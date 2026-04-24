हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरपराली को ऐसे करेंगे इस्तेमाल तो सोना उगलेगी मिट्टी, किसानों के लिए मतलब की बात

पराली को ऐसे करेंगे इस्तेमाल तो सोना उगलेगी मिट्टी, किसानों के लिए मतलब की बात

Stubble Using Tips: पराली को जलाने के बजाय मिट्टी में दबाकर आप इसे कीमती जैविक खाद बना सकते हैं. इससे न सिर्फ मिट्टी की नमी और उपजाऊ शक्ति बढ़ती है. बल्कि खाद का खर्च भी कम होता है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 24 Apr 2026 12:16 PM (IST)
Preferred Sources

Stubble Using Tips: खेती-किसानी में पराली जलाना आज एक बड़ी परेशानी बन चुका है. लेकिन अगर हम थोड़ा नजरिया बदलें तो यही पराली खेत के लिए वरदान साबित हो सकती है. अक्सर किसान भाई अगली फसल की जल्दी में इसे जला देते हैं. जिससे न सिर्फ प्रदूषण फैलता है बल्कि मिट्टी के जरूरी पोषक तत्व भी राख हो जाते हैं. सच तो यह है कि पराली कचरा नहीं बल्कि देसी खाद का खजाना है.

जो मिट्टी की सेहत सुधारने की पूरी ताकत रखती है. अगर हम सही तरीकों को अपनाकर इसे खेत में ही गलाने का हुनर सीख लें. तो खाद का खर्चा तो कम होगा ही. इसके साथ ही फसल की पैदावार भी कई गुना बढ़ जाएगी. आज के समय में पराली को जलाना नहीं बल्कि इसे मिट्टी में मिलाकर सोना पैदा करना ही असली समझदारी है.

खेत में बढ़ेगी पैदावार

जब हम पराली को खेत में ही जोतकर उसे मिट्टी का हिस्सा बना देते हैं. तो वह धीरे-धीरे गलकर जैविक खाद में बदल जाती है. इससे मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ती है और उसकी जल धारण क्षमता यानी पानी सोखने की शक्ति भी बेहतर होती है. अक्सर देखा गया है कि जो किसान पराली को मिट्टी में मिलाते हैं. उनकी फसल को सूखे के समय भी कम नुकसान होता है.

क्योंकि मिट्टी की नमी लंबे समय तक बनी रहती है. यह तरीका न केवल मिट्टी को उपजाऊ बनाता है बल्कि रसायनों और यूरिया जैसी महंगी खादों पर निर्भरता भी कम करता है. इस तरह आपकी जमीन पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाती है और आने वाले सालों में फसल की क्वालिटी और वजन दोनों में बड़ा सुधार देखने को मिलता है.

यह भी पढ़ें: मुर्गी-बकरी पालन हुआ पुराना, अब इस पक्षी को पालकर कमाएं लाखों, खरीदने वालों की लगती है लाइन

दीमक और बीमारियों से बचेंगे

बहुत से किसानों के मन में यह डर रहता है कि पराली को खेत में छोड़ने से दीमक लग जाएगी. लेकिन असल में तरीका सही हो तो यह समस्या पैदा ही नहीं होगी. पराली को गलाने के लिए वेस्ट डीकंपोजर का इस्तेमाल सबसे कारगर है, जो इसे तेजी से खाद में बदल देता है. जब पराली पूरी तरह से गल जाती है. तो वह मिट्टी के मित्र कीटों को बढ़ावा देती है और हानिकारक फंगस या दीमक के पनपने की गुंजाइश कम हो जाती है.

खास बात यह है कि यह सड़ी हुई पराली मिट्टी की ऊपरी परत को एक सुरक्षा कवच की तरह ढक लेती है. जिससे खरपतवार भी कम उगते हैं. इस तरीके से पराली का ऐसे यूज करके आप अपनी मेहनत और पैसा दोनों बचा सकते हैं.

लंबे समय का मुनाफा

आज के समय में खेती की लागत लगातार बढ़ रही है. ऐसे में पराली का सही इस्तेमाल सीधे आपकी जेब को फायदा पहुंचाता है. जब खेत खुद अपनी खाद तैयार करने लगता है. तो बाहर से खरीदे जाने वाले फर्टिलाइजर्स का खर्च 20 से 30 प्रतिशत तक कम हो सकता है. लंबे समय में यह प्रक्रिया मिट्टी को इतना उपजाऊ बना देती है कि आपको कम मेहनत में ज्यादा मुनाफा मिलने लगता है. इसके अलावा पराली न जलाकर आप पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी तो निभाते ही हैं. तो साथ ही प्रशासन की सख्ती और जुर्माने से भी बच जाते हैं.

