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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोPope Leo XIV on AI: क्या मशीनों को इंसानों जैसे अधिकार मिलेंगे?

Pope Leo XIV on AI: क्या मशीनों को इंसानों जैसे अधिकार मिलेंगे?

Pope Leo XIV on AI: क्या मशीनों को इंसानों जैसे कानूनी अधिकार मिलने चाहिए? जानें पोप लियो XIV ने AI, मानव गरिमा और जवाबदेही पर क्या चेतावनी दी, जानते हैं.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 01 Nov 2026 10:42 AM (IST)
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Pope Leo XIV on Artificial Intelligence: क्या आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को भी इंसानों की तरह अधिकार मिलेंगे? क्या कोई मशीन कानून की नजर में एक व्यक्ति मानी जा सकती है? तकनीक की दुनिया में उठ रहे इन सवालों पर कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप लियो चौदहवें (Pope Leo XIV) ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने चेतावनी दी है कि मशीनों को इंसानों जैसा दर्जा देने से असली जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही खत्म होने का खतरा पैदा हो सकता है.

वेटिकन में 30 अक्टूबर 2026 को AI के भविष्य पर आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय बैठक में पोप ने साफ कहा कि मशीनें इंसानों की मदद के लिए बनाई गई हैं, उनकी जगह लेने के लिए नहीं. उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि कहीं तकनीक की बढ़ती ताकत इंसानी जिंदगी, आजादी और फैसले लेने के अधिकार पर भारी न पड़ जाए.

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AI को इंसानों जैसे अधिकार देने पर पोप ने क्या कहा?

पोप लियो चौदहवें के मुताबिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी भी विकसित क्यों न हो जाए, उसे इंसान नहीं माना जा सकता. मशीनें सूचनाओं का विश्लेषण कर सकती हैं, सवालों के जवाब दे सकती हैं और कई काम इंसानों से तेज कर सकती हैं. लेकिन उनके अनुसार, वे इंसानों की तरह खुशी, दुख, प्रेम और रिश्तों का अनुभव नहीं करतीं.

पोप ने कहा कि कुछ लोग AI को कानूनी अधिकार और व्यक्ति जैसा दर्जा देने की बात कर रहे हैं. ऐसा होने पर एक गंभीर सवाल खड़ा होगा. यदि किसी AI सिस्टम के गलत फैसले से किसी इंसान को नुकसान पहुंचता है, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? मशीन बनाने वाली कंपनी की, उसका इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति की या खुद मशीन की?

उनकी चिंता है कि AI को कानूनी व्यक्तित्व देने से नुकसान उठाने वाले लोगों के लिए जवाबदेही तय करना मुश्किल हो सकता है.

युद्ध में AI के इस्तेमाल पर भी जताई चिंता

पोप की चेतावनी केवल रोबोट और चैटबॉट तक सीमित नहीं है. उन्होंने युद्ध में इस्तेमाल होने वाले ऐसे हथियारों पर भी सवाल उठाए, जो बिना सीधे मानवीय नियंत्रण के किसी लक्ष्य पर हमला कर सकते हैं.

पोप ने कहा कि किसी इंसान की जिंदगी लेने का फैसला मशीन को नहीं सौंपा जाना चाहिए. उन्होंने नवंबर में जिनेवा में होने वाली अंतरराष्ट्रीय वार्ता में देशों से घातक स्वायत्त हथियारों पर प्रतिबंध की दिशा में ठोस कदम उठाने की अपील की.

उनके अनुसार, किसी व्यक्ति की जिंदगी, स्वतंत्रता या उसके खिलाफ बल प्रयोग से जुड़े फैसलों पर इंसानों का प्रभावी नियंत्रण रहना जरूरी है.

AI से गलती हुई तो जिम्मेदार कौन होगा?

पोप ने AI को नियंत्रित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय नियम, स्वतंत्र निगरानी और जवाबदेही तय करने वाली व्यवस्था बनाने की जरूरत बताई.

मसलन, किसी व्यक्ति को नौकरी देने, कर्ज मंजूर करने या सीमा पर प्रवेश की अनुमति देने में AI का इस्तेमाल होता है और उसका फैसला गलत निकलता है, तो प्रभावित व्यक्ति के पास उस फैसले को चुनौती देने का रास्ता होना चाहिए.

पोप के मुताबिक, तकनीक का विकास कुछ बड़ी कंपनियों या ताकतवर देशों के फायदे तक सीमित नहीं रहना चाहिए. स्वास्थ्य, शिक्षा और दूसरे क्षेत्रों में AI से मिलने वाले लाभ आम लोगों तक भी पहुंचने चाहिए.

क्या पोप AI के खिलाफ हैं?

पोप लियो चौदहवें का रुख AI को पूरी तरह रोकने का नहीं है. वह चाहते हैं कि तकनीक विकसित हो, लेकिन उसकी दिशा और सीमाएं इंसान तय करें.

मई 2026 में जारी अपने धर्मपत्र Magnifica Humanitas में भी उन्होंने AI के इस्तेमाल, मानवीय गरिमा और तकनीक पर नियंत्रण को लेकर विस्तार से चर्चा की थी. उनका कहना है कि केवल ज्यादा शक्तिशाली तकनीक बना लेना प्रगति का पर्याप्त प्रमाण नहीं है. यह भी देखना होगा कि उससे इंसानों की जिंदगी बेहतर हो रही है या उनकी स्वतंत्रता और अधिकार कमजोर पड़ रहे हैं.

मशीनें इंसानों की बराबरी करेंगी या उनके नियंत्रण में रहेंगी?

AI अब केवल जानकारी देने वाला साधन नहीं रह गया है. इसका इस्तेमाल चिकित्सा, शिक्षा, कारोबार, प्रशासन और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में बढ़ रहा है. ऐसे में पोप की चेतावनी तकनीक के भविष्य से जुड़ी एक बड़ी बहस को सामने लाती है.

सवाल केवल यह नहीं है कि मशीनें भविष्य में कितना सोच सकेंगी या कितने काम कर पाएंगी. असली सवाल यह है कि उनके फैसलों की जिम्मेदारी कौन लेगा.

पोप लियो चौदहवें ने इसी मुद्दे पर दुनिया का ध्यान खींचा है. उनका संदेश है कि तकनीक कितनी भी ताकतवर हो जाए, इंसानी जिंदगी से जुड़े अंतिम फैसलों और उनकी जवाबदेही का केंद्र इंसान ही रहना चाहिए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा । धर्म और ज्योतिष पत्रकार

हर्षिका मिश्रा ABP Live में धर्म और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. उन्हें ज्योतिष के क्षेत्र में तीन वर्षों का अनुभव है. पिछले एक वर्ष से वे धर्म और ज्योतिष की डिजिटल कवरेज पर काम कर रही हैं. उनके लेखन के प्रमुख विषय ग्रह गोचर, राशिफल, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं हैं.

उन्होंने नई दिल्ली स्थित AIMC से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. उनकी पढ़ाई में स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन शामिल रहे हैं. वे लेख और वीडियो स्क्रिप्ट के जरिए धर्म व ज्योतिष से जुड़े सवालों को सरल भाषा में समझाती हैं.

वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु और शकुन शास्त्र उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. वे नई पीढ़ी के पाठकों के लिए करियर, पढ़ाई और रिश्तों से जुड़े प्रश्नों पर भी लिखती हैं. उनका ध्यान ज्योतिषीय शब्दों का अर्थ और किसी व्याख्या का आधार स्पष्ट करने पर रहता है.

उनका मानना है कि ज्योतिष से जुड़ी जानकारी डर पैदा करने के बजाय सोचने और अपनी परिस्थितियों को समझने में मदद करनी चाहिए. वे ज्योतिषीय आकलनों को संभावित संकेतों के रूप में देखती हैं और व्यक्तिगत प्रयास व जिम्मेदारी को महत्व देती हैं.

श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत उनकी सोच को प्रभावित करता है. पत्रकारिता और ज्योतिष के अलावा उन्हें संगीत, साहित्य और यात्राओं में रुचि है.
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Published at : 01 Nov 2026 10:42 AM (IST)
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