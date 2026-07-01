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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरपौधे में फल लगते ही सड़ने लगे हैं टमाटर, समझ लें इस चीज की रह गई कमी

पौधे में फल लगते ही सड़ने लगे हैं टमाटर, समझ लें इस चीज की रह गई कमी

Tomato Farming Tips: टमाटर के फल नीचे से सड़कर खराब होने के पीछे एक खास वजह होती है. किसान इस समस्या की वजह को समझकर और आसान उपायों को अपनाकर पूरी फसल को पकने से पहले बर्बाद होने से बचा सकते हैं.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 01 Jul 2026 03:07 PM (IST)
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Tomato Farming Tips: टमाटर की खेती करने वाले किसानों के साथ अक्सर एक अजीब समस्या होती है. पौधे में फूल अच्छे आते हैं टमाटर भी बड़े मजे से लगने शुरू होते हैं. लेकिन जैसे ही उनका साइज थोड़ा बढ़ता है, वे नीचे से काले या भूरे होकर सड़ने लगते हैं. हरा-भरा टमाटर अचानक नीचे से गल जाता है और देखते ही देखते पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है. 

कई लोग इसे कोई गंभीर बीमारी या कीड़े का हमला समझकर धड़ाधड़ महंगी दवाइयां और कीटनाशक छिड़कने लगते हैं. लेकिन सच तो यह है कि यह कोई कीड़ा नहीं, बल्कि पौधे के अंदर एक खास पोषक तत्व की कमी का साफ इशारा है. अगर समय रहते इस कमी को नहीं पहचाना गया, तो आपके पौधे में जितने भी नए टमाटर आएंगे,वे सब इसी तरह पकने से पहले ही बर्बाद हो जाएंगे.

नीचे से क्यों सड़ने लगते हैं टमाटर?

टमाटर के नीचे की तरफ काले या भूरे धब्बे पड़ने और उसके सड़ने की इस समस्या को खेती की भाषा में ब्लॉसम एंड रॉट कहा जाता है. यह समस्या पौधे में कैल्शियम की कमी की वजह से होती है. जब टमाटर का फल बढ़ रहा होता है. तो उसकी सेल्स की दीवारों को मजबूत बनाने के लिए भारी मात्रा में कैल्शियम की जरूरत होती है. 

अगर मिट्टी में कैल्शियम कम हो या पौधा उसे जड़ों के जरिए सोख न पा रहा हो तो टमाटर के निचले हिस्से के टिशू टूटने लगते हैं और वह सड़ जाता है. कई बार मिट्टी में कैल्शियम होने के बाद भी पानी की कमी या बहुत ज्यादा गर्मी के कारण जड़ें इसे ऊपर तक नहीं पहुंचा पातीं जिससे फल खराब होने लगते हैं.

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इस कमी को दूर करने के आसान उपाय

टमाटर को इस सड़न से बचाने के लिए सबसे पहले पौधे को रेगुलर और सही मात्रा में पानी देना शुरू करें. मिट्टी को कभी बहुत ज्यादा सूखा या बहुत ज्यादा दलदली न छोड़ें, क्योंकि पानी का उतार-चढ़ाव ही कैल्शियम की सप्लाई को रोकता है. इसके अलावा पौधे के आसपास की मिट्टी में चूना या जिप्सम मिलाएं, जिसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है. 

घरेलू नुस्खे के तौर पर आप अंडों के छिलकों को सुखाकर और पीसकर मिट्टी में मिला सकते हैं. बाजार में मिलने वाले लिक्विड कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे पत्तों और फलों पर करने से यह कमी बहुत तेजी से पूरी होती है. ध्यान रखें कि इस दौरान खेत में बहुत ज्यादा नाइट्रोजन वाली खाद न डालें क्योंकि इससे पत्तियां तो खूब बढ़ती हैं लेकिन फल सड़ने लगते हैं.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 01 Jul 2026 03:07 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Tomato Farming Farming Tips Farming News
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