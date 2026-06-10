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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरइस योजना से घटेगी मछली पालन करने वालों की टेंशन, मुफ्त इलाज और बेटी की शादी के लिए मिलेगा पैसा

इस योजना से घटेगी मछली पालन करने वालों की टेंशन, मुफ्त इलाज और बेटी की शादी के लिए मिलेगा पैसा

Scheme For Fish Farmers: मछली पालन करने वाले किसानों की चिंता दूर करने के लिए सरकार खास योजना लाई है. इसके तहत गंभीर बीमारी में मुफ्त इलाज के साथ बेटी की शादी के लिए 51 हजार की मदद मिलेगी.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 10 Jun 2026 06:57 AM (IST)
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Scheme For Fish Farmers: हमारे देश में बहुत से किसान मछली पालन से अपने परिवार का गुजारा करते हैं और दिन-रात मेहनत करके देश की इकॉनमी में बड़ा योगदान देते हैं. लेकिन अक्सर देखा जाता है कि सीमित कमाई के कारण ये मछुआरा परिवार अचानक आई किसी गंभीर बीमारी के इलाज या बेटी की शादी जैसे बड़े सामाजिक खर्चों के बोझ तले दब जाते हैं. उत्तर प्रदेश सरकार ने इन मछली पालकों की इसी बड़ी टेंशन को जड़ से खत्म करने के लिए मछुआरा कल्याण कोष योजना की शुरुआत की है. 

इस योजना का मुख्य उद्देश्य संकट के समय इन परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देना है, ताकि इन्हें किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े. इस स्कीम के तहत सरकार गंभीर बीमारियों के इलाज में वित्तीय सहायता देने के साथ-साथ बेटियों के हाथ पीले करने के लिए पूरे 51 हजार रुपये की नकद मदद भी सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर रही है.

बीमारी के इलाज के लिए सरकार बनेगी सहारा

मछली पालन से जुड़े परिवारों के लिए किसी गंभीर बीमारी का इलाज कराना बेहद खर्चीला और मानसिक तनाव देने वाला होता है. इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने मछुआरों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए इलाज के लिए बड़ी वित्तीय सहायता का प्रावधान किया है. अगर परिवार का कोई सदस्य कैंसर, किडनी की बीमारी या दिल से जुड़ी गंभीर बीमारियों की चपेट में आता है. 

तो सरकार उनके इलाज के खर्च में बड़ा सहयोग प्रदान करेगी. इसके लिए पात्र मछुआरों को अपनी बीमारी और इलाज से जुड़े जरूरी मेडिकल पेपर्स के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा. इस सरकारी सपोर्ट की मदद से अब आर्थिक रूप से कमजोर से कमजोर मछुआरा भी अपने परिवार के सदस्यों का समय पर और बेहतर अस्पतालों में इलाज करवा सकेगा.

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बेटी की शादी की चिंता होगी दूर

हर माता-पिता का सपना होता है कि वह अपनी बेटी की शादी बेहद धूमधाम और सम्मान के साथ करे लेकिन मछली पालन में होने वाली सीमित कमाई के कारण कई बार यह काम बहुत मुश्किल हो जाता है. मछुआरा कल्याण कोष योजना के अंतर्गत सरकार गरीब मछुआरा परिवारों की बेटियों की शादी के लिए पूरे 51 हजार रुपये की एकमुश्त नकद सहायता राशि दे रही है. 

ऐसे मिलेगा योजना में लाभ

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को बेटी की शादी की तय तारीख से कम से कम एक या दो महीने पहले जरूरी दस्तावेजों जैसे आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और मछुआरा होने के प्रमाण के साथ अप्लाई करना होगा.

वेरिफिकेशन की प्रोसेस पूरी होते ही यह सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में भेज दी जाती है. इस शानदार कदम से मछुआरा समुदाय में बेटियों की शादी का बोझ काफी कम होगा और वे बिना किसी कर्ज के अपनी खुशियां मना सकेंगे.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 10 Jun 2026 06:57 AM (IST)
Tags :
Farmers News Government Scheme Fish Farming Farming Tips
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