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गांव में है जमीन तो खेती के साथ शुरू करें फर्टिलाइजर का बिजनेस, जान लें पूरा प्रॉसेस
Fertilizer Business: गांव में खुद की जमीन पर खाद का बिजनेस शुरू करना कमाई का एक टिकाऊ जरिया है. इसके लिए कृषि विभाग से लाइसेंस लेकर और सही गोदाम बनाकर आप काम शुरू कर सकते हैं.
गांव में जमीन है और आप खेती के साथ कुछ नया करने की सोच रहे हैं. तो फर्टिलाइजर का बिजनेस एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. इस काम की सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी मांग हर सीजन में बनी रहती है. कम निवेश में शुरू होने वाला यह काम किसानों के बीच रहकर ही किया जा सकता है.
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Published at : 03 May 2026 12:48 PM (IST)
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