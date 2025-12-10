Aaj Ka Rashifal: सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि वालों के रिश्ते, स्वास्थ्य सब पर दिखेगा असर! जानें 10 दिसंबर 2025 आज का राशिफल
Aaj Ka Rashifal: 10 दिसंबर 2025 का राशिफल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.
Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 10 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).
सिंह (Leo) राशिफल, 10 दिसंबर 2025
कर्क चंद्रमा आज आपके भीतर के भाव, स्मृतियों और एकांत की आवश्यकता को बढ़ाएगा. मन किसी पुराने विषय पर बार-बार जाएगा और आप गहरी सोच-विचार की ओर आकर्षित होंगे. किसी कार्य की नई योजना बनाने का आज शुभ समय है. परिवार में वातावरण शांत रहेगा, पर मन अधिक भीड़ से दूर रहना चाहेगा. छात्रों के लिए आज पुनरावलोकन, नोट整理 और कठिन विषयों की दोहराई अत्यंत लाभप्रद रहेगी।
Career: पर्दे के पीछे किया गया परिश्रम बड़ा फल देगा; उच्च अधिकारी आप पर ध्यान देंगे.
Love: झिझक छोड़कर बात रखने से दूरी कम होगी.
Education: दोहराई व गहन अध्ययन हेतु उत्तम दिन.
Health: थकान और निद्रा में कमी.
Finance: रुका धन धीरे-धीरे वापस आने के संकेत.
उपाय: प्रातः सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें.
Lucky Color: सुनहरा
Lucky Number: 9
कन्या (Virgo) राशिफल, 10 दिसंबर 2025
आज का कर्क चंद्रमा आपके मित्रों, सहयोगियों और दीर्घकालिक लक्ष्यों को सक्रिय करेगा. किसी विश्वसनीय व्यक्ति की सलाह आपके काम की दिशा बदल सकती है. समूह में आपकी उपस्थिति प्रभाव बढ़ाएगी और योजना बनाने में आपका योगदान सराहा जाएगा. परिवार में भी मेल-जोल और समर्थन का वातावरण रहेगा. छात्रों के लिए समूह-अध्ययन और चर्चा अत्यंत परिणामकारी होगी.
Career: किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से संपर्क बनेगा, जिससे आगे अवसर बढ़ेंगे.
Love: साथी भावनात्मक सहारा देगा, रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी.
Education: समूह-अध्ययन से स्पष्टता और गति मिलेगी.
Health: शरीर में हल्की कमजोरी—आराम आवश्यक.
Finance: आय स्थिर; बचत में वृद्धि.
उपाय: ॐ नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें.
Lucky Color: नीला
Lucky Number: 6
तुला (Libra) राशिफल, 10 दिसंबर 2025
कर्क चंद्रमा आपके कर्म-भाव को अत्यंत सक्रिय करेगा. आज कार्यस्थल पर आपकी पकड़ मजबूत दिखेगी. आपकी राय किसी बड़े निर्णय में निर्णायक सिद्ध हो सकती है. परिवार में भी आपकी उपलब्धि से उत्साह बढ़ेगा. छात्रों के लिए आज लक्ष्य निर्धारित करने और परीक्षा की तैयारी आगे बढ़ाने का श्रेष्ठ दिन है; मन की दृढ़ता उच्च रहेगी.
Career: पदोन्नति, नई जिम्मेदारी या महत्वपूर्ण कार्य मिलने के प्रबल संकेत.
Love: साथी आपकी महत्वाकांक्षा का सम्मान करेगा.
Education: प्रतियोगी तैयारी में तीव्रता आएगी.
Health: सिर भारी, हल्का दर्द या तनाव.
Finance: आय बढ़ने के स्पष्ट संकेत.
उपाय: कात्यायनी देवी का ध्यान करें.
Lucky Color: गुलाबी
Lucky Number: 7
वृश्चिक (Scorpio) राशिफल, 10 दिसंबर 2025
कर्क चंद्रमा आज धर्म, व्यापक सोच, ज्ञान और दूरगामी योजनाओं पर प्रभाव डालेगा. किसी महत्वपूर्ण समझ का उदय होगा, जिससे आप किसी बड़े निर्णय की ओर बढ़ सकते हैं. परिवार में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जीवन-दिशा को नई रोशनी देगी. छात्रों के लिए आज शोध, गहन अध्ययन और तथ्य समझने का अत्यंत उपयुक्त दिन है.
Career: दीर्घकालिक योजनाओं में प्रगति; अधिकारी आपकी दूरदर्शिता से प्रभावित.
Love: संबंध में परिपक्वता बढ़ेगी, पुरानी गलतफहींमियां कम होंगी.
Education: शोध-आधारित विषयों में तेज़ प्रगति.
Health: अम्लता और पेट में जलन.
Finance: दूरस्थ कार्य या बाहरी स्रोत से धन लाभ संभव.
उपाय: ॐ सोमाय नमः जपें.
Lucky Color: सफेद
Lucky Number: 8
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
