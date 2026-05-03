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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरगांव में है जमीन तो खेती के साथ शुरू करें फर्टिलाइजर का बिजनेस, जान लें पूरा प्रॉसेस

गांव में है जमीन तो खेती के साथ शुरू करें फर्टिलाइजर का बिजनेस, जान लें पूरा प्रॉसेस

Fertilizer Business: गांव में खुद की जमीन पर खाद का बिजनेस शुरू करना कमाई का एक टिकाऊ जरिया है. इसके लिए कृषि विभाग से लाइसेंस लेकर और सही गोदाम बनाकर आप काम शुरू कर सकते हैं.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 03 May 2026 12:49 PM (IST)
Fertilizer Business: गांव में खुद की जमीन पर खाद का बिजनेस शुरू करना कमाई का एक टिकाऊ जरिया है. इसके लिए कृषि विभाग से लाइसेंस लेकर और सही गोदाम बनाकर आप काम शुरू कर सकते हैं.

गांव में जमीन है और आप खेती के साथ कुछ नया करने की सोच रहे हैं. तो फर्टिलाइजर का बिजनेस एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. इस काम की सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी मांग हर सीजन में बनी रहती है. कम निवेश में शुरू होने वाला यह काम किसानों के बीच रहकर ही किया जा सकता है.

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फर्टिलाइजर के बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको खाद और बीज की बिक्री का लाइसेंस लेना जरूरी होता है. बिना लाइसेंस के दुकान खोलना कानूनी तौर से गलत है. इसलिए सरकारी नियमों का पालन करना सबसे पहला कदम है. लाइसेंस मिलने के बाद आप आधिकारिक तौर पर खाद और उर्वरक बेचने के हकदार बन जाते हैं.
फर्टिलाइजर के बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको खाद और बीज की बिक्री का लाइसेंस लेना जरूरी होता है. बिना लाइसेंस के दुकान खोलना कानूनी तौर से गलत है. इसलिए सरकारी नियमों का पालन करना सबसे पहला कदम है. लाइसेंस मिलने के बाद आप आधिकारिक तौर पर खाद और उर्वरक बेचने के हकदार बन जाते हैं.
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खाद की दुकान के लिए आपके पास एक पक्का गोदाम और दुकान होनी चाहिए जहां नमी का डर न हो. जमीन अपनी हो तो लागत काफी कम हो जाती है और मुनाफा बढ़ जाता है. गांव में अपनी जमीन पर दुकान खोलने से स्थानीय किसानों का भरोसा भी आसानी से जीता जा सकता है. जो बिजनेस के लिए अच्छा है.
खाद की दुकान के लिए आपके पास एक पक्का गोदाम और दुकान होनी चाहिए जहां नमी का डर न हो. जमीन अपनी हो तो लागत काफी कम हो जाती है और मुनाफा बढ़ जाता है. गांव में अपनी जमीन पर दुकान खोलने से स्थानीय किसानों का भरोसा भी आसानी से जीता जा सकता है. जो बिजनेस के लिए अच्छा है.
Published at : 03 May 2026 12:48 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers Fertilizer Farming Business

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