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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरLow Water Crops: धान के बाद इन फसलों की खेती करें किसान, कम पानी में भी होती है पैदावार

Low Water Crops: धान के बाद इन फसलों की खेती करें किसान, कम पानी में भी होती है पैदावार

धान की कटाई के बाद किसान कौन सी फसलें उगा सकते हैं? जानिए अलसी, चना, मसूर और सरसों जैसी फसलों के बारे में, जिन्हें कम पानी में उगाकर अतिरिक्त कमाई की जा सकती है.

Written By : मनस्वी चौहान, मनस्वी चौहान |  Updated at : 13 Nov 2026 06:59 PM (IST)
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धान की कटाई के बाद किसान रबी फसलों की बुवाई कर सकते हैं. खेत खाली छोड़ने के बजाय दूसरी फसलों की खेती करने से उन्हें अतिरिक्त आमदनी का मौका मिलता है. खासकर उन किसानों के लिए कम पानी में तैयार होने वाली फसलें अच्छा विकल्प हैं, जिनके पास सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं हैं. अलसी, चना, मटर, मसूर और सरसों जैसी फसलें धान के बाद उगाई जा सकती हैं. 

 कौन सी फसलें कम पानी में होंगी तैयार?

धान की कटाई के बाद जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा कम है, वे अलसी की खेती कर सकते हैं. इस फसल को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती. खेत में बची नमी से भी इसके विकास में मदद मिलती है. इसके अलावा चना भी कम पानी में तैयार होने वाली दलहन फसल है. धान की कटाई के बाद खेत में मौजूद नमी का इस्तेमाल करके इसकी बुवाई कर सकते है. वहीं, मसूर की खेती भी किसानों के लिए अच्छा विकल्प है. इसमें सिंचाई की जरूरत सीमित होती है और इसकी खेती में लागत भी कम आती है. इन फसलों से किसान अतिरिक्त आमदनी कर सकते हैं.

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मटर, सरसों और मक्का क्यों हैं अच्छे विकल्प?

किसान धान के बाद मटर की खेती भी कर सकते हैं. सर्दियों में इसकी मांग बनी रहती है और सही किस्म का चुनाव करके अच्छी पैदावार होती है. जिन किसानों के पास एक से दो सिंचाई की सुविधा है, वे सरसों की खेती कर सकते हैं. यह एक प्रमुख तिलहनी फसल है. इसके अलावा रबी मक्का भी किसानों के लिए कमाई का अच्छा विकल्प बनता है. इसकी खेती के लिए मिट्टी और मौसम के अनुसार किस्म का चुनाव करना जरूरी है. बुवाई से पहले खेत की तैयारी और बीज की गुणवत्ता का ध्यान जरूर रखें.

सब्जियों की खेती से कैसे होगी कमाई?

किसान धान की कटाई के बाद मूली, पालक और मेथी जैसी सब्जियों की खेती भी कर सकते हैं. ये फसलें कम समय में तैयार हो जाती हैं और स्थानीय बाजार में इनकी मांग बनी रहती है. सब्जियों की खेती के लिए ऐसे खेत का चुनाव करना चाहिए जहां पानी जमा न होता हो. खेत में जल निकलने की अच्छी व्यवस्था होना भी जरूरी है. किसान अपनी जमीन, मिट्टी में बची नमी और सिंचाई के साधनों के अनुसार फसल का चुनाव करें.

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About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान एबीपी नेटवर्क के साथ इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं, जहां वह एग्रीकल्चर बीट पर खबरें लिखती हैं. खेती, किसानों और एग्रीकल्चर से जुड़ी स्टोरीज लिखते हुए उनकी कोशिश रहती है कि खबर की जानकारी आसान और साफ भाषा में लोगों तक पहुंचे.

मनस्वी अपने कॉलेज की मीडिया टीम का हिस्सा रह चुकी हैं. इस दौरान उन्हें लाइव इवेंट्स की कवरेज, एंकरिंग और रिपोर्टिंग का मौका प्राप्त हुआ. यहां उन्हें खबरों पर रिसर्च करने, कंटेंट लिखने और किसी स्टोरी को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने का एक्सपीरियंस मिला.

पढ़ाई की बात करें तो मनस्वी मंदसौर यूनिवर्सिटी से Bachelor’s in Journalism and Mass Communication की पढ़ाई कर रही हैं. राइटिंग और मीडिया में लगातार कुछ नया सीखते हुए वह अपनी राइटिंग को और बेहतर बनाने पर काम कर रही हैं.
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Published at : 13 Nov 2026 06:59 PM (IST)
Tags :
Agriculture News ABP NEWS
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