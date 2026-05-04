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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरमई में करें इन 5 फसलों की खेती, 3 महीने में लाख रुपये तक की कमाई, जानें पूरा गणित

मई में करें इन 5 फसलों की खेती, 3 महीने में लाख रुपये तक की कमाई, जानें पूरा गणित

Vegetable Farming In May: मई की गर्मी में भिंडी, लौकी और खीरे जैसी 5 फसलों की खेती किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. सही सिंचाई और खाद देने से ये फसलें मात्र 90 दिनों में तैयार हो जाती हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 04 May 2026 10:02 AM (IST)
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Vegetable Farming In May: मई की तपती गर्मी को देखते हुए अक्सर किसान भाई खेती-बाड़ी से थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं. लेकिन आपको बता दें  यही समय सबसे बड़ी कमाई का मौका लेकर आता है. इस महीने में अगर आप पारंपरिक फसलों के बजाय कम समय में तैयार होने वाली नकदी फसलों (Cash Crops) का चुनाव करें. तो अगले 90 दिनों के भीतर आपकी जेब में लाखों रुपये आ सकते हैं. 

असल में गर्मियों के दौरान बाजार में ताजी सब्जियों की सप्लाई कम हो जाती है. जिससे इनके दाम आसमान छूने लगते हैं. अगर आप सही प्लानिंग और तकनीक के साथ इन फसलों की बुवाई करते हैं. तो भीषण गर्मी के बावजूद आप बंपर उत्पादन और तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं. जान लीजिए

मुनाफे वाली सब्जियां 

मई के महीने में भिंडी, लौकी, तोरई, करेला और खीरे जैसी फसलों की डिमांड सबसे ज्यादा रहती है. इन फसलों की खासियत यह है कि इन्हें बहुत ज्यादा समय नहीं चाहिए और ये बहुत जल्दी फल देने लगती हैं. बुवाई करते समय उन्नत बीजों का इस्तेमाल करें और बीजों को सीधे खेत में लगाने के बजाय अगर संभव हो तो उनकी नर्सरी तैयार कर लें. 

मचान विधि (Treallising) से लौकी और करेले की खेती करने पर फलों की क्वालिटी अच्छी रहती है और सड़ने का डर भी कम होता है. इन सब्जियों को अगर आप मई के पहले पखवाड़े में लगा देते हैं. तो जून-जुलाई की शादियों और त्योहारों के सीजन में आपको इनका बहुत ही बेहतरीन मंडी भाव मिलता है.

यह भी पढ़ें: कपास की खेती के लिए मौसम हुआ मेहरबान, बुवाई के इस तकनीक से कई गुना बढ़ जाएगा उत्पादन

इन बातों का रखें ध्यान

गर्मी के मौसम में खेती की सबसे बड़ी चुनौती पानी का मैनेजमेंट है. मई में बोई गई फसलों के लिए ड्रिप इरिगेशन या बूंद-बूंद सिंचाई सबसे बेस्ट मानी जाती है. क्योंकि इससे पौधों की जड़ों में नमी बनी रहती है और पानी की बर्बादी भी नहीं होती. खाद के तौर पर गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का ज्यादा इस्तेमाल करें. क्योंकि ये मिट्टी की जलधारण क्षमता को बढ़ाते हैं. 

दोपहर की तेज धूप से पौधों को बचाने के लिए मल्चिंग तकनीक का सहारा लेना भी एक समझदारी भरा कदम है. मिट्टी की नमी बरकरार रखने से पौधों का विकास तेजी से होगा और फल भी रसीले व चमकदार बनेंगे. जिससे ग्राहक आपकी फसल को देखते ही खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा.

ऐसे होगी लाखों की कमाई 

अगर आप एक एकड़ में भी इन सब्जियों की मिश्रित खेती (Mixed Farming) करते हैं. तो लागत निकालने के बाद आराम से लाख रुपये से ज्यादा की बचत की जा सकती है. उदाहरण के तौर पर भिंडी और खीरा ऐसी फसलें हैं जो हर दूसरे-तीसरे दिन तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती हैं. 

जिससे किसान के पास डेली कैश फ्लो बना रहता है. हालांकि इस मौसम में कीटों और बीमारियों का खतरा भी रहता है. इसलिए नियमित रूप से नीम के तेल या जैविक कीटनाशकों का छिड़काव करते रहें. फसल की तुड़ाई हमेशा सुबह के ठंडे समय में करें ताकि सब्जी की ताजगी बनी रहे.

यह भी पढ़ें: हजारों रुपये बचाएगा यह देसी नुस्खा, फसल के लिए नीम से बनाएं ऑर्गेनिक कीटनाशक

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 04 May 2026 10:02 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Vegetables Farming Farming Tips Farming News
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