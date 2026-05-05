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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरLitchi Farming: लीची के बाग को तहस नहस कर सकता है यह कीड़ा, इस एक तरीके से पा सकते हैं छुटकारा  

Litchi Farming: लीची के बाग को तहस नहस कर सकता है यह कीड़ा, इस एक तरीके से पा सकते हैं छुटकारा  

Litchi Farming: बदलते मौसम के कारण लीची के बागों में कीटों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है, जिससे फसल को भारी नुकसान हो सकता है. ऐसे में सही जानकारी का होना बहुत जरूरी है. आइए जानते हैं ऐसे में क्या करें?

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 05 May 2026 04:04 PM (IST)
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Litchi Farming: बदलते मौसम का असर अब खेती पर साफ दिखाई देने लगा है. कभी अचानक गर्मी बढ़ जाती है तो कभी नमी ज्यादा हो जाती है. ऐसे हालात फसलों के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं, खासकर लीची के बागों के लिए. वही लीची खाना जितना मजेदार होता है, उसकी खेती उतनी ही मुश्किल भरी होती है. लीची एक नाजुक फल है और इसकी अच्छी पैदावार के लिए संतुलित तापमान और मौसम जरूरी होता है. लेकिन मौसम में हो रहे उतार-चढ़ाव के कारण कीटों का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. ऐसे में कृषि एक्सपर्ट्स और बागवानों किसानों को इस समय में विशेष सतर्क रहने की सलाह भी देते हैं. चलिए आज हम आपको बताते हैं कि लीची के बाग पर कीटों ने हमला कैसे बाग को तहस नहस कर सकता है, और किस तरह से आप फसल को बचा सकते हैं?

लीची की खेती करने वाले किसानों के सामने इन दिनों सबसे बड़ी समस्या आ रही है ये हैं कीटों का हमला. ये कीट पेड़ों की नई पत्तियों, फूलों और फलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे उत्पादन कम हो जाता है और गुणवत्ता भी खराब हो जाती है. वही  अगर समय रहते इन पर नियंत्रण नहीं किया जाए तो इससे पूरा बाग खराब हो सकता है.

कौन सा कीट करता है नुकसान?

लीची के बागों में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला कीट है लीची माइट (Litchi Mite). यह बहुत ही छोटा कीट होता है, जिसे आंखों से देख पाना मुश्किल होता है. यह पत्तियों के नीचे रहकर उनका रस चूसता है. इसके कारण पत्तियां मुड़ने लगती हैं और उन पर भूरे या लाल रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं. जिससे धीरे-धीरे पत्तियां सूख जाती हैं और पेड़ कमजोर हो जाता है. साथ ही इसका असर फलों पर भी पड़ता है, जिससे फल छोटे रह जाते हैं या गिर जाते हैं. इसका कारण है बदलता मौसम, जब मौसम में अचानक बदलाव होता है, तो यह कीट तेजी से फैलते है. जैसे ज्यादा गर्मी या ज्यादा नमी वाले मौसम खासकर गर्म और आर्द्र वातावरण में लीची माइट की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है. ऐसे में अगर किसान सतर्क न रहें तो कुछ ही दिनों में पूरा बाग प्रभावित हो सकता है.

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इस एक तरीके से पा सकते हैं छुटकारा

कृषि एक्सपर्ट्स किसानों को सलाह देते हैं कि कीटों के शुरुआती लक्षण दिखते ही कुछ आसान उपाय अपनाए जा सकते हैं. जैसे इस कीट से बचाव के लिए सबसे असरदार तरीका है समय पर लिएबुप्रोफेजिन या इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करना और साथ ही  बाग की साफ-सफाई बनाए रखना. किसान निम्न उपाय अपनाकर इस समस्या से राहत पा सकते हैं:

  •  प्रभावित पत्तियों और टहनियों को तुरंत काटकर नष्ट कर दें
  •  बाग में साफ-सफाई रखें ताकि कीटों का फैलाव कम हो
  • सल्फर या नीम आधारित कीटनाशक का छिड़काव करें
  •  नियमित रूप से पेड़ों की निगरानी करते रहें, ताकि शुरुआती अवस्था में ही कीट को रोका जा सके

नीम का तेल या नीम आधारित घोल खासतौर पर सुरक्षित और प्रभावी माना जाता है. यह कीटों को नियंत्रित करने के साथ-साथ पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाता.

किसानों के लिए जरूरी सलाह

किसानों को चाहिए कि वे मौसम के अनुसार अपनी खेती की रणनीति बदलें. जैसे ही मौसम में बदलाव दिखे, तुरंत बाग की जांच करें. समय पर पहचान और सही उपाय अपनाने से बड़े नुकसान से बचा जा सकता है.

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Published at : 05 May 2026 04:04 PM (IST)
Tags :
Litchi Farming Lichi Crop Damage Pest Control Methods Agriculture Advice
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