Aaj Ka Rashifal 1 November 2026: नवंबर की शुरुआत रविवार और रवि पुष्य योग के साथ हो रही है. चंद्रमा अपनी राशि कर्क में रहेगा.

चंद्र राशि आधारित ज्योतिषीय आकलन में कन्या वालों के लिए आय के नए अवसर, तुला के लिए काम में पहचान और मकर के लिए साझेदारी में बेहतर तालमेल के संकेत हैं.

सिंह राशि वालों को खर्च संभालना होगा, जबकि धनु वालों को पैसों से जुडे फैसलों में जल्दबाजी से बचना चाहिए. आपकी राशि के लिए महीने का पहला दिन क्या संकेत लेकर आया है? पढ़ें पूरा आज का राशिफल.

मेष राशि: 1 नवंबर 2026 (रविवार)

चौथे भाव में स्वराशि के चंद्रमा और पुष्य नक्षत्र का संयोग आपके मन को शांत रखेगा और घरेलू जीवन में खुशहाली लाएगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण सप्तमी दोपहर 02:53 बजे तक रहेगी. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से चौथे भाव यानी सुख, माता और घर-परिवार के भाव (कर्क राशि) में रहेगा. पुष्य नक्षत्र देर रात 04:31 बजे तक रहेगा और दोपहर 02:38 बजे तक साध्य योग रहेगा. चौथे भाव का चंद्रमा और पुष्य नक्षत्र घर के कामों को सुलझाने, संपत्ति से जुड़े फैसले लेने और मन का तनाव दूर करने के लिए बहुत अच्छा है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

रियल एस्टेट, मकान निर्माण, गाड़ियों के काम, डेयरी और होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा. चौथे भाव का चंद्रमा ग्राहकों से बातचीत में आपकी साख और मिठास बढ़ाएगा. रविवार की छुट्टी के दिन भी जो लोग जरूरी सेवाओं या फ्रीलांस काम से जुड़े हैं, वे अगले हफ्ते की योजनाएं आसानी से पूरी कर लेंगे. ऑफिस के वरिष्ठ लोगों से पहले हुई बातचीत का आज अच्छा नतीजा देखने को मिल सकता है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में आज का दिन घर की सुविधाओं और सुरक्षित बचत योजनाओं पर ध्यान देने का है. खानदानी संपत्ति या जमीन-मकान से जुड़ा कोई पुराना मामला आपके पक्ष में सुलझ सकता है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. नई गाड़ी बुक करने, जमीन-मकान के कागजात पक्के करने या बचत योजना शुरू करने के लिए यह समय सबसे शुभ है. दोपहर 03:44 से शाम 05:08 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस दौरान किसी को उधार देने, जल्दबाजी में ऑनलाइन भुगतान करने या जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का माहौल बहुत शांत और सुखद रहेगा. माता जी का स्नेह और सलाह आपका हौसला बढ़ाएगी. जीवनसाथी के साथ घर के खर्च और भविष्य की बातों पर अच्छी समझ बनेगी. प्रेम संबंधों में एक-दूसरे के प्रति भरोसा और देखभाल बढ़ेगी. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय पीना और बातें साझा करना दिनभर की थकान मिटा देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

प्रतियोगी परीक्षाओं, इंजीनियरिंग, डिफेंस और तकनीकी पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन रिवीजन का है. पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से ध्यान भटकेगा नहीं और विषय जल्दी समझ में आएंगे. फोन और सोशल मीडिया से दूरी बनाएं और मुख्य पाठ के नोट्स खुद लिखकर दोहराएं. लगातार मेहनत से मन का डर खत्म होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

सेहत (Health & Wellness)

शरीर में ताजगी रहेगी, लेकिन मौसम बदलने की वजह से गले में खराश या हल्की सर्दी-खांसी हो सकती है. बहुत ठंडा पानी पीने और बाहर के तले-भुने खाने से बचें. दिनभर हल्का गुनगुना पानी पिएं. सुबह थोड़ी देर टहलें या प्राणायाम करें, इससे सांस और फेफड़े स्वस्थ रहेंगे. रात को समय पर सोएं ताकि अगले दिन ऊर्जा बनी रहे.

उपाय

रविवार की सुबह तांबे के लोटे में जल, थोड़ी रोली और चावल डालकर सूर्यदेव को जल चढ़ाएं. 'ओम घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद को थोड़ा गुड़ या गेहूं का दान करें. इससे दिनभर मन प्रसन्न रहेगा और हर काम में रुकावटें दूर होंगी.

वृषभ राशि: 1 नवंबर 2026 (रविवार)

तीसरे भाव में चंद्रमा का गोचर और पुष्य नक्षत्र का साथ आपके आत्मविश्वास, पराक्रम और संपर्क साधने की कला को निखारेगा. पंचांग के मुताबिक कार्तिक कृष्ण सप्तमी तिथि दोपहर 02:53 बजे तक प्रभावी रहेगी. इसके बाद अष्टमी तिथि लगेगी. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से तीसरे भाव यानी पराक्रम, उद्यम, छोटे भाई-बहनों और संवाद के भाव (कर्क राशि) में बना रहेगा. पुष्य नक्षत्र देर रात 04:31 बजे तक रहेगा और दोपहर 02:38 बजे तक साध्य योग का प्रभाव रहेगा. तीसरे भाव का चंद्रमा नए संपर्कों से लाभ उठाने, अटके हुए पत्रों व संदेशों के निपटारे और छोटी लाभदायक यात्राओं के लिए बहुत अनुकूल स्थिति बना रहा है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

मार्केटिंग, मीडिया, पब्लिक रिलेशन, ट्रैवल, कोरियर-लॉजिस्टिक्स और प्रिंटिंग के कारोबार से जुड़े व्यापारियों के लिए आज का दिन संपर्कों को मजबूत करने का है. तीसरे भाव का चंद्रमा बातचीत में आपकी पकड़ को मजबूत करेगा, जिससे क्लाइंट्स आपकी बात पर आसानी से भरोसा करेंगे. जो लोग प्राइवेट सेक्टर या कॉर्पोरेट जॉब में हैं, वे संडे की फुर्सत में अगले हफ्ते के प्रेजेंटेशन, ईमेल ड्राफ्ट और जरूरी डेटा व्यवस्थित कर लेंगे. सहयोगियों और फील्ड स्टाफ से तालमेल अच्छा बना रहेगा, जिससे काम का दबाव नहीं लगेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के लिहाज से दिन छोटे सौदों, कमीशन और पूर्व में किए गए संपर्कों के जरिए धन आवक का संकेत दे रहा है. किसी अटके हुए भुगतान के खाते में आने से राहत मिल सकती है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा. पुष्य नक्षत्र के इस शुभ समय में नई डील्स साइन करना, ऑनलाइन गैजेट्स की खरीदारी या सुरक्षित फंड्स में निवेश शुरू करना फायदेमंद साबित होगा. दोपहर 03:44 से शाम 05:08 बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस समय किसी भी अजनबी को बड़ी रकम नकद देने या बिना सोचे-समझे किसी कागजात पर साइन करने से बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर में चहल-पहल और खुशियों का माहौल रहेगा. छोटे भाई-बहनों या कजिन्स के साथ किसी बात पर रोचक बातचीत होगी और उनका सहयोग मिलेगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे और वे आपके सामाजिक दायित्वों में पूरा साथ देंगे. प्रेम संबंधों में अपनी बात खुलकर कहने से एक-दूसरे के बीच की गलतफहमी खत्म होगी. शाम को घर के आसपास कहीं टहलने जाना या पसंदीदा संगीत सुनना दिनभर की व्यस्तता को मिटा देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

