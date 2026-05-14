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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरइन 5 जंगली फलों को उगाकर किसान भाई कर सकते हैं मोटी कमाई, जान लीजिए काम की बात

इन 5 जंगली फलों को उगाकर किसान भाई कर सकते हैं मोटी कमाई, जान लीजिए काम की बात

Farming Tips: जंगली फलों की खेती अब किसानों के लिए मुनाफे का नया सौदा बन रही है क्योंकि इसमें लागत कम और डिमांड बहुत ज्यादा है. किसान इ फलों को उगाकर किसान बंजर जमीन का भी सही इस्तेमाल कर रहे हैं.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 14 May 2026 06:39 PM (IST)
Farming Tips: जंगली फलों की खेती अब किसानों के लिए मुनाफे का नया सौदा बन रही है क्योंकि इसमें लागत कम और डिमांड बहुत ज्यादा है. किसान इ फलों को उगाकर किसान बंजर जमीन का भी सही इस्तेमाल कर रहे हैं.

खेती में रिस्क कम करने और मुनाफे को बढ़ाने के लिए किसान भाई अब उन जंगली फलों की ओर रुख कर रहे हैं जो कभी सिर्फ जंगलों तक सीमित थे. इन फलों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्हें उगाने में लागत बहुत कम आती है और मार्केट में इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है. आज हम आपको ऐसे ही 5 चुनिंदा फलों के बारे में बताएंगे.

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सबसे पहले बात करते हैं बेर की जिसे गरीबों का सेब भी कहा जाता है. इसकी खेती कम पानी और रेतीली जमीन पर भी आसानी से की जा सकती है. आज के दौर में थाई एप्पल बेर जैसी नई वैरायटी लगाकर किसान साल में लाखों की कमाई कर रहे हैं. इसके पौधों को खास देखभाल की जरूरत नहीं होती और यह बंपर पैदावार देता है.
सबसे पहले बात करते हैं बेर की जिसे गरीबों का सेब भी कहा जाता है. इसकी खेती कम पानी और रेतीली जमीन पर भी आसानी से की जा सकती है. आज के दौर में थाई एप्पल बेर जैसी नई वैरायटी लगाकर किसान साल में लाखों की कमाई कर रहे हैं. इसके पौधों को खास देखभाल की जरूरत नहीं होती और यह बंपर पैदावार देता है.
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दूसरे नंबर पर आता है फालसा जो गर्मियों में अपने खट्टे-मीठे स्वाद के लिए काफी मशहूर है. इसकी खेती करके किसान भाई कम समय में अच्छी इनकम कर सकते हैं क्योंकि इसका शरबत और जूस बाजार में बहुत ऊंचे दामों पर बिकता है. फालसा के पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं और कीटों के प्रति काफी प्रतिरोधी होते हैं.
दूसरे नंबर पर आता है फालसा जो गर्मियों में अपने खट्टे-मीठे स्वाद के लिए काफी मशहूर है. इसकी खेती करके किसान भाई कम समय में अच्छी इनकम कर सकते हैं क्योंकि इसका शरबत और जूस बाजार में बहुत ऊंचे दामों पर बिकता है. फालसा के पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं और कीटों के प्रति काफी प्रतिरोधी होते हैं.
Published at : 14 May 2026 06:09 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Farming Tips Farming News

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