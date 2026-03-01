Aaj Ka Rashifal 1 March 2026: आज मार्च महीने की शुरुआत एक बेहद शुभ और दुर्लभ संयोग के साथ हो रही है. आज फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी तिथि है और आकाश मंडल में 'पुष्य नक्षत्र' का उदय हो रहा है, जिसे नक्षत्रों का राजा माना जाता है. रविवार और पुष्य नक्षत्र का यह संगम 'रवि-पुष्य योग' का निर्माण कर रहा है, जो खरीदारी, निवेश और नए कार्यों की शुरुआत के लिए साल के सबसे श्रेष्ठ दिनों में से एक है.

ग्रहों की स्थिति की बात करें तो चंद्रमा आज अपनी स्वराशि कर्क में विराजमान हैं, जिससे कई राशियों के लिए 'गजकेसरी योग' जैसा शुभ फल मिलने वाला है. वहीं, शनि देव अपनी कुंभ राशि में सूर्य और मंगल के साथ युति बना रहे हैं, जिसका सीधा प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति और करियर पर पड़ेगा.

क्या आज आपकी राशि के जातकों पर शनि देव की टेढ़ी नजर रहेगी या फिर पुष्य नक्षत्र आपके भाग्य के द्वार खोल देगा? आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन तक, सभी 12 राशियों का आज का सटीक राशिफल.

मेष (Aries) - 1 मार्च 2026

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. चंद्रमा आज आपके चतुर्थ भाव (कर्क) में गोचर कर रहे हैं, जो सुख-सुविधाओं और पारिवारिक शांति पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत दे रहे हैं. आज फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी तिथि है और पुष्य नक्षत्र का शुभ प्रभाव रहेगा. हालांकि, आपकी राशि के स्वामी मंगल एकादश भाव में सूर्य और शनि के साथ स्थित हैं, जो लाभ के साथ-साथ कुछ मानसिक तनाव भी दे सकते हैं.

Career: कार्यक्षेत्र में आज काम का दबाव अधिक रह सकता है, लेकिन आपकी मेहनत का फल मिलने की पूरी संभावना है. व्यापार से जुड़े लोगों को पुराने निवेश या सौदों से लाभ मिल सकता है. पुष्य नक्षत्र के कारण आज कोई भी नया कौशल सीखना आपके भविष्य के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा. महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:10 PM से 12:56 PM) का उपयोग करें.

Finance: आर्थिक दृष्टि से आज का दिन संतुलित रहेगा. घर की सुख-सुविधाओं या साज-सज्जा पर धन खर्च होने के योग हैं. पुष्य नक्षत्र में खरीदारी करना शुभ माना जाता है, इसलिए यदि आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो समय अनुकूल है. हालांकि, राहुकाल (16:54:00 से 18:20:44 तक) के दौरान किसी भी बड़े धन का लेनदेन करने से बचें.

Love: पारिवारिक जीवन में आज सुख और शांति का अनुभव होगा. माता के साथ आपके संबंध और अधिक गहरे होंगे. पार्टनर के साथ किसी घरेलू विषय पर चर्चा हो सकती है, जिससे पुराने विवाद सुलझेंगे. एकल जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा ठहराव वाला हो सकता है.

Health: स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन मध्यम है. चंद्रमा के चौथे भाव में होने से सीने में जकड़न या कफ संबंधी समस्या हो सकती है. साथ ही, अत्यधिक भागदौड़ के कारण थकान महसूस करेंगे. आज पश्चिम दिशा में दिशाशूल है, इसलिए इस दिशा में यात्रा करने से परहेज करें.

Lucky Color: लाल.

Lucky Number: 9.

विशेष उपाय: रविवार के दिन भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और शनि देव के निमित्त शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

वृषभ (Taurus) - 1 मार्च 2026

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन उन्नति और सामाजिक मेलजोल का है. चंद्रमा आपके तीसरे भाव (कर्क) में गोचर कर रहे हैं, जो आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करेंगे. आज फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी तिथि और पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग आपके रुके हुए कार्यों को गति प्रदान करेगा.

