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इन 5 जंगली फलों को उगाकर किसान भाई कर सकते हैं मोटी कमाई, जान लीजिए काम की बात
Farming Tips: जंगली फलों की खेती अब किसानों के लिए मुनाफे का नया सौदा बन रही है क्योंकि इसमें लागत कम और डिमांड बहुत ज्यादा है. किसान इ फलों को उगाकर किसान बंजर जमीन का भी सही इस्तेमाल कर रहे हैं.
खेती में रिस्क कम करने और मुनाफे को बढ़ाने के लिए किसान भाई अब उन जंगली फलों की ओर रुख कर रहे हैं जो कभी सिर्फ जंगलों तक सीमित थे. इन फलों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्हें उगाने में लागत बहुत कम आती है और मार्केट में इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है. आज हम आपको ऐसे ही 5 चुनिंदा फलों के बारे में बताएंगे.
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Published at : 14 May 2026 06:09 PM (IST)
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डॉ .शिरीष मिश्र
Opinion