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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरRahul Gandhi Rally 2026: राहुल गांधी का रामलीला मैदान में शक्ति प्रदर्शन, मोदी सरकार की असली परीक्षा 12 नवंबर के बाद

Rahul Gandhi Rally 2026: राहुल गांधी का रामलीला मैदान में शक्ति प्रदर्शन, मोदी सरकार की असली परीक्षा 12 नवंबर के बाद

Rahul Gandhi Ramlila Maidan Rally: राहुल गांधी की रामलीला मैदान रैली से मोदी सरकार पर कितना दबाव बनेगा? गुरु गोचर, दशा, ताराबल और भाजपा की कुंडली से समझें 12 नवंबर के बाद के संकेत.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 01 Nov 2026 01:46 PM (IST)
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Rahul Gandhi Rally 2026: नई दिल्ली की सड़कों पर आज दो राजनीतिक तस्वीरें बन रही हैं. एक तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष रामलीला मैदान में अपनी ताकत दिखा रहा है. दूसरी ओर भाजपा ने जवाबी मोर्चा खोल दिया है.

बीच में चुनाव आयोग, SIR और मतदाता सूची का विवाद है. लेकिन निशाना सीधे मोदी सरकार की राजनीतिक साख पर है.

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सुबह 5:30 बजे से लोगों का रामलीला मैदान पहुंचना शुरू हो गया. छात्र संगठनों ने भी कार्यक्रम स्थल की ओर मार्च निकाला. विपक्ष ने बड़ी भीड़ जुटने का दावा किया है, जबकि पुलिस ने लगभग 50 हजार लोगों के हिसाब से व्यवस्था की है. रैली की अनुमति है, लेकिन मिंटो रोड से रामलीला मैदान तक प्रस्तावित मार्च को लेकर स्थिति साफ नहीं रही. 

सवाल अब केवल भीड़ का नहीं है. असली सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी आज के प्रदर्शन को मोदी सरकार के खिलाफ लंबे राजनीतिक अभियान में बदल पाएंगे? राहुल गांधी, भारत और भाजपा की उपलब्ध कुंडलियों को साथ रखकर देखें तो जवाब एकतरफा नहीं है. आज राहुल गांधी को मंच, सुर्खियां और समर्थकों का साथ मिल सकता है. लेकिन सरकार पर वास्तविक दबाव का दौर 12 नवंबर के बाद बनता दिखाई देता है.

गुरु का गोचर राहुल गांधी के लिए क्यों अहम?

रैली से ठीक पहले 31 अक्टूबर को गुरु ने सिंह राशि में प्रवेश किया है. राहुल गांधी की तुला लग्न की कुंडली से सिंह राशि 11वां भाव है. यह समर्थकों, सहयोगियों, संगठन और राजनीतिक विस्तार से जुड़ा है. उनकी धनु चंद्र राशि से गुरु नवम भाव में पहुंचा है. पारंपरिक ज्योतिष में यह स्थिति संपर्क बढ़ाने और अलग-अलग समूहों को साथ लाने में सहायक मानी जाती है.

गुरु के भिन्नाष्टकवर्ग में सिंह राशि को सात शुभ बिंदु मिलना इस गोचर को और मजबूत बनाता है. इसका सरल अर्थ है कि राहुल गांधी का संदेश कांग्रेस के पुराने समर्थकों से बाहर भी पहुंच सकता है. छात्र, युवा, नागरिक संगठन और विपक्षी दल एक मंच पर दिखाई दे सकते हैं.

लेकिन गुरु के पास केतु भी मौजूद है. यही आज की सबसे बड़ी कमजोरी है. भीड़ जुट सकती है, मगर भीड़ में शामिल हर दल और संगठन की प्राथमिकता एक जैसी नहीं होगी. कोई SIR पर बोलेगा, कोई चुनाव आयोग पर और कोई सीधे मोदी सरकार को घेरेगा. संदेश बिखरा तो बड़ी रैली भी ठोस राजनीतिक दबाव नहीं बना पाएगी.