Career: कार्यक्षेत्र में आज आपकी संवाद शैली और मेहनत की सराहना होगी. छोटे भाई-बहनों या सहकर्मियों के सहयोग से आप किसी कठिन प्रोजेक्ट को समय पर पूरा कर पाएंगे. यदि आप लेखन, मार्केटिंग या मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज का दिन विशेष रूप से सफल रहेगा. व्यावसायिक लाभ के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:10 PM से 12:56 PM) का चयन करें.

Finance: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. पुष्य नक्षत्र होने के कारण आज संपत्ति या वाहन की खरीदारी के लिए दिन अत्यंत शुभ है. पुराने निवेश से अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं. हालांकि, शाम के समय राहुकाल (16:54:00 से 18:20:44 तक) के दौरान किसी भी बड़े वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें.

Love: प्रेम जीवन के लिए आज का दिन उत्साहजनक है. जीवनसाथी के साथ छोटी दूरी की यात्रा या पिकनिक का प्लान बन सकता है. परिवार में किसी मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती है. अविवाहित लोगों के लिए आज कोई अच्छा प्रस्ताव आने की संभावना है.

Health: स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन उत्तम है, लेकिन गले या कंधों में हल्का दर्द महसूस हो सकता है. योग और प्राणायाम आपको ऊर्जावान बनाए रखेंगे. आज पश्चिम दिशा में दिशाशूल है, इसलिए यदि संभव हो तो इस दिशा में यात्रा करने से बचें.

Lucky Color: सफेद या क्रीम.

Lucky Number: 6.

विशेष उपाय: रविवार के दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और शनि देव की कृपा पाने के लिए संध्या समय में हनुमान चालीसा का पाठ करें. नीले या काले रंग के कपड़ों के परहेज करें.

मिथुन (Gemini) - 1 मार्च 2026

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन वाणी और धन संचय पर केंद्रित रहेगा. चंद्रमा आपके द्वितीय भाव (कर्क) में गोचर कर रहे हैं, जो आपके कुटुंब और संचित धन में वृद्धि का संकेत दे रहे हैं. आज फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी तिथि और पुष्य नक्षत्र का अत्यंत शुभ संयोग है. शनि देव की नवम दृष्टि आपके कर्म भाव पर होने से आपको अपने प्रयासों का उचित फल प्राप्त होगा.

Career: कार्यक्षेत्र में आज आप अपनी वाकपटुता से वरिष्ठों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे. बैंकिंग, अध्यापन और परामर्श के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन विशेष उपलब्धियों वाला हो सकता है. महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:10:43 PM से 12:56:58 PM) सर्वोत्तम है. राहुकाल (04:54:00 PM से 06:20:44 PM) के दौरान किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत से बचें.

Finance: आर्थिक दृष्टि से आज का दिन बहुत मजबूत है. पुष्य नक्षत्र के कारण सोने-चांदी या निवेश में रुचि बढ़ सकती है, जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगी. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले आज आपके पक्ष में हल हो सकते हैं. हालांकि, निवेश के दौरान दस्तावेजों को अच्छी तरह पढ़ना न भूलें.

Love: पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. घर में किसी उत्सव या दावत का आयोजन हो सकता है, जिससे रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा और आप एक-दूसरे के प्रति अधिक संवेदनशील रहेंगे. अविवाहितों के लिए विवाह की चर्चा घर में जोर पकड़ सकती है.

Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन गले या दांतों से संबंधित कोई पुरानी समस्या परेशान कर सकती है. बाहर के खान-पान से बचें और संतुलित आहार लें. आज पश्चिम दिशा में दिशाशूल है, इसलिए यदि संभव हो तो इस दिशा में यात्रा टालें या गुड़ खाकर घर से निकलें.

Lucky Color: हरा.

Lucky Number: 5.

विशेष उपाय: रविवार के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें और शनि देव के मंत्र 'ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः' का जाप करें. तांबे के पात्र से सूर्य को जल दें.

