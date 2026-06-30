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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरकिस सीजन में कर सकते हैं कीवी की खेती, लाखों रुपये की होगी इनकम

किस सीजन में कर सकते हैं कीवी की खेती, लाखों रुपये की होगी इनकम

Kiwi Farming Tips: हमेशा महंगे दामों पर बिकने वाले कीवी की खेती इस समय किसानों के लिए बंपर कमाई का जरिया बन चुकी है. अगर आप भी इससे लाखों का मुनाफा कमाना चाहते हैं तो इसके लिए सही सीजन जान लें

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 30 Jun 2026 02:57 PM (IST)
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Kiwi Farming Tips: बदलते दौर में पारंपरिक खेती के बजाय बागवानी की तरफ किसानों का रुझान तेजी से बढ़ा है और इस लिस्ट में कीवी का नाम सबसे ऊपर आता है. यह एक ऐसा विदेशी फल है जिसकी डिमांड मार्केट में पूरे साल बनी रहती है. खासकर डेंगू जैसी बीमारियों के समय तो इसकी कीमत आसमान छूने लगती है. अगर आप भी कम जमीन में और कम लागत लगाकर लाखों रुपये का तगड़ा मुनाफा कमाना चाहते हैं, 

तो कीवी की खेती आपके लिए मोटे मुनाफे वाली साबित हो सकती है. भारत के कई हिस्सों में अब किसान इसकी खेती करके सालाना मोटी कमाई कर रहे हैं. बस आपको इसकी सही मौसम और सही तकनीकों की समझ होनी चाहिए. जान लीजिए किस मौसम में बेस्ट रहती है कीवी की खेती. 

कीवी की खेती के लिए सबसे बेस्ट सीजन 

कीवी मूल रूप से ठंडे और ठंडे इलाकों का पौधा है. इसलिए इसकी खेती के लिए सही सीजन का चुनाव करना बेहद जरूरी है. अगर आप इसके पौधों की रोपाई करने की सोच रहे हैं. तो इसके लिए दिसंबर से लेकर जनवरी तक का सर्दियों का महीना सबसे बेस्ट माना जाता है. इस दौरान इसके पौधे सुप्तावस्था में होते हैं. जिससे इन्हें नई जगह सेट होने में मदद मिलती है. 

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कीवी की अच्छी ग्रोथ के लिए ऐसा इलाका बढ़िया माना जाता है जहां गर्मियों में तापमान 35 डिग्री से ज्यादा न जाए और सर्दियों में हल्की ठंडक बनी रहे. इसके पौधों को तेज धूप और पाले से बचाना होता है. इसलिए इसकी बागवानी के लिए पहाड़ी या कम तापमान वाले क्षेत्र सबसे मुफीद होते हैं.

इतने साल तक मिलते हैं फल

अगर कमाई और मुनाफे की बात करें तो कीवी का एक पौधा लगाने के बाद लगभग 4 से 5 साल में फल देना शुरू कर देता है. लेकिन एक बार फसल तैयार होने पर यह अगले 35 से 40 सालों तक लगातार फल देता है. कीवी के एक मैच्योर पौधे से सीजन में आराम से 40 से 80 किलोग्राम तक फल मिल जाते हैं. 

इतनी होती है एक साल में कमाई

बाजार में कीवी का एक सिंगल पीस भी 30 से 40 रुपये का बिकता है और थोक भाव में यह 200 से 300 रुपये प्रति किलो तक आसानी से निकल जाता है. अगर आप एक एकड़ में भी इसकी सही बागवानी करते हैं. तो सारा खर्च निकालकर साल भर में 5 से 8 लाख रुपये की इनकम बहुत ही आराम से हो जाती है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 30 Jun 2026 02:57 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Farming News Kiwi Farming
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