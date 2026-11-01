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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kanya Rashifal 1 November 2026: 11वें चंद्रमा और सर्वार्थ सिद्धि योग से मसालों के कारोबार में नेशनल पहचान

Aaj Ka Kanya Rashifal 1 November 2026: 11वें चंद्रमा और सर्वार्थ सिद्धि योग से मसालों के कारोबार में नेशनल पहचान

Aaj Ka Kanya Rashifal 1 November 2026: कन्या राशि का दैनिक राशिफल! 11वें चंद्रमा व सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रभाव, मसाला बिजनेस, ऑफिस में गुड न्यूज, लव लाइफ व अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 01 Nov 2026 08:07 AM (IST)
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Aaj Ka Kanya Rashifal 1 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 11वें भाव यानी एकादश भाव (आय, लाभ, सिद्धि, सामाजिक सरोकार, नेटवर्क व इच्छा पूर्ति स्थान) में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं. एकादश भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के प्रभाव से आपके भीतर परोपकार की भावना जागेगी और आप समाज सेवा व जन-कल्याण जैसे रचनात्मक क्षेत्रों में बढ़-चढ़कर भागीदारी करने के लिए प्रेरित होंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 1 November 2026)

  • दिनांक: 1 नवंबर 2026, रविवार
  • तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि दोपहर 02:52 बजे तक, तत्पश्चात अष्टमी तिथि
  • नक्षत्र: पूरे दिन-रात रवि पुष्य नक्षत्र का महासंयोग
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, साध्य योग, लक्ष्मी योग, त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात कर्क राशि (आपकी राशि से 11वें भाव) में संचरण करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • दोपहर काल: दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Marketing Strategy)

मसालों के बिजनेस को नेशनल पहचान, सर्वार्थ सिद्धि योग का वरदान: आज बन रहे साध्य, लक्ष्मी, त्रिपुष्कर और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से मसालों (Spices Business) का कारोबार करने वाले व्यापारियों को समाज और बाजार में जबर्दस्त सराहना मिलेगी. आपके उत्पादों की गुणवत्ता की बाजार में खूब वाहवाही होगी और आपका ब्रांड राष्ट्रीय स्तर (National Level) पर एक सशक्त पहचान स्थापित करेगा.

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विशेषज्ञ की सलाह से हल होगी बड़ी समस्या: त्योहारी सीजन (Festive Season) के दौरान किसी अनुभवी फील्ड एक्सपर्ट या विशेषज्ञ की सटीक सलाह से आप व्यापार से जुड़ी किसी पुरानी व जटिल समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन खोजने में कामयाब रहेंगे. बिजनेसमैन अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटजी (Marketing Strategy) को आधुनिक बनाकर कारोबार की ग्रोथ को तेजी से आगे बढ़ाएंगे.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

नौकरी में बेहतरीन नतीजे, मजबूत होगा आत्मविश्वास: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए कार्यक्षेत्र में आज का दिन शानदार परिणाम देने वाला रहेगा. आपके पिछले प्रयासों के सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास और मनोबल सातवें आसमान पर रहेगा.

त्योहारी सीजन पर मिलेगी गुड न्यूज: दफ्तर में त्योहारी सीजन के मद्देनजर आपको प्रमोशन, बोनस, इंसेंटिव या किसी नई अहम जिम्मेदारी से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी (Good News) प्राप्त हो सकती है. उच्चाधिकारी आपके काम की शैली से पूरी तरह संतुष्ट रहेंगे.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love & Education)

पारिवारिक सुख उत्तम, पार्टनर संग मूवी व शॉपिंग का प्लान: घरेलू जीवन कुल मिलाकर उत्तम और सुखद रहेगा, लेकिन किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर परिवार के सदस्यों के साथ व्यर्थ की बहसबाजी करने से बचें. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी को लेकर मन में कोई असमंजस या गलतफहमी आ सकती है, जिसे बातचीत से तुरंत सुलझाएं. वहीं, लव लाइफ में अपने पार्टनर के साथ वीकेंड पर किसी अच्छी मूवी देखने या त्योहारी शॉपिंग पर जाने की बेहतरीन प्लानिंग बनेगी.

छात्रों के लिए उपलब्धियों भरा दिन: प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी में जुटे छात्र (Competitive & General Students) आज अपनी मेहनत के दम पर सफलता का मीठा स्वाद चखेंगे; यह दिन आपके शैक्षणिक जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि जोड़ सकता है.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: एकादश चंद्रमा से मानसिक प्रसन्नता और शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी. बाहर का गरिष्ठ या तला-भुना भोजन सीमित मात्रा में ही लें और आंखों व सिर को पर्याप्त आराम दें.

लकी कलर: ऑफ व्हाइट

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 6

रविवार व रवि पुष्य नक्षत्र विशेष अचूक उपाय: आज रवि पुष्य नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग के पावन संयोग पर लाभ भाव के चंद्रमा और सूर्य देव की कृपा पाने हेतु प्रातः काल तांबे के लोटे में शुद्ध जल, अक्षत, रोली और मिश्री डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें. शिवलिंग पर कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा शहद और सफेद चंदन अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करें. सायंकाल के समय देवी महालक्ष्मी के सम्मुख घी का दीपक जलाकर 'श्री सूक्त' का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को चावल, दूध या सफेद मिठाई का दान करें. इससे सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, व्यापारिक पहचान देशव्यापी बनेगी और करियर में निरंतर सफलता प्राप्त होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 Nov 2026 08:07 AM (IST)
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