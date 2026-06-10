इस योजना से घटेगी मछली पालन करने वालों की टेंशन, मुफ्त इलाज और बेटी की शादी के लिए मिलेगा पैसा
Scheme For Fish Farmers: मछली पालन करने वाले किसानों की चिंता दूर करने के लिए सरकार खास योजना लाई है. इसके तहत गंभीर बीमारी में मुफ्त इलाज के साथ बेटी की शादी के लिए 51 हजार की मदद मिलेगी.
Scheme For Fish Farmers: हमारे देश में बहुत से किसान मछली पालन से अपने परिवार का गुजारा करते हैं और दिन-रात मेहनत करके देश की इकॉनमी में बड़ा योगदान देते हैं. लेकिन अक्सर देखा जाता है कि सीमित कमाई के कारण ये मछुआरा परिवार अचानक आई किसी गंभीर बीमारी के इलाज या बेटी की शादी जैसे बड़े सामाजिक खर्चों के बोझ तले दब जाते हैं. उत्तर प्रदेश सरकार ने इन मछली पालकों की इसी बड़ी टेंशन को जड़ से खत्म करने के लिए मछुआरा कल्याण कोष योजना की शुरुआत की है.
इस योजना का मुख्य उद्देश्य संकट के समय इन परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देना है, ताकि इन्हें किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े. इस स्कीम के तहत सरकार गंभीर बीमारियों के इलाज में वित्तीय सहायता देने के साथ-साथ बेटियों के हाथ पीले करने के लिए पूरे 51 हजार रुपये की नकद मदद भी सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर रही है.
बीमारी के इलाज के लिए सरकार बनेगी सहारा
मछली पालन से जुड़े परिवारों के लिए किसी गंभीर बीमारी का इलाज कराना बेहद खर्चीला और मानसिक तनाव देने वाला होता है. इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने मछुआरों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए इलाज के लिए बड़ी वित्तीय सहायता का प्रावधान किया है. अगर परिवार का कोई सदस्य कैंसर, किडनी की बीमारी या दिल से जुड़ी गंभीर बीमारियों की चपेट में आता है.
तो सरकार उनके इलाज के खर्च में बड़ा सहयोग प्रदान करेगी. इसके लिए पात्र मछुआरों को अपनी बीमारी और इलाज से जुड़े जरूरी मेडिकल पेपर्स के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा. इस सरकारी सपोर्ट की मदद से अब आर्थिक रूप से कमजोर से कमजोर मछुआरा भी अपने परिवार के सदस्यों का समय पर और बेहतर अस्पतालों में इलाज करवा सकेगा.
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बेटी की शादी की चिंता होगी दूर
हर माता-पिता का सपना होता है कि वह अपनी बेटी की शादी बेहद धूमधाम और सम्मान के साथ करे लेकिन मछली पालन में होने वाली सीमित कमाई के कारण कई बार यह काम बहुत मुश्किल हो जाता है. मछुआरा कल्याण कोष योजना के अंतर्गत सरकार गरीब मछुआरा परिवारों की बेटियों की शादी के लिए पूरे 51 हजार रुपये की एकमुश्त नकद सहायता राशि दे रही है.
ऐसे मिलेगा योजना में लाभ
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को बेटी की शादी की तय तारीख से कम से कम एक या दो महीने पहले जरूरी दस्तावेजों जैसे आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और मछुआरा होने के प्रमाण के साथ अप्लाई करना होगा.
वेरिफिकेशन की प्रोसेस पूरी होते ही यह सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में भेज दी जाती है. इस शानदार कदम से मछुआरा समुदाय में बेटियों की शादी का बोझ काफी कम होगा और वे बिना किसी कर्ज के अपनी खुशियां मना सकेंगे.
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