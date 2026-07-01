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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरधान की रोपाई के बाद खेत में दरार क्यों पड़ जाती है, किसानों के लिए होता है खतरे का संकेत

धान की रोपाई के बाद खेत में दरार क्यों पड़ जाती है, किसानों के लिए होता है खतरे का संकेत

Rice Planting Tips: धान की रोपाई के बाद खेत सूखने और दरारें पड़ने से फसल को भारी नुकसान हो सकता है. इस गंभीर समस्या के पीछे की वजह और इससे निपटने के सही तरीके जानना हर किसान के लिए बहुत जरूरी है.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 01 Jul 2026 12:28 PM (IST)
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Rice Planting Farm Tips: धान की रोपाई के बाद किसानों को सबसे ज्यादा चिंता खेत के पानी की होती है. रोपाई के शुरुआती हफ्तों में अगर खेत सूखने लगे और उसमें गहरी दरारें दिखाई देने लगें तो समझ लीजिए कि यह फसल के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है. धान एक ऐसी फसल है जिसे शुरुआती दिनों में लगातार नमी की जरूरत होती है. जब बारिश समय पर नहीं होती या सिंचाई का सही इंतजाम नहीं हो पाता, 

तो मिट्टी अपनी नमी खोने लगती है और तेज धूप के चलते वह सिकुड़ कर फटने लगती है. कई किसान इसे मामूली बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन यह लापरवाही पूरी फसल को तबाह कर सकती है. खेत में दरारें पड़ने का सीधा असर पौधों की ग्रोथ और जड़ों के विकास पर पड़ता है. जिससे पैदावार में भारी गिरावट आ सकती है. जानें ऐसे में क्या करना चाहिए आपको.

खेत में दरारें पड़ने से नुकसान

खेत में दरारें पड़ने का सबसे पहला नुकसान यह होता है कि पौधों की जड़ें सीधे हवा के संपर्क में आ जाती हैं. मिट्टी के फटने से जड़ें टूटने लगती हैं और धूप के चलते वे अंदर ही अंदर सूखने लगती हैं. जब जड़ें कमजोर हो जाती हैं. तो पौधा मिट्टी से जरूरी पोषक तत्व और पानी नहीं सोख पाता. 

नतीजतन धान के पौधे पीले पड़ने लगते हैं और उनकी ग्रोथ पूरी तरह रुक जाती है. धान की रोपाई के बाद शुरुआती 15 से 40 दिन का समय कल्ले निकलने के लिए सबसे जरूरी होता है. अगर इसी समय खेत में दरारें आ जाएं तो नए कल्ले बनना बंद हो जाते हैं. जिससे फसल में बालियां बहुत कम आती हैं.

यह भी पढ़ें: खेत में यूरिया डालने का सही समय क्या है, सुबह-शाम या बारिश से पहले? जान लें किसान

खेत में दरारें दिखें तो तुरंत करें ये काम

अगर धान के खेत में दरारें दिखाई दें तो सबसे पहले खेत में ठीक-ठाक सिंचाई करें जिससे मिट्टी दोबारा नम हो सके. कोशिश करें कि खेत में हल्की पानी की परत बनी रहे. जिससे दरारें धीरे-धीरे भर जाएं. जिन इलाकों में बिजली की दिक्कत हो वहां सिंचाई की पहले से प्लानिंग बनाना जरूरी है.

 जिससे खेत ज्यादा देर तक सूखा न रहे. तो साथ ही खेत को रेगुलर तौर पर देखते रहें और कहीं भी बड़ी दरारें दिखें तो उन्हें नजरअंदाज न करें. समय पर की गई सिंचाई और नमी का सही प्रबंधन न सिर्फ पौधों को सुरक्षित रखता है बल्कि आगे चलकर अच्छा उत्पादन भी  दिलाता है. 

यह भी पढ़ें: किस सीजन में कर सकते हैं कीवी की खेती, लाखों रुपये की होगी इनकम

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 01 Jul 2026 12:28 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Rice Rice Farming Paddy Farming
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