इन 5 जंगली फलों को उगाकर किसान भाई कर सकते हैं मोटी कमाई, जान लीजिए काम की बात

सबसे पहले बात करते हैं बेर की जिसे गरीबों का सेब भी कहा जाता है. इसकी खेती कम पानी और रेतीली जमीन पर भी आसानी से की जा सकती है. आज के दौर में थाई एप्पल बेर जैसी नई वैरायटी लगाकर किसान साल में लाखों की कमाई कर रहे हैं. इसके पौधों को खास देखभाल की जरूरत नहीं होती और यह बंपर पैदावार देता है.