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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलसाप्ताहिक लव राशिफल 1 से 7 नवंबर 2026: वृषभ और कुंभ राशि वाले बरतें ये सावधानी, दांपत्य में न आने दें गलतफहमी

साप्ताहिक लव राशिफल 1 से 7 नवंबर 2026: वृषभ और कुंभ राशि वाले बरतें ये सावधानी, दांपत्य में न आने दें गलतफहमी

Weekly Love Horoscope: इस सप्ताह किन सिंगल जातकों को मिलेगा मनचाहा पार्टनर और किन विवाहित जोड़ों को बरतनी होगी सावधानी? पढ़िए 1 से 7 नवंबर 2026 का सटीक साप्ताहिक लव राशिफल, लकी नंबर और उपाय.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा  | Updated at : 01 Nov 2026 01:00 AM (IST)
Weekly Love Horoscope: इस सप्ताह किन सिंगल जातकों को मिलेगा मनचाहा पार्टनर और किन विवाहित जोड़ों को बरतनी होगी सावधानी? पढ़िए 1 से 7 नवंबर 2026 का सटीक साप्ताहिक लव राशिफल, लकी नंबर और उपाय.

साप्ताहिक लव राशिफल 1 से 7 नवंबर 2026

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मेष साप्ताहिक लव राशिफल: पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी और माता-पिता का आशीर्वाद मिलेगा. करवा चौथ के पावन अवसर पर जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा और उपहारों का आदान-प्रदान रिश्ते में नई मिठास घोलेगा. सिंगल्स की जिंदगी में किसी सामाजिक समारोह के जरिए नए प्रेम की शुरुआत हो सकती है, लेकिन जल्दबाजी से बचें. अहंकार पर नियंत्रण रखें. लकी अंक 9, लकी रंग केसरिया रहेगा. हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें.
मेष साप्ताहिक लव राशिफल: पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी और माता-पिता का आशीर्वाद मिलेगा. करवा चौथ के पावन अवसर पर जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा और उपहारों का आदान-प्रदान रिश्ते में नई मिठास घोलेगा. सिंगल्स की जिंदगी में किसी सामाजिक समारोह के जरिए नए प्रेम की शुरुआत हो सकती है, लेकिन जल्दबाजी से बचें. अहंकार पर नियंत्रण रखें. लकी अंक 9, लकी रंग केसरिया रहेगा. हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें.
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वृषभ साप्ताहिक लव राशिफल: पारिवारिक मामलों में थोड़ी खींचतान रह सकती है, इसलिए बातचीत में वाणी पर संयम रखें. वैवाहिक जीवन में अहंकार को दरकिनार कर जीवनसाथी के त्याग व भावनाओं का सम्मान करें; एक छोटा उपहार दूरियां मिटा देगा. सिंगल्स किसी भी नए रिश्ते में कदम रखने से पहले अपनी प्राथमिकताओं को अच्छी तरह समझ लें. साथी पर शक करने से बचें और संवाद बनाए रखें. लकी अंक 6, लकी रंग सफेद रहेगा. शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करें.
वृषभ साप्ताहिक लव राशिफल: पारिवारिक मामलों में थोड़ी खींचतान रह सकती है, इसलिए बातचीत में वाणी पर संयम रखें. वैवाहिक जीवन में अहंकार को दरकिनार कर जीवनसाथी के त्याग व भावनाओं का सम्मान करें; एक छोटा उपहार दूरियां मिटा देगा. सिंगल्स किसी भी नए रिश्ते में कदम रखने से पहले अपनी प्राथमिकताओं को अच्छी तरह समझ लें. साथी पर शक करने से बचें और संवाद बनाए रखें. लकी अंक 6, लकी रंग सफेद रहेगा. शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करें.
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मिथुन साप्ताहिक लव राशिफल: सप्ताह के आरंभ में घरेलू मुद्दों को लेकर मन में कुछ उलझन रह सकती है, लेकिन अपनों से खुलकर बात करने से राहत मिलेगी. दांपत्य जीवन में असुरक्षा की भावना न आने दें और साथी के साथ समय बिताएं. सिंगल्स के लिए सप्ताह के अंत में किसी संवेदनशील व्यक्ति से गहरा भावनात्मक जुड़ाव बन सकता है. नकारात्मक विचारों को दूर रखें और रिश्ते में पारदर्शिता बरतें. लकी अंक 7, लकी रंग हल्का पीला रहेगा. गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं.
