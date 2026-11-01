साप्ताहिक लव राशिफल 1 से 7 नवंबर 2026: वृषभ और कुंभ राशि वाले बरतें ये सावधानी, दांपत्य में न आने दें गलतफहमी

मिथुन साप्ताहिक लव राशिफल: सप्ताह के आरंभ में घरेलू मुद्दों को लेकर मन में कुछ उलझन रह सकती है, लेकिन अपनों से खुलकर बात करने से राहत मिलेगी. दांपत्य जीवन में असुरक्षा की भावना न आने दें और साथी के साथ समय बिताएं. सिंगल्स के लिए सप्ताह के अंत में किसी संवेदनशील व्यक्ति से गहरा भावनात्मक जुड़ाव बन सकता है. नकारात्मक विचारों को दूर रखें और रिश्ते में पारदर्शिता बरतें. लकी अंक 7, लकी रंग हल्का पीला रहेगा. गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं.