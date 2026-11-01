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आज का राशिफल 1 नवंबर 2026: रविवार को सूर्यदेव की कृपा से इन 4 राशियों के खुलेंगे भाग्य

आज का राशिफल 1 नवंबर 2026: रविवार को किन कारोबारियों को मिलेंगे नए अनुबंध और किसे होगा अचानक आर्थिक लाभ? पढ़िए सभी 12 राशियों का विस्तृत व्यापारिक व आर्थिक राशिफल, बजट और लकी नंबर.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा  | Updated at : 01 Nov 2026 02:00 AM (IST)
आज का राशिफल 1 नवंबर 2026: रविवार को किन कारोबारियों को मिलेंगे नए अनुबंध और किसे होगा अचानक आर्थिक लाभ? पढ़िए सभी 12 राशियों का विस्तृत व्यापारिक व आर्थिक राशिफल, बजट और लकी नंबर.

राशिफल 1 नवंबर 2026

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मेष राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से भरपूर सराहना और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत मिलेंगे. व्यापारियों को नए अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन किसी भी समझौते पर मुहर लगाने से पहले सभी नियमों व शर्तों की बारीकी से जांच कर लें. पुराने निवेश से धन लाभ के योग हैं, फिर भी उत्साह में आकर फिजूलखर्ची से बचें और बचत को प्राथमिकता दें. परिवार में सामंजस्य बना रहेगा और नए कार्यों की शुरुआत में अपनों का पूरा सहयोग मिलेगा; छोटी बातों पर बहस से बचें. काम की अधिकता के चलते होने वाली थकान से राहत पाने हेतु पर्याप्त नींद और संतुलित खानपान अपनाएं. प्रेम संबंधों में आपसी निकटता बढ़ेगी. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग मैजेंटा है. हनुमान चालीसा का पाठ करें.
मेष राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से भरपूर सराहना और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत मिलेंगे. व्यापारियों को नए अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन किसी भी समझौते पर मुहर लगाने से पहले सभी नियमों व शर्तों की बारीकी से जांच कर लें. पुराने निवेश से धन लाभ के योग हैं, फिर भी उत्साह में आकर फिजूलखर्ची से बचें और बचत को प्राथमिकता दें. परिवार में सामंजस्य बना रहेगा और नए कार्यों की शुरुआत में अपनों का पूरा सहयोग मिलेगा; छोटी बातों पर बहस से बचें. काम की अधिकता के चलते होने वाली थकान से राहत पाने हेतु पर्याप्त नींद और संतुलित खानपान अपनाएं. प्रेम संबंधों में आपसी निकटता बढ़ेगी. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग मैजेंटा है. हनुमान चालीसा का पाठ करें.
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वृषभ राशि वालों को कार्यक्षेत्र में अपनी व्यावहारिक सोच और प्रतिभा के बल पर अधिकारियों का विश्वास जीतने में सफलता मिलेगी. व्यापारियों को नए संपर्कों से लाभ होगा, लेकिन किसी के कहने पर आंख मूंदकर भरोसा न करें. पुराने निवेश या रुके हुए भुगतान वापस मिलने से वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, हालांकि बड़ी रकम का निवेश करने से पहले सभी पहलुओं की जांच अवश्य करें. परिवार में सुखद माहौल रहेगा; छोटी-मोटी गलतफहमियों को शांत बातचीत से सुलझाएं और अपनी बात पर अड़ने से बचें. लंबे समय तक एक ही जगह बैठने से बचें और योग अपनाएं. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक चर्चा होगी. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग हल्का पीला है. जरूरतमंद को सफेद मिठाई दान करें.
वृषभ राशि वालों को कार्यक्षेत्र में अपनी व्यावहारिक सोच और प्रतिभा के बल पर अधिकारियों का विश्वास जीतने में सफलता मिलेगी. व्यापारियों को नए संपर्कों से लाभ होगा, लेकिन किसी के कहने पर आंख मूंदकर भरोसा न करें. पुराने निवेश या रुके हुए भुगतान वापस मिलने से वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, हालांकि बड़ी रकम का निवेश करने से पहले सभी पहलुओं की जांच अवश्य करें. परिवार में सुखद माहौल रहेगा; छोटी-मोटी गलतफहमियों को शांत बातचीत से सुलझाएं और अपनी बात पर अड़ने से बचें. लंबे समय तक एक ही जगह बैठने से बचें और योग अपनाएं. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक चर्चा होगी. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग हल्का पीला है. जरूरतमंद को सफेद मिठाई दान करें.