आज का ताराबल साथ, चंद्रमा दे रहा अड़चन:

राहुल गांधी का जन्म नक्षत्र मूल है. आज का पुष्य नक्षत्र उनके लिए ‘मित्र तारा’ बनता है. कृष्ण पक्ष में ताराबल को विशेष महत्व दिया गया है. यह भाषण, संवाद और समर्थकों से जुड़ने के लिए अनुकूल संकेत है.

इसके विपरीत, आज का चंद्रमा उनकी जन्म राशि से आठवें भाव में है. इससे अचानक बदलाव, रास्ते की अड़चन, कार्यक्रम में देरी या सहयोगियों के तालमेल में परेशानी हो सकती है. लेकिन तुला लग्न से चंद्रमा दसवें भाव में अपनी ही राशि कर्क में है. इसलिए राजनीतिक सक्रियता और सार्वजनिक मौजूदगी कमजोर नहीं पड़ेगी.

यानी दिन राहुल गांधी को सुर्खियां देगा, लेकिन सब कुछ उनकी योजना के अनुसार चले, इसके संकेत नहीं हैं.

12 नवंबर के बाद क्यों बदल सकती है लड़ाई?

राहुल गांधी पर अभी राहु-शनि-राहु का दशा प्रभाव चल रहा है. यह दौर संघर्ष, धैर्य, बाधा और लगातार दबाव से जुड़ा है. इसलिए आज की रैली बड़ी होने के बाद भी सरकार से तत्काल कोई मांग मनवा लेना कठिन है.

12 नवंबर से राहु-शनि-गुरु का प्रभाव शुरू होगा. यही इस कहानी की निर्णायक तारीख है. गुरु तर्क, कानून, संविधान और संस्थागत सवालों को विस्तार देता है. राहुल गांधी यदि रैली के बाद मतदाता सूची से जुड़े दस्तावेज, आंकड़े और कानूनी सवाल सामने रखते हैं तो मामला सड़क से निकलकर संसद, अदालत और संवैधानिक बहस तक जा सकता है.

भारत की कुंडली में बुध-बुध की योगिनी दशा भी चल रही है. बुध दस्तावेज, डेटा, कानून, वकालत और सार्वजनिक तर्क का कारक है. इसलिए सरकार के लिए चुनौती केवल नारों से नहीं बनेगी. दबाव तब बढ़ेगा, जब विपक्ष अपने आरोपों के समर्थन में जांच योग्य सामग्री रखेगा.

क्या मोदी सरकार वास्तव में मुश्किल में है?

सरकार आज की रैली से नहीं गिरेगी और न ही चुनाव आयोग तत्काल विपक्ष की मांग स्वीकार करता दिखाई देता है. भाजपा की कुंडली में चंद्र-शुक्र-राहु का समय चल रहा है. आज का पुष्य नक्षत्र भाजपा के लिए भी ‘परम मित्र तारा’ बन रहा है. इसका अर्थ है कि सत्ता पक्ष जवाबी नैरेटिव तैयार करने, विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाने और चर्चा की दिशा बदलने में कमजोर नहीं रहेगा.

भाजपा का जवाबी मार्च इसी रणनीति की पहली झलक है. उसने राहुल गांधी की रैली का सामना चुप रहकर नहीं, बल्कि 1984 के सिख विरोधी दंगों का मुद्दा उठाकर किया है. 

फिर भी सरकार की परेशानी खत्म नहीं होती. यदि आज की भीड़ में युवा, छात्र और सामान्य मतदाता स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और विपक्ष 12 नवंबर के बाद राज्यों में लगातार कार्यक्रम करता है, तो SIR विवाद राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है. इससे मोदी सरकार को बार-बार चुनाव आयोग, मतदाता सूची और संस्थाओं की निष्पक्षता पर जवाब देना पड़ेगा.

आज रामलीला मैदान राहुल गांधी को तस्वीरें और सुर्खियां दे सकता है. राजनीतिक लाभ का असली हिसाब 12 नवंबर के बाद होगा. राहुल गांधी दस्तावेज और साझा रणनीति के साथ आगे बढ़े तो सरकार पर दबाव बढ़ेगा. अभियान केवल भाषण और भीड़ तक सिमटा तो भाजपा जवाबी नैरेटिव से इसकी धार कुंद कर देगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 01 Nov 2026 01:46 PM (IST)
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