पत्रकारिता, मास कम्युनिकेशन, विदेशी भाषा, लॉ और प्रतियोगी परीक्षाओं में जुटे छात्रों के लिए आज का दिन राइटिंग स्किल्स और करंट अफेयर्स को मजबूत करने का है. पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से ध्यान केंद्रित करना आसान होगा और याद रखने की क्षमता बढ़ेगी. व्यर्थ की गपशप और फोन कॉल्स से दूर रहकर शॉर्ट नोट्स तैयार करें. शांत रहकर की गई तैयारी आने वाली परीक्षाओं में आपका प्रदर्शन शानदार बनाएगी.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक स्फूर्ति अच्छी रहेगी, लेकिन लगातार लिखने या स्क्रीन पर काम करने से कंधों, गर्दन या बाहों में अकड़न महसूस हो सकती है. काम के बीच हल्के स्ट्रेचिंग व्यायाम करते रहें. मौसम के असर से बचने के लिए ठंडे पानी और बासी खाद्य पदार्थों से परहेज रखें. पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पिएं. रात में हल्का सुपाच्य भोजन लें और समय पर सोएं.

उपाय

रविवार की सुबह सूर्यदेव को तांबे के पात्र से अर्घ्य दें और 'ओम घृणि सूर्याय नमः' अथवा 'ओम शुं शुक्राय नमः' मंत्र का 11 बार जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को थोड़ी शक्कर, आटा या सफेद वस्त्र भेंट करें. इससे साध्य योग और पुष्य नक्षत्र का शुभ प्रभाव मिलेगा और आपके रुके हुए काम बिना रुकावट पूरे होंगे.

मिथुन राशि: 1 नवंबर 2026 (रविवार)

दूसरे भाव में चंद्रमा का संचरण और पुष्य नक्षत्र का शुभ प्रभाव आपकी वाणी, धन संचय और कुटुंब से जुड़े मामलों को नई मजबूती देगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण सप्तमी तिथि दोपहर 02:53 बजे तक रहेगी. इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से दूसरे भाव यानी धन, वाणी, संचित कोष और कुटुंब के भाव (कर्क राशि) में संचरण करेगा. पुष्य नक्षत्र देर रात 04:31 बजे तक रहेगा और दोपहर 02:38 बजे तक साध्य योग बना रहेगा. दूसरे भाव में चंद्रमा की मौजूदगी आपकी बोली में मिठास लाएगी, जिससे घर के मतभेद सुलझेंगे और बैंक बैलेंस को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

बैंकिंग, एकाउंटेंसी, कंसल्टेंसी, फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल और ज्वैलरी के काम से जुड़े व्यापारियों के लिए आज का दिन ग्राहकों से रिश्ते मजबूत करने का है. दूसरे भाव का चंद्रमा आपको मोलभाव और क्लाइंट्स से सौदे पक्के करने में बढ़त दिलाएगा. नौकरीपेशा लोग रविवार की फुर्सत में अपने बजट, महीने भर के बिल और अगले हफ्ते के जरूरी वित्तीय दस्तावेजों को सुलझा लेंगे. कार्यक्षेत्र के सहयोगियों से बातचीत करते समय आपकी व्यावहारिक सलाह को सराहा जाएगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन बचत को बढ़ावा देने और पुराने दिए गए रुपयों की वापसी का संकेत दे रहा है. किसी पुराने क्लाइंट या रिश्तेदार से फंसा हुआ धन खाते में आ सकता है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. पुष्य नक्षत्र और अभिजीत मुहूर्त का यह समय फिक्स्ड डिपॉजिट, सोने-चांदी की खरीद या लंबी अवधि की बचत योजना में पैसा लगाने के लिए सबसे बेहतरीन है. दोपहर 03:44 से शाम 05:08 बजे तक राहुकाल का समय रहेगा. इस दौरान किसी को भी मौखिक भरोसे पर बड़ा कर्ज देने या ऑनलाइन अनजान लिंक पर पेमेंट करने से बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में आत्मीयता और प्रेम का वातावरण बना रहेगा. परिवार के बुजुर्गों और वरिष्ठ सदस्यों के साथ किसी पारिवारिक उत्सव या जरूरी व्यवस्था पर सार्थक बातचीत होगी. जीवनसाथी घर के खर्चों को संतुलित रखने और घरेलू जिम्मेदारियों को संभालने में पूरा सहयोग देगा. प्रेम संबंधों में एक-दूसरे की भावनाओं और प्राथमिकताओं का आदर करने से रिश्ता और परिपक्व होगा. शाम को परिजनों के साथ बैठकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेना दिन को खास बनाएगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

कॉमर्स, सीए, बैंकिंग, अर्थशास्त्र, होटल मैनेजमेंट और प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी में लगे छात्रों के लिए आज का दिन पिछले विषयों के रिवीजन का है. पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से ध्यान भटकेगा नहीं और आंकड़ों को याद रखना आसान होगा. फोन के फालतू नोटिफिकेशन बंद रखें और पिछले वर्षों के पेपर्स के कठिन सवालों को लिखकर हल करें. लगातार किए गए अभ्यास से आने वाले टेस्ट्स और इंटरव्यू के लिए आत्मविश्वास मजबूत होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन मौसम के बदलाव और खान-पान में लापरवाही से गले में खराश, टॉन्सिल या दांतों में हल्की संवेदनशीलता हो सकती है. बहुत ज्यादा ठंडे पेय पदार्थों और गरिष्ठ भोजन से दूरी बनाकर रखें. दिनभर में पर्याप्त मात्रा में सादा या गुनगुना पानी पिएं ताकि गला साफ रहे. रात में हल्का खाना खाएं और समय पर सोएं.

उपाय

रविवार की सुबह सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और 'ओम घृणि सूर्याय नमः' अथवा 'ओम बुं बुधाय नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति या बच्चे को फल, हरी सब्जियां या अन्न दान करें. इससे साध्य योग और पुष्य नक्षत्र का पूरा शुभ फल मिलेगा तथा संचित धन और परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

कर्क राशि: 1 नवंबर 2026 (रविवार)

आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव (लग्न) में स्वराशि के चंद्रमा का संचरण और पुष्य नक्षत्र का शुभ प्रभाव आपके व्यक्तित्व में आकर्षण, संवेदनशीलता और आत्मबल को बढ़ाएगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण सप्तमी दोपहर 02:53 बजे तक रहेगी, जिसके बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी. राशि स्वामी चंद्रमा पूरे दिन आपकी ही राशि में रहेगा. पुष्य नक्षत्र देर रात 04:31 बजे तक और दोपहर 02:38 बजे तक साध्य योग बना रहेगा. लग्न भाव में स्वराशि चंद्रमा और शनि के पुष्य नक्षत्र का यह दुर्लभ मेल आपके मन की उथल-पुथल को शांत करेगा और व्यक्तिगत जीवन में नए संकल्पों को गति देगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल, लिक्विड प्रोडक्ट्स, वाटर सप्लाई, डायरी, होटल मैनेजमेंट और सामाजिक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अपनी साख को बढ़ाने का है. लग्न का चंद्रमा आपकी बातचीत में आत्मीयता लाएगा, जिससे क्लाइंट्स और सहयोगी आपकी बातों से प्रभावित होंगे. नौकरीपेशा लोग रविवार की छुट्टी में आगामी सप्ताह के बड़े प्रोजेक्ट्स और प्राथमिक जिम्मेदारियों की योजना आसानी से तैयार कर लेंगे. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल मजबूत होगा और कार्यक्षेत्र से जुड़े किसी पुराने विचार को लागू करने का सही समय मिलेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के लिहाज से दिन स्थिरता और स्वयं के प्रयासों से लाभ कमाने का संकेत दे रहा है. किसी पुराने प्रोजेक्ट या स्वयं के कौशल से जुड़ा अटका हुआ भुगतान खाते में आ सकता है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. पुष्य नक्षत्र और अभिजीत मुहूर्त का यह शुभ समय व्यक्तिगत विकास के कोर्स में निवेश करने, जरूरी सामान खरीदने या सुरक्षित बचत योजनाओं की शुरुआत के लिए सबसे उत्तम है. दोपहर 03:44 से शाम 05:08 बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस दौरान भावुक होकर किसी को बड़ा कर्ज देने या बिना जांचे ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर करने से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण बहुत सुखद, आत्मीय और भावनात्मक रूप से संतोषप्रद रहेगा. परिवार के सभी सदस्य आपके निर्णयों का सम्मान करेंगे और आपका सहयोग करेंगे. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बहुत गहरा रहेगा और वे आपकी चिंताओं को पूरी तरह समझेंगे. प्रेम संबंधों में अपनापन और विश्वास बढ़ेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. शाम के समय परिजनों के साथ मिलकर घर पर ही समय बिताना या पुराने संस्मरण साझा करना मन को सुकून और नई ऊर्जा देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

मेडिकल, नर्सिंग, मनोविज्ञान, सोशल वर्क, रिसर्च और प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी में लगे छात्रों के लिए आज का दिन एकाग्रता से पढ़ाई करने का है. पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से भावनात्मक भटकाव कम होगा और कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी. सोशल मीडिया पर समय गंवाने के बजाय अपने कमजोर चैप्टर्स के नोट्स दोहराएं. निरंतर और शांत चित्त से की गई तैयारी आगामी परीक्षाओं में सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगी.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक स्फूर्ति और मन का उत्साह अच्छा रहेगा, लेकिन बदलते मौसम के कारण सर्दी-जुकाम या सिर में भारीपन जैसी हल्की परेशानी हो सकती है. बहुत ठंडे पानी और बासी भोजन से दूरी बनाए रखें. दिनभर में पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पिएं ताकि शरीर में नमी बनी रहे. सुबह थोड़ी देर खुली हवा में टहलना और ध्यान लगाना आपको दिनभर तरोताजा रखेगा.

उपाय

रविवार की सुबह सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और 'ओम घृणि सूर्याय नमः' अथवा 'ओम सों सोमाय नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दूध, चावल या सफेद मिठाई का दान करें. इससे साध्य योग और पुष्य नक्षत्र का पूरा शुभ फल मिलेगा तथा मानसिक शांति और मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

सिंह राशि: 1 नवंबर 2026 (रविवार)

बारहवें भाव में चंद्रमा का संचरण और पुष्य नक्षत्र का प्रभाव दूरगामी योजनाओं, विदेशी संपर्कों और आध्यात्मिक शांति को गति देगा, लेकिन खर्चों को नियंत्रण में रखना आज की प्राथमिकता होगी. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण सप्तमी दोपहर 02:53 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद अष्टमी तिथि आरंभ होगी. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से बारहवें यानी व्यय, विदेश, शोध और एकांत के भाव (कर्क राशि) में संचरण करेगा. पुष्य नक्षत्र देर रात 04:31 बजे तक और दोपहर 02:38 बजे तक साध्य योग बना रहेगा. बारहवें भाव का चंद्रमा और पुष्य नक्षत्र का संयोग गैर-जरूरी भागदौड़ से हटकर शांति से भविष्य की योजनाएं बनाने और बजट को व्यवस्थित करने के लिए बहुत उपयुक्त है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

आयात-निर्यात, ई-कॉमर्स, अस्पताल प्रबंधन, फार्मास्युटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक्स और बहुराष्ट्रीय कंपनियों से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन दूर के संपर्कों को दुरुस्त करने का है. बारहवें भाव का चंद्रमा रिमोट प्रोजेक्ट्स और तकनीकी विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा. स्थानीय स्तर के व्यापारियों को बिलिंग, टैक्स कंप्लायंस और माल के दस्तावेजों की बारीकी से जांच करनी चाहिए. जो लोग सर्विस सेक्टर में हैं, वे संडे के दिन ऑफिस की अंदरूनी राजनीति से दूर रहकर केवल अगले हफ्ते के अपने प्राथमिक असाइनमेंट्स की रूपरेखा तैयार करें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन देनदारियों को निपटाने और घरेलू प्राथमिकताओं के बजट को संतुलित रखने का संकेत दे रहा है. विदेशी क्लाइंट्स या दूर के स्रोतों से आय का प्रवाह तो रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य, यात्रा या घर के मेंटेनेंस पर अचानक खर्च बढ़ सकता है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. जरूरी कर भुगतानों, लाइसेंस नवीनीकरण या लंबित बिलों को निपटाने के लिए यह समय सबसे उत्तम है. दोपहर 03:44 से शाम 05:08 बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस समय किसी अनजान स्कीम में पैसा लगाने, सट्टेबाजी या किसी को मौखिक वादे पर उधार देने से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण शांत और थोड़ा अंतर्मुखी रहेगा. कभी-कभी मन में किसी अनकही बात को लेकर भारीपन महसूस हो सकता है, इसलिए परिवार के सदस्यों से अपनी भावनाएं साझा करें. जीवनसाथी आपके मिजाज को समझेगा और घरेलू जिम्मेदारियों को संभालने में पूरा भावनात्मक संबल देगा. प्रेम संबंधों में दूरियों या व्यस्तता के कारण बातचीत सीमित हो सकती है, लेकिन आपसी निष्ठा मजबूत रहेगी. शाम के समय घर पर हल्का संगीत सुनना या शांत बैठकर ध्यान लगाना मानसिक दबाव को दूर करेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