मिथुन साप्ताहिक लव राशिफल: सप्ताह के आरंभ में घरेलू मुद्दों को लेकर मन में कुछ उलझन रह सकती है, लेकिन अपनों से खुलकर बात करने से राहत मिलेगी. दांपत्य जीवन में असुरक्षा की भावना न आने दें और साथी के साथ समय बिताएं. सिंगल्स के लिए सप्ताह के अंत में किसी संवेदनशील व्यक्ति से गहरा भावनात्मक जुड़ाव बन सकता है. नकारात्मक विचारों को दूर रखें और रिश्ते में पारदर्शिता बरतें. लकी अंक 7, लकी रंग हल्का पीला रहेगा. गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं.
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कर्क साप्ताहिक लव राशिफल: घर-परिवार में स्नेह और अपनत्व का माहौल रहेगा और विवाह की चर्चा आगे बढ़ सकती है. नवविवाहित जोड़ों के लिए करवा चौथ का पर्व अत्यंत सुखद रहेगा, साथ ही घूमने-फिरने की योजना से दांपत्य में नई ऊर्जा आएगी. सिंगल्स परिवार के दबाव में आकर विवाह का निर्णय न लें और अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें. साथी को प्यार भरे संदेश देकर खास महसूस कराएं. लकी अंक 4, लकी रंग हल्का नीला रहेगा. शिवलिंग का जलाभिषेक करें.
कर्क साप्ताहिक लव राशिफल: घर-परिवार में स्नेह और अपनत्व का माहौल रहेगा और विवाह की चर्चा आगे बढ़ सकती है. नवविवाहित जोड़ों के लिए करवा चौथ का पर्व अत्यंत सुखद रहेगा, साथ ही घूमने-फिरने की योजना से दांपत्य में नई ऊर्जा आएगी. सिंगल्स परिवार के दबाव में आकर विवाह का निर्णय न लें और अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें. साथी को प्यार भरे संदेश देकर खास महसूस कराएं. लकी अंक 4, लकी रंग हल्का नीला रहेगा. शिवलिंग का जलाभिषेक करें.
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सिंह साप्ताहिक लव राशिफल: करवा चौथ के प्रभाव से घर में उत्सव का उल्लास रहेगा और पुरानी पारिवारिक दूरियां समाप्त होंगी. वैवाहिक जीवन में पुरानी गलतफहमियों को भुलाकर रोमांस को नई दिशा देने की आपकी पहल पूरी तरह सफल रहेगी. सिंगल्स नए रिश्ते में बंधने से पहले सामने वाले को अच्छी तरह परख लें. बातचीत में नम्रता रखें और साथी की खूबियों की दिल से सराहना करें. लकी अंक 1, लकी रंग सुनहरा रहेगा. सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें.
सिंह साप्ताहिक लव राशिफल: करवा चौथ के प्रभाव से घर में उत्सव का उल्लास रहेगा और पुरानी पारिवारिक दूरियां समाप्त होंगी. वैवाहिक जीवन में पुरानी गलतफहमियों को भुलाकर रोमांस को नई दिशा देने की आपकी पहल पूरी तरह सफल रहेगी. सिंगल्स नए रिश्ते में बंधने से पहले सामने वाले को अच्छी तरह परख लें. बातचीत में नम्रता रखें और साथी की खूबियों की दिल से सराहना करें. लकी अंक 1, लकी रंग सुनहरा रहेगा. सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें.
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कन्या साप्ताहिक लव राशिफल: घरेलू जिम्मेदारियों के बीच परिवार का सहयोग आपको मानसिक सुकून देगा. करवा चौथ के आसपास पति-पत्नी के बीच तालमेल और रोमांस गहराएगा; साथी की छोटी-छोटी कमियों को नजरअंदाज करके उनके प्रयासों का सम्मान करें. सिंगल्स की मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हो सकती है, जिसके विचार और मूल्य आपसे पूरी तरह मेल खाते हों. परफेक्शन की जिद छोड़कर वर्तमान का आनंद लें. लकी अंक 6, लकी रंग क्रीम रहेगा. गणेश जी की विधिवत पूजा करें.
कन्या साप्ताहिक लव राशिफल: घरेलू जिम्मेदारियों के बीच परिवार का सहयोग आपको मानसिक सुकून देगा. करवा चौथ के आसपास पति-पत्नी के बीच तालमेल और रोमांस गहराएगा; साथी की छोटी-छोटी कमियों को नजरअंदाज करके उनके प्रयासों का सम्मान करें. सिंगल्स की मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हो सकती है, जिसके विचार और मूल्य आपसे पूरी तरह मेल खाते हों. परफेक्शन की जिद छोड़कर वर्तमान का आनंद लें. लकी अंक 6, लकी रंग क्रीम रहेगा. गणेश जी की विधिवत पूजा करें.
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तुला साप्ताहिक लव राशिफल: घर में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा और आपकी संतुलित सोच घरेलू विवादों को आसानी से सुलझाएगी. करवा चौथ के पावन अवसर पर जीवनसाथी के साथ प्रेम और आपसी समझ मजबूत होगी, एक प्यार भरा तोहफा रिश्ते में नई ताजगी लाएगा. सिंगल्स अपनी भावनाएं स्पष्ट रखें, पर सामने वाले से अत्यधिक अपेक्षाएं रखने से बचें. एक-दूसरे का सम्मान करने से दांपत्य खुशहाल रहेगा. लकी अंक 9, लकी रंग हल्का नीला रहेगा. मां लक्ष्मी को सफेद फूल चढ़ाएं.
तुला साप्ताहिक लव राशिफल: घर में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा और आपकी संतुलित सोच घरेलू विवादों को आसानी से सुलझाएगी. करवा चौथ के पावन अवसर पर जीवनसाथी के साथ प्रेम और आपसी समझ मजबूत होगी, एक प्यार भरा तोहफा रिश्ते में नई ताजगी लाएगा. सिंगल्स अपनी भावनाएं स्पष्ट रखें, पर सामने वाले से अत्यधिक अपेक्षाएं रखने से बचें. एक-दूसरे का सम्मान करने से दांपत्य खुशहाल रहेगा. लकी अंक 9, लकी रंग हल्का नीला रहेगा. मां लक्ष्मी को सफेद फूल चढ़ाएं.
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वृश्चिक साप्ताहिक लव राशिफल: पारिवारिक आयोजनों में परिजनों व मेहमानों का आना-जाना लगा रहेगा, जिससे घर में रौनक रहेगी. दांपत्य जीवन में बाहरी आकर्षण या क्षणिक भावनाओं को हावी न होने दें और करवा चौथ पर जीवनसाथी के प्रति सच्चा आभार व्यक्त करें. सिंगल्स किसी पारिवारिक मित्र के प्रति आकर्षण महसूस कर सकते हैं, पर जल्दबाजी में कोई वादा न करें. ईर्ष्या और शक की भावना से दूर रहें. लकी अंक 8, लकी रंग लाल रहेगा. हनुमान जी को चोला चढ़ाएं.
वृश्चिक साप्ताहिक लव राशिफल: पारिवारिक आयोजनों में परिजनों व मेहमानों का आना-जाना लगा रहेगा, जिससे घर में रौनक रहेगी. दांपत्य जीवन में बाहरी आकर्षण या क्षणिक भावनाओं को हावी न होने दें और करवा चौथ पर जीवनसाथी के प्रति सच्चा आभार व्यक्त करें. सिंगल्स किसी पारिवारिक मित्र के प्रति आकर्षण महसूस कर सकते हैं, पर जल्दबाजी में कोई वादा न करें. ईर्ष्या और शक की भावना से दूर रहें. लकी अंक 8, लकी रंग लाल रहेगा. हनुमान जी को चोला चढ़ाएं.
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धनु साप्ताहिक लव राशिफल: परिवार में उत्साह का वातावरण रहेगा, बस अपनी बात रखते समय शब्दों में विनम्रता बनाए रखें. वैवाहिक जीवन में करवा चौथ के मौके पर साथी के साथ किसी रोमांटिक शाम या यात्रा की योजना बन सकती है, जिससे रिश्ते में नया निखार आएगा. सिंगल्स की मुलाकात किसी दिलचस्प और आकर्षक व्यक्ति से होने के योग हैं. बड़ी-बड़ी अपेक्षाओं से बचें और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ें. लकी अंक 6, लकी रंग पीला रहेगा. भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें.
धनु साप्ताहिक लव राशिफल: परिवार में उत्साह का वातावरण रहेगा, बस अपनी बात रखते समय शब्दों में विनम्रता बनाए रखें. वैवाहिक जीवन में करवा चौथ के मौके पर साथी के साथ किसी रोमांटिक शाम या यात्रा की योजना बन सकती है, जिससे रिश्ते में नया निखार आएगा. सिंगल्स की मुलाकात किसी दिलचस्प और आकर्षक व्यक्ति से होने के योग हैं. बड़ी-बड़ी अपेक्षाओं से बचें और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ें. लकी अंक 6, लकी रंग पीला रहेगा. भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें.
