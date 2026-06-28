हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरदुनिया में सबसे ज्यादा अंडे देती है ये मुर्गी, जानें कितनी है कीमत?

दुनिया में सबसे ज्यादा अंडे देती है ये मुर्गी, जानें कितनी है कीमत?

White Leghorn Price: अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग से अच्छी कमाई करना चाहते हैं. तो व्हाइट लेगहॉर्न ऐसी मुर्गी की नस्ल है जो आपको जबरदस्त मुनाफा देगी. यह दुनिया में सबसे ज्यादा अंडे देती है.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 28 Jun 2026 11:15 AM (IST)
Preferred Sources

White Leghorn: किसान खेती के अलावा मुर्गीपालन से भी काफी मुनाफा कमाते हैं. दुनिया में कई तरह की मुर्गियों का पालन किया जाता है. लेकिन जब बात सबसे ज्यादा अंडे देने वाली नस्ल की आती है तो व्हाइट लेगहॉर्न का नाम सबसे पहले लिया जाता है. यही वजह है कि भारत समेत कई देशों के पोल्ट्री फार्मों में इस नस्ल की मांग लगातार बनी रहती है.

 कम उम्र में अंडे देना शुरू करने वाली यह मुर्गी अपनी बेहतर उत्पादकता और कम रखरखाव लागत के लिए जानी जाती है. अगर किसान कम खर्च में अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो व्हाइट लेगहॉर्न उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती है. यह नस्ल सालभर शानदार उत्पादन देती है. यही वजह है कि पोल्ट्री फार्मिंग में इसे सबसे भरोसेमंद नस्लों में गिना जाता है.

सालभर में देती है रिकॉर्डतोड़ अंडे

व्हाइट लेगहॉर्न की सबसे बड़ी खासियत इसकी अंडे देने की क्षमता है. यह मुर्गी सामान्य तौर पर एक साल में 280 से 320 अंडे देती है. वहीं अगर इसे अच्छा संतुलित आहार और बढ़िया माहौल मिले तो इसका उत्पादन 340 अंडों तक भी पहुंच सकता है. करीब 18 से 20 सप्ताह की उम्र में यह अंडे देना शुरू कर देती है. इसके अंडों का रंग सफेद होता है और बाजार में इनकी अच्छी मांग रहती है. 

यह नस्ल ज्यादा चारा खाए बिना भी अच्छा उत्पादन देती है. इसलिए प्रति अंडा लागत कम आती है. इसी वजह से छोटे और बड़े दोनों तरह के पोल्ट्री फार्म इसे प्राथमिकता देते हैं. इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी मानी जाती है. जिससे पालन में जोखिम भी ताफी कम रहता है और किसानों को बेहतर मुनाफा मिलता है.

यह भी पढ़ें: इस खरीफ सीजन में रागी की ये खास किस्म कराएगी तगड़ी कमाई, सस्ते बीज के लिए बस यहां जाना होगा

कितनी है इसकी कीमत?

व्हाइट लेगहॉर्न की कीमत उसकी उम्र, क्वालिटी और उपलब्धता पर निर्भर करती है. एक दिन के चूजे की कीमत आमतौर पर 40 से 80 रुपये के बीच होती है. जबकि तैयार लेयर मुर्गी 350 से 700 रुपये या उससे अधिक कीमत में मिल सकती है. बड़े पोल्ट्री फार्म एक साथ बड़ी संख्या में चूजे खरीदते हैं. जिससे लागत और कम हो जाती है. 

यह नस्ल हल्के वजन की होती है. इसलिए इसका रखरखाव आसान रहता है और चारे की खपत भी कम होती है. लगातार अंडा उत्पादन, कम खर्च और बेहतर लाभ की वजह से यह दुनिया की सबसे लोकप्रिय लेयर नस्लों में शामिल है. 

यह भी पढ़ें: मामूली खर्च और बिना किसी झंझट के बंपर रिटर्न, किसानों को हर सीजन में मालामाल कर रही है सिंघाड़े की यह खेती