मेडिकल रिसर्च, विदेशी भाषाओं, मनोविज्ञान, डेटा साइंस और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन एकांत में बैठकर कठिन अध्यायों को दोहराने का है. पुष्य नक्षत्र का प्रभाव मन के भटकाव को कम करेगा और गहरी समझ विकसित करने में सहायक होगा. सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन बंद रखें और अपने रिवीजन शेड्यूल का कड़ाई से पालन करें. नियमित अभ्यास से आगामी परीक्षाओं को लेकर मन का तनाव दूर होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा में थोड़ी सुस्ती या पैरों और तलवों में दर्द की अनुभूति हो सकती है. देर रात तक जागने की आदत से बचें, क्योंकि अधूरी नींद के कारण दिनभर आंखों में जलन या सिर भारी रह सकता है. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए ठंडी तासीर वाली चीजों से दूरी बनाएं और हल्का गुनगुना पानी पिएं. सोने से पहले स्क्रीन टाइम सीमित करें ताकि गहरी और सुकून भरी नींद मिल सके.

उपाय

रविवार की सुबह तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प और थोड़ी रोली डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें. 'ओम घृणि सूर्याय नमः' अथवा 'ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद या असहाय व्यक्ति को गेहूं, गुड़ या तांबे का बर्तन दान करें. इससे साध्य योग और पुष्य नक्षत्र का शुभ प्रभाव मिलेगा तथा व्यर्थ के खर्चों और मानसिक तनाव पर नियंत्रण रहेगा.

कन्या राशि: 1 नवंबर 2026 (रविवार)

ग्यारहवें भाव में स्वराशि चंद्रमा का संचरण और पुष्य नक्षत्र का शुभ प्रभाव आपकी महत्वाकांक्षाओं, लाभ के नए अवसरों और सामाजिक संपर्कों को मजबूती देगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण सप्तमी तिथि दोपहर 02:53 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से ग्यारहवें यानी आय, सिद्धि, बड़े भाई-बहनों और लाभ के भाव (कर्क राशि) में संचरण करेगा. पुष्य नक्षत्र देर रात 04:31 बजे तक और दोपहर 02:38 बजे तक साध्य योग बना रहेगा. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा और पुष्य नक्षत्र का संयोग पुराने प्रयासों के ठोस परिणाम पाने और प्रभावशाली लोगों से सहयोग प्राप्त करने के लिए अत्यंत अनुकूल है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

सॉफ्टवेयर, कंसल्टेंसी, डेटा विश्लेषण, ऑडिटिंग, पब्लिशिंग और ट्रेडिंग से जुड़े कारोबारियों के लिए आज का दिन बड़े व्यावसायिक गठबंधनों को मजबूत करने का है. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा बाजार में आपकी साख को बढ़ाएगा और नए क्लाइंट्स को जोड़ने में मदद करेगा. नौकरीपेशा लोग रविवार की छुट्टी के दिन अपनी टीम के साथ आगामी हफ्तों के लक्ष्यों पर चर्चा कर सकते हैं या किसी नए प्रोजेक्ट की रूपरेखा को अंतिम रूप दे सकते हैं. कार्यक्षेत्र के वरिष्ठ सहकर्मियों का समर्थन आपके मनोबल को बढ़ाएगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन अतिरिक्त आमदनी के रास्ते खुलने और पूर्व में किए गए किसी निवेश से लाभ प्राप्त होने का संकेत दे रहा है. किसी अटके हुए प्रोजेक्ट का भुगतान खाते में आ सकता है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. पुष्य नक्षत्र और अभिजीत मुहूर्त का यह समय नए म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार में सुरक्षित निवेश या बड़े वित्तीय समझौतों के लिए बहुत उत्तम है. दोपहर 03:44 से शाम 05:08 बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस दौरान किसी को भी मौखिक वादे पर बड़ी रकम उधार देने या बिना जांचे किसी नई वित्तीय योजना में धन लगाने से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में उत्सव, उल्लास और सुख-शांति का माहौल रहेगा. बड़े भाई-बहनों या परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से महत्वपूर्ण मामलों में उपयोगी मार्गदर्शन मिलेगा. जीवनसाथी के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण रहेंगे और वे आपकी भविष्य की योजनाओं में पूरा साथ देंगे. प्रेम संबंधों में आपसी विश्वास और गहराई आएगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. शाम के समय पुराने मित्रों या रिश्तेदारों से मुलाकात आपको ताजगी और मानसिक सुकून देगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

सांख्यिकी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉर्पोरेट लॉ, कोडिंग और सिविल सेवा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन ग्रुप डिस्कशन और कठिन विषयों के प्रश्नों को हल करने का है. पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से एकाग्रता बढ़ेगी और जटिल गणनाओं को समझना आसान होगा. व्यर्थ की सोशल मीडिया गतिविधियों से दूर रहकर अपने रिवीजन चार्ट को पूरा करें. योजनाबद्ध तरीके से की गई पढ़ाई से आने वाली परीक्षाओं के प्रति आत्मविश्वास मजबूत होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा और मानसिक उत्साह बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन दिनभर लगातार भागदौड़ और बातचीत के कारण शाम तक पिंडलियों या पैरों में हल्का खिंचाव आ सकता है. काम के बीच में थोड़ा विश्राम लें और हल्का स्ट्रेचिंग व्यायाम करें. बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए खान-पान में सादगी रखें और बहुत अधिक ठंडे पेय पदार्थों से परहेज करें. रात को समय पर सोने की आदत बनाएं ताकि अगले दिन ताजगी बनी रहे.

उपाय

रविवार की सुबह तांबे के लोटे में जल, अक्षत और थोड़ी रोली डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. 'ओम घृणि सूर्याय नमः' अथवा 'ओम बुं बुधाय नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति या अनाथालय में हरी सब्जियां, मौसमी फल या वस्त्र दान करें. इससे साध्य योग और पुष्य नक्षत्र का पूरा शुभ प्रभाव मिलेगा तथा आय के स्रोतों में निरंतर वृद्धि होगी.

