Pepsi Sharma Death: नहीं रहे हरियाणवी सिंगर पेप्सी शर्मा, 38 साल की उम्र में हुआ निधन, सदमें में फैंस
Pepsi Sharma Passes Away: हरियाणवी लोक सिंगर पेप्सी शर्मा अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं. उनका 38 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया है.
हरियाणवी लोक संगीत जगत से एक बेहद शॉकिंग खबर आ रही है. दरअसल पॉपुलर हरियाणवी रागनी सिंगर पेप्सी शर्मा का 38 साल की उम्र में अचानक सीने में दर्द होने के बाद निधन हो गया. परिवार ने बताया कि उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया. पेप्सी शर्मा की अचानक मौत से पूर हरियाणवी लोक संगीत इंडस्ट्री सदमे में है. तमाम फैंस रागनी सिंगर के निधन पर दुख जता रहे हैं.
कौन थे पेप्सी शर्मा?
बदा दें कि पेप्सी शर्मा का असली नाम यशपाल शर्मा था. लेकिन वे अपने स्टेज नाम पेप्सी शर्मा से ही जाने जाते थे. गाजियाबाद के पटला गांव के रहने वाले पेप्सी ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में अपनी स्टेज परफॉर्मेंस से खूब पॉपुलैरिटी बटोरी थी.
पेप्सी शर्मा रागनी प्रतियोगिताओं में एक जाना-पहचाना चेहरा थे, अपने सिंगिंग टैलेंट के अलावा, वे अपने ह्यूमर, कॉमिक टाइमिंग और लाइव परफॉर्मेंस के दौरान दर्शकों का एंटरटेन करने के लिए जाने जाते थे.
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सपना चौधरी के साथ ही हिट जोड़ी
उन्होंने कई मौकों पर मशहूर हरियाणवी कलाकार और बिग बॉस की कंटेस्टेंट रहीं सपना चौधरी के साथ मंच शेयर किया. उनकी जोड़ी की जुगलबंदी अक्सर रागिनी मुकबालों की जान रहती थी. इनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इन्हें देखने और सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचते थे. दोनों को एक साथ स्टेज पर परफॉर्म करते देख लोग खूब एंटरटेन होते थे.
पेप्सी शर्मा अपने पीछे 10 वर्षीय बेटी और 7 वर्षीय बेटे को छोड़ गए हैं. उनके असामयिक निधन से हरियाणवी मनोरंजन जगत शोक में डूबा गया है. वहीं साथी कलाकार और फैंस सिंगर के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं.
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