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मिथुन राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करने से बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे. नए प्रोजेक्ट की शुरुआत से पहले पूरी रूपरेखा तैयार कर लें; किसी भी जरूरी निर्णय के नफा-नुकसान का आकलन आवश्यक है. आय के नए स्रोत सामने आ सकते हैं, लेकिन आकर्षक निवेश योजनाओं के प्रलोभन में आने से बचें और बजट बनाकर चलें. परिवार में मित्रों व अपनों का सहयोग मिलेगा, बशर्ते दूसरों के निजी मामलों में अनावश्यक दखल देने से बचें. अत्यधिक मानसिक व्यस्तता के कारण थकान हो सकती है, इसलिए स्क्रीन टाइम सीमित करें और पर्याप्त विश्राम लें. लव लाइफ में स्पष्ट संवाद से निकटता बढ़ेगी. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग मैजेंटा है. भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें.
मिथुन राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करने से बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे. नए प्रोजेक्ट की शुरुआत से पहले पूरी रूपरेखा तैयार कर लें; किसी भी जरूरी निर्णय के नफा-नुकसान का आकलन आवश्यक है. आय के नए स्रोत सामने आ सकते हैं, लेकिन आकर्षक निवेश योजनाओं के प्रलोभन में आने से बचें और बजट बनाकर चलें. परिवार में मित्रों व अपनों का सहयोग मिलेगा, बशर्ते दूसरों के निजी मामलों में अनावश्यक दखल देने से बचें. अत्यधिक मानसिक व्यस्तता के कारण थकान हो सकती है, इसलिए स्क्रीन टाइम सीमित करें और पर्याप्त विश्राम लें. लव लाइफ में स्पष्ट संवाद से निकटता बढ़ेगी. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग मैजेंटा है. भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें.
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कर्क राशि वालों के लिए आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलने और पुरानी मेहनत को पहचान मिलने के अनुकूल योग हैं. व्यापारियों को नए काम की शुरुआत का अवसर मिलेगा, हालांकि पूरी तैयारी के बाद ही आगे बढ़ें. पुराने निवेश से लाभ के संकेत हैं, लेकिन घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ने की संभावना को देखते हुए आमदनी के अनुसार ही व्यय करें. पारिवारिक जीवन में सुख-शांति रहेगी, हालांकि विचारों में मतभेद होने पर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और विवाद को तूल न दें. मानसिक तनाव से बचने के लिए नियमित दिनचर्या और हल्का व्यायाम अपनाएं. जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग सफेद है. महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें.
कर्क राशि वालों के लिए आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलने और पुरानी मेहनत को पहचान मिलने के अनुकूल योग हैं. व्यापारियों को नए काम की शुरुआत का अवसर मिलेगा, हालांकि पूरी तैयारी के बाद ही आगे बढ़ें. पुराने निवेश से लाभ के संकेत हैं, लेकिन घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ने की संभावना को देखते हुए आमदनी के अनुसार ही व्यय करें. पारिवारिक जीवन में सुख-शांति रहेगी, हालांकि विचारों में मतभेद होने पर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और विवाद को तूल न दें. मानसिक तनाव से बचने के लिए नियमित दिनचर्या और हल्का व्यायाम अपनाएं. जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग सफेद है. महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें.
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सिंह राशि के नौकरीपेशा जातकों की मेहनत को आज कार्यक्षेत्र में उच्च अधिकारियों द्वारा सराहा जाएगा. व्यापारियों को नए संपर्कों से मुनाफा होगा और किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता से आत्मविश्वास बढ़ेगा. पुराने निवेश से लाभ मिलने से आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, फिर भी दिखावे या अनावश्यक खरीदारी में धन व्यर्थ न करें. परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन अहंकार या गुस्से के चलते अपनी बात दूसरों पर थोपने से बचें ताकि सौहार्द बना रहे. काम की अधिकता के कारण शारीरिक थकान महसूस हो सकती है, इसलिए संतुलित आहार और विश्राम का ध्यान रखें. प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग ग्रे है. सूर्य देव को जल अर्पित करें.
