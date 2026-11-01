मेष राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से भरपूर सराहना और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत मिलेंगे. व्यापारियों को नए अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन किसी भी समझौते पर मुहर लगाने से पहले सभी नियमों व शर्तों की बारीकी से जांच कर लें. पुराने निवेश से धन लाभ के योग हैं, फिर भी उत्साह में आकर फिजूलखर्ची से बचें और बचत को प्राथमिकता दें. परिवार में सामंजस्य बना रहेगा और नए कार्यों की शुरुआत में अपनों का पूरा सहयोग मिलेगा; छोटी बातों पर बहस से बचें. काम की अधिकता के चलते होने वाली थकान से राहत पाने हेतु पर्याप्त नींद और संतुलित खानपान अपनाएं. प्रेम संबंधों में आपसी निकटता बढ़ेगी. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग मैजेंटा है. हनुमान चालीसा का पाठ करें.