कर्क (Cancer) - 1 मार्च 2026

कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ और ऊर्जावान है. चंद्रमा आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव (कर्क) में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ेगा. आज फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी तिथि और पुष्य नक्षत्र का दुर्लभ संयोग है. आपकी राशि के लिए चंद्रबल आज सबसे मजबूत है, जो मानसिक शांति और कार्यों में सफलता सुनिश्चित करेगा.

Career: कार्यक्षेत्र में आज आप नेतृत्व की भूमिका में रहेंगे. पुष्य नक्षत्र और गजकेसरी योग का प्रभाव आपके अटके हुए कार्यों को पूरा करने में मदद करेगा. यदि आप सरकारी नौकरी या प्रबंधन से जुड़े हैं, तो आज का दिन विशेष उपलब्धियों वाला हो सकता है. महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:10:43 PM से 12:56:58 PM) का उपयोग करें.

Finance: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. पुष्य नक्षत्र खरीदारी और नए निवेश के लिए साल के सबसे शुभ दिनों में से एक है. आज किया गया निवेश भविष्य में बड़ा लाभ दे सकता है. हालांकि, राहुकाल (04:54:00 PM से 06:20:44 PM) के दौरान धन के लेन-देन से बचें.

Love: प्रेम और दांपत्य जीवन के लिए आज का दिन यादगार रहेगा. जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और आप एक-दूसरे के विचारों का सम्मान करेंगे. परिवार में आपकी सलाह को महत्व दिया जाएगा. अविवाहितों के लिए आज का दिन किसी खास व्यक्ति से मुलाकात करा सकता है.

Health: स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप स्वयं को तरोताजा महसूस करेंगे. मानसिक तनाव कम होगा, लेकिन चंद्रमा के प्रभाव से सर्दी-जुकाम के प्रति सावधानी बरतें. आज पश्चिम दिशा में दिशाशूल है, इसलिए इस दिशा में यात्रा करने से परहेज करें.

Lucky Color: दूधिया सफेद.

Lucky Number: 2.

विशेष उपाय: रविवार के दिन भगवान शिव का अभिषेक दूध और गंगाजल से करें. शनि देव की कृपा के लिए शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं.

सिंह (Leo) - 1 मार्च 2026

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. चंद्रमा आपके द्वादश भाव (कर्क) में गोचर कर रहे हैं, जो खर्चों में वृद्धि और विदेश से संबंधित कार्यों में सफलता का संकेत दे रहे हैं. आज फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी तिथि और पुष्य नक्षत्र का विशेष संयोग है. आपकी राशि के स्वामी सूर्य छठे भाव में शनि और मंगल के साथ युति कर रहे हैं, जो शत्रुओं पर विजय तो दिलाएंगे लेकिन मानसिक तनाव भी दे सकते हैं.

Career: कार्यक्षेत्र में आज आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है. विदेशी व्यापार या एक्सपोर्ट-इंपोर्ट से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन लाभकारी रहेगा. पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से तकनीकी कार्यों में सफलता मिलेगी. महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:10:43 PM से 12:56:58 PM) सबसे उपयुक्त है. राहुकाल (04:54:00 PM से 06:20:44 PM) के दौरान नए अनुबंधों से बचें.

Finance: आर्थिक दृष्टि से आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है, इसलिए बजट का ध्यान रखें. हालांकि, पुष्य नक्षत्र होने के कारण दीर्घकालिक निवेश के लिए समय अच्छा है.

Love: प्रेम और पारिवारिक जीवन में आज आपको वाणी पर संयम रखना होगा. जीवनसाथी के साथ किसी बात पर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं. परिवार के किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं. घर में शांति बनाए रखने के लिए धैर्य का परिचय दें.

Health: स्वास्थ्य के प्रति आज विशेष सावधानी बरतें. अनिद्रा या आँखों में जलन की समस्या हो सकती है. सूर्य-शनि की युति के कारण हड्डियों या जोड़ों में दर्द की शिकायत रह सकती है. आज पश्चिम दिशा में दिशाशूल है, इसलिए इस दिशा में यात्रा करने से बचें.