सिंह राशि के नौकरीपेशा जातकों की मेहनत को आज कार्यक्षेत्र में उच्च अधिकारियों द्वारा सराहा जाएगा. व्यापारियों को नए संपर्कों से मुनाफा होगा और किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता से आत्मविश्वास बढ़ेगा. पुराने निवेश से लाभ मिलने से आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, फिर भी दिखावे या अनावश्यक खरीदारी में धन व्यर्थ न करें. परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन अहंकार या गुस्से के चलते अपनी बात दूसरों पर थोपने से बचें ताकि सौहार्द बना रहे. काम की अधिकता के कारण शारीरिक थकान महसूस हो सकती है, इसलिए संतुलित आहार और विश्राम का ध्यान रखें. प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग ग्रे है. सूर्य देव को जल अर्पित करें.
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कन्या राशि वालों की कार्यकुशलता और निर्णय क्षमता आज कार्यक्षेत्र में अटके हुए कार्यों को गति दिलाएगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा और व्यापारियों को नए व्यावसायिक अवसर मिलेंगे; किसी भी काम में जल्दबाजी से बचें. पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है, फिर भी अचानक आने वाले खर्चों के लिए फंड सुरक्षित रखें. परिवार में आपसी तालमेल बना रहेगा, बशर्ते अपनों की गलतियों पर अत्यधिक नुक्ताचीनी करने के बजाय उदारता दिखाएं. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान और योग का सहारा लें. जीवनसाथी के साथ खुलकर बातचीत करने से पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग लाल है. जरूरतमंदों को हरी मूंग दान करें.
कन्या राशि वालों की कार्यकुशलता और निर्णय क्षमता आज कार्यक्षेत्र में अटके हुए कार्यों को गति दिलाएगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा और व्यापारियों को नए व्यावसायिक अवसर मिलेंगे; किसी भी काम में जल्दबाजी से बचें. पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है, फिर भी अचानक आने वाले खर्चों के लिए फंड सुरक्षित रखें. परिवार में आपसी तालमेल बना रहेगा, बशर्ते अपनों की गलतियों पर अत्यधिक नुक्ताचीनी करने के बजाय उदारता दिखाएं. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान और योग का सहारा लें. जीवनसाथी के साथ खुलकर बातचीत करने से पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग लाल है. जरूरतमंदों को हरी मूंग दान करें.
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तुला राशि के जातकों के लिए आज पदोन्नति या स्थानांतरण से जुड़ी चर्चा आगे बढ़ सकती है. टीमवर्क से जटिल कार्य आसान होंगे और व्यापारियों को नए ग्राहकों से जुड़ने का मौका मिलेगा; सहकर्मियों के साथ मतभेद से बचें. आमदनी के नए साधन विकसित होंगे, लेकिन घरेलू आवश्यकताओं और सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ने से बजट का पालन करना आवश्यक रहेगा. परिवार व मित्रों के सहयोग से मन प्रसन्न रहेगा, हालांकि बातचीत में दूसरों की राय का भी सम्मान करें. मानसिक तनाव से बचने के लिए समय पर भोजन करें और पर्याप्त नींद लें. प्रेम संबंधों में संतुलन बनाए रखने के लिए साथी को समय दें. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग पर्ल व्हाइट है. मां लक्ष्मी की पूजा करें.
तुला राशि के जातकों के लिए आज पदोन्नति या स्थानांतरण से जुड़ी चर्चा आगे बढ़ सकती है. टीमवर्क से जटिल कार्य आसान होंगे और व्यापारियों को नए ग्राहकों से जुड़ने का मौका मिलेगा; सहकर्मियों के साथ मतभेद से बचें. आमदनी के नए साधन विकसित होंगे, लेकिन घरेलू आवश्यकताओं और सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ने से बजट का पालन करना आवश्यक रहेगा. परिवार व मित्रों के सहयोग से मन प्रसन्न रहेगा, हालांकि बातचीत में दूसरों की राय का भी सम्मान करें. मानसिक तनाव से बचने के लिए समय पर भोजन करें और पर्याप्त नींद लें. प्रेम संबंधों में संतुलन बनाए रखने के लिए साथी को समय दें. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग पर्ल व्हाइट है. मां लक्ष्मी की पूजा करें.
