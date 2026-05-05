ये है दुनिया की सबसे महंगी सब्जी, जानें कैसे शुरू करें इसकी खेती?

World Most Expensive Vegetable : आजकल सब्जियों की कीमतें 100 से 200 रुपये किलो तक आम हो गई हैं, लेकिन एक ऐसी बेहद खास सब्जी भी है जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगभग 80,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये प्रति किलो तक पहुंच जाती है. इसे दुनिया की सबसे महंगी सब्जियों में गिना जाता है और इसकी मांग खासतौर पर रेस्टोरेंट और विदेशी बाजारों में ज्यादा रहती है. इसे उगाना आसान नहीं है क्योंकि इसकी खेती के लिए ठंडी जलवायु, उपजाऊ और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी, और लगातार देखभाल की जरूरत होती है. इसकी फसल सीमित मात्रा में मिलती है और इसे हाथ से तोड़ा जाता है, जिससे इसकी लागत और मेहनत दोनों बढ़ जाती हैं. तो आइए जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी सब्जी कौन सी है और इसकी खेती कैसे शुरू करें.

दुनिया की सबसे महंगी सब्जी कौन सी है?

दुनिया की सबसे महंगी सब्जी हॉप शूट्स है. हॉप शूट्स एक तरह की हरी सब्जी है जो हॉप्स पौधे के नए कोमल हिस्सों से निकलती है. हॉप्स का इस्तेमाल आमतौर पर बीयर बनाने में किया जाता है, लेकिन इसके शुरुआती छोटे अंकुर (shoots) को सब्जी के रूप में खाया जाता है. इनका टेस्ट हल्का कड़वा और खास होता है, जो पकने के बाद थोड़ा मीठापन भी लिए होता है. इन्हें सलाद, सूप और कुछ खास डिशों में इस्तेमाल किया जाता है.

इतनी महंगी क्यों होती है यह सब्जी?

हॉप शूट्स की कीमत इतनी ज्यादा होने के पीछे कई कारण हैं. इसे उगाने में बहुत मेहनत लगती है. इसकी पैदावार बहुत कम होती है. साथ ही इसे हाथ से तोड़ना पड़ता है. इसके अलावा खेती के लिए खास तकनीक और देखभाल जरूरी होती है. यह सिर्फ सीमित मौसम में ही मिलती है. इन्हीं कारणों से यह सब्जी बाजार में बहुत महंगी बिकती है.

हॉप शूट्स के फायदे

कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, हॉप शूट्स में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे विटामिन्स की अच्छी मात्रा, एंटीऑक्सीडेंट गुण और शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करती है. कई लोग मानते हैं कि इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद कर सकते हैं, लेकिन इसे किसी बीमारी का सीधा इलाज नहीं माना जाता है.

इसकी खेती कैसे शुरू करें?

1. इसकी खेती शुरू करने के लिए सबसे पहले सही वातावरण और तैयारी जरूरी होती है, क्योंकि यह पौधा खास परिस्थितियों में ही अच्छे से बढ़ता है.

2. इसके लिए ठंडी जलवायु सबसे उपयुक्त मानी जाती है और ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें पानी आसानी से निकल जाए तथा जो उपजाऊ हो, क्योंकि ज्यादा गर्मी में इसका विकास सही तरह से नहीं हो पाता है.

3. इसे बीज से नहीं उगाया जाता, बल्कि इसकी खेती जड़ों (rhizomes) या कटिंग के जरिए की जाती है, जिन्हें जमीन में लगाया जाता है.

4. यह पौधा लता की तरह ऊपर की ओर बढ़ता है, इसलिए इसे सहारा देने के लिए मचान या ट्रेलिस सिस्टम लगाना जरूरी होता है.

5. इसमें नियमित सिंचाई, लगातार देखभाल और निगरानी की जरूरत होती है.

6. इसकी फसल हाथ से तोड़ी जाती है, जिससे इसकी खेती में मेहनत और ध्यान दोनों काफी ज्यादा लगते हैं.

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कितने समय में तैयार होती है फसल?

हॉप शूट्स बहुत जल्दी बढ़ती हैं और लगभग 2 महीने के अंदर पहली फसल तैयार हो सकती है, लेकिन इसकी क्वालिटी बनाए रखने के लिए खास देखभाल जरूरी होती है.

क्या इसे घर पर उगा सकते हैं?

हॉप शूट्स को घर पर भी उगाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए पर्याप्त धूप कम से कम 5-6 घंटे जरूरी है. मिट्टी नमी वाली और उपजाऊ होनी चाहिए. पौधे को चढ़ने के लिए जगह चाहिए. नियमित देखभाल करनी होगी. अगर सही देखभाल की जाए तो इसे छोटे स्तर पर घर या बगीचे में उगाया जा सकता है.

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