Lucky Color: सुनहरा या नारंगी.

Lucky Number: 1.

विशेष उपाय: रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. शनि देव की शांति के लिए छाया दान करें और गरीबों को काले तिल का दान करें.

कन्या (Virgo) - 1 मार्च 2026

कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहद लाभकारी और प्रगतिशील है. चंद्रमा आपके एकादश भाव (कर्क) में गोचर कर रहे हैं, जो आपकी आय और लाभ के स्रोतों में वृद्धि का संकेत दे रहे हैं. आज फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी तिथि और पुष्य नक्षत्र का दुर्लभ संयोग आपके अटके हुए कार्यों को पूरा करने में सहायक होगा. कन्या राशि के जातकों के लिए आज चंद्रबल भी सकारात्मक बना हुआ है.

Career: कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाओं को नई दिशा मिलेगी. आपकी कार्यकुशलता की वरिष्ठों द्वारा सराहना की जा सकती है. यदि आप व्यापार करते हैं, तो लाभ की संभावनाएं प्रबल हैं. पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से आज नए व्यावसायिक संपर्कों से भविष्य में लाभ होगा. महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:10:43 PM से 12:56:58 PM) का उपयोग करें.

Finance: आर्थिक दृष्टि से आज का दिन उत्तम है. आय के नए स्रोत बन सकते हैं और पुराने निवेशों से मुनाफा होने के योग हैं。 पुष्य नक्षत्र होने के कारण आज की गई खरीदारी शुभ फलदायी रहेगी. हालांकि, राहुकाल (16:54:00 से 18:20:44 तक) के दौरान किसी भी प्रकार के बड़े निवेश या वित्तीय लेनदेन से बचें.

Love: प्रेम और पारिवारिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. मित्रों और भाई-बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आप साथ मिलकर भविष्य की योजनाएं बनाएंगे. घर में प्रसन्नता का माहौल रहेगा.

Health: स्वास्थ्य के प्रति आज आप काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि, चंद्रमा के प्रभाव से खान-पान में सावधानी बरतें ताकि पेट संबंधी कोई छोटी समस्या न हो. आज पश्चिम दिशा में दिशाशूल है, इसलिए इस दिशा में यात्रा करने से परहेज करें.

Lucky Color: हरा.

Lucky Number: 5.

विशेष उपाय: रविवार के दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और शनि देव की कृपा के लिए शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाएं. पक्षियों को दाना डालना भी आपके लिए शुभ रहेगा.

तुला (Libra) - 1 मार्च 2026

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर में नई ऊंचाइयों को छूने का है. चंद्रमा आपके दशम भाव (कर्क) में गोचर कर रहे हैं, जिसे 'कर्म भाव' कहा जाता है. आज फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी तिथि और पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग है. शनि देव की आपकी राशि पर दृष्टि अनुशासन और कड़ी मेहनत से सफलता दिलाएगी. आज आपके लिए चंद्रबल भी अत्यंत अनुकूल बना हुआ है.

Career: कार्यक्षेत्र में आज आपकी धाक जमेगी. दशम भाव का चंद्रमा आपको कार्यकुशल और निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा. पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से सरकारी कार्यों या बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग में सफलता मिलेगी. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज कोई शुभ समाचार मिल सकता है. महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:10:43 PM से 12:56:58 PM) का चुनाव करें.

Finance: आर्थिक रूप से आज का दिन निवेश के लिए श्रेष्ठ है. पुष्य नक्षत्र को धन वृद्धि के लिए सबसे शुभ माना जाता है。 यदि आप लंबे समय से वाहन या संपत्ति खरीदने का विचार कर रहे थे, तो आज का दिन उत्तम है。 हालांकि, राहुकाल (16:54:00 से 18:20:44 तक) के दौरान किसी भी प्रकार के वित्तीय जोखिम से बचें.

