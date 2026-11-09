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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरWheat Intercropping: रबी सीजन में गेहूं के साथ क्या उगाएं, जानें कम समय में तैयार होने वाली फसलें?

Wheat Intercropping: रबी सीजन में गेहूं के साथ क्या उगाएं, जानें कम समय में तैयार होने वाली फसलें?

Agriculture News: रबी सीजन में किसान गेहूं की खेती के साथ दूसरी फसलें उगाकर भी अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं. इसके लिए सही फसल का चुनाव और बुवाई का तरीका जानना जरूरी है.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 09 Nov 2026 06:54 PM (IST)
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Agriculture News: रबी सीजन में गेहूं की बुवाई का काम शुरू हो जाता है. इस दौरान किसान ऐसी फसलों की तलाश में रहते हैं, जिनसे एक ही खेत से ज्यादा कमाई की जा सके. इसके लिए सहफसली खेती एक अच्छा विकल्प होती है. इसमें मुख्य फसल के साथ खेत में दूसरी फसल भी उगाई जाती है. गेहूं के साथ चना, मसूर और सरसों जैसी फसलें कुछ खास तरीकों से लगाई जाती हैं. वहीं, पालक, मेथी और धनिया जैसी सब्जियां भी कम समय में तैयार हो जाती हैं. 

गेहूं के साथ उगा सकते हैं चना और मसूर

गेहूं के साथ चना और मसूर की खेती किसानों के लिए एक विकल्प होती है. चना दलहनी फसल है और इसे गेहूं के साथ तय कतारों में उगाया जाता है. मसूर भी कम पानी में उगने वाली दलहनी फसल है. इसकी जड़ों में मौजूद गांठें मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ाने में मदद करती हैं. इससे मिट्टी की सेहत को फायदा मिलता है. दोनों फसलों को एक साथ उगाने के लिए कतारों की सही दूरी रखना जरूरी है. अगर बिना योजना के बीज बो दिए जाएं, तो दोनों फसलों के पौधों के बीच धूप, पानी और पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ती है. इसलिए बुवाई से पहले कृषि विशेषज्ञ से अपने क्षेत्र के हिसाब से सही तरीका जरूर जान लें.

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गेहूं के साथ सरसों उगाना भी किसानों के लिए एक अच्छा विकल्प है. सरसों तिलहन फसल है, जिससे किसानों को तेल के लिए बीज मिलते हैं. कुछ इलाकों में गेहूं और सरसों की सहफसली खेती को लेकर अच्छे परिणाम भी मिले हैं. इसके लिए दोनों फसलों की कतारें तय दूरी पर लगाई जाती हैं, ताकि एक फसल दूसरी की बढ़त को ज्यादा प्रभावित न करे. इसके अलावा मटर को भी कुछ क्षेत्रों में दूसरी फसलों के साथ उगाया जाता है. लेकिन गेहूं के साथ मटर लगाने से पहले स्थानीय कृषि विभाग की सलाह लेना जरूरी है. हर मिट्टी और मौसम में एक ही फसल का तरीका काम नहीं करता.

पालक, मेथी और धनिया भी हैअतिरिक्त कमाई

अगर किसान कम समय में तैयार होने वाली फसलें उगाना चाहते हैं, तो पालक, मेथी और धनिया अच्छे विकल्प होते हैं. इनकी पत्तियां कम समय में तैयार हो जाती हैं और बाजार में इनकी मांग भी बनी रहती है. मौसम और किस्म के अनुसार पालक की पहली कटाई करीब 30 से 45 दिनों में की जाती है. मेथी की पत्तियां भी लगभग 30 से 40 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं. वहीं, धनिया की हरी पत्तियों की कटाई भी करीब 30 से 45 दिनों में शुरू की जाती है. इन फसलों को किसान अलग खेत या खाली जगह में उगा सकते हैं. 

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About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान एबीपी नेटवर्क के साथ इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं, जहां वह एग्रीकल्चर बीट पर खबरें लिखती हैं. खेती, किसानों और एग्रीकल्चर से जुड़ी स्टोरीज लिखते हुए उनकी कोशिश रहती है कि खबर की जानकारी आसान और साफ भाषा में लोगों तक पहुंचे.

मनस्वी अपने कॉलेज की मीडिया टीम का हिस्सा रह चुकी हैं. इस दौरान उन्हें लाइव इवेंट्स की कवरेज, एंकरिंग और रिपोर्टिंग का मौका प्राप्त हुआ. यहां उन्हें खबरों पर रिसर्च करने, कंटेंट लिखने और किसी स्टोरी को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने का एक्सपीरियंस मिला.

पढ़ाई की बात करें तो मनस्वी मंदसौर यूनिवर्सिटी से Bachelor’s in Journalism and Mass Communication की पढ़ाई कर रही हैं. राइटिंग और मीडिया में लगातार कुछ नया सीखते हुए वह अपनी राइटिंग को और बेहतर बनाने पर काम कर रही हैं.
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Published at : 09 Nov 2026 06:54 PM (IST)
Tags :
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