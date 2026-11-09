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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरCrop Rotation: एक ही खेत में साल भर उगाएं सब्जियां, जानें फसल चक्र का सही क्रम

Crop Rotation: एक ही खेत में साल भर उगाएं सब्जियां, जानें फसल चक्र का सही क्रम

एक ही खेत में बार-बार एक जैसी सब्जियां उगाने से मिट्टी की ताकत कम होती है. सही फसल चक्र अपनाकर किसान सालभर सब्जियां उगा सकते हैं और मिट्टी की सेहत भी बनाए रखते हैं.

Written By : ईशा |  Updated at : 09 Nov 2026 08:49 PM (IST)
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किसान अगर एक ही खेत से पूरे साल सब्जियों का उत्पादन लेना चाहते हैं, तो उन्हें फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन अपनाना चाहिए. इसका मतलब है कि एक फसल की कटाई के बाद उसी खेत में अलग परिवार की दूसरी फसल लगाना. इससे मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है और एक जैसी फसलें लगातार लगाने से बढ़ने वाले कीट और बीमारियों का खतरा भी कम होता है. इसके लिए दलहनी, पत्तेदार, फल देने वाली और जड़ वाली सब्जियों को सही क्रम में लगाना जरूरी है.

सबसे पहले लगाएं दलहनी फसलें, फिर पत्तेदार सब्जियां

फसल चक्र की शुरुआत मटर, सेम, बींस और लोबिया जैसी दलहनी सब्जियों से की जाती है. इन फसलों की जड़ों में मौजूद खास बैक्टीरिया हवा की नाइट्रोजन को मिट्टी में उपयोगी रूप में जमा करने में मदद करते हैं. इससे अगली फसल को फायदा मिलता है. दलहनी फसलों के बाद पालक, मेथी, पत्तागोभी, फूलगोभी और ब्रोकली जैसी सब्जियां लगाई जा सकती हैं. इसके बाद टमाटर, बैंगन और शिमला मिर्च जैसी फल देने वाली फसलें उगाएं. इन फसलों को बढ़ने और फल तैयार करने के लिए अच्छी खाद और पोषण की जरूरत होती है. इसके बाद गाजर, मूली, चुकंदर, प्याज और लहसुन जैसी जड़ वाली फसलें लगाई जा सकती हैं. इस तरह अलग-अलग प्रकार की सब्जियां लगाने से एक ही मिट्टी से लगातार एक जैसे पोषक तत्वों की मांग नहीं होती.

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मौसम के हिसाब से चुनें सब्जियां

सालभर सब्जियां उगाने के लिए मौसम का ध्यान रखना भी जरूरी है. बरसात यानी खरीफ के मौसम में जुलाई से अक्टूबर के बीच भिंडी, ग्वार, लोबिया, लौकी, करेला और तुरई जैसी सब्जियां लगाई जाती हैं. सर्दियों यानी रबी के मौसम में अक्टूबर से फरवरी तक मटर, फूलगोभी, पत्तागोभी, गाजर, मूली, पालक और मेथी की खेती की जाती है. वहीं गर्मियों यानी जायद के मौसम में मार्च से जून के बीच खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, चौलाई और भिंडी उगाई जा सकते है. 

फसल चक्र अपनाते समय इन बातों का रखें ध्यान

एक ही परिवार की सब्जियां लगातार एक खेत में लगाने से बचें. जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च और आलू एक ही परिवार की फसलें हैं. इसी तरह फूलगोभी और पत्तागोभी भी एक ही परिवार से आती हैं. इन्हें लगातार लगाने से एक जैसी बीमारियों और कीटों का खतरा बढ़ता है. गहरी जड़ों वाली फसल के बाद उथली जड़ों वाली फसल लगाने से मिट्टी की अलग-अलग परतों में मौजूद पोषक तत्वों का बेहतर इस्तेमाल होता है.  खाद चाहने वाली फसल के बाद दलहनी या कम खाद चाहने वाली फसल लगाएं. हर फसल के बाद खेत में अच्छी तरह सड़ी गोबर की खाद और जरूरत के अनुसार दूसरी खाद डालें. मिट्टी की जांच कराने से यह पता चलता है कि खेत को किन पोषक तत्वों की जरूरत है. इस तरह सही फसल चक्र अपनाकर किसान मिट्टी की सेहत बनाए रखने के साथ सालभर सब्जियों का उत्पादन ले सकते हैं.

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About the author ईशा

ईशा फिलहाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हैं और एग्रीकल्चर कैटिगरी की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. ईशा बेहद आसान भाषा में खेती-किसानी से जुड़ी खबरों को पेश करती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 2.5 साल से ज्यादा का अनुभव है. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान वह समाचार न्यूज, विहान टीवी, इंडिया न्यूज और न्यूज 18 जैसे मीडिया संस्थानों के साथ काम कर चुकी हैं. इन संस्थानों में उन्होंने अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालते हुए खबरों की रिसर्च, लेखन, कॉपी एडिटिंग और डिजिटल कंटेंट तैयार करने का काम किया है.

ईशा ने अपने पत्रकारिता करियर में सेहत, खेती-किसानी, लाइफस्टाइल, एस्ट्रो और एंटरटेनमेंट जैसे अलग-अलग विषयों पर काम किया है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज, नोएडा से जर्नलिज्म में बैचलर की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 09 Nov 2026 08:49 PM (IST)
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