Love: दांपत्य जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ेगी. जीवनसाथी के करियर में तरक्की से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा. परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा की योजना बन सकती है. अविवाहितों के लिए आज का दिन अनुकूल परिणाम ला सकता है.

Health: स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अच्छा है, लेकिन कार्यभार के कारण मानसिक थकान हो सकती है. कमर या जोड़ों में हल्का दर्द महसूस हो सकता है. आज पश्चिम दिशा में दिशाशूल है, इसलिए इस दिशा में यात्रा करने से परहेज करें.

Lucky Color: चमकीला सफेद.

Lucky Number: 7.

विशेष उपाय: रविवार के दिन भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल दें और शनि देव के निमित्त किसी गरीब व्यक्ति को जूते या तिल का दान करें.

वृश्चिक (Scorpio) - 1 मार्च 2026

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्य में वृद्धि और आध्यात्मिक शांति लेकर आया है. चंद्रमा आज आपके नवम भाव (कर्क) में गोचर कर रहे हैं, जो लंबी दूरी की यात्राओं और धार्मिक कार्यों में सफलता का संकेत है. आज फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी तिथि और पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग है. शनि देव की चतुर्थ दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर होने से आपके साहस में वृद्धि होगी.

Career: कार्यक्षेत्र में आज स्थितियाँ आपके पक्ष में रहेंगी. पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिल सकती है。 उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपके विचारों को सम्मान दिया जाएगा. महत्वपूर्ण व्यावसायिक मीटिंग के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:10:43 PM से 12:56:58 PM) का उपयोग करना श्रेष्ठ रहेगा.

Finance: आर्थिक दृष्टि से आज का दिन शुभ है. भाग्य भाव का चंद्रमा अचानक धन लाभ करा सकता है. पुष्य नक्षत्र खरीदारी के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है, इसलिए आज नया निवेश करना लाभदायक रहेगा. हालांकि, राहुकाल (04:54:00 PM से 06:20:44 PM) के दौरान कोई भी बड़ा सौदा न करें.

Love: पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. पिता या घर के बुजुर्गों के मार्गदर्शन से कोई जटिल समस्या हल हो सकती है. जीवनसाथी के साथ संबंधों में परिपक्वता आएगी. किसी धार्मिक स्थान पर जाने का योग बन रहा है.

Health: स्वास्थ्य आज उत्तम रहेगा. पुरानी बीमारियों से राहत मिलने की संभावना है. हालांकि, यात्रा के दौरान खान-पान का विशेष ध्यान रखें. आज पश्चिम दिशा में दिशाशूल है, इसलिए इस दिशा में यात्रा करने से बचें या घर से निकलने से पहले घी खाकर निकलें.

Lucky Color: गहरा लाल.

Lucky Number: 8.

विशेष उपाय: रविवार के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और सूर्य देव को जल दें. शनि देव की प्रसन्नता के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें.

पंचांग और ग्रहों की गणना के अनुसार, रविवार, 1 मार्च 2026 के लिए धनु राशि का राशिफल यहाँ दिया गया है:

धनु (Sagittarius) - 1 मार्च 2026

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने का है. चंद्रमा आज आपके अष्टम भाव (कर्क) में गोचर कर रहे हैं, जिसे ज्योतिष में 'गुप्त भाव' माना जाता है. आज फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी तिथि और पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग है. शनि देव की तृतीय दृष्टि आपके कर्म भाव पर होने से कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक रहेगी, लेकिन परिणाम धैर्य रखने पर ही मिलेंगे.

Career: कार्यक्षेत्र में आज काम का बोझ मानसिक तनाव दे सकता है. गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें और अपनी योजनाओं को साझा न करें. हालांकि, रिसर्च, ज्योतिष या गूढ़ विज्ञान से जुड़े लोगों के लिए पुष्य नक्षत्र का प्रभाव शोध में सफलता दिलाएगा. महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:10 PM से 12:56 PM) का लाभ उठाएं.

