गांव में है जमीन तो खेती के साथ शुरू करें फर्टिलाइजर का बिजनेस, जान लें पूरा प्रॉसेस

खाद की दुकान के लिए आपके पास एक पक्का गोदाम और दुकान होनी चाहिए जहां नमी का डर न हो. जमीन अपनी हो तो लागत काफी कम हो जाती है और मुनाफा बढ़ जाता है. गांव में अपनी जमीन पर दुकान खोलने से स्थानीय किसानों का भरोसा भी आसानी से जीता जा सकता है. जो बिजनेस के लिए अच्छा है.