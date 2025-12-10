हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
10 दिसंबर 2025 Horoscope: आज चार राशियों की किस्मत पलट सकती है! मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क का जानें आज का राशिफल

10 दिसंबर 2025 Horoscope: आज चार राशियों की किस्मत पलट सकती है! मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क का जानें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: 10 दिसंबर 2025 का राशिफल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 10 Dec 2025 05:19 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 10 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष (Aries) राशिफल, 10 दिसंबर 2025

कर्क चंद्रमा आज आपके गृह, भावनाओं और व्यक्तिगत स्थिरता से जुड़े विषयों को सक्रिय करेगा. किसी घरेलू निर्णय को लेकर मन में हलचल रहेगी, पर अंतर्ज्ञान सही दिशा देगा. परिवार के किसी बड़े सदस्य से सलाह लाभकारी सिद्ध होगी. काम में थोड़ी धीमी गति रहेगी, लेकिन आपकी शांति और केंद्रित दृष्टि आपको गलतियों से बचाएगी. छात्रों के लिए आज गहरा अध्ययन और आत्ममंथन का दिन है.

Career: महत्वपूर्ण कार्य धीरे-धीरे सही दिशा में बढ़ेंगे. वरिष्ठ आपका धैर्य और संतुलन नोटिस करेंगे.
Love: किसी पुराने विवाद का सौम्य अंत.
Education: मुश्किल विषय आज आसानी से समझ आएंगे.
Health: पेट फूलना, भारीपन.
Finance: घर-संबंधी खर्च बढ़ेगा, एक निवेश पर विचार बन सकता है.
उपाय: चंद्रमा को दूध मिलाकर अर्घ्य दें.
Lucky Color: सफेद
Lucky Number: 2

वृषभ (Taurus) राशिफल, 10 दिसंबर 2025

कर्क चंद्रमा आज आपकी बातचीत, मीटिंग और संवाद-कौशल को बेहद प्रबल करेगा. किसी संदेश, कॉल या प्रस्ताव से काम में नई गति आएगी. परिवार में भाई-बहनों के साथ हल्की-फुल्की बातचीत मन हल्का करेगी. छात्रों के लिए यह लिखने, समझने और तर्क विकसित करने का श्रेष्ठ दिन है. आज आपके शब्द प्रभाव डालेंगे, इसलिए बातचीत सोच-समझकर करें.

Career: आपकी बातों से आज कोई बड़ा रास्ता खुलेगा. महत्वपूर्ण व्यक्ति आपकी सलाह मानेगा.
Love: छोटे-छोटे gestures संबंध को मजबूत बनाएंगे.
Education: भाषा और लेखन-संबंधी विषयों में उन्नति.
Health: गला सूख सकता है.
Finance: छोटे लाभ, पर impulsive खर्च से बचें.
उपाय: हरी मूंग दान करें.
Lucky Color: हरा
Lucky Number: 5

मिथुन (Gemini) राशिफल, 10 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा आपके धन-भाव और आत्म-मूल्य को सक्रिय करेगा. आप अपने संसाधनों, आय और व्यक्तिगत क्षमताओं को नए नज़रिए से देखेंगे. किसी आर्थिक योजना या बजट को पुनः व्यवस्थित करने का विचार बनेगा. परिवार में किसी की आवश्यकता पर खर्च हो सकता है, पर उससे संतुष्टि मिलेगी. छात्रों के लिए यह दिन स्मरण शक्ति और ध्यान क्षमता बढ़ाने वाला है.

Career: आपकी कार्यशैली की सराहना होगी, productivity में वृद्धि.
Love: साथी आपके मन की स्थिति समझेगा और सहयोग देगा.
Education: याद करने वाले विषयों में तेज़ प्रगति.
Health: गर्दन, कंधे में stiffness.
Finance: धन प्राप्ति का स्पष्ट संकेत, रुका पैसा मिल सकता है.
उपाय: दुर्गा सप्तश्लोकी पढ़ें.
Lucky Color: पीला
Lucky Number: 3

कर्क (Cancer) राशिफल, 10 दिसंबर 2025

अपने ही राशि में चंद्रमा होने से आज आत्मविश्वास, भावनात्मक गहराई और निर्णय क्षमता तीनों मजबूत रहेंगे. आप अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे. परिवार में आपके सुझाव और नेतृत्व की भूमिका बढ़ेगी. काम में नई दिशा या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. छात्रों के लिए यह कठिन विषयों को समझने और गहराई से पढ़ने का बहुत अच्छा दिन है.

Career: वरिष्ठ आपके निर्णयों और स्थिरता से प्रभावित होंगे, नेतृत्व के अवसर बढ़ेंगे.
Love: भावनात्मक openness से संबंध मजबूत.
Education: जटिल विषयों की गहरी समझ.
Health: जलन, पित्त या सूजन.
Finance: आय बढ़ने का संकेत, नया छोटा अवसर दिखेगा.
उपाय: शिव चालीसा पढ़ें.
Lucky Color: चांदी
Lucky Number: 1

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 10 Dec 2025 05:19 AM (IST)
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Mesh Rashi Rashifal