तुला राशि: 1 नवंबर 2026 (रविवार)

दसवें भाव में स्वराशि चंद्रमा का संचरण और पुष्य नक्षत्र का प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र, सामाजिक प्रतिष्ठा और जिम्मेदारियों को नई मजबूती देगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण सप्तमी तिथि दोपहर 02:53 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद अष्टमी तिथि आरंभ होगी. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से दसवें यानी कर्म, आजीविका, प्रतिष्ठा और पिता के भाव (कर्क राशि) में संचरण करेगा. पुष्य नक्षत्र देर रात 04:31 बजे तक और दोपहर 02:38 बजे तक साध्य योग बना रहेगा. दसवें भाव का चंद्रमा और पुष्य नक्षत्र का संयोग करियर की दिशा तय करने, पेशेवर निर्णयों को गति देने और सामाजिक दायरे में सम्मान बढ़ाने के लिए बहुत उत्तम रहेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

लग्जरी रिटेल, इंटीरियर डिजाइन, फैशन, टेक्सटाइल, इवेंट मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशंस और कानूनी परामर्श से जुड़े कारोबारियों के लिए आज का दिन व्यवस्था को सुदृढ़ करने का है. दसवें भाव का चंद्रमा ग्राहकों और व्यापारिक साझेदारों के सामने आपकी पेशेवर छवि को निखारेगा. रविवार का दिन होने के बावजूद जो लोग स्वतंत्र व्यवसाय या सेवा क्षेत्र में हैं, वे आगामी सप्ताह की बैठकों, प्रेजेंटेशन और प्राथमिक कार्यों का ढांचा आसानी से तैयार कर लेंगे. वरिष्ठ अधिकारियों और मार्गदर्शकों से मिलने वाली सलाह आपके काम को आसान बनाएगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन पेशेवर संपर्कों के जरिए आमदनी के रास्ते मजबूत करने और रुके हुए पारिश्रमिक की वसूली का संकेत दे रहा है. किसी पूर्व व्यावसायिक सौदे या कार्य के बदले फंसा हुआ फंड खाते में आ सकता है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. पुष्य नक्षत्र और अभिजीत मुहूर्त का यह शुभ समय पेशेवर साजो-सामान खरीदने, नए एग्रीमेंट्स की रूपरेखा बनाने या सुरक्षित बचत योजनाओं में पूंजी लगाने के लिए सबसे उपयुक्त है. दोपहर 03:44 से शाम 05:08 बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस दौरान किसी भी जल्दबाजी वाले ऑनलाइन भुगतान, अनजान निवेश योजनाओं या बिना लिखा-पढ़ी के लेन-देन से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण गरिमामय, अनुशासित और सहयोगी बना रहेगा. पिता या परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य का मार्गदर्शन आपको व्यावहारिक निर्णय लेने में संबल देगा. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा और वे आपके पेशेवर दायित्वों को पूरी तरह समझेंगे. प्रेम संबंधों में परिपक्वता और आपसी आदर की भावना गहरी होगी. शाम के समय परिजनों के साथ बैठकर घरेलू प्राथमिकताओं पर विचार-विमर्श करना मानसिक स्पष्टता और संतोष प्रदान करेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

प्रशासनिक सेवा, न्यायिक परीक्षा, डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर और मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन व्यवस्थित अध्ययन का है. पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से मुख्य विषयों के कॉन्सेप्ट्स को समझना आसान होगा और मानसिक भटकाव रुकेगा. सोशल मीडिया पर समय नष्ट करने के बजाय पिछले वर्षों के कठिन प्रश्नों का अभ्यास करें. निरंतर और केंद्रित अध्ययन से आने वाली परीक्षाओं को लेकर बना तनाव पूरी तरह दूर होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा सामान्य रूप से अच्छी रहेगी, लेकिन लगातार काम करने या बैठने की गलत मुद्रा के कारण कंधों और पीठ के ऊपरी हिस्से में खिंचाव महसूस हो सकता है. काम के बीच हल्के स्ट्रेचिंग व्यायाम अवश्य करें. बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए खान-पान में सादगी रखें और बहुत अधिक ठंडी चीजों से परहेज करें. पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पिएं और रात में समय पर सोने का नियम बनाएं ताकि अगले दिन ताजगी बनी रहे.

उपाय

रविवार की सुबह तांबे के पात्र में जल, अक्षत और थोड़ी रोली डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. 'ओम घृणि सूर्याय नमः' अथवा 'ओम शुं शुक्राय नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद या असहाय व्यक्ति को सफेद अन्न, फल अथवा वस्त्र भेंट करें. इससे साध्य योग और पुष्य नक्षत्र का पूरा शुभ प्रभाव मिलेगा तथा कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होकर प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

वृश्चिक राशि: 1 नवंबर 2026 (रविवार)

नौवें भाव में स्वराशि चंद्रमा का संचरण और पुष्य नक्षत्र का प्रभाव आपके भाग्य, उच्च सोच और नीतिगत फैसलों को नई मजबूती देगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण सप्तमी तिथि दोपहर 02:53 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से नौवें यानी भाग्य, धर्म, उच्च अध्ययन और दूरगामी मार्गदर्शन के भाव (कर्क राशि) में संचरण करेगा. पुष्य नक्षत्र देर रात 04:31 बजे तक और दोपहर 02:38 बजे तक साध्य योग बना रहेगा. नौवें भाव का चंद्रमा और पुष्य नक्षत्र का संयोग अटके हुए कानूनी मामलों को सुलझाने, गुरुजनों का आशीर्वाद पाने और दूरगामी योजनाओं को गति देने के लिए बहुत उत्तम रहेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

लीगल एडवाइजरी, हायर एजुकेशन, विदेशी व्यापार, पब्लिशिंग, रिसर्च और कंसल्टेंसी से जुड़े कारोबारियों के लिए आज का दिन अपनी बाजार साख को मजबूत करने का है. नौवें भाव का चंद्रमा दूरस्थ क्षेत्रों के क्लाइंट्स और सलाहकारों से बातचीत को सकारात्मक दिशा देगा. रविवार की छुट्टी के दिन भी जो लोग सर्विस सेक्टर या स्वतंत्र व्यवसाय में हैं, वे मेंटर्स और नीति-निर्माताओं से बातचीत करके भविष्य की रूपरेखा तय कर लेंगे. कार्यस्थल पर आपकी नीतिगत समझ और दूरदर्शिता को वरिष्ठों का पूरा समर्थन मिलेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन दूरगामी निवेश योजनाओं और बौद्धिक या विदेशी स्रोतों से धन आवक को व्यवस्थित करने का संकेत दे रहा है. किसी पुराने कानूनी समझौते या दूर के प्रोजेक्ट से रुका हुआ फंड खाते में आ सकता है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. पुष्य नक्षत्र और अभिजीत मुहूर्त का यह शुभ समय बौद्धिक संपदा के पंजीकरण, सुरक्षित निवेश योजनाओं की शुरुआत या जरूरी व्यावसायिक खरीदारी के लिए सबसे उत्तम है. दोपहर 03:44 से शाम 05:08 बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस समय किसी भी अस्पष्ट डिजिटल अनुबंध, अनचाहे निवेश सुझावों या बिना लिखा-पढ़ी के बड़े वित्तीय लेन-देन से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का माहौल आध्यात्मिक, शांत और गरिमामय बना रहेगा. परिवार में किसी धार्मिक आयोजन, उच्च शिक्षा या यात्रा से जुड़े विषय पर सार्थक चर्चा हो सकती है. पिता या घर के वरिष्ठ सदस्यों का स्नेह और मार्गदर्शन आपका मनोबल बढ़ाएगा. जीवनसाथी के साथ वैचारिक तालमेल गहरा रहेगा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों में एक-दूसरे के दृष्टिकोण का पूरा सम्मान होगा. प्रेम संबंधों में आपसी भरोसा और गरिमा बढ़ेगी. शाम के समय किसी शांत स्थान पर समय बिताना मानसिक स्पष्टता और आत्मिक संतोष देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

