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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरLow-Cost Farming Ideas: 5000 रुपये में शुरू कर सकते हैं इस चीज की खेती, पहली फसल में ही कमा लेंगे लाखों

Low-Cost Farming Ideas: 5000 रुपये में शुरू कर सकते हैं इस चीज की खेती, पहली फसल में ही कमा लेंगे लाखों

low cost farming ideas: देश के अलग-अलग हिस्सों में ऐसे कई उदाहरण सामने आते हैं, जहां किसान कम खर्चे में खेती शुरू कर अच्छी कमाई कर रहे हैं. खास बात यह है कि इन फसलों में खतरा भी कम है और कम समय में रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 31 Mar 2026 06:42 AM (IST)
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low cost farming ideas:  खेती में ज्यादा मुनाफा पाने के लिए किसान अलग-अलग तरह की खेती, फसलों और तरीकों को अपना रहे हैं, जिनमें कम लागत में ज्यादा मुनाफा मिल सके. देश के अलग-अलग हिस्सों में ऐसे कई उदाहरण सामने आते हैं, जहां किसान कम खर्चे में खेती शुरू कर अच्छी कमाई कर रहे हैं. खास बात यह है कि इन फसलों में खतरा भी कम है और कम समय में रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि 5000 रुपये में आपके किस चीज की खेती शुरू कर सकते हैं, जिससे पहली ही फसल में आप लाखों कमा लेंगे?

कलौंजी की खेती, कम लागत में बड़ा फायदा 

इन दिनों कलौंजी की खेती भी किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित हो रही है. कई एक्सपर्ट्स बताते हैं कि एक बीघा में इसकी खेती करने में करीब 5 से 6 हजार रुपये का खर्चा आता है. इसमें बीज, जुताई और हल्की देखभाल शामिल होती है. वहीं पानी की जरूरत भी बहुत कम होती है और एक से दो सिंचाई में ही फसल तैयार हो जाती है. यह फसल करीब चार से पांच महीने में तैयार हो जाती है. खास बात यह है कि इसकी गंध के कारण आवारा जानवर इसे नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, जिससे किसानों को रात-दिन निगरानी नहीं करनी पड़ती है. वहीं उत्पादन के बात करें तो एक बीघा में ढाई से तीन क्विंटल तक पैदावार मिलती है. बाजार में सही दाम मिलने पर किसान 60 से 70 रुपये तक की कमाई कर लेते हैं. यही वजह है कि अब ज्यादा किसान इस फसल की ओर रुख कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें-कम लागत में ज्यादा मुनाफा, ये 3 फसलें बदल सकती हैं किसानों की किस्मत 

लिप्टिस की खेती, कम खर्चे में ज्यादा मुनाफा 

आजकल लिप्टिस की खेती भी चर्चा में है. लिप्टिस की खेती के लिए करीब 600 पौधे लगा सकते हैं, जिसकी लागत 5000 रुपये तक आती है. इसके पौधे सस्ते होने के साथ-साथ देखभाल भी कम मांगते हैं. वहीं यह पेड़ 8 से 10 साल में पूरी तरह तैयार हो जाते हैं और एक पेड़ का वजन 200 से 400 किलो तक होता है. मौजूदा भाव के अनुसार किसानों को भविष्य में 10 लाख रुपये तक का मुनाफा होने की उम्मीद है. खास बात यह है कि लिप्टिस के पेड़ों के बीच किसान गेहूं की फसल भी उगा रहे हैं, जिससे हर साल नियमित आय बने रहे. 

मशरूम की खेती, घर बैठे कमाई का आसान जरिया 

मशरूम की खेती भी कम लागत में शुरू होने वाले एक अच्छा ऑप्शन बन कर सामने आई है. इसे घर के अंदर भी शुरू किया जा सकता है और इसकी शुरुआत  5000 रुपये में की जा सकती है. मशरूम की खेती अक्टूबर से मार्च के महीने मार्च के बीच की जाती है और उसके लिए खास तापमान और नमी की जरूरत होती है. इस खेती में गेहूं, चावल के भूसे से कंपोस्ट तैयार कर उसमें बीज डाले जाते हैं. करीब 40 से 50 दिनों में मशरूम तैयार हो जाता है. वहीं बाजार में इसकी मांग भी लगातार बढ़ रही है, जिससे किसानों को अच्छा दाम मिल जाता है. 

ये भी पढ़ें-पीएम किसान योजना से लेकर फसल बीमा तक, सरकार की इन स्कीमों का फायदा ले सकते हैं किसान भाई-बहन

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 31 Mar 2026 06:42 AM (IST)
Tags :
Farming With 5000 Rupees Low Cost Farming Ideas Kalonji Farming Profit Mushroom Farming At Home Leptis Farming In India
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