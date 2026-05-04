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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरWalnut Farming Tips: एक ही पेड़ से 28000 रुपये की कमाई, किसान ऐसे करें अखरोट की खेती

Walnut Farming Tips: एक ही पेड़ से 28000 रुपये की कमाई, किसान ऐसे करें अखरोट की खेती

Walnut Farming Tips: अखरोट की मांग देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी बहुत ज्यादा है. यही कारण है कि इसकी खेती किसानों के लिए अच्छा मुनाफा देने वाला ऑप्शन बन सकती है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 04 May 2026 05:24 PM (IST)
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Walnut Farming Tips: आज के समय में खेती सिर्फ पारंपरिक फसलों तक सीमित नहीं रही है. किसान अब ऐसी फसलों की तरफ बढ़ रहे हैं जिनसे कम जमीन में ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके. इसी वजह से ड्राई फ्रूट्स की खेती तेजी से लोकप्रिय हो रही है. इन्हीं में से एक बहुत ही फायदेमंद फसल अखरोट (Walnut) है. अखरोट की मांग देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी बहुत ज्यादा है. यही कारण है कि इसकी खेती किसानों के लिए अच्छा मुनाफा देने वाला ऑप्शन बन सकती है. विशेषज्ञों के अनुसार, अगर सही तरीके से देखभाल की जाए तो एक अखरोट का पेड़ लगभग 28,000 रुपये तक की कमाई दे सकता है. अगर पेड़ों की संख्या बढ़ाई जाए तो कमाई लाखों में पहुंच सकती है. तो आइए जानते हैं कि किसान अखरोट की खेती कैसे करें. 

अखरोट की खेती क्यों है फायदेमंद?

अखरोट को एक हाई वैल्यू क्रॉप माना जाता है. इसके कई फायदे हैं. बाजार में इसकी लगातार अच्छी मांग रहती है. इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है. देश और विदेश दोनों जगह इसकी बिक्री आसानी से हो जाती है. यह ड्राई फ्रूट होने के कारण महंगे दाम पर बिकता है. इससे दवा और फूड इंडस्ट्री में भी उपयोग होता है. इन्हीं कारणों से अखरोट की खेती को एक फायदेमंद बिजनेस माना जाता है. 

एक पेड़ से कितनी कमाई हो सकती है?

अखरोट की कीमत बाजार में लगभग 400 से 700 रुपये प्रति किलो तक होती है. कुछ जगह यह इससे भी ज्यादा कीमत पर बिकता है. एक पेड़ से लगभग 40 से 70 किलो तक उत्पादन मिल सकता है यानी एक पेड़ से करीब 25,000 से 28,000 रुपये तक की कमाई हो सकती है. अगर 20 पेड़ लगाए जाएं तो 5 से 6 लाख रुपये तक की इनकम हो सकती है. इस तरह यह खेती किसानों के लिए लंबी अवधि में बहुत लाभकारी साबित हो सकती है. 

किसान अखरोट की खेती कैसे करें?

1.  पौध तैयार करना - अखरोट के पौधे सीधे खेत में नहीं लगाए जाते हैं. पहले इन्हें नर्सरी में तैयार किया जाता है. इसके लिए ग्राफ्टिंग विधि का उपयोग किया जाता है. 

2. पौध रोपाई का समय - अखरोट की खेती के लिए दिसंबर से जनवरी का समय सबसे अच्छा माना जाता है. इस समय पौधे खेत में लगाए जाते हैं. 

3.खाद और देखभाल - अखरोट की खेती के लिए सड़ी हुई गोबर की खाद का उपयोग किया जाता है. जिसमें प्रति पेड़ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की संतुलित मात्रा दी जाती है. साथ ही नियमित सिंचाई और देखभाल जरूरी होती है. 

अखरोट की खेती के लिए जलवायु और मिट्टी कैसी होनी चाहिए?

अखरोट की खेती के लिए ऐसा मौसम और मिट्टी जरूरी होती है जो पौधे की अच्छी ग्रोथ में मदद करें. यह फसल ठंडे और हल्के गर्म दोनों तरह के वातावरण में उग सकती है और लगभग 5 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सहन कर लेती है, लेकिन इसके लिए सबसे बेहतर तापमान 20 से 25 डिग्री माना जाता है. इसमें सबसे अच्छी उपज दोमट मिट्टी में मिलती है, क्योंकि इसमें नमी और पोषक तत्व संतुलित रहते हैं. इसके अलावा मिट्टी का pH स्तर 5 से 7 के बीच होना चाहिए. साथ ही खेत में पानी निकासी का अच्छा इंतजाम होना जरूरी है, क्योंकि पानी रुकने से पौधों को नुकसान हो सकता है. रेतीली, बहुत सख्त या ज्यादा क्षारीय मिट्टी में अखरोट की खेती करना सही नहीं माना जाता है. 

यह भी पढ़ें - हजारों रुपये बचाएगा यह देसी नुस्खा, फसल के लिए नीम से बनाएं ऑर्गेनिक कीटनाशक

अखरोट का पौधा फल देने में कितना समय लगता है?

अखरोट का पौधा लगाने के बाद तुरंत उत्पादन नहीं देता, बल्कि इसे फल देने के लिए लगभग 4 साल का समय लगता है. शुरुआती वर्षों में पेड़ सीमित मात्रा में फल देता है, लेकिन जैसे-जैसे यह विकसित होता है, इसकी पैदावार भी बढ़ने लगती है. अच्छी और स्थिर उपज आमतौर पर 7 से 10 साल के बीच मिलती है, जब पेड़ पूरी तरह परिपक्व हो जाता है. अखरोट का पेड़ लंबे समय तक लगभग 25 से 30 साल तक लगातार उत्पादन देता रहता है. इस दौरान समय के साथ न सिर्फ उत्पादन स्थिर रहता है, बल्कि कई मामलों में बढ़ भी जाता है, जिससे किसानों को लंबे समय तक अच्छा मुनाफा मिलता रहता है. 

अखरोट खाने के फायदे

अखरोट सिर्फ कमाई के लिए ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है. इसे खाने से दिमाग को तेज करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है. तनाव कम करने में मदद करता है और शरीर को एनर्जी देता है. इसमें आयरन, जिंक, कैल्शियम और पोटैशियम पाए जाते हैं. 

 यह भी पढ़ें - मई में करें इन 5 फसलों की खेती, 3 महीने में लाख रुपये तक की कमाई, जानें पूरा गणित

Published at : 04 May 2026 05:24 PM (IST)
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Dry Fruit Farming Walnut Production Walnut Cultivation Earning From Walnut
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