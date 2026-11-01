Kal Ka Rashifal, 2 November 2026 (कल का राशिफल): सोमवार, 2 नवंबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए ग्रह-गोचर और पंचांग के दृष्टिकोण से विशेष फलदायी रहने वाला है. पंचांग के अनुसार कल दोपहर 01:11 बजे तक कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि प्रभावी रहेगी, जिसके बाद नवमी तिथि का आरंभ होगा. वहीं कल पूरे दिन आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

सोमवार का दिन देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की उपासना का पावन दिन है. कल के शुभ योगों के प्रभाव से वृषभ, कन्या, तुला और मकर राशि के जातकों को बैंक लोन की स्वीकृति, व्यापार में अप्रत्याशित भारी मुनाफा, पदोन्नति/वेतन वृद्धि और नए प्रोजेक्ट्स में बड़ी सफलता मिलने के मजबूत योग हैं. वहीं मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में विवादों, जल्दबाजी में कानूनी गलतियों और स्वास्थ्य के प्रति विशेष सतर्क रहने की सलाह दी जाती है.

आइए जानते हैं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर - जोधपुर) के विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 2 नवंबर 2026 का संपूर्ण पंचांग और 12 राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्यफल.

कल का पंचांग (2 नवंबर 2026, सोमवार)

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी (दोपहर 01:11 बजे तक), तत्पश्चात नवमी

कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी (दोपहर 01:11 बजे तक), तत्पश्चात नवमी नक्षत्र: आश्लेषा नक्षत्र (पूरे दिन)

आश्लेषा नक्षत्र (पूरे दिन) चन्द्र राशि: कर्क राशि (मध्य रात्रि 03:46 बजे तक), तत्पश्चात सिंह राशि

कर्क राशि (मध्य रात्रि 03:46 बजे तक), तत्पश्चात सिंह राशि शुभ योग: शुभ योग, लक्ष्मी योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मीनारायण योग, परिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग (मेष, कर्क, तुला, मकर के लिए मालव्य योग)

शुभ योग, लक्ष्मी योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मीनारायण योग, परिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग (मेष, कर्क, तुला, मकर के लिए मालव्य योग) शुभ समय (चौघड़िया मुहूर्त):

सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक

सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक दिशाशूल: पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

मेष कल का राशिफल 2 नवंबर 2026

कल का दिन मौज-मस्ती और खेलकूद में बिता सकते हैं. कल किसी विपरीत लिंग के सहयोग से आपको व्यापार या नौकरी में आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है. संतान का स्वास्थ्य परेशानी का कारण बन सकता है, इनकी सेहत को लेकर चिंता होगी. कल आप प्यार और खुशियां बनाए रखने का प्रयास करेंगे. इससे आपके रिश्ते बेहतर बनेंगे. कला और थिएटर आदि से जुड़े लोगों के लिए यात्रा आनंददायक और बहुत फायदेमंद रहेगी. विवाहित लोग एक-दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएंगे.

वृषभ कल का राशिफल 2 नवंबर 2026

लंबे समय से बीमार चल रहे जातकों की सेहत में कल सुधार होगा. आप कल ऊर्जा और उत्साह से भरपूर रहेंगे. आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा, लेकिन पैसे का लगातार पानी की तरह बहते जाना आपकी बचत को प्रभावित करेगा, इसलिए खर्च पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें. बच्चे खेल-कूद और अन्य बाहरी गतिविधियों में अधिक समय व्यतीत करेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को समय न देना और बेकार की बातों में समय बर्बाद करना कल आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है. इसलिए काम की प्राथमिकता पर ध्यान दें. आप अपने जीवनसाथी की मदद से जीवन की कठिनाइयों का आसानी से सामना कर सकते हैं.

मिथुन कल का राशिफल 2 नवंबर 2026

कल आप शरारती मूड में रहेंगे. उन रिश्तेदारों के प्रति अपना आभार व्यक्त करेंगे जिन्होंने कठिन समय में आपकी मदद की है. कल आप जीवनसाथी के साथ समय बिताने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यों को टाल सकते हैं. अगर कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो कल समय लेकर निकलें, नहीं तो ट्रैफिक और दूसरी समस्याओं की वजह से परेशानी हो सकती है. लव लाइफ के मामले में कल का दिन आपके लिए उत्साहवर्धक रहेगा, प्रेमी के साथ आप यादगार पल बिताएंगे. बच्चों के साथ भी कल आपका मनोरंजक समय बीतेगा.

कर्क कल का राशिफल 2 नवंबर 2026

आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए. शरीर में दर्द और थकान महसूस कर सकते हैं. आर्थिक मामलों में कल न चाहते हुए भी आपको कुछ धन खर्च करना होगा और किसी की मदद भी करनी होगी. कल आपका प्रेमी अपनी भावनाएं खुलकर आपके सामने नहीं रख पाएगा, जिससे आप परेशान रहेंगे. कल आप सारे काम छोड़कर वह काम करना चाहेंगे जो आप बचपन के दिनों में किया करते थे और सुहाने पलों को जीना चाहेंगे. आपके लिए सलाह है कि वैवाहिक जीवन में आपसी तालमेल बनाकर रखें, क्योंकि किसी बात से जीवनसाथी नाराज हो सकता है.

सिंह कल का राशिफल 2 नवंबर 2026

आपको अपने स्वास्थ्य का विशेषकर रक्तचाप संबंधी मामलों में अपना ध्यान रखने की जरूरत है. आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा. यदि आप समूह गतिविधियों में भाग लेते हैं, तो आप नए दोस्त बना सकते हैं. कल आपके पास अपनी कमाई की क्षमता को बढ़ाने के लिए ताकत और समझ दोनों होगी और आप इसका बखूबी इस्तेमाल कर पाएंगे. आपका जीवनसाथी आपको कल कुछ स्पेशल फील करवा सकता है, जिससे आपका प्यार और आपसी विश्वास बढ़ेगा.

कन्या कल का राशिफल 2 नवंबर 2026

मानसिक दबाव के बावजूद कल आप जिंदगी का पूरा आनंद लेंगे. आर्थिक मामलों में लेकिन आपको संयमित व्यवहार रखना होगा और जल्दी पैसा कमाने की लालच से बचना होगा. एक सुखद और रोमांटिक शाम आप परिवार के साथ बिता सकते हैं, घर में मित्र और मेहमान का आगमन हो सकता है. आपका प्रिय आपको खुश रखने के लिए कुछ खास करेगा. इस राशि की महिलाएं घर के काम निपटाने के बाद खाली समय में टीवी या मोबाइल पर कोई फिल्म देख सकती हैं.

तुला कल का राशिफल 2 नवंबर 2026

कल का दिन काफी अच्छा रहने वाला है. स्वास्थ्य भी कल आपका अच्छा रहेगा. परिवार में भाई-बहनों के बीच आपसी तालमेल से कोई जरूरी काम पूरा होगा. मित्रों से आपको उम्मीद से बढ़कर सहयोग मिलेगा. वैसे आपके सितारे यह भी कह रहे हैं कि कल आप अपनी बात को सही साबित करने के लिए अपने पार्टनर से कहासुनी कर सकते हैं और प्रभाव जताने की कोशिश करेंगे. अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे और अपना काम समय से पूरा करने के प्रयास करेंगे. परिवार में कल किसी बच्चे या बुजुर्ग की स्वास्थ्य संबंधी समस्या से परेशानी हो सकती है.

वृश्चिक कल का राशिफल 2 नवंबर 2026

आप परिवार में बेहतर तालमेल बनाकर रखेंगे, बच्चों के साथ आप मनोरंजक पल बिताएंगे. धर्म-अध्यात्म में आपकी रुचि रहेगी. सामाजिक और धार्मिक कार्यों में आप भाग ले सकते हैं. कारोबार में कल वृश्चिक राशि वालों की अच्छी कमाई होगी. माता की सेहत को लेकर कुछ चिंता रहेगी. जीवनसाथी के सहयोग और तालमेल से आप घर की व्यवस्था को सुचारू बना पाएंगे. कल घर के लिए कुछ जरूरी खरीदारी भी करेंगे. दूर रहने वाले संबंधियों से लंबी बातचीत हो सकती है.

धनु कल का राशिफल 2 नवंबर 2026

कल धनु राशि के जातकों के व्यक्तित्व में गजब का प्रभाव दिखेगा. लोग आपके व्यवहार और कुशलता से प्रभावित होंगे. दिन के दूसरे भाग में आर्थिक लाभ होगा. लंबे समय के बाद अपने दोस्तों से मिलने का विचार आपके दिल की धड़कन बढ़ा सकता है. आपकी क्षमता उन लोगों को आश्चर्यचकित कर देगी जिनका प्रदर्शन आपसे नीचे है. कल आप अपना दिन अपने सभी रिश्तेदारों से दूर किसी ऐसी जगह बिताना चाहेंगे जहां आपको शांति मिले. आप अपने जीवनसाथी की खुशियों के लिए कल कुछ प्लान करेंगे और उनको सरप्राइज देंगे. कल आप फिल्म अथवा अन्य साधनों से मनोरंजन में भी वक्त बिताएंगे.

मकर कल का राशिफल 2 नवंबर 2026

कल का दिन आर्थिक मामलों में अनुकूल रहेगा. आप गैर-जरूरी खर्चों पर नियंत्रण रख पाएंगे. दीर्घकालीन निवेश के बारे में कल आप विचार करेंगे. भूमि-भवन से संबंधित कार्यों में कल आपको सफलता मिलेगी. घर-परिवार के मामले में कल आपको किस्मत का साथ मिलेगा, आप कल घर के काम में जीवनसाथी की मदद करेंगे. शाम को कल कहीं घूमने का प्लान बन सकता है. लव लाइफ में आपको कल प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करना होगा, नहीं तो आपके बीच कहासुनी हो सकती है.

कुंभ कल का राशिफल 2 नवंबर 2026

आप पिछले कुछ समय से झुंझलाहट महसूस कर रहे हैं, तो आपको याद रखना चाहिए कि सही कार्य और विचार कल आपको जरूरी राहत दिलाएंगे. धन चोरी या खोने की आशंका है, इसलिए अपनी चीजों को संभालकर रखें. परिवार के सदस्यों के साथ एक आरामदायक और सुख-शांति भरा दिन बिताएंगे. कल आप अपनी बात को सही साबित करने के लिए अपने पार्टनर से जिद्द कर सकते हैं. इस राशि के कारोबारियों को कल किसी पुराने निवेश के कारण नुकसान होने की आशंका है. आपका जीवनसाथी आपको कोई खूबसूरत तोहफा दे सकता है.

मीन कल का राशिफल 2 नवंबर 2026

मीन राशि के जातकों को कल भाग्य लाभ दिलाएगा. रोमांस के लिहाज़ से रोमांचक दिन है. कार्यक्षेत्र में कल का दिन आपका अनुकूल बीतेगा. घर के बड़ों से आपको सहयोग मिलेगा. लेकिन खर्च आपका कल बना रहेगा. आपके लिए सलाह है कि गैर-जरूरी खर्चों पर आप नियंत्रण रखें और बचत को प्राथमिकता दें. सितारे कहते हैं कि कल किसी निकट संबंधी की ओर से आपको खुशी मिलेगी. लेकिन सेहत के प्रति लापरवाही से बचें.

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