सिविल सेवा, उच्च तकनीकी शोध, दर्शनशास्त्र, पत्रकारिता और न्यायिक सेवा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन सैद्धांतिक अवधारणाओं को गहराई से समझने का है. पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से मुख्य विषयों के सार को आत्मसात करना आसान होगा और ध्यान केंद्रित रहेगा. सोशल मीडिया की व्यर्थ बहसों से दूर रहें और अपने मुख्य विषयों के नोट्स का व्यवस्थित रिवीजन करें. नियमित अध्ययन से आगामी परीक्षाओं को लेकर आत्मविश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि होगी.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा और मानसिक ताजगी का स्तर संतुलित रहेगा. लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठने से जांघों या घुटनों में हल्का खिंचाव हो सकता है, इसलिए काम के बीच हल्के खिंचाव वाले व्यायाम अवश्य करें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए तरल पदार्थों का संतुलित सेवन करें और बहुत अधिक ठंडी चीजों से परहेज रखें. रात को सोने से पहले स्क्रीन टाइम सीमित करें ताकि नींद की गुणवत्ता बेहतर रहे.

उपाय

रविवार की सुबह तांबे के पात्र में जल, लाल रोली और अक्षत डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. 'ओम घृणि सूर्याय नमः' अथवा 'ओम क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी या असहाय व्यक्ति को पठन सामग्री, गुड़ अथवा लाल वस्त्र भेंट करें. इससे साध्य योग और पुष्य नक्षत्र का पूर्ण शुभ फल मिलेगा तथा नौवें भाव के चंद्रमा से भाग्य का सहयोग निरंतर प्राप्त होगा.

धनु राशि: 1 नवंबर 2026 (रविवार)

आठवें भाव में स्वराशि चंद्रमा का गोचर और पुष्य नक्षत्र का प्रभाव आपकी गुप्त अंतर्दृष्टि, शोधपरक सोच और वित्तीय पुनरावलोकन को सक्रिय करेगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण सप्तमी तिथि दोपहर 02:53 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद अष्टमी तिथि आरंभ होगी. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से आठवें यानी गूढ़ अनुसंधान, संयुक्त वित्त, अचानक आने वाले मामलों और आत्म-मंथन के भाव (कर्क राशि) में बना रहेगा. पुष्य नक्षत्र देर रात 04:31 बजे तक और दोपहर 02:38 बजे तक साध्य योग प्रभावी रहेगा. आठवें भाव का स्वराशि चंद्रमा और पुष्य नक्षत्र का मेल तकनीकी पेचीदगियों को सुलझाने, टैक्स व बीमा से जुड़े मामलों को व्यवस्थित करने और शांत चित्त से आंतरिक शक्ति जुटाने के लिए बहुत अनुकूल है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

डेटा माइनिंग, बीमा, साइबर सुरक्षा, टैक्स ऑडिट, फॉरेंसिक एनालिसिस, पेट्रोलियम और गुप्त शोध कार्यों से जुड़े कारोबारियों के लिए आज का दिन आंतरिक प्रक्रियाओं को दुरुस्त करने का है. आठवें भाव का चंद्रमा किसी भी विषय की तह तक जाकर कमियों को पकड़ने में आपकी मदद करेगा. नौकरीपेशा लोग रविवार की फुर्सत में ऑफिस के गोपनीय डेटा, लंबित कंप्लायंस या आगामी सप्ताह की जटिल फाइलों की समीक्षा कर सकते हैं. कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह की अनौपचारिक राजनीति या अफवाहों से पूरी तरह दूर रहें और अपना काम केवल लिखित व पारदर्शी प्रमाणों के साथ ही आगे बढ़ाएं.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन साझा धन, पुरानी देनदारियों, बीमा क्लेम और संचित कोष के पुनर्मूल्यांकन का संकेत दे रहा है. किसी पूर्व वित्तीय समझौते या तकनीकी ऑडिट से जुड़ा अटका हुआ फंड प्रोसेस हो सकता है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा. पुरानी देनदारियों के निपटारे, बीमा नवीनीकरण या कानूनी दस्तावेजों की जांच के लिए यह समय सबसे उत्तम है. दोपहर 03:44 से शाम 05:08 बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस समयावधि में किसी भी प्रकार की सट्टेबाजी, बिना जांचे ऑनलाइन फंड ट्रांसफर या जोखिम भरे वित्तीय वादों से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण शांत, गंभीर और समझदारी भरा रहेगा. किसी पुराने पारिवारिक मामले या संयुक्त संपत्ति से जुड़े विषय पर सदस्यों के बीच संतुलित बातचीत हो सकती है. जीवनसाथी आपके अंतर्मुखी मिजाज को समझेगा और घरेलू जिम्मेदारियों को संभालने में पूरा संबल देगा. प्रेम संबंधों में किसी भी तरह के संशय को जगह न दें; सीधी और स्पष्ट बात करना ही रिश्ते में पारदर्शिता बनाए रखेगा. शाम के समय किसी एकांत स्थान पर बैठना या मनपसंद किताब पढ़ना मानसिक थकान को दूर करेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

डेटा साइंस, मेडिकल पैथोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, उच्च गणित और रक्षा अनुसंधान से जुड़े प्रतियोगी छात्रों के लिए आज का दिन कठिन सिद्धांतों को गहराई से समझने का है. पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से एकाग्रता बढ़ेगी और भटकाव रुकेगा. फोन के फालतू नोटिफिकेशन बंद करके पिछले वर्षों के कठिन प्रश्नों का अभ्यास करें. निरंतर एकाग्रता से आगामी परीक्षाओं के प्रति आत्मविश्वास पूरी तरह मजबूत होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन पेट के निचले हिस्से में भारीपन या अनियमित खान-पान से गैस की शिकायत हो सकती है. बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए बाहर के तले-भुने या बासी भोजन से परहेज रखें. पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं और तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखें. रात को समय पर सोने की आदत बनाएं ताकि मानसिक ताजगी बनी रहे.

उपाय

रविवार की सुबह तांबे के लोटे में जल, थोड़ी रोली और पीले पुष्प डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें. 'ओम घृणि सूर्याय नमः' अथवा 'ओम बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद या असहाय व्यक्ति को चने की दाल, गुड़ या पठन सामग्री दान करें. इससे साध्य योग और पुष्य नक्षत्र का शुभ प्रभाव मिलेगा तथा आठवें भाव के चंद्रमा से होने वाला मानसिक संकोच दूर होकर स्थिरता आएगी.

मकर राशि: 1 नवंबर 2026 (रविवार)

सातवें भाव में स्वराशि चंद्रमा का संचरण और पुष्य नक्षत्र का प्रभाव दांपत्य जीवन में मधुरता, जनसंपर्क और साझेदारी के कार्यों में स्थिरता लाएगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण सप्तमी तिथि दोपहर 02:53 बजे तक रहेगी, जिसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से सातवें यानी दांपत्य, दैनिक साझेदारियों और व्यापारिक अनुबंधों के भाव (कर्क राशि) में संचरण करेगा. पुष्य नक्षत्र देर रात 04:31 बजे तक और दोपहर 02:38 बजे तक साध्य योग बना रहेगा. सातवें भाव का स्वराशि चंद्रमा और पुष्य नक्षत्र का मेल आपसी विश्वास को मजबूत करने और साझेदारों के साथ तालमेल बिठाने के लिए बहुत अनुकूल है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

रिटेल चेन, परामर्श सेवाएं, इवेंट मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशंस, आर्बिट्रेशन और संयुक्त उपक्रमों से जुड़े व्यापारियों के लिए आज का दिन ग्राहकों से रिश्ते प्रगाढ़ करने का है. सातवें भाव का चंद्रमा बातचीत में सौम्यता लाएगा, जिससे क्लाइंट्स आपकी योजनाओं से सहमत होंगे. सर्विस सेक्टर से जुड़े लोग रविवार की फुर्सत में बाहरी स्टेकहोल्डर्स और अपनी टीम के साथ आगामी हफ्तों की कार्ययोजना पर सकारात्मक चर्चा कर सकते हैं. कार्यस्थल पर किसी सहयोगी के साथ मतभेद सुलझाने के लिए दिन उत्तम रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन दैनिक व्यापारिक गतिविधियों और संयुक्त निवेशों से जुड़े लाभ का संकेत दे रहा है. किसी पूर्व साझेदारी या अनुबंध से फंसा हुआ लाभ प्राप्त हो सकता है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. पुष्य नक्षत्र और अभिजीत मुहूर्त का यह शुभ समय संयुक्त व्यापारिक समझौतों पर हस्ताक्षर करने, पार्टनरशिप डीड फाइनल करने या किसी बड़े निवेश के लिए सबसे उत्तम है. दोपहर 03:44 से शाम 05:08 बजे तक राहुकाल का समय रहेगा. इस दौरान मौखिक भरोसे पर कोई बड़ा धन लगाने या बिना लिखा-पढ़ी के वित्तीय लेन-देन करने से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का माहौल सौहार्दपूर्ण, प्रेमपूर्ण और आत्मीय रहेगा. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बहुत गहरा रहेगा और वे घरेलू निर्णयों में आपका पूरा समर्थन करेंगे. यदि दांपत्य जीवन में किसी बात को लेकर खिंचाव था, तो आज शांत बैठकर बातचीत करने से स्थिति पूरी तरह संभल जाएगी. प्रेम संबंधों में परस्पर सम्मान और समर्पण का भाव बढ़ेगा. शाम के समय जीवनसाथी या परिजनों के साथ बाहर जाना या साथ में भोजन करना दिनभर की थकान मिटा देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

कॉर्पोरेट लॉ, इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक पॉलिसी, मानव संसाधन और प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन केस स्टडीज और ग्रुप डिस्कशंस पर ध्यान देने का है. पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से तार्किक क्षमता और समझने की शक्ति मजबूत होगी. फोन और सोशल मीडिया की व्यर्थ चर्चाओं से दूर रहकर मुख्य विषयों के नोट्स व्यवस्थित करें. नियमित अभ्यास से इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन को लेकर मन का संकोच दूर होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक स्फूर्ति अच्छी रहेगी, लेकिन लगातार भागदौड़ या बैठकों के कारण शाम तक हल्की थकान महसूस हो सकती है. कमर या पीठ के निचले हिस्से में खिंचाव से बचने के लिए बीच-बीच में स्ट्रेचिंग करते रहें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में सादा या गुनगुना पानी पिएं और बाहर के भारी भोजन से परहेज करें. रात को समय पर सोने की आदत बनाएं ताकि मानसिक ताजगी बनी रहे.

उपाय

रविवार की सुबह तांबे के लोटे में जल, लाल रोली और अक्षत डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें. 'ओम घृणि सूर्याय नमः' अथवा 'ओम शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति या सफाईकर्मी को भोजन, कंबल अथवा जूते-चप्पल भेंट करें. इससे साध्य योग और पुष्य नक्षत्र का पूरा शुभ प्रभाव मिलेगा तथा दांपत्य जीवन व व्यापारिक साझेदारियों में स्थिरता बनी रहेगी.

कुंभ राशि: 1 नवंबर 2026 (रविवार)

छठे भाव में स्वराशि चंद्रमा का संचरण और पुष्य नक्षत्र का प्रभाव आपकी कार्यक्षमता, अनुशासन और विरोधियों पर नियंत्रण को धार देगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण सप्तमी तिथि दोपहर 02:53 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से छठे यानी सेवा, दैनिक दिनचर्या, कानूनी मामलों और प्रतिस्पर्धा के भाव (कर्क राशि) में संचरण करेगा. पुष्य नक्षत्र देर रात 04:31 बजे तक और दोपहर 02:38 बजे तक साध्य योग बना रहेगा. छठे भाव का स्वराशि चंद्रमा और शनि के नक्षत्र पुष्य का संयोग जटिल कानूनी अड़चनों को सुलझाने और कार्यक्षेत्र की दैनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बहुत अनुकूल है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल सर्विसेज, कंप्लायंस ऑडिटिंग, लॉ फर्म्स, सुरक्षा उपकरण और सप्लाई चेन से जुड़े कारोबारियों के लिए आज का दिन व्यवस्था को सुदृढ़ करने का है. छठे भाव का चंद्रमा कार्यक्षेत्र की आंतरिक प्रतिस्पर्धा में आपको व्यावहारिक बढ़त दिलाएगा. नौकरीपेशा लोग रविवार की फुर्सत में पेंडिंग काम और अगले हफ्ते के जरूरी कार्यों की सूची तैयार कर सकते हैं. कार्यस्थल पर बिना मांगे किसी आंतरिक विवाद में सलाह देने से बचें और केवल अपने प्राथमिक दायित्वों पर ध्यान केंद्रित रखें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन पुरानी देनदारियों के निपटारे, संतुलित बजट प्रबंधन और रुके हुए संस्थागत भुगतानों को निकालने का संकेत दे रहा है. किसी पूर्व सेवा या आपूर्ति के बदले फंसा हुआ पैसा खाते में आ सकता है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. पुष्य नक्षत्र और अभिजीत मुहूर्त का यह शुभ समय किसी लोन सेटलमेंट, जरूरी बीमा प्रीमियम या उपकरण खरीद के लिए सबसे उत्तम है. दोपहर 03:44 से शाम 05:08 बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस दौरान किसी को भी मौखिक भरोसे पर उधार देने, जमानत लेने या बिना लिखा-पढ़ी के लेन-देन से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में व्यावहारिक और व्यवस्थित माहौल बना रहेगा. पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में आपका समर्पण परिजनों का विश्वास बढ़ाएगा. जीवनसाथी घरेलू व्यवस्था और स्वास्थ्य संबंधी प्राथमिकताओं को संभालने में पूरा सहयोग देगा. यदि परिवार के किसी सदस्य के साथ दिनचर्या या व्यवस्था को लेकर वैचारिक असहमति थी, तो आज शांत बैठकर बात करने से संतुलन बन जाएगा. प्रेम संबंधों में अनावश्यक अपेक्षाएं रखने से बचें और एक-दूसरे के कार्यक्षेत्र की व्यस्तता का सम्मान करें. शाम के समय घर पर शांत वातावरण में विश्राम करना दिनभर की मानसिक भागदौड़ के बाद शांति देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

