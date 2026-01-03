Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज पूर्णिमा की तिथि है, 3 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today)

मेष राशिफल (Aries), 3 जनवरी 2026

आज का दिन आपके लिए भावनात्मक गहराई, आत्मनिरीक्षण और भावनाओं को समझने वाला है. चंद्रमा मिथुन राशि में पूरे दिन रहेगा, जिससे मन सोचने, बोलने और प्रभावी संवाद की ओर झुकेगा. लेकिन पूर्णिमा तिथि के प्रभाव से आज का दिन भीतर की स्थिति और संतुलन पर अधिक ध्यान देगा, न कि दिखावे और प्रदर्शन पर.

नक्षत्र आर्द्रा आज के दिन आन्तरिक भावनाओं, उलझनों और अप्रत्याशित बदलाव की ऊर्जा देता है. यह नक्षत्र कहता है कि जो भीतर है, उसे समझो और अधूरे विचारों को भावनात्मक रूप से साफ करो. सुबह भागदौड़, बहस या आवेश में निर्णय लेने से बचें, खासकर राहु काल (09:52 AM - 11:11 AM) के दौरान. आज शब्दों की तेज़ी आपको जरूरत से ज़्यादा प्रभावित या प्रभावित कर सकती है.

दोपहर 12:10 PM से 12:52 PM तक अभिजीत मुहूर्त में किसी महत्वपूर्ण बातचीत, योजना या भावनात्मक बातचीत को आगे बढ़ाना बहुत अच्छा रहेगा. यह समय आपके लिए संतुलन प्रदान करेगा और आप किसी रिश्ते, योजना या विचार को नियंत्रित तरीके से आगे ले जा सकेंगे.

Career: आज कार्यस्थल पर आपकी बातों में स्पष्टता और ऊर्जा रहेगी. लेकिन शुरुआत में जल्दबाज़ी से निर्णय लेने से बचें. दिन के मध्य से आपके काम में संतुलन आएगा और टीम के साथ बातचीत लाभदायक रहेगी.

Finance: आज अचानक कुछ खर्च सामने आ सकता है, खासकर रुचि, शिक्षा या नए विचार से जुड़ा खर्च. राहु काल के दौरान वित्तीय निर्णय लेने से बचें. अभिजीत मुहूर्त में निवेश या बजट की योजना पर चर्चा करना सकारात्मक रहेगा.

Love: रिश्तों में आज भावनाओं को शब्दों में स्पष्ट करना ज़्यादा प्रभावी होगा. सीधे दिल से बात करने से साथी के साथ समझ बेहतर होगी. आज नर्सरी भावनाओं की तह में उतरने का दिन है, इसलिए संवाद में नरमी रखिए.

Health: आंतरिक तनाव, सिरदर्द या नींद की कमी महसूस हो सकती है. दिन भर पानी अधिक पिएँ और हल्का भोजन करें ताकि मन शांत रहे.

उपाय: आज सुबह या दोपहर अभिजीत मुहूर्त में घर में दीपक जलायें और अपने मन को शांत करें.

Lucky Color: लाल

Lucky Number: 9

वृषभ राशिफल (Taurus), 3 जनवरी 2026

आज का दिन आपके लिए स्थिरता, भावनात्मक समझ और संतुलन की दिशा में है. चंद्रमा मिथुन राशि में पूरे दिन रहेगा, इसलिए मन में संवाद, विचार और स्पष्टता दोनों साथ चलेंगे. आप यह महसूस करेंगे कि केवल महसूस करने से काम नहीं चलता, बल्कि भावनाओं को शब्दों में ढालना भी ज़रूरी है.

नक्षत्र आर्द्रा आज आपको यह सिखाता है कि पुराने विचार या पुरानी सोच से आगे बढ़ना जरूरी है. आज आप खुद को उन बातों से हटते हुए पा सकते हैं जो आपको मानसिक रूप से ज़्यादा बोझिल कर रही थीं. इसका असर आपके करियर और निजी जीवन दोनों पर दिखेगा.

राहु काल (09:52 AM - 11:11 AM) में किसी भी अहंकारी या आवेश वाली बातचीत से बचें. आज शुरुआत थोड़ी संवेदनशील हो सकती है. बाद में अभिजीत मुहूर्त (12:10 PM - 12:52 PM) में वित्तीय योजना, साझेदारी या पारिवारिक बातचीत लाभदायक रहेगी.

Career: आज कार्यक्षेत्र में आपका धैर्य और स्थिरता आपके पक्ष में काम करेगा. अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना आज अधिक महत्वपूर्ण होगा. मीटिंग, प्रेजेंटेशन और टीम संवाद में आप लाभ पाएँगे.

Finance: आज खर्च पर नियंत्रण रखना ज़्यादा संभावित रहेगा. आप बजट या सेविंग्स को और बेहतर तरीके से संभाल पायेंगे. अभिजीत मुहूर्त में वित्तीय योजना पर विचार करना बेहतर रहेगा.