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मकर साप्ताहिक लव राशिफल: कार्य की व्यस्तता के बावजूद परिवार के साथ समय बिताना और भोजन करना आपसी प्रेम को प्रगाढ़ बनाएगा. लंबे समय से चली आ रही दिनचर्या की नीरसता को करवा चौथ पर जीवनसाथी को प्यारा सरप्राइज देकर दूर करें. सिंगल्स अपनी प्राथमिकताओं को समझें और दोस्तों के बीच नए संपर्कों के प्रति सकारात्मक रहें. काम और निजी जीवन में संतुलन साधना जरूरी रहेगा. लकी अंक 8, लकी रंग नीला रहेगा. शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
मकर साप्ताहिक लव राशिफल: कार्य की व्यस्तता के बावजूद परिवार के साथ समय बिताना और भोजन करना आपसी प्रेम को प्रगाढ़ बनाएगा. लंबे समय से चली आ रही दिनचर्या की नीरसता को करवा चौथ पर जीवनसाथी को प्यारा सरप्राइज देकर दूर करें. सिंगल्स अपनी प्राथमिकताओं को समझें और दोस्तों के बीच नए संपर्कों के प्रति सकारात्मक रहें. काम और निजी जीवन में संतुलन साधना जरूरी रहेगा. लकी अंक 8, लकी रंग नीला रहेगा. शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
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कुंभ साप्ताहिक लव राशिफल: सप्ताह के शुरुआती दिनों में घर का माहौल सुखद रहेगा, लेकिन सप्ताहांत में किसी बात पर हल्की असहमति हो सकती है, इसलिए शांति से बातचीत करें. करवा चौथ के आसपास साथी की भावनाओं को प्राथमिकता दें और छोटी बातों को तूल न दें. सिंगल्स के लिए किसी अनजान व्यक्ति से अचानक हुई मुलाकात बेहद खास साबित हो सकती है. साथी का पक्ष ध्यान से सुनें. लकी अंक 4, लकी रंग सिल्वर रहेगा. शनिवार को शनि देव की उपासना करें.
कुंभ साप्ताहिक लव राशिफल: सप्ताह के शुरुआती दिनों में घर का माहौल सुखद रहेगा, लेकिन सप्ताहांत में किसी बात पर हल्की असहमति हो सकती है, इसलिए शांति से बातचीत करें. करवा चौथ के आसपास साथी की भावनाओं को प्राथमिकता दें और छोटी बातों को तूल न दें. सिंगल्स के लिए किसी अनजान व्यक्ति से अचानक हुई मुलाकात बेहद खास साबित हो सकती है. साथी का पक्ष ध्यान से सुनें. लकी अंक 4, लकी रंग सिल्वर रहेगा. शनिवार को शनि देव की उपासना करें.
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मीन साप्ताहिक लव राशिफल: पारिवारिक जीवन शांत, सुखद और प्रेमपूर्ण बना रहेगा. करवा चौथ के अवसर पर जीवनसाथी के त्याग व समर्पण की सराहना करने से दांपत्य संबंध और अधिक मजबूत व मधुर होंगे. सिंगल्स यदि किसी को पसंद करते हैं, तो अपने दिल की बात कहने के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ है; सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की पूरी संभावना है. रिश्ते में सकारात्मकता बनाए रखें. लकी अंक 2, लकी रंग समुद्री हरा रहेगा. भगवान विष्णु को केले का भोग लगाएं.
मीन साप्ताहिक लव राशिफल: पारिवारिक जीवन शांत, सुखद और प्रेमपूर्ण बना रहेगा. करवा चौथ के अवसर पर जीवनसाथी के त्याग व समर्पण की सराहना करने से दांपत्य संबंध और अधिक मजबूत व मधुर होंगे. सिंगल्स यदि किसी को पसंद करते हैं, तो अपने दिल की बात कहने के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ है; सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की पूरी संभावना है. रिश्ते में सकारात्मकता बनाए रखें. लकी अंक 2, लकी रंग समुद्री हरा रहेगा. भगवान विष्णु को केले का भोग लगाएं.
Published at : 01 Nov 2026 01:00 AM (IST)
Tags :
Saptahik Rashifal Weekly Love Horoscope

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