यह भी पढ़ें: गेंदे की खेती से तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं किसान, 90 से 120 दिन में ही आने लगेंगे पैसे

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 24 Apr 2026 12:10 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers News Stubble Farming Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
पराली को ऐसे करेंगे इस्तेमाल तो सोना उगलेगी मिट्टी, किसानों के लिए मतलब की बात
पराली को ऐसे करेंगे इस्तेमाल तो सोना उगलेगी मिट्टी, किसानों के लिए मतलब की बात
एग्रीकल्चर
गेंदे की खेती से तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं किसान, 90 से 120 दिन में ही आने लगेंगे पैसे
गेंदे की खेती से तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं किसान, 90 से 120 दिन में ही आने लगेंगे पैसे
एग्रीकल्चर
Irrigation Tips: कम पानी में ऐसे करें खेतों की सिंचाई, किसानों के लिए काम के हैं टिप्स
कम पानी में ऐसे करें खेतों की सिंचाई, किसानों के लिए काम के हैं टिप्स
एग्रीकल्चर
Kitchen Gardening: किचन गार्डन में ऐसे करें बैंगन की खेती, बाजार से खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत
किचन गार्डन में ऐसे करें बैंगन की खेती, बाजार से खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दरिंदे नौकर का 'लास्ट हॉरर'! | Delhi Crime
West Bengal 2026 Phase 1 Voting: दीदी का कमाल...या PM Modi का धमाल? | TMC Vs BJP | Breaking
Chitra Tripathi: Battle of West Bengal का Winner कौन? | Mamata Banerjee | TMC Vs BJP | Janhit |
Pratima Mishra: बंगाल चुनाव में हिंसा की 'बिग पिक्चर' | West Bengal Phase 1 Voting | BJP | TMC
Iran Vs US-Israel War:'ईरान को सबसे ज्यादा दर्द देने वाली जगह पर चोट'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
West Bengal Assembly Elections 2026: बंगाल की जिन 5 सीटों पर हुई सबसे ज्यादा वोटिंग, वहां कितने मुस्लिम, जो बना-बिगाड़ सकते हैं ममता का खेल?
बंगाल की जिन 5 सीटों पर हुई सबसे ज्यादा वोटिंग, वहां कितने मुस्लिम, जो बना-बिगाड़ सकते हैं ममता का खेल?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'शेर बनाना ही था तो कायदे का बनाते', CM योगी की तस्वीर पर अखिलेश यादव ने अपने अंदाज में कसा तंज
'शेर बनाना ही था तो कायदे का बनाते', CM योगी की तस्वीर पर अखिलेश यादव ने अपने अंदाज में कसा तंज
विश्व
'कभी इंडिया आकर देखो मिस्टर ट्रंप, फिर...', भारत को नरक बताने पर ईरान ने लगाई लताड़, शेयर किया वीडियो
'कभी इंडिया आकर देखो मिस्टर ट्रंप, फिर...', भारत को नरक बताने पर ईरान ने लगाई लताड़, शेयर किया वीडियो
बॉलीवुड
'जमील जमाली' की पॉपुलैरिटी से खुश हुए 'धुरंधर' के प्रोड्यूसर, राकेश बेदी को दिया इतने करोड़ का बोनस
'जमील जमाली' की पॉपुलैरिटी से खुश हुए धुरंधर के प्रोड्यूसर, राकेश बेदी को दिया ये ऑफर
आईपीएल 2026
MI-CSK मैच के बाद कितनी बदली प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप
MI-CSK मैच के बाद कितनी बदली प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप
इंडिया
West Bengal Election: हाथ में DSLR कैमरा, आंखों पर काला चश्मा, बंगाल चुनाव के बीच नाव से पीएम मोदी ने हुगली में किया फोटोशूट
हाथ में DSLR कैमरा, आंखों पर काला चश्मा, बंगाल चुनाव के बीच नाव से पीएम मोदी ने हुगली में किया फोटोशूट
टेक्नोलॉजी
एक नहीं, 2 बड़ी कैमरा अपग्रेड के साथ आएंगे iPhone 18 Pro Models, फोटो आएगी एकदम DSLR जैसी
एक नहीं, 2 बड़ी कैमरा अपग्रेड के साथ आएंगे iPhone 18 Pro Models, फोटो आएगी एकदम DSLR जैसी
ट्रेंडिंग
Viral Video: मालगाड़ी पर चढ़ ड्रामा कर रहा था शख्स, ओवरहेड केबल ने बना दिया आग का गोला; देखें वीडियो
मालगाड़ी पर चढ़ ड्रामा कर रहा था शख्स, ओवरहेड केबल ने बना दिया आग का गोला; देखें वीडियो
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget