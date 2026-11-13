ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरBeetroot Gardening: घर के किचन गार्डन में भी उगा सकते हैं चुकंदर, जानें बुवाई का सही तरीका

Beetroot Gardening: घर के किचन गार्डन में भी उगा सकते हैं चुकंदर, जानें बुवाई का सही तरीका

Chukandar Ki Kheti: नवंबर का महीना चुकंदर की बुवाई के लिए अच्छा माना जाता है. सही मिट्टी, बीज बोने का तरीका और सिंचाई का ध्यान रखकर आप किचन गार्डन में भी इसकी अच्छी फसल उगा सकते हैं.

Written By : ईशा |  Updated at : 13 Nov 2026 11:32 AM (IST)
Preferred Sources

How To Grow Beetroot: सर्दियों के मौसम में चुकंदर सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं, इसकी खेती करके अच्छी कमाई भी की जा सकती है. खास बात यह है कि इसे खेत के साथ-साथ घर के किचन गार्डन में भी आसानी से उगाया जा सकता है. अगर आप भी इस मौसम में चुकंदर उगाने की सोच रहे हैं, तो नवंबर का समय बुवाई के लिए अच्छा है. 

सही तरीके से बीज बोने, पानी देने और पौधों की देखभाल करने पर करीब 60 से 75 दिन में फसल तैयार हो सकती है. आइए जानते हैं कि चुकंदर की बुवाई कैसे करें और अच्छी फसल के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

रिलेटेड स्टोरी >>

एग्रीकल्चर
Wheat Sowing: गेहूं की बुवाई में कौन-सी खाद कितनी डालें? जानें प्रति एकड़ का हिसाब
गेहूं की बुवाई में कौन-सी खाद कितनी डालें? जानें प्रति एकड़ का हिसाब
एग्रीकल्चर
Crop Protection: खेत में नहीं घुसेंगी नीलगाय! गेहूं की मेढ़ पर बस लगा दें ये फसल
खेत में नहीं घुसेंगी नीलगाय! गेहूं की मेढ़ पर बस लगा दें ये फसल
एग्रीकल्चर
Home Gardening: सरकारी आवास है तो अपने आंगन में बो दें ये सब्जियां, सालभर मिलेगा घर का स्वाद
सरकारी आवास है तो अपने आंगन में बो दें ये सब्जियां, सालभर मिलेगा घर का स्वाद
एग्रीकल्चर
Crop Protection: बगैर कीटनाशनक भी सुरक्षित रहेंगी फसलें, किसान भाई कर लें यह काम
बगैर कीटनाशनक भी सुरक्षित रहेंगी फसलें, किसान भाई कर लें यह काम

चुकंदर की बुवाई के लिए कैसी होनी चाहिए मिट्टी?

चुकंदर की जड़ जमीन के अंदर विकसित होती है, इसलिए इसकी खेती के लिए भुरभुरी और उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए. दोमट और बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए अच्छी मानी जाती है. खेत में पानी रुकने की समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा नमी से जड़ सड़ सकती है. बुवाई से पहले खेत की दो से तीन बार जुताई करके मिट्टी को अच्छी तरह भुरभुरा बना लें. आखिरी जुताई के समय सड़ी हुई गोबर की खाद मिला दें. अगर खेत में पानी रुकता है, तो ऊंची क्यारियां या मेड़ बनाकर बुवाई करें.

बीज बोने से पहले करें ये काम

  • चुकंदर के बीज सीधे खेत में बोए जाते हैं. 
  • इसकी पौध अलग से तैयार करने की जरूरत नहीं होती. 
  • बीजों को बोने से पहले 10 से 12 घंटे पानी में भिगोकर रख सकते हैं. 
  • इसके बाद उन्हें छाया में थोड़ा सुखा लें. 
  • ऐसा करने से बीजों के जल्दी अंकुरित होने में मदद मिल सकती है.

कितनी दूरी पर बोएं चुकंदर के बीज?

बुवाई करते समय कतार से कतार के बीच 30 से 45 सेंटीमीटर की दूरी रखें. वहीं, एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच करीब 10 से 15 सेंटीमीटर का फासला होना चाहिए. बीज को जमीन में लगभग 2 से 2.5 सेंटीमीटर गहराई पर बोएं और ऊपर से हल्की मिट्टी डाल दें. इसके बाद खेत में हल्की सिंचाई करें.
Beetroot Gardening: घर के किचन गार्डन में भी उगा सकते हैं चुकंदर, जानें बुवाई का सही तरीका

यह भी पढ़ें: फसल के लिए कितना खतरनाक है प्रदूषण? NCR के किसान भाई संभल जाएं

कितने दिन के अंतर पर करें सिंचाई?

बीज बोने के बाद खेत में हल्की नमी बनाए रखना जरूरी है. इसके बाद मिट्टी की नमी देखकर पानी दें. सर्दियों में आमतौर पर 10 से 12 दिन के अंतर पर सिंचाई की जरूरत पड़ सकती है. हालांकि, यह मौसम और मिट्टी के हिसाब से बदल सकता है. 

खरपतवार हटाएं और पौधों की करें छंटाई

बुवाई के करीब 15 से 20 दिन बाद पौधों की जांच करें. अगर एक जगह कई पौधे उग आए हैं, तो कमजोर पौधों को हटाकर स्वस्थ पौधों के बीच सही दूरी बना दें. खेत में उगने वाली घास और खरपतवार भी समय-समय पर निकालते रहें. हल्की गुड़ाई करने से मिट्टी में हवा पहुंचती है, लेकिन ध्यान रखें कि चुकंदर की जड़ को चोट न लगे.

