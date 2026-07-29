Choosing Healthy Nursery Plants: नर्सरी से पौधा खरीद रहे हैं, इन बातों का रखें ध्यान

Choosing Healthy Nursery Plants: आजकल घरों में पेड़-पौधे लगाने का शौक बहुत तेजी से बढ़ रहा है. घर की बालकनी या गार्डन को सुंदर बनाने के लिए लोग अक्सर नजदीकी नर्सरी जाकर पौधे खरीदते हैं. लेकिन घर आते ही पता चलता है कि पौधे या तो पीले पड़ने लगे हैं या उनकी ग्रोथ बिल्‍कुल ही रुक गई हैं. दरअसल नर्सरी में ढेर सारे पौधों के बीच से परफेक्‍ट पौधा ढूंढने के चक्‍कर में हम कुछ ऐसी आम गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से बाद में हमें नुकसान उठाना पड़ता है. लेकिन अगर आप नर्सरी से नया पौधा खरीदते समय इन जरुरी बातों का ध्यान रखें, तो आपका पैसा और मेहनत दोनों बेकार नहीं जाएगी.

पौधे की पत्तियां और तना चेक करें

नर्सरी में पौधा चुनते समय सबसे पहले उसकी पत्तियों को ध्यान से देखें. सबसे पहले चेक करें कि पौधे की पत्तियां हरी और चमकदार होनी चाहिए. अगर पत्तियां पीली, सूखी या कटी-फटी हैं, तो उस पौधे को बिल्कुल न खरीदें. साथ ही पत्तियों के नीचे की तरफ उंगली फेरकर देखें कि कहीं कोई सफेद या काला कीड़ा तो नहीं लगा है. पौधे का मुख्य तना मजबूत और सीधा होना चाहिए. अगर तना कमजोर या हिला हुआ है, तो यह इस बात का संकेत होता है कि पौधा अंदर से बीमार है.

पौधे की ग्रोथ को देखें

कई लोग नर्सरी में सबसे बड़ा या सबसे ज्यादा फूलों वाला पौधा देखकर उसे तुरंत खरीद लेते हैं. लेकिन आपको हमेशा ऐसा पौधा चुनना है जिसमें बहुत सारे खिले हुए फूल न हों, बल्कि उसमें नई कलियां आ रही हों. क्योंकि ज्यादा फूलों वाला पौधा अपनी पूरी ऊर्जा फूल खिलाने में लगा चुका होता है, जिससे घर के नए माहौल में उसका बचना मुश्किल हो जाता है. अगर पौधे में नीचे से नई-नई हरी शाखाएं निकल रही है. तो इससे यह पता चलता है कि पौधा एक्टिव है और तेजी से बढ़ रहा है.

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मिट्टी और जड़ें चेक करें

पौधे के स्वास्थ्य का सबसे बड़ा राज उसकी जड़ों और मिट्टी में छिपा होता है. पौधे की थैली या गमले के नीचे बने छेद को देखें. अगर जड़ें छेद से बाहर निकलकर बहुत ज्यादा फैल चुकी हैं, तो ऐसा पौधा लेने से बचें. क्योंकि ऐसे पौधों को नए गमले में लगाने पर सूखने का खतरा रहता है. साथ ही गमले की ऊपरी मिट्टी को छूकर देखें, मिट्टी में सफेद फंगस या कोई जाला नहीं होना चाहिए और मिट्टी बहुत ज्यादा सख्त या पत्थर जैसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी मिट्टी में जड़ों का विकास रुक जाता है.

मौसम का रखें ध्यान

पौधा खरीदने से पहले आपको अपने घर की उस जगह के बारे में पता होना चाहिए जहाँ आप उसे रखने वाले हैं. अगर आपके घर में अच्छी धूप आती है, तो ही धूप वाले पौधे जैसे गुलाब, गुड़हल या मिर्च खरीदें. अगर आप फ्लैट में रहते हैं जहाँ धूप नहीं आती, तो नर्सरी से केवल इनडोर प्लांट्स जैसे मनी प्लांट, स्नेक प्लांट जैसे पौधे ही खरीदें. मौसम के हिसाब से ही पौधे चुनना बेहद जरुरी है. क्योंकि सर्दियों के पौधे गर्मियों में और गर्मियों के पौधे सर्दियों में सर्वाइव नहीं कर पाते.

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