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वृश्चिक राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए अधिक परिश्रम की आवश्यकता होगी. व्यापारियों को अपने प्रतिस्पर्धियों से सतर्क रहना होगा और नए प्रोजेक्ट में सोच-समझकर ही पूंजी लगानी चाहिए. अचानक कोई खर्च सामने आने से बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए किसी को उधार देने में जल्दबाजी न करें और बचत पर ध्यान दें. पारिवारिक सहयोग से आत्मविश्वास बना रहेगा, लेकिन किसी भी विवाद में पड़ने से बचें और आलोचना को व्यक्तिगत रूप से न लें. थकान या कमजोरी से बचने के लिए दिनचर्या में हल्का व्यायाम शामिल करें. लव लाइफ में साथी की भावनाओं का आदर करें. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग गुलाबी है. शिवलिंग पर जल अर्पित करें.
वृश्चिक राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए अधिक परिश्रम की आवश्यकता होगी. व्यापारियों को अपने प्रतिस्पर्धियों से सतर्क रहना होगा और नए प्रोजेक्ट में सोच-समझकर ही पूंजी लगानी चाहिए. अचानक कोई खर्च सामने आने से बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए किसी को उधार देने में जल्दबाजी न करें और बचत पर ध्यान दें. पारिवारिक सहयोग से आत्मविश्वास बना रहेगा, लेकिन किसी भी विवाद में पड़ने से बचें और आलोचना को व्यक्तिगत रूप से न लें. थकान या कमजोरी से बचने के लिए दिनचर्या में हल्का व्यायाम शामिल करें. लव लाइफ में साथी की भावनाओं का आदर करें. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग गुलाबी है. शिवलिंग पर जल अर्पित करें.
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धनु राशि के नौकरीपेशा लोगों को आज कार्यक्षेत्र में नए अवसर और महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता मिलने के प्रबल योग हैं. अधिकारियों से बातचीत में संयम रखें और व्यापारी वर्ग किसी भी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले शर्तों की गहन पड़ताल कर लें. आय के नए साधन तलाशने में सफलता मिलेगी, फिर भी बड़ी खरीदारी या जोखिम भरे निवेश से पहले बजट का सही आकलन करें. परिवार और मित्रों के सहयोग से आत्मविश्वास बढ़ेगा; बिना पूरी जानकारी के किसी पारिवारिक विवाद में राय न दें. व्यस्तता के बीच स्वास्थ्य की अनदेखी न करें और पसंदीदा गतिविधियों के लिए समय निकालें. दांपत्य जीवन में आपसी समझ मजबूत होगी. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग नारंगी है. भगवान विष्णु को पीले फल अर्पित करें.
धनु राशि के नौकरीपेशा लोगों को आज कार्यक्षेत्र में नए अवसर और महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता मिलने के प्रबल योग हैं. अधिकारियों से बातचीत में संयम रखें और व्यापारी वर्ग किसी भी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले शर्तों की गहन पड़ताल कर लें. आय के नए साधन तलाशने में सफलता मिलेगी, फिर भी बड़ी खरीदारी या जोखिम भरे निवेश से पहले बजट का सही आकलन करें. परिवार और मित्रों के सहयोग से आत्मविश्वास बढ़ेगा; बिना पूरी जानकारी के किसी पारिवारिक विवाद में राय न दें. व्यस्तता के बीच स्वास्थ्य की अनदेखी न करें और पसंदीदा गतिविधियों के लिए समय निकालें. दांपत्य जीवन में आपसी समझ मजबूत होगी. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग नारंगी है. भगवान विष्णु को पीले फल अर्पित करें.
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मकर राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलने और मेहनत की सराहना होने से पदोन्नति के अनुकूल अवसर बनेंगे. व्यापारियों को नए प्रस्ताव मिल सकते हैं और पुराने बकाया धन की प्राप्ति से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी; अनावश्यक जोखिम से बचें. व्यस्तता के बावजूद परिवार के लिए समय निकालें और घर के सदस्यों के साथ विनम्रता से पेश आएं ताकि माहौल सुखद बना रहे. लगातार काम करने से शारीरिक थकान महसूस हो सकती है, इसलिए काम के बीच छोटे ब्रेक लें और सुबह टहलने की आदत डालें. दांपत्य जीवन में स्थिरता रहेगी और जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग बरगंडी है. शनिदेव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
मकर राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलने और मेहनत की सराहना होने से पदोन्नति के अनुकूल अवसर बनेंगे. व्यापारियों को नए प्रस्ताव मिल सकते हैं और पुराने बकाया धन की प्राप्ति से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी; अनावश्यक जोखिम से बचें. व्यस्तता के बावजूद परिवार के लिए समय निकालें और घर के सदस्यों के साथ विनम्रता से पेश आएं ताकि माहौल सुखद बना रहे. लगातार काम करने से शारीरिक थकान महसूस हो सकती है, इसलिए काम के बीच छोटे ब्रेक लें और सुबह टहलने की आदत डालें. दांपत्य जीवन में स्थिरता रहेगी और जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग बरगंडी है. शनिदेव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
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कुंभ राशि वालों की रचनात्मक सोच और नए विचार आज कार्यक्षेत्र में विशेष पहचान दिलाएंगे. सहकर्मियों के सहयोग से कार्य आसान होंगे और सामाजिक संपर्कों के माध्यम से व्यापारियों को नए ग्राहक हासिल होंगे. पुराने निवेश से लाभ के संकेत हैं, लेकिन गैर-ज़रूरी खर्चों पर नियंत्रण रखें और भविष्य के लिए नियमित बचत करें. पुराने मित्रों से मुलाकात से मन प्रसन्न रहेगा; परिवार के बुजुर्गों की सलाह को नजरअंदाज न करें और अपनों से खुलकर बात करें. मानसिक थकान दूर करने के लिए पर्याप्त नींद लें और योग अपनाएं. प्रेम जीवन में सकारात्मकता और आपसी सहयोग बना रहेगा. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग एक्वा ग्रीन है. जरूरतमंद को काले तिल दान करें.
कुंभ राशि वालों की रचनात्मक सोच और नए विचार आज कार्यक्षेत्र में विशेष पहचान दिलाएंगे. सहकर्मियों के सहयोग से कार्य आसान होंगे और सामाजिक संपर्कों के माध्यम से व्यापारियों को नए ग्राहक हासिल होंगे. पुराने निवेश से लाभ के संकेत हैं, लेकिन गैर-ज़रूरी खर्चों पर नियंत्रण रखें और भविष्य के लिए नियमित बचत करें. पुराने मित्रों से मुलाकात से मन प्रसन्न रहेगा; परिवार के बुजुर्गों की सलाह को नजरअंदाज न करें और अपनों से खुलकर बात करें. मानसिक थकान दूर करने के लिए पर्याप्त नींद लें और योग अपनाएं. प्रेम जीवन में सकारात्मकता और आपसी सहयोग बना रहेगा. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग एक्वा ग्रीन है. जरूरतमंद को काले तिल दान करें.
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मीन राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे लंबे समय से अधूरे पड़े कार्य पूरे हो सकेंगे. व्यापारियों को नए अवसर मिलेंगे, लेकिन किसी भी काम को अधूरा छोड़ने से बचें और लक्ष्य पर केंद्रित रहें. आमदनी के नए स्रोत बनने से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, हालांकि परिवार से जुड़े जरूरी खर्च सामने आ सकते हैं; निवेश से पहले पूरी पड़ताल कर लें. परिवार के साथ सुखद समय बीतेगा, बशर्ते दूसरों की बातों में आकर अपनी योजनाओं में बार-बार बदलाव न करें. मानसिक शांति के लिए ध्यान लगाएं और पर्याप्त आराम करें. जीवनसाथी से अपनी भावनाएं साझा करने से रिश्ते प्रगाढ़ होंगे. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग समुद्री हरा है. जरूरतमंदों को पीले फल दान करें.
मीन राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे लंबे समय से अधूरे पड़े कार्य पूरे हो सकेंगे. व्यापारियों को नए अवसर मिलेंगे, लेकिन किसी भी काम को अधूरा छोड़ने से बचें और लक्ष्य पर केंद्रित रहें. आमदनी के नए स्रोत बनने से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, हालांकि परिवार से जुड़े जरूरी खर्च सामने आ सकते हैं; निवेश से पहले पूरी पड़ताल कर लें. परिवार के साथ सुखद समय बीतेगा, बशर्ते दूसरों की बातों में आकर अपनी योजनाओं में बार-बार बदलाव न करें. मानसिक शांति के लिए ध्यान लगाएं और पर्याप्त आराम करें. जीवनसाथी से अपनी भावनाएं साझा करने से रिश्ते प्रगाढ़ होंगे. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग समुद्री हरा है. जरूरतमंदों को पीले फल दान करें.
Published at : 01 Nov 2026 02:00 AM (IST)
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