Finance: आर्थिक दृष्टि से दिन मध्यम है. अचानक होने वाले खर्च बजट बिगाड़ सकते हैं. निवेश के मामले में जल्दबाजी न करें, खासकर पुष्य नक्षत्र होने के बावजूद आज अष्टम चंद्रमा के कारण जोखिम भरे सौदों से बचें. राहुकाल (04:54 PM से 06:20 PM) में धन का लेन-देन बिल्कुल न करें.

Love: पारिवारिक जीवन में वाणी पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है. ससुराल पक्ष से कोई समाचार मिल सकता है. जीवनसाथी का स्वास्थ्य आपकी चिंता का कारण बन सकता है, इसलिए उन्हें समय दें. रिश्तों में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखें.

Health: स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें. पेट से संबंधित विकार या वाहन चलाते समय सावधानी जरूरी है. मानसिक शांति के लिए योग का सहारा लें. आज पश्चिम दिशा में दिशाशूल है, इसलिए इस दिशा में यात्रा करने से बचें.

Lucky Color: पीला.

Lucky Number: 3.

विशेष उपाय: रविवार के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में चने की दाल का दान करें और शनि देव के मंत्र 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें. सूर्य को जल देते समय उसमें थोड़े लाल फूल मिलाएं.

मकर (Capricorn) - 1 मार्च 2026

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन साझेदारी और संबंधों में मधुरता लाने वाला है. चंद्रमा आपके सप्तम भाव (कर्क) में गोचर कर रहे हैं, जो आपके दांपत्य और व्यावसायिक संबंधों को मजबूती देगा. आज फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी तिथि और पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग है. आपकी राशि के स्वामी शनि देव अपनी ही राशि कुंभ में स्थित होकर आपको धैर्य और अनुशासन का फल प्रदान करेंगे.

Career: व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अत्यंत लाभकारी है. पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से नई साझेदारी या व्यावसायिक अनुबंध (Contracts) सफल रहेंगे. यदि आप नौकरीपेशा हैं, तो सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा. महत्वपूर्ण व्यावसायिक मीटिंग या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:10 PM से 12:56 PM) का समय श्रेष्ठ है.

Finance: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. अटका हुआ धन वापस मिल सकता है. पुष्य नक्षत्र खरीदारी के लिए सबसे शुभ नक्षत्रों में से एक है, इसलिए आज सोने-चांदी, वाहन या भूमि में निवेश करना दीर्घकालिक लाभ देगा. हालांकि, राहुकाल (16:54:00 से 18:20:44 तक) के दौरान किसी भी बड़े वित्तीय जोखिम से बचें.

Love: प्रेम और दांपत्य जीवन के लिए आज का दिन बहुत सुखद रहेगा. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा और आप भविष्य की बड़ी योजनाओं पर चर्चा करेंगे. अविवाहितों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं. परिवार में आज आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

Health: स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि, चंद्रमा के प्रभाव से जोड़ों में हल्का दर्द या कफ संबंधी समस्या हो सकती है. आज पश्चिम दिशा में दिशाशूल है, इसलिए यदि संभव हो तो इस दिशा में यात्रा करने से बचें.

Lucky Color: नीला या गहरा काला.

Lucky Number: 8.

विशेष उपाय: रविवार के दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और शनि देव की प्रसन्नता के लिए शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं.

कुंभ (Aquarius) - 1 मार्च 2026

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन विजय और शत्रुओं पर भारी पड़ने का है. चंद्रमा आज आपके छठे भाव (कर्क) में गोचर कर रहे हैं, जो आपको प्रतिस्पर्धा में सफलता दिलाएगा. आज फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी तिथि और पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग है. आपकी राशि में विराजमान शनि देव सूर्य और मंगल के साथ युति कर रहे हैं, जो आपको थोड़ा आक्रामक लेकिन कार्यकुशल बनाएंगे.

Career: कार्यक्षेत्र में आज आप अपने विरोधियों और शत्रुओं को मात देने में सफल रहेंगे. यदि आपका कोई कानूनी मामला या कोर्ट-कचहरी का काम अटका हुआ है, तो आज उसमें सकारात्मक प्रगति हो सकती है. पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से तकनीकी और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिलेगी. महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:10 PM से 12:56 PM) का लाभ उठाएं.

