Moongfali Ki Kheti: मूंगफली की फसल में किसान मेहनत तो पूरी करते हैं, लेकिन खुदाई के समय कई बार दाने छोटे और फलियां अधूरी मिलती हैं. इससे पैदावार पर तो असर पड़ता ही है साथ ही किसानों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है. इसकी एक वजह पौधों को सही समय पर पोषण और पानी नहीं मिलना हो सकता है.

मूंगफली की अच्छी पैदावार के लिए सिर्फ पौधों की बढ़वार पर ध्यान देना काफी नहीं है, बल्कि जमीन के अंदर बन रही फलियों की जरूरतों को भी समझना जरूरी है. अगर आपकी मूंगफली भी छोटी रह जाती है, तो खेती के दौरान इन बातों पर जरूर ध्यान दें.

मिट्टी में कैल्शियम की कमी न होने दें

मूंगफली की फलियों और दानों के अच्छे विकास के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी होता है. इसकी कमी होने पर फलियां ठीक से नहीं बनतीं और दाने छोटे या अधूरे रह सकते हैं. इसके लिए किसान मिट्टी की जांच करवाकर जरूरत के हिसाब से जिप्सम का इस्तेमाल कर सकते हैं. आमतौर पर फूल आने और फलियां बनने की शुरुआत के समय जिप्सम डालने की सलाह दी जाती है. इसकी मात्रा मिट्टी की स्थिति और कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही रखें.

सही समय पर सिंचाई करें

मूंगफली में फूल आने, खूंटियां जमीन में जाने और फलियां बनने का समय काफी अहम होता है.

इन अवस्थाओं में खेत में नमी की कमी होने पर फलियों का विकास प्रभावित हो सकता है.

इसलिए जरूरत के अनुसार हल्की सिंचाई करें लेकिन खेत में पानी भरने से बचें.

खेत में खरपतवार न पनपने दें

खेत में उगे खरपतवार फसल के साथ पानी और पोषक तत्वों के लिए मुकाबला करते हैं. इससे मूंगफली के पौधों को जरूरी पोषण नहीं मिल पाता. इसलिए शुरुआती बढ़वार के दौरान खेत को खरपतवार से साफ रखें. लेकिन जब पौधों की खूंटियां जमीन में जाने लगें, तब गहरी गुड़ाई या जुताई न करें. इससे फलियां बनने की प्रक्रिया को नुकसान पहुंच सकता है.



यह भी पढ़ें: खेत की उर्वरक क्षमता घट गई? अपनाएं ये 4 आसान तरीके

संतुलित खाद और उर्वरक डालें

मूंगफली की अच्छी पैदावार के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर जैसे पोषक तत्व जरूरी हैं. इनकी कमी से पौधों की बढ़वार और दानों का विकास प्रभावित हो सकता है. इसलिए बुवाई से पहले मिट्टी की जांच कराएं और उसी के हिसाब से खाद डालें. बिना जरूरत ज्यादा यूरिया डालने से बचें.

मिट्टी का चुनाव और खेत की तैयारी सही रखें

मूंगफली की फसल के लिए भुरभुरी और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी अच्छी मानी जाती है. अगर जमीन बहुत सख्त है, तो पौधों की खूंटियों को जमीन के अंदर जाने और फलियां बनने में परेशानी हो सकती है. इसलिए बुवाई से पहले खेत की अच्छी तैयारी करें और मिट्टी को भुरभुरा रखें.

फसल की नियमित निगरानी करें

पत्तियों पर धब्बे, पौधों का पीला पड़ना या कीटों का हमला भी फसल के विकास को प्रभावित कर सकता है. इसलिए समय-समय पर खेत का निरीक्षण करते रहें. कोई समस्या दिखने पर कृषि विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही दवा का इस्तेमाल करें.

यह भी पढ़ें: ड्रिप इरिगेशन क्या है, इसे कैसे लगवाएं? जानें फायदे और सरकारी सब्सिडी