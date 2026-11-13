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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरJaivik Khad: वर्मी कम्पोस्ट या गोबर की खाद, किस फसल के लिए क्या सही?

Jaivik Khad: वर्मी कम्पोस्ट या गोबर की खाद, किस फसल के लिए क्या सही?

Organic Fertilizers: वर्मी कम्पोस्ट और गोबर की खाद, दोनों खेती के लिए फायदेमंद हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सब्जियों, गेहूं और धान जैसी फसलों के लिए कौन-सी खाद ज्यादा काम आती है?

Written By : ईशा |  Updated at : 13 Nov 2026 02:42 PM (IST)
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Vermicompost vs Cow Dung: खेती में अच्छी पैदावार के लिए सिर्फ पानी और बीज का सही इस्तेमाल काफी नहीं होता, बल्कि मिट्टी को पोषण देना भी जरूरी है. इसके लिए किसान खेतों में कई तरह की जैविक खाद का इस्तेमाल करते हैं. इनमें वर्मी कम्पोस्ट और गोबर की खाद काफी लोकप्रिय हैं. दोनों ही मिट्टी की सेहत सुधारने और फसल की बढ़वार में मदद करती हैं. 

लेकिन इन दोनों में कुछ फर्क भी है. ऐसे में सवाल है कि सब्जियों, अनाज और फल वाली फसलों के लिए कौन-सी खाद ज्यादा काम आती है और इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए?

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वर्मी कम्पोस्ट की क्या है खासियत?

वर्मी कम्पोस्ट को केंचुओं की मदद से तैयार किया जाता है. इसमें गोबर, सूखी पत्तियां और खेतों से निकलने वाला जैविक कचरा इस्तेमाल किया जाता है. केंचुए इस सामग्री को सड़ाकर बारीक और भुरभुरी खाद में बदल देते हैं. इसमें पौधों के लिए जरूरी पोषक तत्व अच्छी मात्रा में मिलते हैं. यह मिट्टी को भुरभुरी बनाने और उसमें नमी बनाए रखने में भी मदद करती है. वर्मी कम्पोस्ट का इस्तेमाल खासकर सब्जियों, फूलों, फलदार पौधों और बागवानी वाली फसलों में किया जा सकता है. टमाटर, मिर्च, बैंगन, भिंडी और दूसरी सब्जियों में इसे डालने से पौधों की बढ़वार और मिट्टी की सेहत को फायदा मिल सकता है. गमलों और किचन गार्डन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है.

गोबर की खाद कब आती है काम?

गोबर की खाद पशुओं के गोबर, पेशाब और बिछावन में इस्तेमाल हुई सूखी घास या पत्तियों से तैयार होती है. इसे खेत में डालने से मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़ता है. इससे मिट्टी की बनावट सुधरती है और पानी रोकने की क्षमता भी बेहतर होती है. यह खाद धीरे-धीरे पोषण देती है, इसलिए इसका असर लंबे समय तक मिट्टी पर बना रह सकता है.

गेहूं, धान, मक्का, दलहन और तिलहन जैसी फसलों की खेती में गोबर की अच्छी तरह सड़ी खाद का इस्तेमाल किया जा सकता है. बुवाई से पहले खेत की आखिरी जुताई के समय इसे मिट्टी में मिलाना फायदेमंद रहता है. इससे खेत की मिट्टी को लंबे समय तक बेहतर बनाए रखने में मदद मिलती है.
Jaivik Khad: वर्मी कम्पोस्ट या गोबर की खाद, किस फसल के लिए क्या सही?

यह भी पढ़ें: गेहूं की बुवाई में कौन-सी खाद कितनी डालें? जानें प्रति एकड़ का हिसाब

दोनों खाद में क्या है अंतर?

  • वर्मी कम्पोस्ट में आमतौर पर पोषक तत्वों की मात्रा गोबर की सामान्य खाद से ज्यादा होती है. 
  • वहीं, गोबर की खाद बड़ी मात्रा में खेतों में डालना आसान और कम खर्च वाला विकल्प हो सकती है.
  • हालांकि, इनका असर खाद तैयार करने के तरीके और उसकी गुणवत्ता पर भी निर्भर करता है.

कौन-सी खाद चुनें और कैसे करें इस्तेमाल?

अगर सब्जियों, फूलों और फलदार पौधों की देखभाल करनी है तो वर्मी कम्पोस्ट उपयोगी विकल्प हो सकती है. वहीं, बड़े खेतों में गेहूं, धान और दूसरी फसलों के लिए अच्छी तरह सड़ी गोबर की खाद का इस्तेमाल किया जा सकता है. किसान चाहें तो दोनों खाद का संतुलित तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं. ध्यान रखें कि कच्चा गोबर सीधे खेत में न डालें. खाद पूरी तरह सड़ी हुई होनी चाहिए. 

यह भी पढ़ें: DAP खाद के दाम नहीं बढ़ाएगी सरकार, जानें 50 किलो बोरे की कीमत

About the author ईशा

ईशा फिलहाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हैं और एग्रीकल्चर कैटिगरी की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. ईशा बेहद आसान भाषा में खेती-किसानी से जुड़ी खबरों को पेश करती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 2.5 साल से ज्यादा का अनुभव है. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान वह समाचार न्यूज, विहान टीवी, इंडिया न्यूज और न्यूज 18 जैसे मीडिया संस्थानों के साथ काम कर चुकी हैं. इन संस्थानों में उन्होंने अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालते हुए खबरों की रिसर्च, लेखन, कॉपी एडिटिंग और डिजिटल कंटेंट तैयार करने का काम किया है.

ईशा ने अपने पत्रकारिता करियर में सेहत, खेती-किसानी, लाइफस्टाइल, एस्ट्रो और एंटरटेनमेंट जैसे अलग-अलग विषयों पर काम किया है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज, नोएडा से जर्नलिज्म में बैचलर की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 13 Nov 2026 02:42 PM (IST)
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