक धन लाभ के अवसर भी पैदा करेगा. राहुकाल के समय किसी को पैसा उधार न दें.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन मध्यम है. दूसरे भाव के ग्रहों के कारण दांतों, गले या मुख से संबंधित समस्या हो सकती है. चौथे भाव में मंगल की उपस्थिति के कारण माता की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है. मानसिक रूप से आप खुद को थोड़ा भारी महसूस कर सकते हैं, इसलिए पर्याप्त नींद लें और तनावपूर्ण स्थितियों से बचें. ठंडी चीजों के सेवन से परहेज करना आज आपके लिए हितकर होगा.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 4 और 8

लकी कलर: गहरा नीला (Dark Blue) और काला (Black)

आज का अचूक उपाय

आज मंगलवार है, मकर राशि वाले हनुमान मंदिर में तेल और काले तिल का दान करें. हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें. चूंकि शनि आपकी राशि का स्वामी है, इसलिए किसी जरूरतमंद को लाल फल या मिठाई खिलाना आपके मानसिक तनाव को कम करेगा. राहुकाल के समय 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें.

कुंभ राशिफल (Aquarius Daily Horoscope) - 12 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण दशमी तिथि है. आपकी राशि के स्वामी शनि आपकी ही राशि (लग्न भाव) में विराजमान हैं और आज चंद्रमा भी आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं. लग्न में शनि-चंद्र की युति 'विष योग' का निर्माण कर रही है, जबकि मेष राशि में सूर्य-बुध-मंगल की युति आपके तीसरे भाव (पराक्रम) को ऊर्जा दे रही है. आज का दिन मानसिक दृढ़ता और बड़े निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी मेहनत और अनुशासन की परीक्षा होगी. लग्न का चंद्रमा और शनि आपको गंभीर स्वभाव प्रदान करेंगे, जिससे आप कठिन कार्यों को भी योजनाबद्ध तरीके से पूरा कर लेंगे. तीसरे भाव में मंगल-सूर्य की युति व्यापारिक प्रतिद्वंद्वियों पर आपको बढ़त दिलाएगी. मार्केटिंग और मीडिया से जुड़े जातकों के लिए दिन सफल रहेगा. दोपहर 03:40 PM से 05:21 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी नई पार्टनरशिप की शुरुआत न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:50 AM से 12:44 PM) नई नौकरी के आवेदन या बड़े प्रोजेक्ट की प्लानिंग के लिए श्रेष्ठ है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन थोड़ा नीरस या गंभीर रह सकता है. लग्न में शनि-चंद्र की स्थिति आपके स्वभाव में कुछ अकेलापन या उदासी ला सकती है, जिसका असर जीवनसाथी के साथ संबंधों पर पड़ सकता है. खुलकर संवाद करें और मन में बातें न दबाएं. चौथे भाव में शुक्र का गोचर घर में सुख-सुविधाओं की वृद्धि करेगा और माता का सहयोग दिलाएगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, यदि जाना अनिवार्य हो तो घर से गुड़ खाकर और हनुमान जी का ध्यान कर निकलें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक रूप से आज का दिन संतुलित रहेगा. लग्न के चंद्रमा की वजह से आप धन के मामले में बहुत सोच-समझकर फैसले लेंगे. चौथे भाव में शुक्र की उपस्थिति वाहन या प्रॉपर्टी में निवेश के सुंदर अवसर प्रदान कर सकती है. हालांकि, मंगल और सूर्य के प्रभाव से छोटे भाई-बहनों या संचार उपकरणों पर अचानक खर्च होने की संभावना है. निवेश के लिए राहुकाल का समय टालें, बाकी दिन अनुकूल है.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज आपको अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान देना होगा. शनि-चंद्र की युति मन में नकारात्मक विचार या अज्ञात भय पैदा कर सकती है. शारीरिक रूप से जोड़ों में दर्द, गैस या पैरों में भारीपन महसूस हो सकता है. तीसरे भाव का मंगल आपको साहसी बनाएगा, लेकिन अधिक भागदौड़ से थकान हो सकती है. सुबह की ताजी हवा और ध्यान आपको मानसिक स्पष्टता प्रदान करेंगे.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 8 और 4

लकी कलर: नीला (Blue) और आसमानी (Cyan)

आज का अचूक उपाय

आज मंगलवार है, कुंभ राशि वाले हनुमान मंदिर में नारियल और लाल सिंदूर अर्पित करें. चूंकि चंद्रमा और शनि आपकी राशि में हैं, इसलिए शिवलिंग पर जल और काले तिल चढ़ाना आपके मानसिक तनाव को कम करेगा. राहुकाल के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को गुड़-चने का भोग लगाएं.

मीन राशिफल (Pisces Daily Horoscope) - 12 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण दशमी तिथि है. आपकी राशि के स्वामी गुरु (बृहस्पति), वृषभ राशि में शुक्र के साथ आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा आज आपके बारहवें भाव यानी व्यय और मोक्ष स्थान (कुंभ राशि) में शनि के साथ विराजमान हैं. मेष राशि में सूर्य-बुध-मंगल की युति आपके दूसरे भाव (धन स्थान) को प्रभावित कर रही है. आज का दिन निवेश और खर्चों के बीच संतुलन बनाने का है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज आपको मिले-जुले परिणाम मिलेंगे. दूसरे भाव में मंगल और सूर्य की उपस्थिति आपकी वाणी में कठोरता ला सकती है, जिससे कार्यस्थल पर विवाद संभव है. बारहवें भाव का चंद्रमा संकेत दे रहा है कि विदेश से जुड़े व्यापार या मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वालों को लाभ होगा. हालांकि, व्यापार में कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें. दोपहर 03:40 PM से 05:21 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान लेन-देन से बचें. अभिजीत मुहूर्त (11:50 AM से 12:44 PM) योजना बनाने के लिए शुभ है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. दूसरे भाव के ग्रह कुटुंब में संपत्ति को लेकर बहस करा सकते हैं. बारहवें भाव में शनि-चंद्र की युति के कारण जीवनसाथी की सेहत को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं. प्रेम संबंधों में दूरी या किसी बात को लेकर गलतफहमी पैदा हो सकती है, इसलिए पारदर्शिता बनाए रखें. आज उत्तर दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, यदि यात्रा जरूरी हो तो घर से गुड़ खाकर और भगवान विष्णु का ध्यान कर निकलें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक रूप से आज का दिन अधिक खर्चों वाला रहेगा. बारहवें भाव का चंद्रमा अस्पताल, यात्रा या अचानक आए घरेलू कामों पर पैसा खर्च करा सकता है. हालांकि, दूसरे भाव में स्थित मंगल अचानक धन प्राप्ति के योग भी बनाता है, लेकिन वह पैसा आपके पास रुकना मुश्किल होगा. निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है; खासकर शेयर बाजार या सट्टे से दूरी बनाकर रखें. राहुकाल के समय किसी भी कीमती वस्तु की खरीदारी न करें.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी. बारहवें भाव के ग्रहों के कारण अनिद्रा (Insomnia), आंखों में दर्द या पैरों में सूजन की समस्या हो सकती है. मेष राशि के ग्रहों का प्रभाव आपके चेहरे या दांतों में भी समस्या दे सकता है. मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और मेडिटेशन का सहारा लें. रात को हल्का भोजन करें और समय पर सोने की कोशिश करें ताकि स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव न पड़े.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 1 और 3

लकी कलर: पीला (Yellow) और सुनहरा (Golden)

आज का अचूक उपाय

आज मंगलवार है, मीन राशि वाले हनुमान मंदिर में सिंदूरी हनुमान जी के दर्शन करें और उन्हें चमेली का तेल अर्पित करें. चूंकि आपका स्वामी गुरु तीसरे भाव में है, इसलिए बड़े भाई या गुरु का आशीर्वाद लेना आपके लिए कवच का काम करेगा. राहुकाल के समय 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें और पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करें.

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