Finance: आर्थिक दृष्टि से आज का दिन उधार चुकाने या बैंक संबंधी कार्यों को पूरा करने के लिए अच्छा है. पुष्य नक्षत्र के कारण आज कोई बड़ा निवेश या मशीनरी की खरीदारी भविष्य में लाभ देगी. हालांकि, राहुकाल (04:54 PM से 06:20 PM) के दौरान फिजूलखर्ची से बचें और किसी को बड़ा कर्ज न दें.

Love: पारिवारिक जीवन में आज आपको थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है. जीवनसाथी या प्रेमी के साथ छोटी सी बात पर बहस बड़े विवाद का रूप ले सकती है. बाहरी लोगों को अपने निजी मामलों में दखल न देने दें. ननिहाल पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है.

Health: स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन मिला-जुला है. चंद्रमा के छठे भाव में होने से पेट विकार या मौसमी बीमारियों का खतरा रह सकता है. शनि और मंगल की युति के कारण रक्तचाप (Blood Pressure) के मरीज अपना विशेष ध्यान रखें. आज पश्चिम दिशा में दिशाशूल है, इसलिए इस दिशा में यात्रा करने से बचें.

Lucky Color: आसमानी नीला.

Lucky Number: 8.

विशेष उपाय: रविवार के दिन भगवान सूर्य को जल में काले तिल डालकर अर्घ्य दें. शनि देव के निमित्त 'नीलांजन समाभासं...' मंत्र का जाप करें और हनुमान जी को चोला चढ़ाएं.

मीन (Pisces) - 1 मार्च 2026

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन बुद्धि, कौशल और संतान सुख की वृद्धि का है. चंद्रमा आज आपके पंचम भाव (कर्क) में गोचर कर रहे हैं, जो ज्ञान और रचनात्मकता का भाव है. आज फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी तिथि और पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग आपके लिए नए अवसर लेकर आएगा. आपकी राशि के स्वामी गुरु (बृहस्पति) का अनुकूल प्रभाव आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा.

Career: कार्यक्षेत्र में आज आपकी प्रतिभा निखरकर सामने आएगी. यदि आप शिक्षा, कला, लेखन या प्रबंधन के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज आपको बड़ी सफलता मिल सकती है. पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में शुभ समाचार मिलने के योग हैं. महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णयों या नई परियोजनाओं की शुरुआत के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:10 PM से 12:56 PM) का लाभ उठाएं.

Finance: आर्थिक दृष्टि से आज का दिन निवेश के लिए साल के सबसे अच्छे दिनों में से एक है. पुष्य नक्षत्र में शेयर बाजार या लंबी अवधि की योजनाओं में निवेश करना भविष्य में बड़ा लाभ दे सकता है. अचानक धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं. हालांकि, राहुकाल (04:54 PM से 06:20 PM) के दौरान किसी भी प्रकार के वित्तीय अनुबंध पर हस्ताक्षर न करें.

Love: प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी. सिंगल जातकों के लिए आज किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. विवाहित जोड़ों के लिए संतान की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है, जिससे घर का माहौल उत्सव जैसा होगा. आप अपने पार्टनर के साथ कुछ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएंगे.

Health: स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन अच्छा रहेगा. आप मानसिक रूप से काफी हल्का और शांत महसूस करेंगे. हालांकि, चंद्रमा के प्रभाव से खान-पान में तरल पदार्थों (Liquids) का अधिक सेवन करें. आज पश्चिम दिशा में दिशाशूल है, इसलिए इस दिशा में यात्रा करने से बचें.

Lucky Color: गहरा पीला या केसरिया.

Lucky Number: 3.

विशेष उपाय: रविवार के दिन भगवान विष्णु को पीले चंदन का तिलक लगाएं और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. शनि देव की शांति के लिए शाम को किसी गरीब को फल दान करें.