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 28 Jun 2026 11:15 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Eggs Poultry Farming Farming News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
दुनिया में सबसे ज्यादा अंडे देती है ये मुर्गी, जानें कितनी है कीमत?
दुनिया में सबसे ज्यादा अंडे देती है ये मुर्गी, जानें कितनी है कीमत?
एग्रीकल्चर
साधारण धान छोड़ अपनाएं काला नमक चावल की खेती, कम खाद-पानी में किसानों की तिजोरी भरेगी यह फसल
साधारण धान छोड़ अपनाएं काला नमक चावल की खेती, कम खाद-पानी में किसानों की तिजोरी भरेगी यह फसल
एग्रीकल्चर
खेतों की सिंचाई का परमानेंट जुगाड़, सरकार दे रही बंपर सब्सिडी, जानें कैसे उठाएं इस योजना का लाभ
खेतों की सिंचाई का परमानेंट जुगाड़, सरकार दे रही बंपर सब्सिडी, जानें कैसे उठाएं इस योजना का लाभ
एग्रीकल्चर
मामूली खर्च और बिना किसी झंझट के बंपर रिटर्न, किसानों को हर सीजन में मालामाल कर रही है सिंघाड़े की यह खेती
मामूली खर्च और बिना किसी झंझट के बंपर रिटर्न, किसानों को हर सीजन में मालामाल कर रही है सिंघाड़े की यह खेती
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Muharram | Poisonous Capsules:मुहर्रम जुलूस में 'जहरीली गोलियां' बांटने की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश!
Ram Mandir Theft | Ayodhya | Champat Rai | Janhit: चंपत राय 'अग्निपरीक्षा' से डर रहे हैं?
Ram Mandir Donation Theft | Sandeep Chaudhary: 'खतरनाक खेल', दान चोरों को बचाया जा रहा है?
Ram Mandir Theft | Shastrartha: इस्तीफा, घोटाले के आरोप और आस्था का सवाल, देखिए पूरी पड़ताल!
Ram Mandir Theft | Champat Rai | Abp News: चढ़ावे घोटाले में क्यों 'चंपत' हैं असली आका?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'इंदिरा गांधी के बाद सिर्फ PM मोदी ने ही...', शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पिता प्रणब मुखर्जी की बातों को किया याद
'इंदिरा गांधी के बाद सिर्फ PM मोदी ने ही...', शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पिता प्रणब मुखर्जी की बातों को किया याद
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र TET परीक्षा पेपर लीक मामले में CM देवेंद्र फडणवीस सख्त, SIT जांच के दिए आदेश
महाराष्ट्र TET परीक्षा पेपर लीक मामले में CM देवेंद्र फडणवीस सख्त, SIT जांच के दिए आदेश
विश्व
कट्टरपंथियों के आगे झुकी शहबाज सरकार, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल Geo News पर लगाया बैन, जानें क्यों लिया ये फैसला
कट्टरपंथियों के आगे झुकी शहबाज सरकार, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल Geo News पर लगाया बैन, जानें क्यों लिया ये फैसला
टेलीविजन
'जब करनी होगी, बता दूंगा', जैस्मिन संग शादी के सवालों से परेशान हुए अली गोनी, बोले- लोग पीछे पड़े हैं
'जब करनी होगी, बता दूंगा', जैस्मिन संग शादी के सवालों से परेशान हुए अली गोनी, बोले- लोग पीछे पड़े हैं
क्रिकेट
IND vs IRE 2nd T20 Weather: बारिश में धुला मैच तो सीरीज हार जाएगी टीम इंडिया, जानिए आज बेलफास्ट में कैसा रहेगा मौसम
बारिश में धुला मैच तो सीरीज हार जाएगी टीम इंडिया, जानें IND vs IRE 2nd T20 में कैसा रहेगा मौसम
ट्रेंडिंग
Video: अपनी बहन का किराया देने लगा बच्चा तो ऑटो ड्राइवर ने दिखाई दरियादिली, जीत लिया लोगों का दिल
अपनी बहन का किराया देने लगा बच्चा तो ऑटो ड्राइवर ने दिखाई दरियादिली, जीत लिया लोगों का दिल
फूड
Moong Dal Cheela Recipe: घर पर ऐसे बनाएं मूंग दाल का चीला, शाम के स्नैक्स के लिए रहेगा बेस्ट
घर पर ऐसे बनाएं मूंग दाल का चीला, शाम के स्नैक्स के लिए रहेगा बेस्ट
जनरल नॉलेज
Scientific Facts About Snake: सांप अगर सांप को ही काट ले तो क्या होगा, जानिए क्या सच में हो जाती है मौत?
सांप अगर सांप को ही काट ले तो क्या होगा, जानिए क्या सच में हो जाती है मौत?
ABP NEWS
टैंकर के पलटते ही दूध इकट्ठा करने की होड़ मच गई।
टैंकर के पलटते ही दूध इकट्ठा करने की होड़ मच गई।
ABP NEWS
दूध का टैंकर पलटा, लोग बाल्टियाँ और बर्तन लेकर दौड़े!
दूध का टैंकर पलटा, लोग बाल्टियाँ और बर्तन लेकर दौड़े!
ABP NEWS
चोरी करने आए थे, बाइक पर भाग गए!
चोरी करने आए थे, बाइक पर भाग गए!
ABP NEWS
मरीज़ के हाथ-पैर एम्बुलेंस के बाहर क्यों बांधे गए थे?
मरीज़ के हाथ-पैर एम्बुलेंस के बाहर क्यों बांधे गए थे?
ABP NEWS
NEET पेपर लीक से नागपुर में आक्रोश, युवाओं ने मशाल लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया।
NEET पेपर लीक से नागपुर में आक्रोश, युवाओं ने मशाल लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया।
Embed widget