Love: रिश्तों में आप साथी के साथ गहन भावनात्मक संवाद कर सकते हैं. आज दोनों के बीच समझ बढ़ेगी. शांत और स्थिर बातचीत रिश्तों को मजबूत करेगी.

Health: गले, कंधे या मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो सकता है. हल्का व्यायाम और स्ट्रेचिंग मदद करेगी.

उपाय: आज परिवार के साथ समय बितायें और पारिवारिक एकता पर ध्यान दें.

Lucky Color: पिस्ता हरा

Lucky Number: 6

मिथुन राशिफल (Gemini), 3 जनवरी 2026

आपका दिन बातचीत, भावनात्मक स्पष्टता और संतुलित संवाद की ओर बढ़ेगा. चंद्रमा आज मिथुन राशि में होने से मन में ज्ञान, संवाद और सीखने की इच्छा रहेगी. आज आप कई ऐसी बातों को नोटिस करेंगे जो पहले छूटती थीं.

नक्षत्र आर्द्रा आपकी सोच को थोड़ा भावुक और संवेदनशील भी बना सकता है. आज आप किसी पुराने विचार को दोबारा समझने और उसे बेहतर बनाने के लिए तैयार रहेंगे. हो सकता है आज आप किसी बात को दूसरी दृष्टि से समझें या दूसरे के नजरिये से देखें.

दोपहर 12:10 PM से 12:52 PM तक अभिजीत मुहूर्त में किसी महत्वपूर्ण सूचना, लिखित काम या मैसेजिंग को आगे बढ़ाना शुभ रहेगा. लेकिन 09:52 AM से 11:11 AM तक राहु काल के दौरान किसी भी विवाद, साझा जिम्मेदारी या क्रोध में कहे गए शब्दों से बचना अधिक उचित रहेगा.

Career: आज बातचीत और प्रस्तुति आपके लिए मुख्य उपकरण होंगे. आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से पेश करेंगे और सहकर्मियों के साथ तालमेल दुरुस्त कर सकेंगे. टीम मीटिंग्स में आप प्रभाव डाल सकते हैं.

Finance: आज का दिन बजट और पैसों की योजना बनाने के लिए अच्छा है. किसी भी उधार या निवेश को राहु काल में तुरंत न लें.

Love: आपके संवाद साझेदार के लिए सहज होंगे. आज आप भावनात्मक तौर पर खुलकर बात कर सकते हैं.

Health: आँखों और गर्दन में हल्का दबाव महसूस हो सकता है. आँखों को राहत देने के लिए थोड़ी सैर कर लें.

उपाय: आज सकारात्मक संवाद पर ध्यान दें और किसी अपरिचित व्यक्ति को सलाह देने से पहले सोचें.

Lucky Color: हरा

Lucky Number: 5

कर्क राशिफल (Cancer), 3 जनवरी 2026

आज का दिन आपके लिए भावनात्मक जुड़ाव, परिवार और सहयोग की भावना को मजबूत करता है. चंद्रमा आज मिथुन राशि में है, जिससे मन भावनात्मक संवेदनशीलता, अनुभव और दूसरों की बात समझने की ओर रहेगा. आप यह महसूस करेंगे कि केवल अपने विचार रखना ही पर्याप्त नहीं, दूसरों को भी समझना जरूरी है.

नक्षत्र आर्द्रा आज भावनाओं में थोड़ा उथल-पुथल लाता है. यह उथल-पुथल आपको यह सीख देगी कि जब बात दिल की हो, तो संवाद में संतुलन और समझ ज़रूरी होती है. आज आप किसी संवेदनशील मुद्दे पर ठहराव से सोच सकते हैं, न कि आवेश में प्रतिक्रिया दें.

दोपहर 12:10 PM से 12:52 PM तक अभिजीत मुहूर्त में पारिवारिक बातचीत, साझेदारी और रिश्तों पर गहन सोच सहायक होगी. 09:52 AM से 11:11 AM तक राहु काल में भावनात्मक विवाद और तीखे शब्दों से बचें.

Career: आपका भावनात्मक बुद्धिमत्ता आज कार्यस्थल पर सहयोग और तालमेल बढ़ाएगी. टीम से आपसी समझ बनेगी.

Finance: आज पारिवारिक खर्च से जुड़े विषय सामने आ सकते हैं. संतुलन बनाए रखना ज़रूरी होगा.

Love: रिश्तों में आप स्नेह और समझ दोनों दिखाएंगे. आज साथी के विचारों को गंभीरता से सुनना फलदायक रहेगा.

Health: पेट या भोजन के प्रति लापरवाही से बचें. हल्का भोजन और पानी पर्याप्त लें.

उपाय: आज परिवार के लिए कुछ समय निकालें और दिल से बातचीत करें.

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.