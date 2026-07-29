#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरChoosing Healthy Nursery Plants: नर्सरी से पौधा खरीद रहे हैं, इन बातों का रखें ध्यान

Choosing Healthy Nursery Plants: नर्सरी से पौधा खरीद रहे हैं, इन बातों का रखें ध्यान

Choosing Healthy Nursery Plants: कई बार हम नर्सरी से पौधे खरीदते समय खराब या गलत पौधा घर लेकर आ जाते हैं. अगर आप हमारी बताई टिप्स को ध्यान में रखेगें, जो आप इस समस्या से बच सकते हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 29 Jul 2026 07:51 AM (IST)
Preferred Sources

Choosing Healthy Nursery Plants: आजकल घरों में पेड़-पौधे लगाने का शौक बहुत तेजी से बढ़ रहा है. घर की बालकनी या गार्डन को सुंदर बनाने के लिए लोग अक्सर नजदीकी नर्सरी जाकर पौधे खरीदते हैं. लेकिन घर आते ही पता चलता है कि पौधे या तो पीले पड़ने लगे हैं या उनकी ग्रोथ बिल्‍कुल ही रुक गई हैं. दरअसल नर्सरी में ढेर सारे पौधों के बीच से परफेक्‍ट पौधा ढूंढने के चक्‍कर में हम कुछ ऐसी आम गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से बाद में हमें नुकसान उठाना पड़ता है. लेकिन अगर आप नर्सरी से नया पौधा खरीदते समय इन जरुरी बातों का ध्यान रखें, तो आपका पैसा और मेहनत दोनों बेकार नहीं जाएगी. 

पौधे की पत्तियां और तना चेक करें

नर्सरी में पौधा चुनते समय सबसे पहले उसकी पत्तियों को ध्यान से देखें. सबसे पहले चेक करें कि पौधे की पत्तियां हरी और चमकदार होनी चाहिए. अगर पत्तियां पीली, सूखी या कटी-फटी हैं, तो उस पौधे को बिल्कुल न खरीदें. साथ ही पत्तियों के नीचे की तरफ उंगली फेरकर देखें कि कहीं कोई सफेद या काला कीड़ा तो नहीं लगा है. पौधे का मुख्य तना मजबूत और सीधा होना चाहिए. अगर तना कमजोर या हिला हुआ है, तो यह इस बात का संकेत होता है कि पौधा अंदर से बीमार है. 

पौधे की ग्रोथ को देखें

कई लोग नर्सरी में सबसे बड़ा या सबसे ज्यादा फूलों वाला पौधा देखकर उसे तुरंत खरीद लेते हैं. लेकिन आपको हमेशा ऐसा पौधा चुनना है जिसमें बहुत सारे खिले हुए फूल न हों, बल्कि उसमें नई कलियां आ रही हों. क्योंकि ज्यादा फूलों वाला पौधा अपनी पूरी ऊर्जा फूल खिलाने में लगा चुका होता है, जिससे घर के नए माहौल में उसका बचना मुश्किल हो जाता है. अगर पौधे में नीचे से नई-नई हरी शाखाएं निकल रही है. तो इससे यह पता चलता है कि पौधा एक्टिव है और तेजी से बढ़ रहा है. 

यह भी पढ़ें: Monsoon Cash Crops: बरसात में करें इन औषधीय पत्तों की खेती, जमकर होगी कमाई

मिट्टी और जड़ें चेक करें

पौधे के स्वास्थ्य का सबसे बड़ा राज उसकी जड़ों और मिट्टी में छिपा होता है. पौधे की थैली या गमले के नीचे बने छेद को देखें. अगर जड़ें छेद से बाहर निकलकर बहुत ज्यादा फैल चुकी हैं, तो ऐसा पौधा लेने से बचें. क्योंकि ऐसे पौधों को नए गमले में लगाने पर सूखने का खतरा रहता है. साथ ही गमले की ऊपरी मिट्टी को छूकर देखें, मिट्टी में सफेद फंगस या कोई जाला नहीं होना चाहिए और मिट्टी बहुत ज्यादा सख्त या पत्थर जैसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी मिट्टी में जड़ों का विकास रुक जाता है. 

मौसम का रखें ध्यान

पौधा खरीदने से पहले आपको अपने घर की उस जगह के बारे में पता होना चाहिए जहाँ आप उसे रखने वाले हैं. अगर आपके घर में अच्छी धूप आती है, तो ही धूप वाले पौधे जैसे गुलाब, गुड़हल या मिर्च खरीदें. अगर आप फ्लैट में रहते हैं जहाँ धूप नहीं आती, तो नर्सरी से केवल इनडोर प्लांट्स जैसे मनी प्लांट, स्नेक प्लांट जैसे पौधे ही खरीदें. मौसम के हिसाब से ही पौधे चुनना बेहद जरुरी है. क्योंकि सर्दियों के पौधे गर्मियों में और गर्मियों के पौधे सर्दियों में सर्वाइव नहीं कर पाते. 

यह भी पढ़ें: Monsoon Gardening Tips: मानसून में इन पौधों को नहीं देना चाहिए पानी, जानें गार्डनिंग टिप्स

Published at : 29 Jul 2026 07:51 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Nursery Plant Plant Repotting
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
Choosing Healthy Nursery Plants: नर्सरी से पौधा खरीद रहे हैं, इन बातों का रखें ध्यान
नर्सरी से पौधा खरीद रहे हैं, इन बातों का रखें ध्यान
एग्रीकल्चर
PMFBY Claim Rejection: बार-बार रिजेक्ट हो रहा फसल बीमा का क्लेम? जानें बचने के तरीके
बार-बार रिजेक्ट हो रहा फसल बीमा का क्लेम? जानें बचने के तरीके
एग्रीकल्चर
हरियाणा में खेती के लिए मिल रही लाखों की सब्सिडी, जानें कैसे?
हरियाणा में खेती के लिए मिल रही लाखों की सब्सिडी, जानें कैसे?
एग्रीकल्चर
झींगा खेती पर मिलेगी बंपर सब्सिडी, ऐसे करें अप्लाई
झींगा खेती पर मिलेगी बंपर सब्सिडी, ऐसे करें अप्लाई
Advertisement

वीडियोज

सड़क पर गर्लफ्रेंड के साथ दरिंदगी!
Ram Kapoor का दर्दनाक खुलासा: Father ने पूछा
USA IRAN : कभी युद्ध शुरू करते, कभी बंद करते! ट्रंप क्या चाहते? |ABPLIVE
Bollywood News: 'फौजी' ने पकड़ी रफ्तार! 3 अगस्त से प्रभास की वापसी, दिसंबर रिलीज पर नजर (27.07.26)
Mannat: Mannat का मंडप में धमाकेदार हंगामा! धुएं के बीच रुकी Manyata-Vikrant की शादी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
यूक्रेन में फंसे 13 भारतीय, ब्लैक सी में हमलों के बीच सरकार से कहा- 'यहां से निकालो...'
यूक्रेन में फंसे 13 भारतीय, ब्लैक सी में हमलों के बीच सरकार से कहा- 'यहां से निकालो...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बारिश का दौर जारी, आज 54 जिलों में मेघगर्जन, वज्रपात का अलर्ट
यूपी में बारिश का दौर जारी, आज 54 जिलों में मेघगर्जन, वज्रपात का अलर्ट
विश्व
मिडिल-ईस्ट जंग में नए प्लेयर्स, यूक्रेन के अलावा हूती विद्रोहियों का भी हमला, समझें पूरी कहानी
मिडिल-ईस्ट जंग में नए प्लेयर्स, यूक्रेन के अलावा हूती विद्रोहियों का भी हमला, समझें पूरी कहानी
क्रिकेट
रोहित-विराट 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं? पाक खिलाड़ी का बयान वायरल
रोहित-विराट 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं? पाक खिलाड़ी का बयान वायरल
बॉलीवुड
लता मंगेशकर के सामने हुए शर्मिंदा, दिलीप कुमार ने लगाई थी फटकार, जानें संजय दत्त के दिलचस्प किस्से
लता मंगेशकर के सामने हुए शर्मिंदा, दिलीप कुमार ने लगाई थी फटकार, संजय दत्त के दिलचस्प किस्से
पंजाब
'पंजाब चुनाव में BJP भुगतेगी खामियाजा', पेपर लीक पर बोले भगवंत मान
'पंजाब चुनाव में BJP भुगतेगी खामियाजा', पेपर लीक पर बोले भगवंत मान
जनरल नॉलेज
जब सड़कों पर बहा बीयर का समंदर, कई लोगों की हुई थी मौत
जब सड़कों पर बहा बीयर का समंदर, कई लोगों की हुई थी मौत
टेक्नोलॉजी
आ गया बड़ा खतरा! बायोवेपन बनाने का तरीका बताने लगे एआई चैटबॉट
आ गया बड़ा खतरा! बायोवेपन बनाने का तरीका बताने लगे एआई चैटबॉट
ENT LIVE
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Emotional Post से बढ़ीं चर्चाएं
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Emotional Post से बढ़ीं चर्चाएं
ENT LIVE
Ram Kapoor ने बताई अपने पिता की आखिरी इच्छा, Lock Upp 2 में भावुक हुआ हर कोई
Ram Kapoor ने बताई अपने पिता की आखिरी इच्छा, Lock Upp 2 में भावुक हुआ हर कोई
ABP NEWS
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
ABP NEWS
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
ABP NEWS
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
Embed widget