60 से 75 दिन में तैयार हो जाती है फसल

चुकंदर की फसल आमतौर पर 60 से 75 दिन में खुदाई के लिए तैयार हो जाती है. हालांकि, यह समय बीज की किस्म और मौसम पर निर्भर करता है. खुदाई करते समय पौधे को सावधानी से निकालें, ताकि जड़ कटे या टूटे नहीं. फसल को ज्यादा समय तक खेत में छोड़ने से चुकंदर की जड़ सख्त और रेशेदार हो सकती है.

यह भी पढ़ें: गेहूं की फसल में कब कब करें पहली सिंचाई? जानें सही तरीका

About the author ईशा

ईशा फिलहाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हैं और एग्रीकल्चर कैटिगरी की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. ईशा बेहद आसान भाषा में खेती-किसानी से जुड़ी खबरों को पेश करती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 2.5 साल से ज्यादा का अनुभव है. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान वह समाचार न्यूज, विहान टीवी, इंडिया न्यूज और न्यूज 18 जैसे मीडिया संस्थानों के साथ काम कर चुकी हैं. इन संस्थानों में उन्होंने अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालते हुए खबरों की रिसर्च, लेखन, कॉपी एडिटिंग और डिजिटल कंटेंट तैयार करने का काम किया है.

ईशा ने अपने पत्रकारिता करियर में सेहत, खेती-किसानी, लाइफस्टाइल, एस्ट्रो और एंटरटेनमेंट जैसे अलग-अलग विषयों पर काम किया है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज, नोएडा से जर्नलिज्म में बैचलर की डिग्री हासिल की है.
Read More
Published at : 13 Nov 2026 11:32 AM (IST)
Tags :
Agriculture News ABP LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
Wheat Sowing: गेहूं की बुवाई में कौन-सी खाद कितनी डालें? जानें प्रति एकड़ का हिसाब
गेहूं की बुवाई में कौन-सी खाद कितनी डालें? जानें प्रति एकड़ का हिसाब
एग्रीकल्चर
Crop Protection: खेत में नहीं घुसेंगी नीलगाय! गेहूं की मेढ़ पर बस लगा दें ये फसल
खेत में नहीं घुसेंगी नीलगाय! गेहूं की मेढ़ पर बस लगा दें ये फसल
एग्रीकल्चर
Home Gardening: सरकारी आवास है तो अपने आंगन में बो दें ये सब्जियां, सालभर मिलेगा घर का स्वाद
सरकारी आवास है तो अपने आंगन में बो दें ये सब्जियां, सालभर मिलेगा घर का स्वाद
एग्रीकल्चर
Crop Protection: बगैर कीटनाशनक भी सुरक्षित रहेंगी फसलें, किसान भाई कर लें यह काम
बगैर कीटनाशनक भी सुरक्षित रहेंगी फसलें, किसान भाई कर लें यह काम
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
UP Elections 2027 की लड़ाई, भगवान भरोसे लड़ी जा रही?
हिंदू-मुसलमान के बाद अगड़े-पिछड़े पर UP में घमासान? सटीक विश्लेषण!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में मोदी सरकार! इन दो बिलों पर लगेगी मुहर
संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में मोदी सरकार! इन दो बिलों पर लगेगी मुहर
दिल्ली NCR
दिल्ली: डिफेंस कारोबारी को जान से मारने की धमकी, 5 करोड़ की रंगदारी मांगी
दिल्ली: डिफेंस कारोबारी को जान से मारने की धमकी, 5 करोड़ की रंगदारी मांगी
इंडिया
किरेन रिजिजू ने की 6 घंटे की ट्रेकिंग, बोले- 'गिरे तो हड्डियां भी नहीं मिलेंगी'
किरेन रिजिजू ने की 6 घंटे की ट्रेकिंग, बोले- 'गिरे तो हड्डियां भी नहीं मिलेंगी'
क्रिकेट
NZ ने बनाया वनडे इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर, टीम इंडिया के सामने 334 का रिकॉर्ड लक्ष्य
NZ ने बनाया वनडे इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर, टीम इंडिया के सामने 334 का रिकॉर्ड लक्ष्य
बॉलीवुड
'रामायण' ने 8वें दिन वर्ल्डवाइड रचा इतिहास, 1 हजार करोड़ का आंकड़ा किया पार, बनी ऐसा करने वाली 11वीं भारतीय फिल्म
'रामायण' ने 8वें दिन वर्ल्डवाइड रचा इतिहास, 1 हजार करोड़ का आंकड़ा किया पार
महाराष्ट्र
महिला आरक्षण लागू करने में देरी पर भड़का विपक्ष, अनिल देसाई ने उठाए सवाल
महिला आरक्षण लागू करने में देरी पर भड़का विपक्ष, अनिल देसाई ने उठाए सवाल
इंडिया
न दिल्ली, न मुंबई, ये है आज देश का सबसे प्रदूषित शहर? देखें टॉप 10 की लिस्ट
न दिल्ली, न मुंबई, ये है आज देश का सबसे प्रदूषित शहर? देखें टॉप 10 की लिस्ट
एग्रीकल्चर
Wheat Sowing: गेहूं की बुवाई में कौन-सी खाद कितनी डालें? जानें प्रति एकड़ का हिसाब
गेहूं की बुवाई में कौन-सी खाद कितनी डालें? जानें प्रति एकड़ का हिसाब
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget