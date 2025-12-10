Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 10 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष (Aries) राशिफल, 10 दिसंबर 2025

कर्क चंद्रमा आज आपके गृह, भावनाओं और व्यक्तिगत स्थिरता से जुड़े विषयों को सक्रिय करेगा. किसी घरेलू निर्णय को लेकर मन में हलचल रहेगी, पर अंतर्ज्ञान सही दिशा देगा. परिवार के किसी बड़े सदस्य से सलाह लाभकारी सिद्ध होगी. काम में थोड़ी धीमी गति रहेगी, लेकिन आपकी शांति और केंद्रित दृष्टि आपको गलतियों से बचाएगी. छात्रों के लिए आज गहरा अध्ययन और आत्ममंथन का दिन है.

Career: महत्वपूर्ण कार्य धीरे-धीरे सही दिशा में बढ़ेंगे. वरिष्ठ आपका धैर्य और संतुलन नोटिस करेंगे.

Love: किसी पुराने विवाद का सौम्य अंत.

Education: मुश्किल विषय आज आसानी से समझ आएंगे.

Health: पेट फूलना, भारीपन.

Finance: घर-संबंधी खर्च बढ़ेगा, एक निवेश पर विचार बन सकता है.

उपाय: चंद्रमा को दूध मिलाकर अर्घ्य दें.

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 2

वृषभ (Taurus) राशिफल, 10 दिसंबर 2025

कर्क चंद्रमा आज आपकी बातचीत, मीटिंग और संवाद-कौशल को बेहद प्रबल करेगा. किसी संदेश, कॉल या प्रस्ताव से काम में नई गति आएगी. परिवार में भाई-बहनों के साथ हल्की-फुल्की बातचीत मन हल्का करेगी. छात्रों के लिए यह लिखने, समझने और तर्क विकसित करने का श्रेष्ठ दिन है. आज आपके शब्द प्रभाव डालेंगे, इसलिए बातचीत सोच-समझकर करें.

Career: आपकी बातों से आज कोई बड़ा रास्ता खुलेगा. महत्वपूर्ण व्यक्ति आपकी सलाह मानेगा.

Love: छोटे-छोटे gestures संबंध को मजबूत बनाएंगे.

Education: भाषा और लेखन-संबंधी विषयों में उन्नति.

Health: गला सूख सकता है.

Finance: छोटे लाभ, पर impulsive खर्च से बचें.

उपाय: हरी मूंग दान करें.

Lucky Color: हरा

Lucky Number: 5

मिथुन (Gemini) राशिफल, 10 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा आपके धन-भाव और आत्म-मूल्य को सक्रिय करेगा. आप अपने संसाधनों, आय और व्यक्तिगत क्षमताओं को नए नज़रिए से देखेंगे. किसी आर्थिक योजना या बजट को पुनः व्यवस्थित करने का विचार बनेगा. परिवार में किसी की आवश्यकता पर खर्च हो सकता है, पर उससे संतुष्टि मिलेगी. छात्रों के लिए यह दिन स्मरण शक्ति और ध्यान क्षमता बढ़ाने वाला है.

Career: आपकी कार्यशैली की सराहना होगी, productivity में वृद्धि.

Love: साथी आपके मन की स्थिति समझेगा और सहयोग देगा.

Education: याद करने वाले विषयों में तेज़ प्रगति.

Health: गर्दन, कंधे में stiffness.

Finance: धन प्राप्ति का स्पष्ट संकेत, रुका पैसा मिल सकता है.

उपाय: दुर्गा सप्तश्लोकी पढ़ें.

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 3

कर्क (Cancer) राशिफल, 10 दिसंबर 2025

अपने ही राशि में चंद्रमा होने से आज आत्मविश्वास, भावनात्मक गहराई और निर्णय क्षमता तीनों मजबूत रहेंगे. आप अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे. परिवार में आपके सुझाव और नेतृत्व की भूमिका बढ़ेगी. काम में नई दिशा या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. छात्रों के लिए यह कठिन विषयों को समझने और गहराई से पढ़ने का बहुत अच्छा दिन है.

Career: वरिष्ठ आपके निर्णयों और स्थिरता से प्रभावित होंगे, नेतृत्व के अवसर बढ़ेंगे.

Love: भावनात्मक openness से संबंध मजबूत.

Education: जटिल विषयों की गहरी समझ.

Health: जलन, पित्त या सूजन.

Finance: आय बढ़ने का संकेत, नया छोटा अवसर दिखेगा.

उपाय: शिव चालीसा पढ़ें.

Lucky Color: चांदी

Lucky Number: 1