पैरामेडिकल, न्यायिक सेवा, बैंकिंग, पुलिस बल, रक्षा सेवाओं और तकनीकी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन अभ्यास सत्रों को गहरा करने का है. पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से कठिन सवालों को हल करने की बौद्धिक क्षमता में सुधार होगा. सोशल मीडिया और अनौपचारिक चर्चाओं से दूरी बनाकर पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों और मॉक टेस्ट के रिवीजन पर जोर दें. निरंतर अनुशासन से आगामी परीक्षाओं के प्रति आत्मविश्वास पूरी तरह मजबूत होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा सामान्य रहेगी, लेकिन अधिक काम और अनियमित खान-पान से पेट में गैस या पाचन संबंधी असहजता हो सकती है. बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए बाहर के बासी या अत्यधिक तैलीय भोजन से दूरी बनाकर रखें. पर्याप्त मात्रा में सादा या गुनगुना जल लें ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे. रात को समय पर सोने की आदत बनाएं ताकि अगली सुबह ताजगी बनी रहे.

उपाय

रविवार की सुबह तांबे के लोटे में जल, अक्षत और थोड़ी रोली डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. 'ओम घृणि सूर्याय नमः' अथवा 'ओम शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद, असहाय या सफाईकर्मी को भोजन या जरूरी सामग्री भेंट करें. इससे साध्य योग के प्रभाव से कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी और छठे भाव के चंद्रमा से विरोधियों पर बढ़त प्राप्त होगी.

मीन राशि: 1 नवंबर 2026 (रविवार)

पांचवें भाव में स्वराशि चंद्रमा का संचरण और पुष्य नक्षत्र का शुभ प्रभाव आपकी बौद्धिक क्षमता, रचनात्मक सोच और निर्णय लेने की कुशलता को नई ऊंचाई देगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण सप्तमी तिथि दोपहर 02:53 बजे तक रहेगी, जिसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से पांचवें यानी ज्ञान, बुद्धि, संतान, रचनात्मक दृष्टिकोण और योजना के भाव (कर्क राशि) में संचरण करेगा. पुष्य नक्षत्र देर रात 04:31 बजे तक और दोपहर 02:38 बजे तक साध्य योग बना रहेगा. पांचवें भाव का स्वराशि चंद्रमा और पुष्य नक्षत्र का यह संयोग नई रणनीतियों की रूपरेखा तय करने, बौद्धिक क्षमता का सही उपयोग करने और मानसिक सुकून पाने के लिए बहुत श्रेष्ठ है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

शिक्षा, कोचिंग संस्थान, परामर्श, डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मीडिया और रिसर्च से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अपनी योजनाओं को नया रूप देने का है. पांचवें भाव का चंद्रमा क्लाइंट्स और वरिष्ठों के सामने आपकी बातों में तार्किक स्पष्टता लाएगा. रविवार की छुट्टी के दिन भी जो लोग स्वतंत्र परामर्श या रचनात्मक प्रोजेक्ट्स से जुड़े हैं, वे आगामी सप्ताह की कार्ययोजना और प्रेजेंटेशन आसानी से तैयार कर लेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी व्यावहारिक सोच और दूरदर्शिता की प्रशंसा होगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन सोची-समझी वित्तीय रणनीतियों और बौद्धिक कार्यों के जरिए धन लाभ के संकेत दे रहा है. किसी पुराने सलाहकार कार्य या प्रोजेक्ट से रुका हुआ पारिश्रमिक खाते में आ सकता है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. पुष्य नक्षत्र और अभिजीत मुहूर्त का यह शुभ समय सुरक्षित म्यूचुअल फंड्स, लंबी अवधि की बचत योजनाओं की शुरुआत या बच्चों की शिक्षा से जुड़े निवेश के लिए सबसे उत्तम है. दोपहर 03:44 से शाम 05:08 बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस दौरान किसी भी तरह की सट्टेबाजी, बिना सोचे-समझे किए गए वित्तीय फैसलों या अनजान ऑनलाइन लिंक पर भुगतान करने से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण बहुत जीवंत, सुखद और आत्मीय बना रहेगा. बच्चों की किसी उपलब्धि या उनकी पढ़ाई की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा. जीवनसाथी के साथ भविष्य की घरेलू योजनाओं और बच्चों के विकास को लेकर सार्थक बातचीत होगी. प्रेम संबंधों में आपसी विश्वास, समझ और भावनात्मक निकटता गहरी होगी. शाम के समय परिजनों के साथ बैठकर बातचीत करना या हल्का संगीत सुनना दिनभर की व्यस्तता को मिटाकर मन को शांति देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

सिविल सर्विसेज, उच्च गणित, कंप्यूटर साइंस, मेडिकल और रचनात्मक लेखन की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन नई अवधारणाओं को गहराई से समझने का है. पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से एकाग्रता मजबूत होगी और कठिन विषयों को हल करना आसान होगा. फोन और सोशल मीडिया के भटकाव से दूरी बनाकर रिवीजन पर ध्यान दें. शांत चित्त से की गई तैयारी आगामी परीक्षाओं के लिए आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ाएगी.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक ऊर्जा और उत्साह बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन दिनभर लगातार सोचने या स्क्रीन के सामने बैठने से आंखों में हल्का तनाव या सिरदर्द महसूस हो सकता है. काम के बीच में थोड़ा विश्राम लें और आंखों को ठंडे पानी से धोएं. बदलते मौसम को देखते हुए खान-पान में सादगी रखें और रात को गरिष्ठ भोजन से परहेज करें. पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पिएं और समय पर सोने का नियम बनाएं ताकि ताजगी बनी रहे.

उपाय

रविवार की सुबह तांबे के पात्र में जल, अक्षत और थोड़ी रोली डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. 'ओम घृणि सूर्याय नमः' अथवा 'ओम बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी या असहाय व्यक्ति को पठन सामग्री, फल अथवा पीले अन्न का दान करें. इससे साध्य योग और पुष्य नक्षत्र का पूरा शुभ प्रभाव मिलेगा तथा बौद्धिक क्षमता व कार्यों में सफलता निरंतर प्राप्त होगी.

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